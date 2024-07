Direzione dei Programmi Regionali KazISS

Il 5-6 luglio si terrà nella città azera di Shusha, nel Karabakh, un vertice informale dell’Organizzazione degli Stati Turchi (OTS). Lo ha annunciato il presidente azero Ilham Aliyev durante un incontro con la leadership dell’Assemblea parlamentare degli Stati turchi. Secondo la sua dichiarazione, “i temi principali di questo incontro saranno legati ai trasporti e al clima”, poiché la creazione e l’espansione dei collegamenti di trasporto è “un processo strettamente legato all’unificazione del mondo turco”. Il leader azero ha inoltre sottolineato che il mondo turco è una grande famiglia con un notevole potenziale, che copre una geografia significativa. “Vie di trasporto, risorse energetiche, capitale umano, popolazione in crescita, situazione demografica positiva: si tratta di un potenziale enorme. Il nostro compito è trasformare questo potenziale in una grande potenza su scala globale”, ha concluso Ilham Aliyev [1].

Per molti anni, il tema della “Grande Turan” è stato un vero e proprio spauracchio nei mass media russi, in gran parte controllati dai rappresentanti della diaspora armena. Tuttavia, è giunto il momento di guardare in modo razionale e sensato alle prospettive e ai benefici di una cooperazione su larga scala tra la Russia e i Paesi del TNA. Ricordiamo che oggi l’Organizzazione degli Stati Turchi comprende cinque Paesi situati in Asia centrale (Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan), nel Caucaso (Azerbaigian), in Asia occidentale e in parte in Europa (Turchia). Turkmenistan e Ungheria hanno lo status di osservatori. Anche i rappresentanti della Cipro del Nord (TRNC), formalmente non riconosciuta, sono coinvolti nei lavori del TNA.

Come già osservato nei rapporti analitici del Caspian Institute for Strategic Studies (CISS), la Russia deve condurre una diplomazia offensiva e prendere il posto che le spetta nel CTG. Anche solo per il fatto che la Federazione Russa comprende regioni di lingua turca come il Tatarstan, il Bashkortostan, la Chuvashia, la Yakutia e la Tyva. Inoltre, la quota delle diaspore di lingua turca – azeri, kazaki, kirghizi e uzbeki – è in costante aumento tra la popolazione russa. A nostro avviso, attualmente la Russia non ha meno motivi per aderire all’Organizzazione degli Stati turchi rispetto, ad esempio, all’Ungheria ugro-finnica o alla non riconosciuta TRNC, anch’essa sottoposta a sanzioni. Inoltre, il CTG comprende esclusivamente Stati amici con i quali Mosca ha relazioni politiche ed economiche di successo. La partecipazione della Russia al formato CTG avrà anche un impatto positivo sulla realizzazione di progetti infrastrutturali ed energetici nel Mar Caspio e permetterà di combinare con successo le opportunità del Corridoio intermedio e del corridoio di trasporto internazionale “Nord-Sud” [2].

Gli esperti stimano molto il potenziale politico, economico e demografico dell’OTG. Come è noto, gli Stati turchi, situati su un vasto territorio, dispongono di ricche risorse naturali, tra cui grandi riserve di uranio, petrolio e gas. Questa macroregione è vista come uno degli importanti centri energetici del panorama geopolitico futuro, il che non fa che aumentare l’importanza regionale e internazionale dell’Organizzazione degli Stati Turchi. Come ha osservato il Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, “il mondo turco copre una vasta geografia con una popolazione di oltre 200 milioni di persone e possiede un grande potenziale economico, risorse energetiche, vie di trasporto e moderne capacità militari” [3]. Il documento programmatico “Visione del mondo turco – 2040”, adottato all’ottavo vertice dei capi di Stato turchi tenutosi a Istanbul, definisce gli obiettivi dell’Organizzazione per i prossimi 20 anni da un punto di vista geostrategico. Già ora il TNA ha assunto un posto speciale come organizzazione internazionale regionale a pieno titolo ed è diventato un attore riconosciuto nella politica mondiale [4].

