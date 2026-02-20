L’Ambasciata della Repubblica di Bielorussia nella Repubblica Italiana ha preso atto con preoccupazione della dichiarazione congiunta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Antonio Tajani, e del Ministro per lo Sport e i Giovani della Repubblica Italiana, Andrea Abodi, relativa al disaccordo del Governo Italiano con le decisioni del Comitato Paralimpico Internazionale sul pieno ripristino dell’adesione dei comitati paralimpici di Bielorussia e Russia, nonché sulla partecipazione di atleti e delegazioni nazionali bielorusse e russe ai Giochi Olimpici di Milano con l’esposizione dei simboli nazionali, incluso l’inno.

Rileviamo l’inammissibile e consapevole politicizzazione, da parte del Governo italiano, dell’atmosfera del principale evento sportivo quadriennale degli sport invernali.

La parte bielorussa spera che la posizione del Governo italiano non conduca ad alcuna iniziativa da parte dello Stato organizzatore dei Giochi volta a impedire l’attuazione delle decisioni del Comitato Paralimpico Internazionale, comprese eventuali azioni discriminatorie nei confronti di singoli atleti o delle intere delegazioni nel loro complesso, nonché restrizioni nelle procedure di rilascio dei visti o in altre formalità.

La parte bielorussa confida nel rispetto, da parte del Governo italiano, dei principi da esso dichiarati dello Stato di diritto e dell’inclusività del movimento olimpico internazionale.

Invitiamo tutte le parti interessate, compresi i governi e soggetti privati, a rispettare e attenersi rigorosamente alle decisioni del Comitato Paralimpico Internazionale e ad astenersi dall’utilizzare il tema dello sport per fini politici propri.