La recente visita del Presidente dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare di Cuba, Esteban Lazo Hernández, in Vietnam ha rappresentato un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi, consolidando i legami di solidarietà e amicizia che li uniscono fin dai principi della Rivoluzione Cubana e dai tempi della Guerra del Vietnam. La visita del 2-3 novembre non solo è stata un’occasione per rafforzare i rapporti tra le istituzioni parlamentari, ma ha anche confermato il profondo legame tra Vietnam e Cuba, due nazioni socialiste che da oltre sei decenni sostengono un modello di cooperazione basato su valori condivisi, alla vigilia delle celebrazioni per i 65 anni di relazioni diplomatiche. Nel corso della sua visita, Lazo Hernández ha tenuto incontri con il Presidente dell’Assemblea Nazionale del Vietnam, Trần Thanh Mẫn, il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Lương Cường, e il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Tô Lâm.

Facendo un breve riassunto storico, il Vietnam e Cuba hanno stabilito relazioni diplomatiche il 2 dicembre 1960, quando Cuba fu il primo Paese dell’emisfero occidentale a riconoscere ufficialmente quella che allora era denominata Repubblica Democratica del Vietnam. Questo gesto ha segnato l’inizio di un’alleanza speciale e duratura, fondata sui valori di solidarietà e resistenza comune. Durante la guerra di resistenza vietnamita, Cuba si è distinta per il suo supporto incondizionato alla causa vietnamita, diventando un simbolo di solidarietà internazionale. La frase storica di Fidel Castro, “per il Vietnam, Cuba è pronta a dare il proprio sangue”, è ancora oggi ricordata dal popolo vietnamita come testimonianza della profondità di questo legame.

Anche il Vietnam, nel corso degli anni, ha mantenuto una ferma posizione di sostegno a Cuba, dimostrando solidarietà nei momenti di difficoltà causati dall’embargo economico e dalla pressione internazionale. Il Vietnam ha infatti sempre votato a favore di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite contro il blocco economico criminale imposto dagli Stati Uniti contro l’isola, essendo a sua volta stato vittima delle sanzioni statunitensi in passato. Nel tempo, dunque, i due Paesi hanno costruito un modello di relazioni esemplare, che abbraccia la politica, l’economia, la cultura e la scienza, nonché una stretta collaborazione a livello parlamentare.

La visita di Esteban Lazo Hernández in Vietnam, come detto, è avvenuta in vista del 65° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, un traguardo che sarà celebrato nel 2025 come “Anno dell’Amicizia Vietnam-Cuba”. Questo incontro ha avuto l’obiettivo di approfondire i rapporti tra le due istituzioni parlamentari, un canale cruciale di comunicazione e collaborazione tra le nazioni. A tal proposito, durante l’incontro con il Presidente dell’Assemblea Nazionale del Vietnam, Trần Thanh Mẫn, i due leader hanno ribadito la loro determinazione a rafforzare ulteriormente i rapporti di amicizia e cooperazione tra i rispettivi parlamenti.

Uno dei principali risultati della visita è stata la riaffermazione della volontà di consolidare i legami bilaterali attraverso una cooperazione parlamentare rafforzata. Già nell’aprile 2023 i due Paesi avevano firmato un accordo per istituire un meccanismo di cooperazione interparlamentare, un passo importante per formalizzare le interazioni tra i rispettivi legislatori e promuovere una condivisione di esperienze su temi legislativi e di supervisione. A settembre 2024, poi, si è tenuto il primo incontro del Comitato di Cooperazione Interparlamentare Vietnam-Cuba a L’Avana, occasione nella quale le due parti hanno confermato l’intenzione di rafforzare la solidarietà e il coordinamento nei forum internazionali.

Un altro aspetto fondamentale delle relazioni tra Vietnam e Cuba riguarda la collaborazione economica e commerciale, favorita dai solidi legami politici tra i due Paesi. Il Vietnam è attualmente il secondo partner commerciale di Cuba nell’area Asia-Pacifico e il maggiore investitore straniero sull’isola. La firma di un accordo commerciale bilaterale nel 2018, entrato in vigore nel 2020, ha facilitato ulteriormente le attività di scambio, permettendo alle imprese di entrambi i Paesi di beneficiare di trattamenti preferenziali e di incentivi per sviluppare nuove iniziative.