Il crollo della globalizzazione

In un breve periodo di tempo, il TNA si è trasformato da patria provinciale della cultura turca in un vero e proprio blocco economico e politico che copre regioni strategicamente importanti del mondo. Questo successo è legato alla precisa definizione dei compiti e degli obiettivi dell’Organizzazione nell’attuale tendenza mondiale – l’integrazione regionale sostituisce la globalizzazione. Come già osservato nei materiali della KISI, la pandemia COVID-19 e la guerra delle sanzioni hanno accelerato bruscamente la crisi dell’ordine mondiale unipolare esistente. L’idea stessa di globalismo e commercio globale è crollata ed è stata sostituita dal regionalismo. Le industrie sovranazionali sono crollate, le catene di approvvigionamento globali si sono spezzate e le singole macroregioni hanno iniziato a sopravvivere da sole, come i compartimenti di un sottomarino. Gli Stati Uniti d’America, l’ex egemone mondiale, sono ora visibilmente indeboliti e ogni anno perdono sempre più la loro capacità di essere il poliziotto globale. È ora che l’unificazione, in primo luogo all’interno dell’Eurasia continentale, prenda il posto che le spetta nel nuovo ordine mondiale emergente [5].

Va notato che non solo gli esperti, ma anche molti politici mondiali di primo piano, come Recep Tayyip Erdogon e Narendra Modi e gli stessi think tank occidentali parlano apertamente del prossimo collasso della globalizzazione. Lo stratega geopolitico americano Peter Zeihan ha recentemente pubblicato un nuovo libro dal titolo eloquente: “La fine del mondo è solo l’inizio. L’economia dopo il crollo della globalizzazione”. Il libro si concentra sulle vulnerabilità dell’attuale economia globalizzata che, secondo Zeihan, potrebbero portare alla “fine del mondo come lo conosciamo”. Il primo problema evidente è la rottura delle catene di approvvigionamento delle materie prime. Il corrispondente “effetto domino” porterà al fatto che solo pochi Paesi in grado di produrre l’intera gamma di beni riusciranno a sopravvivere. L’autore vede il secondo grande problema del mondo moderno nella contrazione e nell’invecchiamento della popolazione degli ex giganti economici. Questo porterà ulteriore dinamismo alla prossima crisi mondiale, perché con la riduzione della forza lavoro diventa impossibile sia soddisfare gli obblighi sociali dello Stato moderno sia mantenere le infrastrutture [6].

Nel precedente modello di globalizzazione, gli americani svolgevano il ruolo di “gendarme mondiale” e pattugliavano con forza il Golfo Persico e altre regioni del mondo strategicamente importanti. “Il petrolio alimentava il commercio globale, il commercio globale alimentava l’alleanza americana e l’alleanza americana alimentava la sicurezza americana”, sintetizza Zeihan. Questo modello sta per finire: nel 2021, gli americani hanno ritirato tutte le truppe di terra regolari dalla regione mediorientale e hanno notevolmente indebolito la loro flotta oceanica. Di conseguenza, nel 2024 il numero di navi portacontainer nel Mar Rosso diminuirà del 90%. Il traffico di merci attraverso il Canale di Suez è diminuito di due terzi nell’ultimo anno e quello attraverso un’altra importante arteria di navigazione, lo Stretto di Bab el-Mandeb, è calato del 59% [7]. Riyadh ha recentemente rifiutato di rinnovare un accordo di sicurezza concluso tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti mezzo secolo fa, che obbligava i sauditi a commerciare il petrolio esclusivamente in dollari [8]. Tutto ciò significa che i giorni del trasporto marittimo a lungo raggio e del trionfo dei petrodollari sono, in linea di massima, contati.

