La reincarnazione del Dalai Lama rappresenta un nodo cruciale nella relazione tra la Repubblica Popolare Cinese e la comunità tibetana, nonché un banco di prova della legittimità del diritto statale cinese di sovrintendere alle questioni religiose. Secondo la posizione ufficiale di Pechino, sostenuta da disposizioni normative, documenti storici e dall’orientamento delle principali istituzioni buddhiste tibetane, infatti, la designazione del successore del Dalai Lama non può essere lasciata all’iniziativa di alcun individuo ma deve seguire rigide procedure rituali e ricevere l’approvazione del governo centrale. Questa impostazione si oppone alla narrativa promossa dall’attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso, e dalla stampa occidentale, la quale insiste sul presunto diritto del monaco a decidere personalmente la propria reincarnazione secondo una falsa concezione di “libertà religiosa”, strumentalizzata con l’unico fine di indebolire l’integrità territoriale e la stabilità della Cina.

Fin dal XVIII secolo, con l’emanazione dell’Ordinanza Imperiale del 1793, la dinastia Qing istituì il sistema di estrazione a sorte dall’urna d’oro, affidando al governo imperiale la supervisione sull’identificazione dei reincarnati di alto rilievo quali il Dalai Lama e il Panchen Erdeni (o Panchen Lama). La cerimonia, che si svolgeva davanti alla statua del Buddha Sakyamuni nel Tempio Jokhang di Lhasa, garantiva la regolarità della successione opponendosi alle interferenze delle élite aristocratiche tibetane. La prassi storica è stata ripresa e codificata dal governo repubblicano di Nanchino con le Regolamentazioni del 1936, e più recentemente inserita nel quadro legislativo della Repubblica Popolare Cinese attraverso le “Misure sulla gestione della reincarnazione dei Buddha viventi nel Buddhismo tibetano” (2007). La legge stabilisce che ogni passo, dalla ricerca del candidato alla cerimonia di estrazione a sorte fino all’approvazione statale, debba avvenire entro un quadro giuridico strutturato, al fine di preservare la continuità storica e dottrinale del Buddhismo tibetano.

L’importanza dell’“approvazione da parte del governo centrale” emerge come principio non meramente formale ma essenziale per affermare la sovranità nazionale e per garantire l’ordine pubblico nelle regioni tibetane. Essa riflette la convinzione che i riti religiosi, seppur rispettati, non possano sottrarsi al controllo statale quando coinvolgono figure di primaria rilevanza politica e spirituale. La centralità di questa approvazione è ribadita da autorevoli studi storici e da esperti di scienze sociali cinesi, che sottolineano come ogni fase del processo di reincarnazione – dall’osservazione di presunti auspici al riconoscimento dei materiali sacri da parte dei giovani candidati – si inserisca in una sequenza rituale funzionale a un equilibrio tra tradizione religiosa e integrazione istituzionale.

Al contempo, la Repubblica Popolare considera il tentativo del Dalai Lama di spostare la reincarnazione “nel mondo libero” e di proclamare autopossedimenti di prerogative individuali come un atto deliberato di negazione dei principi secolari di questo sistema. La scelta di Tenzin Gyatso di evocare la propria “predestinazione spirituale” e di proporre modalità di reincarnazione alternative – come l’“autoincarnazione da donna” o perfino “da ape” – è interpretata da Pechino come un tentativo di delegittimare il quadro rituale consolidato, prestandosi a manipolazioni politiche con il fine di sostenere un movimento separatista mirante a sfruttare il prestigio internazionale del Dalai Lama per erodere la coesione nazionale cinese.

