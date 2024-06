Su invito del segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista del Vietnam Nguyễn Phú Trọng, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha effettuato una visita di Stato in Vietnam il 19 e 20 giugno.

La bella relazione di amicizia di lunga data tra il Vietnam e la Russia ha conosciuto molti alti e bassi, condivisioni e solidarietà. Dalla metà del XX secolo, i popoli sovietico e russo hanno dato supporti significativi e preziosi alla lotta del popolo vietnamita per l’indipendenza e la riunificazione nazionale.

Importanti tappe storiche

Il 22 settembre 1945, solo venti giorni dopo la dichiarazione di indipendenza del Vietnam, il presidente Hồ Chí Minh inviò un telegramma segreto al leader sovietico I. V. Stalin, annunciando la nascita del governo rivoluzionario della Repubblica Democratica del Vietnam. Questo ha rappresentato una svolta storica, aprendo le relazioni tradizionali di amicizia e stretta cooperazione tra i due Paesi.

Il 30 gennaio 1950, il Vietnam e l’Unione Sovietica stabilirono ufficialmente relazioni diplomatiche, affermando così un riconoscimento internazionale significativo per il Vietnam nella sua lotta per l’indipendenza nazionale. A riguardo, il presidente Hồ Chí Minh affermò: “Questa vittoria politica creerà uno slancio per vittorie militari future“.

Le relazioni Vietnam-Unione Sovietica continuarono a svilupparsi fortemente nei decenni successivi. L’Unione Sovietica divenne un importante alleato, fornitore di supporto economico e tecnico non rimborsabile per sostenere il Vietnam sia nella lotta per l’indipendenza e la riunificazione nazionale che nella costruzione del Paese.

Dopo la guerra del Vietnam, i due Paesi hanno cooperato in molti settori, rafforzato gli scambi di merci e portato le loro relazioni a nuovi livelli.

Il 4 novembre 1978, il segretario generale Lê Duẩn e il primo ministro Phạm Văn Đồng firmarono il Trattato di amicizia e cooperazione con il segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica L. I. Brežnev. Questo trattato fu poi sostituito dal Trattato sui principi fondamentali delle relazioni tra la Russia e il Vietnam nel 1994, che definiva nuovi principi di cooperazione basati sul rispetto dell’indipendenza, della sovranità, dell’uguaglianza e dell’interesse comune.

Nel marzo 2001, la visita ufficiale del presidente Vladimir Putin in Vietnam segnò una tappa importante. I due Paesi firmarono una Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico, determinando l’orientamento dello sviluppo delle relazioni russo-vietnamite nel XXI secolo. La Russia divenne il primo partner strategico del Vietnam.

Nel luglio 2012, le relazioni tra i due Paesi furono elevate a un partenariato strategico globale, creando una forte motivazione per la cooperazione bilaterale in tutti i settori: politica, economia, cultura, istruzione, difesa e sicurezza.

Una cooperazione in tutti i settori

Il partenariato strategico integrale è sempre più consolidato e sviluppato sulla base di una grande fiducia politica. Scambi di delegazioni di alto livello si svolgono regolarmente, creando una forte motivazione per la cooperazione in tutti i settori. Recentemente, il 26 marzo, il segretario generale Nguyễn Phú Trọng ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali russe.

Le due parti mantengono numerosi meccanismi di coordinamento e dialogo, come il dialogo strategico annuale Affari Esteri-Difesa-Sicurezza a livello di vice ministri permanenti degli Affari Esteri, e il dialogo strategico di difesa nazionale a livello di vice ministri della Difesa nazionale.

Secondo i dati del Dipartimento generale delle Dogane del Vietnam, gli scambi commerciali tra il Vietnam e la Russia hanno raggiunto i 3,63 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 2,3% rispetto al 2022. Nei primi 4 mesi del 2024, il commercio bilaterale è stato incrementato del 55,9% su base annua, stabilendosi a 1,57 miliardi di dollari.

Sul fronte degli investimenti, la Russia partecipa attualmente a 186 progetti in Vietnam, con un capitale sociale totale di 984,98 milioni di dollari, classificandosi al 28° posto su 145 Paesi e territori che investono in Vietnam. Questi progetti sono distribuiti in 21 delle 63 città e province del Paese, concentrandosi principalmente in settori come petrolio e gas, miniere, industria di trasformazione e produzione.

Il Vietnam attualmente conta 18 progetti di investimento in Russia, con un capitale registrato di 1,63 miliardi di dollari, classificandosi al 4° posto su 80 Paesi e territori che beneficiano di capitali di investimento provenienti dal Vietnam. Questi progetti sono principalmente joint venture nell’industria petrolifera e del gas come Rusvietpetro, il Centro culturale e commerciale Hà Nội – Mosca (Incentra) e i progetti lattiero-caseari e agricoli del gruppo TH.

Gli scambi culturali giocano un ruolo particolarmente importante nel rafforzamento dell’amicizia tra i popoli vietnamita e russo. Ogni anno, la “Giornata del Vietnam” si svolge in molte città russe. Più recentemente, nel maggio scorso, la “Settimana del Vietnam a San Pietroburgo” ha ottenuto grandi successi.

La Russia continua a sostenere il Vietnam nella formazione delle risorse umane e a concedere ogni anno 1.000 borse di studio agli studenti vietnamiti. Attualmente, ci sono più di 5.000 studenti vietnamiti in oltre 90 università di 26 città russe. Attualmente, una ventina di gemellaggi sono stati stabiliti tra località dei due Paesi, in particolare tra Hà Nội/Hồ Chí Minh e Mosca/San Pietroburgo.

Una visita con molte aspettative

L’ultima volta che il presidente Putin è venuto in Vietnam è stata nel 2017, in occasione del vertice APEC tenutosi a Đà Nẵng.

Questa visita avrà luogo contemporaneamente al 30° anniversario della firma del Trattato sui principi fondamentali delle relazioni tra la Russia e il Vietnam, che riveste un’importanza significativa per i due Paesi.

Il Vietnam, con il suo status di partner strategico globale, occupa una posizione importante nella politica russa di “nodo verso l’Est”. Tuttavia, questa posizione deve essere concretizzata da azioni pratiche: elevare le relazioni commerciali bilaterali a un livello senza precedenti. Una più stretta coordinazione tra la Russia e il Vietnam contribuirà anche a garantire la sicurezza e a promuovere lo sviluppo stabile del sud-est asiatico.

Nel 2025, i due Paesi celebreranno il 75° anniversario dell’instaurazione delle loro relazioni diplomatiche. Nel contesto della celebrazione di questi eventi importanti, questa visita del presidente Putin dovrebbe creare un nuovo slancio, contribuendo alla consolidazione della cooperazione strategica integrale tra il Vietnam e la Russia.