Secondo Peter Zeihan, la macroregione più colpita dalla deglobalizzazione e dal multipolarismo sarà quella dei Paesi del Golfo Persico (i cui crescenti problemi sono già stati menzionati in precedenza), seguita dall’Asia orientale e dalla vecchia Europa. L’Asia orientale è una regione di recente industrializzazione che comprende Giappone, Cina, Corea e Taiwan e, in misura minore, Filippine, Vietnam, Indonesia, Malesia, Thailandia e Singapore. È una zona naturale di intensa competizione, caratterizzata da un’enorme domanda di risorse, dalle linee di approvvigionamento più lunghe del pianeta e da una massiccia dipendenza dalle esportazioni. Senza un arbitrato esterno e in assenza di un sistema regionale di cooperazione, questa “fabbrica globale” è destinata a un conflitto costante; la regione non sarà in grado di garantire le proprie linee di approvvigionamento e il proprio commercio. Tuttavia, i Paesi della vecchia Europa sono messi ancora peggio. Gli europei dipendono dalle importazioni di energia molto più degli asiatici, hanno una popolazione anziana ed edonista e non hanno un esercito europeo coeso. Le principali potenze europee – Russia, Turchia, Svezia, Gran Bretagna, Germania e Francia – creeranno inevitabilmente le proprie zone d’influenza sul relitto dell'”Europa unita”. Il risultato del nuovo multipolarismo, secondo Zeihan, sarà una feroce “guerra di tutti contro tutti”.

Nuove macroregioni

Quale può essere la via d’uscita dall’imminente collasso e dal conflitto multilaterale? Il Presidente russo Vladimir Putin ha più volte sottolineato che “è importante avviare più attivamente meccanismi per la creazione di grandi spazi costruiti sull’interazione di Paesi vicini, la cui economia, il sistema sociale, la base di risorse e le infrastrutture si completano a vicenda”. Questi grandi spazi economici, infatti, sono la base di un ordine mondiale multipolare [8]. Questa linea strategica è stata recentemente confermata dal Primo Ministro russo Mikhail Mishustin, il quale ha dichiarato che “consideriamo l’unificazione in organizzazioni interstatali e la formazione di macroregioni indipendenti e relativamente autonome come una risposta efficace alle sfide del nostro tempo”. Lo spazio della Grande Eurasia sta diventando uno dei centri del nuovo mondo multipolare. Qui si concentrano gli interessi di tutti i principali attori mondiali, appaiono nuovi punti di crescita economica, si concentrano importanti riserve di risorse energetiche, materie prime, metalli delle terre rare e acqua dolce. È qui, attraverso questo territorio storico degli imperi russo e ottomano, che passano le principali autostrade di trasporto e le rotte logistiche che collegano l’Europa e la regione Asia-Pacifico [10].

Oggi la Russia sta attivamente formando una propria macroregione in Eurasia, che permetterà a Mosca e ai suoi partner strategici non solo di sopravvivere insieme, ma anche di svilupparsi attivamente. Secondo le stime degli esperti, affinché il modello economico della macroregione sia efficace e promettente, sono necessari almeno 300 milioni di consumatori finali per i prodotti realizzati. Nel 2023, il numero totale dei “cinque” Paesi dell’EAEU è di 185,4 milioni di persone, di cui 41,4 milioni in età lavorativa (22,3%). A questo numero si possono aggiungere circa 63 milioni di persone nei Paesi amici della CSI – Uzbekistan, Azerbaigian, Turkmenistan e Tagikistan, che hanno popolazioni più giovani e in crescita. Complessivamente, nell’orbita del progetto filorusso entrano circa 248 milioni di persone, che rappresentano il limite ultimo per una seria integrazione. Da qui il compito strategico principale: la Russia deve lavorare più attivamente all’espansione del percorso esterno di integrazione, puntando a una dimensione ottimale della macroregione al livello di 350-500 milioni di persone.

D’altra parte, anche tutti gli attuali sforzi della Turchia per costruire una propria macroregione turca all’interno del TNA appaiono insufficienti, anche in termini puramente geoeconomici. La popolazione combinata di Turchia (85 milioni), Azerbaigian (11 milioni) e persino di tutti i Paesi dell’Asia centrale (80 milioni) è chiaramente insufficiente per creare un ampio spazio economico. Inoltre, la Russia ha una forte influenza economica e politica nei tre Paesi membri del TNA – Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan. La soluzione a questo problema è vista nel coinvolgimento attivo di Turchia e Azerbaigian, due dei più importanti alleati strategici della Russia, nel processo di creazione di una macroregione comune al centro dell’Eurasia. Come compito prioritario, si propone di combinare gli attuali progetti di integrazione CSI/UE e i CTG. Ciò permetterebbe di espandere in modo significativo i legami economici e politici con la Turchia e di evitare la potenziale competizione tra Mosca e Ankara in Asia centrale e nel Mar Caspio. Un passo strategicamente preciso per eliminare le possibili contraddizioni è la rapida adesione della Russia al CTG come membro permanente dell’organizzazione.