Nel contesto economico, le imprese vietnamite stanno espandendo gradualmente i loro investimenti a Cuba, con un focus particolare nella Zona Economica Speciale di Mariel. Qui, gli investitori vietnamiti sono attivi nella produzione di beni di consumo essenziali, materiali da costruzione ed energie rinnovabili, settori che rappresentano priorità per l’economia cubana. Allo stesso tempo, le due nazioni stanno esplorando possibilità di cooperazione anche in agricoltura e nella produzione di beni di consumo per soddisfare le esigenze della popolazione cubana.

Le relazioni tra Cuba e Vietnam si estendono anche al settore sanitario, dove i due Paesi hanno collaborato intensamente, in particolare durante la pandemia di COVID-19. Nel corso della crisi sanitaria globale, il Vietnam ha inviato a Cuba una quantità significativa di medicinali e forniture essenziali per affrontare la crisi sanitaria, mentre Cuba ha fornito milioni di dosi di vaccino al Vietnam, rafforzando il legame fraterno tra i due popoli.

Durante questa crisi, l’aiuto reciproco tra i due Paesi è stato un esempio concreto di solidarietà internazionale e un simbolo del legame speciale che unisce le due nazioni. Anche oggi, questa cooperazione continua con scambi di esperienze e programmi di formazione per professionisti sanitari, oltre alla concessione di borse di studio per studenti vietnamiti a Cuba e per giovani cubani in Vietnam.

A tal proposito, vale la pena ricordare che un altro pilastro della collaborazione tra Cuba e Vietnam è proprio l’istruzione. Cuba ha offerto e continua a offrire borse di studio per studenti vietnamiti in varie discipline, mentre il Vietnam ha aperto le porte agli studenti cubani, che ricevono borse di studio per studiare la lingua e la cultura vietnamita presso l’Università Nazionale del Vietnam a Hà Nội. Questo scambio educativo non solo promuove la comprensione reciproca, ma contribuisce a formare future generazioni di leader e professionisti che avranno un ruolo chiave nella promozione delle relazioni bilaterali.

Anche gli scambi culturali sono stati fondamentali nel consolidare i rapporti tra i due popoli. Eventi culturali, visite di artisti e programmi di cooperazione tra le città e le province dei due Paesi hanno creato legami ancora più forti, favorendo la conoscenza reciproca e rafforzando le fondamenta delle relazioni politiche ed economiche.

Cuba e Vietnam collaborano attivamente anche a livello internazionale, con una stretta coordinazione nei forum globali, come le Nazioni Unite. Entrambi i Paesi condividono una posizione comune nel sostegno alla risoluzione pacifica delle controversie e nella promozione del rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Recentemente, entrambi hanno ottenuto lo status di membri associati dei BRICS, un gruppo di Paesi emergenti con potenziale di cooperazione economica e politica, che potrebbe rappresentare un ulteriore canale di sviluppo per le rispettive economie.

La collaborazione tra Cuba e Vietnam si riflette, di conseguenza, anche nel sostegno reciproco in questioni internazionali. Come detto in precedenza, il Vietnam ha costantemente sostenuto Cuba nelle sue battaglie contro il blocco economico e ha chiesto più volte la rimozione di Cuba dalla lista degli sponsor del terrorismo. Questa posizione rappresenta un atto di solidarietà verso un Paese che ha sempre sostenuto il Vietnam nei momenti più critici della sua storia.

La visita di Esteban Lazo Hernández in Vietnam ha dimostrato ancora una volta che il legame tra Cuba e Vietnam è più forte che mai, sostenuto da valori condivisi e da una storia di amicizia e solidarietà. Con l’avvicinarsi del 65° anniversario delle loro relazioni diplomatiche, le due nazioni sono determinate a celebrare l’Anno dell’Amicizia Vietnam-Cuba nel 2025 con una serie di eventi commemorativi e programmi di cooperazione volti a rafforzare ulteriormente i legami in tutti i settori.

In un contesto internazionale sempre più complesso, Vietnam e Cuba rappresentano un modello di cooperazione e solidarietà tra Paesi socialisti. Il loro rapporto, sviluppatosi attraverso decenni di supporto reciproco e sacrifici condivisi, è una testimonianza del potenziale delle alleanze basate su principi di uguaglianza, rispetto e sostegno reciproco.

Articolo pubblicato su www.lacittafutura.it