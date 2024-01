Cosa vogliono le Filippine: un ambiente stabile e favorevole allo sviluppo pacifico o restare intrappolate nel gioco imprevedibile della geopolitica? Recentemente, le azioni e le parole del Paese sono state piene di duplicità e complessità, ma la tendenza è evidente: le Filippine si stanno posizionando impulsivamente come avanguardia, testa di ponte e persino carne da cannone per gli Stati Uniti.

La duplicità di Manila è stata messa a nudo di recente. Mercoledì, Cina e Filippine hanno tenuto l’ottava riunione del Meccanismo di Consultazione Bilaterale Cina-Filippine. Entrambi gli schieramenti hanno concordato di potenziare il meccanismo di comunicazione marittima, gestire i conflitti marittimi e le differenze attraverso consultazioni amichevoli, affrontare le emergenze marittime, in particolare la situazione a Ren’ai Jiao, e promuovere ulteriormente la cooperazione marittima pratica.

Tuttavia, nello stesso giorno, il ministro della Difesa delle Filippine, Gilberto Teodoro, ha minacciato che le Filippine stavano pianificando attività militari “più robuste” con gli Stati Uniti e i loro alleati di fronte a una Cina “più aggressiva”. Due giorni prima, il capo di stato maggiore delle Forze Armate delle Filippine, il generale Romeo Brawner, aveva dichiarato che le Filippine svilupperanno le isole nel Mar Cinese Meridionale per renderle più abitabili per le truppe.

Sotto questa retorica contraddittoria, diventa evidente che non esiste una politica unificata sulla Cina all’interno del governo filippino, ha detto Chen Xiangmiao, direttore del Centro di Ricerca sulla Marina Mondiale presso l’Istituto Nazionale per gli Studi sul Mar Cinese Meridionale, al Global Times. Disaccordi interni significativi sulla questione del Mar Cinese Meridionale hanno evidenziato un modello comportamentale di “le Filippine vogliono tutto”: mantenere relazioni con la Cina per interessi economici mentre affermano aggressivamente i propri interessi marittimi attraverso azioni provocatorie.

La duplicità delle Filippine è evidente anche nella sua posizione sulla questione di Taiwan. Da un lato, sostengono la politica di una sola Cina; dall’altro, dopo le elezioni regionali a Taiwan, il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, ha definito il nuovo leader di Taiwan “Presidente eletto” sui social media. Queste affermazioni contraddittorie delle Filippine creano confusione, lasciando incertezza sulle vere intenzioni di Manila.

In realtà, l’ostilità di Marcos Jr. nei confronti della Cina, incoraggiata dagli Stati Uniti, è evidente da un anno a questa parte, in particolare dopo l’inizio dell’anno scorso quando gli Stati Uniti hanno ottenuto l’accesso a quattro nuove basi militari nelle Filippine. I recenti discorsi del ministro della Difesa e del capo di stato maggiore sembrano una gara per vedere chi può essere più aggressivo.

Le capacità militari e di applicazione della legge marittima delle Filippine sono fondamentalmente insufficienti per sfidare la Cina. La ragione principale dietro la retorica continuamente bellicosa è l’incoraggiamento e il sostegno da parte di certi Paesi, come gli Stati Uniti e il Giappone, ha detto l’esperto militare Song Zhongping al Global Times. Tuttavia, per quanto riguarda la questione del Mar Cinese Meridionale, gli Stati Uniti stanno semplicemente usando le Filippine come pedina, nel tentativo di radunare alleati per attuare la loro Strategia dell’Indo-Pacifico per contenere la Cina. Se Manila pensa che gli Stati Uniti aiuteranno le Filippine a mantenere i cosiddetti interessi nazionali e la sicurezza, è pura illusione, come dimostrato dalla significativa riduzione della scala delle pattuglie congiunte tra Stati Uniti e Filippine, scoraggiate dalle pattuglie di routine organizzate dal Comando Teatrale Meridionale dell’Esercito di Liberazione del Popolo Cinese.

Quando le Filippine dichiarano di rafforzare la loro relazione militare con gli Stati Uniti al fine di diventare “un contributore più efficace alla stabilità regionale”, chiaramente non si rendono conto che stanno interpretando erroneamente la preservazione dell’egemonia statunitense come un mezzo per promuovere la stabilità regionale.

Anna Rosario Malindog-Uy, vicepresidente per gli affari esterni dell’Istituto di Studi Strategici delle Filippine del XXI secolo, ha detto in una tavola rotonda organizzata di recente dal Global Times che non pensa che gli Stati Uniti siano pronti a un conflitto militare diretto con la Cina nel Mar Cinese Meridionale, o persino nello Stretto di Taiwan. Ecco perché utilizzano un intermediario, e le Filippine sono usate come pedina o intermediario.

“Gli Stati Uniti sono già stati sconfitti dai talebani in Afghanistan, dalla Russia in Ucraina e di recente dagli houthi nel Mar Rosso. Non sono assolutamente in grado di confrontarsi con la Cina nel Mar Cinese Meridionale. Non possono permettersi che qualcosa esploda in un anno elettorale”, ha detto John Pang, un ex funzionario del governo malese e ricercatore senior presso l’Accademia di Perak, Malaysia, nella discussione.

Le Filippine devono rivalutare la loro posizione, evitare di agire in modo imprudente e valutare realisticamente le proprie capacità militari.

La Cina, in quanto grande potenza responsabile, ha costantemente esercitato grande moderazione sulla questione del Mar Cinese Meridionale. Tuttavia, le Filippine non dovrebbero confondere la moderazione della Cina con debolezza. La Cina è ferma nei suoi interessi centrali e mantiene l’iniziativa sulla questione del Mar Cinese Meridionale, ponendosi in una posizione elevata sia dal punto di vista del diritto internazionale che della storia. Speriamo che le Filippine riconoscano che il mantenimento della pace e della stabilità nel Mar Cinese Meridionale richiede la collaborazione con la Cina e l’ASEAN, firmando congiuntamente il Codice di Condotta nel Mar Cinese Meridionale. Questo è l’unico modo per trasformare il Mar Cinese Meridionale in un mare di pace, stabilità, amicizia e cooperazione.