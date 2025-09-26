di Stefano Vernole

Un livello così elevato di passione politica si spiega con l’altissima posta in gioco nelle elezioni parlamentari del 28 settembre. È il presidente a formare il Governo, che in Moldavia ha più poteri di lui. In altre parole, se il partito Azione e Solidarietà (PAS) di Maia Sandu perdesse le elezioni, allora, di fatto, l’equilibrio geopolitico nel Paese cambierebbe.

La vittoria davvero poco convincente di Sandu, chiaramente orientata all’Unione Europea e alla NATO, alle elezioni presidenziali dello scorso anno ha ispirato sia l’opposizione moldava che Mosca, aprendo prospettive per un cambiamento di rotta nel Paese dopo le prossime parlamentari. Ma, come possiamo vedere, Sandu non ha alcuna intenzione di arrendersi, gode del pieno sostegno delle strutture europee e atlantiche e sta adottando misure severe per ripulire il campo politico interno con lo slogan/pretesto di combattere le “forze filo-russe”. Tuttavia, nemmeno l’esclusione di “Pobeda” dalle elezioni e la sentenza su Gutsul garantiscono ancora il successo inequivocabile del PAS.

Le attuali elezioni parlamentari in Moldavia prevedono una formula con quattro mandati. È così che molti partiti (dopo che a “Pobeda” è stato vietato di partecipare alle elezioni), come mostrano i sondaggi, hanno la possibilità di entrare in Parlamento.

In primo luogo, PAS, il partito del presidente, è al primo posto nei sondaggi d’opinione con un indice di gradimento che, secondo diverse stime, oscilla tra il 26 e il 32%. Tuttavia, questo non è sufficiente per formare una maggioranza in parlamento e, cosa ancora peggiore per Sandu, nessuno degli altri tre partiti qualificati condivide la sua posizione o aderisce chiaramente a una linea filoeuropea.

Al secondo posto nei rilevamenti si colloca il blocco dell’ex presidente socialista Igor Dodon, registrato proprio nelle scorse settimane. Si chiama “Blocco Elettorale Patriottico dei Socialisti, dei Comunisti, del Cuore e del Futuro della Moldavia” (il nome riflette i partiti che lo compongono). Sandu definisce il blocco filorusso; lo stesso Dodon sottolinea la necessità di ripristinare i legami e normalizzare le relazioni con la Federazione Russa. Secondo diversi sondaggi, il “Blocco Patriottico” ha una percentuale di consensi del 13-17% ma, molto probabilmente, la maggior parte dei voti di “Pobeda”, a cui non è stato permesso di partecipare alle elezioni (e che aveva circa il 10%), confluiranno in questo partito.

Il terzo posto nei sondaggi spetta al blocco “Alternativa” (10-12%), guidato dal sindaco di Chisinau Ion Ceban e dall’ex candidato alla presidenza Alexandru Stoianoglu (l’anno scorso ha raggiunto il secondo turno con Sandu). Il blog si definisce filoeuropeo, ma le autorità lo accusano di avere legami con Mosca e lo definiscono una colonna filorussa “nascosta”. La Romania ha vietato a Ceban l’ingresso nel Paese sulla base di presunti “legami complessi registrati” con rappresentanti della Federazione Russa. Se la versione sui legami di “Alternativa” con Mosca fosse vera, allora questa forza politica potrebbe stringere un’alleanza con il blocco di Dodon e insieme potrebbero avere più voti del partito di Sandu. Però, la domanda chiave è se questa potenziale alleanza o, al contrario, il PAS, riusciranno a ottenere abbastanza voti alle elezioni per formare una maggioranza. Se ciò non accadrà (e questo è ciò che la sociologia sta attualmente indicando, sebbene la situazione possa ancora cambiare prima delle elezioni), la golden share andrà al “Nostro Partito” (con un rating del 6-10%) del famoso politico Renato Usatii. Un tempo considerato filo-russo, entrò in conflitto con l’allora presidente Dodon. Mosca scelse quest’ultimo e fu aperto un procedimento penale contro Usatii nella Federazione Russa con l’accusa di riciclaggio e prelievo di denaro dal Paese.

