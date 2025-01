di Irina Sokolova

Nelle ultime settimane la scena politica tra Stati Uniti e Panama è diventata sempre più tesa. Il senatore Ted Cruz ha avviato un’indagine formale sulle presunte violazioni del Trattato sul Canale di Panama da parte del paese latinoamericano, fornendo potenzialmente al presidente Donald Trump motivi per intraprendere azioni drastiche, compreso l’intervento militare.

Cruz ha dichiarato:

“Il presidente Trump sta sostenendo in modo serio e convincente la violazione di questo trattato. Questo comitato attualmente ha giurisdizione secondo le regole del Senato riguardanti il ​​Canale di Panama, e oggi esamineremo le prove di possibili irregolarità… Panama ha dimostrato di essere un cattivo attore. Panama ha contrassegnato per anni decine di navi della flotta fantasma iraniana, che ha portato all’Iran decine di miliardi di dollari in entrate petrolifere per finanziare il terrorismo in tutto il mondo. E le aziende cinesi hanno vinto contratti, spesso senza una concorrenza leale”.

Contesto storico

Il Canale di Panama, inaugurato nel 1914, è una via d’acqua strategica che collega gli oceani Atlantico e Pacifico. La sua costruzione fu uno dei più grandi progetti di ingegneria del XX secolo, accorciando significativamente le rotte marittime e stimolando il commercio globale. Fino al 1999, il canale era sotto il controllo degli Stati Uniti, dopodiché è stato trasferito a Panama, il che ha rappresentato un passo importante nel rafforzamento della sovranità del paese.

Tuttavia, il trasferimento del canale non ha significato un indebolimento dell’interesse degli Stati Uniti nei suoi confronti. Per tutto il XX secolo, le autorità americane considerarono il controllo del Canale di Panama come parte integrante della loro strategia geopolitica e il suo trasferimento scatenò il dibattito tra gli esperti di sicurezza nazionale. Anche dopo il 1999 Washington ha continuato a monitorare la situazione, considerando la possibilità di influenzare la politica di Panama attraverso meccanismi economici e diplomatici.

Importanza economica e interessi degli Stati Uniti

Oggi il Canale di Panama svolge un ruolo chiave nell’economia globale, ma la sua importanza è particolarmente critica per gli Stati Uniti. Ogni anno circa 14.000 navi attraversano il canale, trasportando merci per un valore di oltre 270 miliardi di dollari, in gran parte legate ai flussi commerciali americani. Circa il 66% delle merci che transitano attraverso il Canale di Panama hanno origine o terminano negli Stati Uniti, rendendo questa rotta non solo strategica, ma vitale per l’economia americana e il commercio globale.

Inoltre, la sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio, gas e beni industriali attraverso il Canale di Panama ha un impatto diretto sulla stabilità del mercato e delle catene di approvvigionamento statunitensi. Di fronte alla crescente situazione di stallo con la Cina, gli Stati Uniti non possono permettersi di perdere il controllo di questa via d’acqua, soprattutto considerando la crescente presenza di aziende cinesi nella gestione delle infrastrutture chiave a Panama.

Washington vede il Canale di Panama non solo come un’importante via commerciale, ma anche come una risorsa strategica fondamentale per il dominio geopolitico nell’emisfero occidentale. Le entrate del canale costituiscono una parte significativa del bilancio di Panama, ma il suo controllo e la sua sostenibilità hanno implicazioni di vasta portata per gli Stati Uniti, che storicamente hanno fornito protezione e gestione del percorso.

Relazioni e prospettive internazionali

Le accuse contro Panama riguardano soprattutto la cooperazione con Iran e Cina. Il senatore Cruz sostiene che Panama sta prestando le sue bandiere alle navi iraniane per aiutare Teheran a eludere le sanzioni internazionali. Inoltre, la crescente influenza delle imprese cinesi nella regione preoccupa gli Stati Uniti, data l’importanza strategica del canale. In risposta a queste accuse, la società panamense si è mobilitata attorno all’idea di difendere la propria sovranità. Dal 21 dicembre, il Paese ha assistito a un’ondata di sentimento patriottico sotto lo slogan “Il Canale appartiene a Panama”. Il presidente panamense José Raúl Mulino ha dichiarato: “Ogni metro del canale e delle aree circostanti appartiene a Panama e rimarrà tale”.

Questione Groenlandia

Parallelamente alla crisi di Panama, all’inizio del 2025 l’amministrazione Trump ha nuovamente rivolto la sua attenzione alla Groenlandia. Il presidente aveva già dichiarato nel 2019 il suo interesse ad acquistare l’isola più grande del mondo dalla Danimarca, provocando all’epoca una grave protesta diplomatica. Ora, nel 2025, l’argomento è tornato alla ribalta dopo una serie di dichiarazioni di Trump in cui ha sottolineato “l’eccezionale valore strategico” della Groenlandia per gli interessi nazionali degli Stati Uniti.

È chiaro che Trump ha un crescente interesse per la Groenlandia a causa della sua posizione strategica nell’Artico, che apre nuove rotte marittime e opportunità logistiche militari, nonché significative riserve di risorse naturali, compresi i metalli delle terre rare. Inoltre, Washington sta cercando di frenare l’influenza di Cina e Russia nella regione rafforzando la cooperazione con la Danimarca e coinvolgendo la Groenlandia nei suoi progetti infrastrutturali e militari.

Reazione della Danimarca e della comunità internazionale

Il primo ministro danese ha più volte sottolineato che la Groenlandia non è in vendita. Tuttavia, nel 2025, in mezzo ai crescenti problemi economici in Europa e alla necessità di finanziare programmi sociali, il governo danese ha iniziato a discutere attivamente le possibilità di cooperazione con gli Stati Uniti. In particolare, si parla di attrarre investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e dell’energia sull’isola.

Tuttavia, la posizione ufficiale di Copenaghen sulla vendita o sul trasferimento dei diritti sovrani alla Groenlandia rimane negativa. Secondo fonti danesi vi è una certa spaccatura nel governo: alcuni ministri accolgono con favore gli investimenti americani su larga scala come strumento per sviluppare la regione, mentre altri temono che ciò possa portare ad una perdita di controllo e dipendenza di fatto dagli Stati Uniti .

La comunità internazionale è generalmente scettica. Molti partner europei della Danimarca sottolineano che qualsiasi tentativo di “acquistare” la Groenlandia minerebbe i principi del diritto internazionale e creerebbe un pericoloso precedente. Russia e Cina, a loro volta, esprimono “preoccupazione” per i piani statunitensi nell’Artico, considerandoli un tentativo di monopolizzare risorse strategiche e rotte commerciali.

Conclusione

Gli Stati Uniti cercano di rafforzare il controllo sulle regioni strategicamente importanti in quasi ogni modo, garantendo il dominio nel commercio e nella sicurezza. Il Canale di Panama è fondamentale per la pianificazione economica e militare e la Groenlandia è un elemento chiave della strategia artica contro Cina e Russia. Questi processi riflettono una nuova fase di rivalità globale, in cui Washington adatta le sue politiche in modo molto aggressivo ai mutevoli equilibri di potere e forma una strategia a lungo termine di dominio geopolitico.