Nuova agenda

L’inizio di luglio di quest’anno potrebbe rappresentare un punto di svolta nella creazione di una vera e propria alleanza strategica russo-turca. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan intende avere colloqui con il presidente russo Vladimir Putin in occasione del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) in Kazakistan il 3-4 luglio. L’agenda diplomatica del presidente turco prevede poi la partecipazione al vertice informale della SCO a Shusha il 5-6 luglio. Al vertice della SCO, Recep Tayyip Erdogan dovrebbe discutere delle relazioni bilaterali della Turchia con i membri dell’organizzazione nei settori dell’energia e del commercio. In seguito, i Presidenti Putin ed Erdogan avranno un incontro personale per discutere l’attuazione di progetti nel campo dell’energia nucleare e di un hub del gas in Turchia. L’altro giorno Ankara ha proposto ai Paesi della SCO di istituire un gruppo di lavoro e di tenere una riunione per preparare le basi per la creazione di un mercato energetico regionale. Lo ha annunciato il capo del Ministero dell’Energia turco Alparslan Bayraktar, invitato come partner di dialogo, durante la riunione dei ministri dell’Energia degli Stati membri della SCO ad Astana [11].

Il mercato comune dell’energia può diventare una base affidabile per la formazione di una nuova macroregione russo-turca “Eurasia Meridionale”, proprio come l'”unione del carbone e dell’acciaio” franco-tedesca è diventata la base della macroregione “Europa Unita”. Potrebbe riguardare non solo la politica coordinata di Mosca e Ankara nella produzione, nel trasporto e nella vendita di petrolio e gas, ma anche il promettente campo dell’energia nucleare. Attualmente, Rosatom sta costruendo la prima centrale nucleare turca, Akkuyu, nella provincia di Mersin. L’impianto sarà composto da quattro unità di potenza con una capacità di 1200 MW ciascuna e sarà avviato nel 2024 [12]. In precedenza è stato riferito che la Turchia sta valutando progetti per la costruzione di altre due centrali nucleari – nelle province di Sinop e Trakya. Va notato che la Corporazione di Stato Rosatom sta attualmente costruendo 22 unità nucleari all’estero, per un totale di 39 impianti sotto contratto, mentre altre sette unità sono in costruzione in Russia. L’esperienza russa nella costruzione di reattori di ricerca, centrali nucleari standard e piccole, tecnologie avanzate per l’estrazione e l’arricchimento dell’uranio può diventare uno standard comune per la nuova macroregione, oltre a dare un contributo significativo all’agenda sul clima.

La nostra macroregione comune è unica anche perché può garantire pienamente la propria sicurezza alimentare. Insieme possiamo garantire la produzione di alimenti di base, nonché dei fertilizzanti, dei carburanti, dei lubrificanti e dei macchinari agricoli necessari. Dobbiamo parlare separatamente della formazione di nuovi centri di scambio commerciale nella macroregione per le materie prime di base, soprattutto prodotti agricoli ed energetici. All’ordine del giorno c’è la questione urgente della creazione di un sistema unificato di regolamento degli scambi commerciali sulla base del Sistema per la trasmissione di messaggi finanziari (SPFS) della Banca di Russia, progettato per sostituire il sistema occidentale SWIFT. È noto che 20 Paesi hanno già aderito all’analogo russo di SWIFT. I problemi di regolamento con i partner stranieri dovuti alle sanzioni occidentali richiederanno altri modi per creare nuovi sistemi di pagamento e compensazione. La dedollarizzazione dei regolamenti internazionali è una tendenza oggettiva del mondo moderno, che continuerà a crescere [13].

