Presentiamo al lettore un’intervista con un noto specialista russo sull’Ucraina e sui Paesi dell’Europa orientale, Eduard Popov, direttore del Centro per la cooperazione pubblica e dell’informazione Europa. Il 4 dicembre, sotto la sua guida, si è tenuta la conferenza specialistica internazionale “Il nazismo ucraino nel XXI secolo: radici e ramificazioni” (vedi link al video: https://yandex.ru/video/preview/15187377384804372968). All’evento hanno partecipato personaggi pubblici di diverse nazionalità. Due interviste con lui sono già state precedentemente pubblicate sulle pagine del nostro giornale. Oggi abbiamo discusso con Eduard Popov di diverse questioni della politica attuale in Europa ed Eurasia.

Come valuta la situazione attuale nella zona operativa militare speciale?

Negli ultimi mesi il fronte si è “congelato”. Sebbene in una recente intervista il presidente ucraino Zelensky affermi che la Russia non ha ottenuto una sola grande vittoria in Ucraina, questo, per usare un eufemismo, non è vero. La grande città e centro industriale di Bakhmut (il cui nome sovietico era Artemovsk) è stata presa, sebbene la propaganda ucraina assicurasse che i russi non avrebbero preso la “fortezza di Bakhmut”. Le truppe russe sono vicine a prendere Marinka e poi Avdeevka. Queste città si trovano vicino a Donetsk, città bombardata da quasi 9 anni. La liberazione finale di Marinka (circa il 90% del suo territorio è sotto il controllo russo) e di Avdeevka libererà finalmente gli abitanti di Donetsk dagli orrori dei bombardamenti. In effetti, ogni giorno a Donetsk muoiono persone a causa di ciò. Io stesso ho soggiornato a Donetsk diverse volte nel 2014 e nel 2015. La casa dove ho passato la notte è stata completamente distrutta pochi giorni dopo da una bomba ucraina.

Perché la liberazione avviene così lentamente? Bisogna capire di quali territori stiamo parlando. Il Donbass è la parte più urbanizzata dell’ex Unione Sovietica; è un territorio ricco di fabbriche e di snodi di trasporti, molto comodo per la difesa e scomodo per l’attacco. Ad esempio, la famosa cokeria di Avdeevka dispone di numerosi ed estesi locali in cemento, che si trovano a decine di metri sotto terra. Grazie agli sforzi degli ingegneri militari ucraini e degli specialisti dei Paesi della NATO, questi piani sotterranei sono stati trasformati in bunker inespugnabili, inaccessibili anche agli attacchi missilistici ipersonici.

Lo scorso anno è stato molto difficile per l’esercito russo. Eppure c’è stato un trend positivo. L’esercito sta migliorando le proprie competenze e la produzione militare, e le infrastrutture militari vengono gradualmente create. Me lo raccontano i miei amici e conoscenti che si sono offerti volontari per combattere l’anno scorso. La Russia sta gradualmente accumulando risorse, comprese le risorse umane. E l’Ucraina sta gradualmente esaurendo le sue risorse fino a raggiungere un punto critico.

L’anno 2023 si conclude senza successo per l’Ucraina. La controffensiva ucraina, ampiamente pubblicizzata, non ha avuto successo. I nostri soldati al fronte dicono che nelle intercettazioni radio sentono sempre più parlare straniero. Sempre più mercenari stranieri provengono da Paesi europei e da altre regioni del pianeta. Soprattutto molti polacchi. La politica americana ha contrapposto i popoli slavi sul campo di battaglia. La reciproca distruzione degli slavi fa parte della strategia dell’impero americano.

Quali sono le prospettive per gli eventi futuri? Quali sono le Sue previsioni per lo sviluppo della situazione militare e politica in Ucraina?