Usatii definì le accuse una provocazione del Cremlino e chiese a Vladimir Putin di privarlo della cittadinanza russa. Da allora, è diventato uno dei principali critici di Dodon. A questo proposito, i sostenitori dei socialisti lo hanno accusato di aver lavorato per Sandu come “candidato tecnico” per “diminuire” il consenso; gli viene ancora rimproverato il fatto che nelle attuali elezioni il suo compito principale sia quello di sottrarre voti al blocco di Dodon e poi, nel nuovo parlamento, entrare in una coalizione con Sandu. Usatii stesso nega queste accuse: “Tutti cercano una sorta di matrimonio. Alcuni oppositori parlano di un matrimonio con il PAS. Nessuna forza politica sana può sposarsi con il PAS, perché sarebbe destinata al fallimento”, ha dichiarato Usatii in un’intervista. Ma è chiaro che il quadro reale di chi “sposerà” chi sarà chiaro solo nel nuovo parlamento. Prima delle elezioni, i politici possono dire quello che vogliono. Se né il PAS né l’ipotetico blocco di Dodon e “Alternativa” otterranno la maggioranza da soli, allora potrebbero esserci diverse opzioni di coalizione. Sia PAS+Usatii che Dodon+Alternativa+Usatii.

Data l’alta posta in gioco, Mosca potrebbe “perdonare” Usatii e fornirgli argomenti convincenti per unirsi alla coalizione “giusta”. La creazione di un Governo senza il partito di Sandu significherebbe un serio cambiamento nel corso del Paese e un duro confronto tra il parlamento e il presidente.

Altri tre fattori potrebbero influenzare l’andamento della campagna elettorale

Il primo fattore è il voto della diaspora: Sandu ha vinto le elezioni presidenziali grazie a questi voti e ora conta sui moldavi all’estero per sostenere la sua forza politica. Tuttavia, anche l’opposizione ha iniziato a collaborare attivamente con la diaspora, lanciando campagne sui social network; se questi sforzi saranno efficaci, il sostegno al partito di Sandu potrebbe essere inferiore alle aspettative. Il secondo è l’arresto in Grecia del famoso oligarca moldavo Vladimir Plahotniuc; egli sosteneva il Partito Democratico di Moldavia, ed è stato a lungo considerato l’“eminenza grigia” del Paese. Fu durante il periodo di Plahotniuc e del Partito Democratico che la Moldavia adottò una decisa rotta “europea”, che, tuttavia, non lo aiutò a rimanere al potere a lungo. Dopo aver subito una sconfitta nel 2019 a causa dell’alleanza situazionale tra i socialisti di Dodon e gli europeisti del blocco ACUM, che includeva il PAS di Sandu, il Partito Democratico di Moldavia perse rapidamente la sua influenza e di fatto cessò di esistere, perciò Plahotniuc scelse di lasciare il Paese. Ora Plahotniuc non è ufficialmente associato a nessuna delle forze politiche moldave, sebbene i media (compresi quelli focalizzati sul PAS e sulla rotta europeista) stiano attivamente diffondendo voci secondo cui Plahotniuc avrebbe finanziato segretamente il blocco “Vittoria”, poi “Il Nostro Partito”, infine i socialisti. Non si sa se ciò sia vero o meno. Ma la sua estradizione in Moldavia crea rischi per gli oppositori di Sandu. Innanzitutto, per Dodon, attualmente imputato in un caso di denaro ricevuto da Plahotniuc (lo stesso Dodon nega le accuse e le considera un’accusa politica); è possibile che le Autorità moldave “convincano” l’oligarca a testimoniare contro il candidato socialista (“La Moldavia ortodossa e il mondo”).