In termini industriali e cooperativi, è necessario promuovere attivamente la creazione di proprie piattaforme tecnologiche per lo sviluppo militare e infrastrutturale di un’unica macroregione. È necessaria una cooperazione comune dei Paesi CTS nella cooperazione tecnico-militare con la Russia, soprattutto nel campo delle armi avanzate, nonché la creazione di sistemi comuni di difesa aerea e di un sistema comune di allarme missilistico (MWS). È necessario promuovere alcuni leader russi – come KAMAZ e aziende di successo nel settore informatico – sul mercato comune della macroregione; i prodotti di costruzione di macchine da banco dei produttori turchi saranno richiesti sul capiente mercato russo. In un certo senso, questo insieme coordinato di misure può essere definito “sostituzione delle importazioni” da parte degli ex produttori del campo euro-atlantico. Oggi, nei Paesi dell’Occidente collettivo, oltre ai divieti reciproci sul trasferimento di attrezzature e tecnologie, stanno emergendo nuovi divieti sull’esportazione di importanti risorse del gruppo dei metalli delle terre rare. A medio termine, questo porterà a un allontanamento accelerato dei singoli blocchi regionali in grado di sopravvivere e svilupparsi autonomamente.

La prossima area importante per lo sviluppo di una macroregione unificata è quella socioculturale. È necessario accelerare il riavvicinamento delle élite politiche e dei popoli dei nostri Paesi, lo scambio costante di esperienze e lo sviluppo di soluzioni comuni a partire dall’insieme degli strumenti dello “Stato sociale”. Ciò include le questioni della qualità della vita della popolazione, lo sviluppo di servizi pubblici digitali, i meccanismi di sostegno alle piccole imprese, le questioni dell’istruzione di qualità, un profilo adeguato nel mercato del lavoro, lo sviluppo di progetti comuni nella cultura, nei mass media e nella cinematografia. Il compito più importante è quello di creare un’unica holding mediatica russo-turca con copertura globale, in grado di portare un punto di vista comune al pubblico mondiale. La componente ideologica comune alla nostra macroregione può essere definita come giustizia e anticolonialismo. Si dovrebbe imparare molto dal programma di successo del Movimento dei non allineati, promosso attivamente dal presidente azero Ilham Aliyev [14]. Ciò include anche l’urgente compito di creare una Corte Internazionale d’Onore – l’analogo eurasiatico della Corte Penale Internazionale – che si occupi dei casi per proteggere i diritti e la dignità dei popoli e delle nazioni che hanno sofferto del colonialismo e del neocolonialismo.

***

In generale, la creazione di una nuova macroregione russo-turca [chiamata] “Eurasia Meridionale” sembra essere la risposta più adeguata a tutte le prossime sfide della deglobalizzazione. In primo luogo, si tratterà di una macroregione autosufficiente e sostenibile, in grado di procurarsi da sola tutto ciò di cui ha bisogno – dal cibo, all’acqua dolce, all’energia, a tutti i materiali industriali, compresi l’uranio e i metalli delle terre rare. In secondo luogo, è una regione in crescita demografica ed economica in grado di svilupparsi con successo per tutto il secolo. In terzo luogo, questa associazione è in grado di difendersi in modo affidabile; avrà un moderno complesso industriale di difesa, forze armate ammodernate, un sistema comune di difesa aerea/IRBM e SPRN. Quarto, la nostra macroregione sarà in grado di controllare stabilmente le principali rotte di trasporto merci dall’Asia orientale all’Europa, tra cui due grandi rotte marittime – la rotta del Mare del Nord e la rotta tradizionale attraverso il Mar Rosso e il Bosforo, nonché due rotte terrestri – la transiberiana e la transcaspica. In quinto luogo, la nuova macroregione ha un’ideologia attraente basata sulla giustizia e sull’anticolonialismo, che le garantirà immediatamente il sostegno e l’alleanza del Sud globale. Tutto ciò significa che la rapida creazione di una macroregione russo-turca attraverso la coniugazione dei progetti di integrazione EAEU/CIS e del GTS è un compito prioritario di politica estera per la Russia, la Turchia e i loro alleati.

Articolo originale della Direzione del Programma Regionale KISI:

https://caspian.institute/product/direkciya-regionalnyh-programm-kisi/rossiya-i-organizaciya-tyurkskih-gosudarstv-perspektivy-vzaimodejstviya-38879.shtml

Traduzione di Costantino Ceoldo