La completa liberazione del Donbass è probabilmente questione di diversi mesi. Se non entro l’estate, entro l’autunno 2024 questi territori saranno liberati. Queste terre facevano parte dello Stato russo (Granducato di Mosca o Impero russo) dall’inizio del XVI secolo e in parte dal XVIII secolo, e furono trasferite all’Ucraina sovietica nel 1922 come parte della costruzione dell’URSS. Lo scopo era quello di rafforzare la composizione contadina della popolazione e la struttura economica agraria dell’Ucraina a scapito delle regioni industriali e minerarie russe. Tuttavia, fino ai recenti eventi, nelle città storiche della Nuova Russia, “date” all’Ucraina, la popolazione parlava russo. Anche i nazisti ucraini delle regioni orientali dell’Ucraina parlano russo. Ne ho parlato nel mio rapporto alla conferenza sul nazismo ucraino del XXI secolo a Mosca.

La mia previsione è che il nuovo confine correrà lungo il Dnepr lungo la linea “est-ovest”. Inoltre, l’Ucraina perderà la regione settentrionale del Mar Nero e l’accesso al mare. Cioè, la Russia riconquisterà le terre della storica Novorossiya (Nuova Russia), conquistate dall’Impero turco-ottomano dalle truppe russe nel XVIII secolo.

Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che la Russia non si pone il compito di “sequestrare” le terre ingiustamente trasferite all’Ucraina. All’inizio dell’Operazione Militare Speciale, il presidente Putin ha fissato i compiti di smilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina. La restituzione alla Russia delle terre storiche avviene per proteggere la loro popolazione dall’ucrainizzazione forzata e dalla nazificazione. Questo è un segnale per il regime di Kiev: il rifiuto del dialogo con la Russia ha portato ad un conflitto militare. Il che è vantaggioso per gli Stati Uniti e contraddice gli interessi sia della stessa Ucraina che dell’Europa. La persistenza nel difendere gli interessi delle élite globali negli Stati Uniti porterà l’Ucraina a perdere sempre più territori. E un giorno, quando verrà raggiunto un punto critico, questo processo diventerà irreversibile, e i vicini occidentali dell’Ucraina – i suoi attuali alleati e lobbisti nell’UE – chiederanno “la loro parte”.

Innanzitutto la Polonia. Dalla metà del XIV secolo, la Galizia orientale e la sua città più grande, Leopoli, facevano parte dello Stato polacco. Anche dopo la prima divisione della Polonia nel 1772 e l’ingresso di parte delle sue terre nell’Impero austriaco, la Galizia rimase sotto l’influenza polacca. Allora nessuno sapeva degli ucraini. I polacchi ritengono che, nel 1939, la Galizia e la Volinia furono prelevate illegalmente dalla Polonia da Stalin e donate all’Ucraina sovietica. Non mi impegno qui a discutere la validità di queste affermazioni. L’importante è che l’opinione pubblica polacca consideri la Galizia (e, in misura minore, la Volinia) come parte delle proprie terre. E sarebbe insensato aspettarsi che la Polonia non cogliesse l’occasione per ripristinare la “giustizia storica”. Inoltre, il regime di Kiev sta facendo di tutto per questo, approvando leggi che di fatto uniscono Polonia e Ucraina in un unico Stato. Si prepara l’Anschluss della Galizia orientale e della Volinia da parte della Polonia. Anche alcuni osservatori polacchi scrivono di questo, e gli esperti ucraini più perspicaci se lo aspettano con timore. E la Polonia non è la sola nel desiderio di ripristinare la “giustizia storica” e di portare via i “doni di Stalin” dall’Ucraina.

L’Ungheria e la Romania, che hanno dei conti da regolare con l’Ucraina, seguiranno le sue orme. Pertanto, ciò che rimarrà dell’Ucraina è la cosiddetta Riva Destra dell’Ucraina, privata dell’accesso al mare e dei centri industriali. Grazie agli sforzi della Russia, questi territori, una sorta di zona cuscinetto con i paesi della NATO, saranno smilitarizzati e denazificati. Questo è un compito difficile, ma la Russia non ha altra scelta. Pertanto il compito sarà completato.