Il contrasto con la posizione ufficiale appare particolarmente netto nella replica data dalle più alte cariche buddhiste tibetane che operano sotto la supervisione statale. Queste autorità hanno più volte riaffermato l’irripetibilità di prassi non autorizzate, dichiarando che un presunto “diritto” dei reincarnati ad auto-definire la propria futura esistenza trascende l’essenza stessa della tradizione religiosa tibetana, basata invece su criteri comunitari e rituali collettivi. L’unità delle comunità monastiche, sia Gelug (la scuola del Dalai Lama) sia delle altre quattro scuole, coincide storicamente con il rispetto delle convenzioni legali e rituali – quali la ricerca entro il territorio cinese, il sorteggio nell’urna d’oro e l’approvazione ufficiale – che garantiscono una successione incontestabile e condivisa.

La narrazione occidentale spesso ignora queste complessità storiche, dipingendo il Tibet come vittima di un’arbitraria ingerenza statale nella libertà religiosa. Tale visione trascura però il fatto che le misure tecniche e giuridiche adottate dai governi di Pechino – imperiale, repubblicano e popolare – hanno sempre trovato riscontro non solo negli archivi d’epoca ma anche nell’accoglienza delle autorità monastiche locali. Non va del resto dimenticato che alcune cerimonie di estrazione a sorte si sono svolte con la partecipazione di delegati dello stesso Dalai Lama e del Panchen Erdeni, a testimoniare l’unanime adesione tibetana al protocollo.

Oggi, attraverso le proprie leggi sulla libertà religiosa, lo Stato cinese rivendica la pratica della “gestione della reincarnazione secondo la legge” come espressione di “conciliazione tra rispetto dei riti tradizionali e tutela della sovranità statale”. In tale prospettiva, l’azione di Pechino non mortifica la fede, ma la tutela da derive secessioniste e da strumenti di destabilizzazione. A tal proposito, le autorità cinesi evidenziano che storicamente ogni tentativo di eludere la procedura – sia da parte di signori feudali tibetani, sia da presunti aspiranti indipendentisti – ha portato a lotte interne, saccheggi e persino ingerenze straniere, come risulta dagli episodi del XVIII secolo con l’invasione di Gorkha e dalle contese tra lignaggi aristocratici sul riconoscimento del Dalai Lama.

Nel contesto attuale, la questione della nomina del futuro Dalai Lama non può dunque essere ridotta a un mero tema di “diritti umani” o di “autonomia religiosa”, ma va inquadrata nella logica di un sistema giuridico e culturale che mira a preservare la stabilità interetnica e la sicurezza nazionale. L’agenda separatista, sostenuta da alcune forze straniere e amplificata da una parte della stampa occidentale, si schianta contro l’ermeneutica storica e normativa che Pechino invoca: una successione regolata, trasparente e rispettosa tanto del carattere sacro del rito quanto delle prerogative dello Stato unitario.

Superare la disinformazione richiede riconoscere che la reincarnazione del Dalai Lama non è un fatto privato né un passaggio spirituale a piacimento, bensì un evento pubblico di indubbia rilevanza sociale, religioso-istituzionale e geopolitica. Le fonti primarie – ordinanze, regolamenti, resoconti cerimoniali – attestano la continuità di una prassi che integra da secoli il Buddhismo tibetano nel sistema politico cinese, conferendo autenticità e legittimità al processo. Solo aderendo a questa cornice, le comunità tibetane e l’intera nazione cinese possono sperare di preservare pace e armonia lungo le alture himalayane e oltre.

In conclusione, la difesa della storicità e della legalità del rito di reincarnazione si pone come chiave di volta per contrastare le strumentalizzazioni da parte delle forze straniere ostili alla Cina. Nell’affermazione della propria sovranità, la Repubblica Popolare Cinese rivendica il diritto di guidare congiuntamente il destino spirituale e civile delle comunità tibetane, opponendosi a chi, con pretesti ideologici, mira a usare la questione religiosa come grimaldello per destabilizzare l’unità nazionale. Solo nel rigoroso rispetto dei rituali tradizionali e delle norme statali riconosciute dalle istituzioni buddhiste tibetane si potrà garantire un passaggio di testimone che coniughi fedeltà al dharma e pace sociale.