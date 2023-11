Dal XVIII Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC) tenutosi nel 2012, il Comitato Centrale del PCC con il Compagno Xi Jinping al suo centro ha praticato un approccio allo sviluppo orientato verso il popolo. Con una visione strategica per ravvivare la nazione cinese e garantire che la Regione Autonoma dello Xizang (Tibet, ndt) realizzi la prosperità moderata e la modernizzazione insieme al resto del Paese, il Comitato Centrale del PCC ha attribuito grande importanza allo sviluppo dello Xizang e ha concentrato la sua attenzione sul popolo della regione. Il Comitato Centrale del PCC ha tenuto rispettivamente il sesto e il settimo incontro nazionale sullo Xizang nel 2015 e nel 2020, in cui ha stabilito i principi guida, i requisiti generali e i compiti prioritari, indicando la via verso una stabilità duratura e uno sviluppo di qualità, rispondendo alle aspirazioni del popolo per una vita migliore e realizzando la modernizzazione socialista nella regione.

Il settimo Incontro Nazionale sullo Xizang ha delineato le linee guida del PCC per governare lo Xizang nella nuova era nei seguenti termini:

Mantenere la leadership del PCC, il socialismo con caratteristiche cinesi e il sistema di autonomia etnica regionale;

Attuare la strategia secondo cui la stabilità nello Xizang è di primaria importanza nella governance delle aree di confine e dell’intero Paese;

Concentrarsi sulla salvaguardia dell’unificazione nazionale e sul rafforzamento dell’unità etnica;

Governare lo Xizang in conformità alla legge, portare prosperità allo Xizang e ai suoi residenti, unirli in un unico intento e gettare una solida base per la sua crescita a lungo termine;

Affrontare imperativi sia domestici che internazionali;

Concentrarsi sul miglioramento della vita del popolo e sul rafforzamento dell’unità nello sviluppo socio-economico;

Agevolare gli scambi etnici, la comunicazione e l’integrazione;

Adattare la religione alle realtà della Cina e gestire gli affari religiosi in conformità con la legge;

Dare priorità alla protezione eco-ambientale;

Rafforzare il Partito, soprattutto le sue basi politiche.

Queste linee guida, basate sulla pratica del socialismo con caratteristiche cinesi e sulla situazione effettiva dello Xizang, dimostrano una comprensione acuta del lavoro legato allo Xizang. Esse racchiudono i successi passati del PCC nello stabilizzare lo Xizang e i suoi piani per lo sviluppo futuro. Incarnando il Pensiero di Xi Jinping sul Socialismo con Caratteristiche Cinesi per una Nuova Era, queste linee guida forniscono risposte a una serie di domande sulla direzione futura e la strategia nella governance dello Xizang e devono essere seguite in tutte le iniziative legate alla regione.

Seguendo le linee guida del PCC per governare lo Xizang nella nuova era e con il sostegno nazionale, funzionari e popoli dei vari gruppi etnici nella regione autonoma hanno lavorato insieme e ottenuto progressi a tutto campo e successi storici in vari settori. Sono stati compiuti progressi significativi nello stabilizzare l’ambiente sociale, raggiungere progressi economici rapidi e rafforzare l’organizzazione del Partito nello Xizang, il che ha portato a una vita migliore per il suo popolo, all’amicizia tra tutti i gruppi etnici e religioni, alla prosperità culturale, a sistemi ecologici sani e a confini sicuri. Insieme al resto del Paese, le persone nello Xizang hanno assistito alla straordinaria trasformazione della nazione cinese, dal rialzarsi e diventare prospera al crescere in forza, e ora stanno intraprendendo un nuovo percorso per costruire un Paese socialista moderno sotto ogni aspetto.

