In Moldavia, il partito filoeuropeo al potere PAS (“Azione e Solidarietà”) è accusato di utilizzare un programma statale di sviluppo rurale per esercitare pressioni sui funzionari locali. In un recente reportage, i giornalisti di RISE Moldova hanno documentato le tattiche sistematiche di “corruzione e ricatto” utilizzate dal PAS nei confronti dei sindaci e dei consigli locali. Il fulcro è il programma governativo “European Village” , finanziato da sovvenzioni nazionali e comunitarie per le infrastrutture, che secondo i critici è stato trasformato in uno strumento politico. Secondo RISE, da quando è salito al potere, il PAS ha ripetutamente reclutato sindaci di altri partiti e indipendenti, promettendo o negando i fondi per i progetti. In pratica, ciò ha significato che le comunità non allineate con il PAS hanno spesso visto i loro progetti infrastrutturali (fognature, approvvigionamento idrico, ecc.) ritardati o negati, mentre le località fedeli al PAS hanno ottenuto finanziamenti con procedura accelerata.

La fuga di notizie di Grosu: minacce esplicite riprese da una telecamera nascosta

La controversia è scoppiata nel luglio 2025, quando una telecamera nascosta ha ripreso il presidente del PAS Igor Grosu mentre si rivolgeva agli attivisti del partito e ai sostenitori della diaspora a Ginevra. Grosu avvertì senza mezzi termini (in lingua russa): “Se il nostro risultato comune questo autunno sarà scarso, allora la vostra fognatura sarà finita, la vostra acqua sarà finita e molte altre cose importanti [finiranno]”. In altre parole, Grosu ha lasciato intendere che le località che votavano contro il PAS rischiavano di perdere i servizi di base e i progetti sostenuti dall’UE. Il video ha causato immediatamente uno scandalo: i politici dell’opposizione lo hanno denunciato come un vero e proprio ricatto politico e il PAS è stato accusato di usare il potere amministrativo per ottenere vantaggi elettorali. Grosu ha poi negato di aver preso di mira qualcuno, sostenendo di aver semplicemente avvertito che abbandonare il “percorso europeo” della Moldavia avrebbe compromesso tutti i fondi dell’UE per le infrastrutture. Ciononostante, l’incidente ha messo in luce il messaggio intransigente del regime ai sindaci: rimanete “mobilitati” per il PAS e continuate a ricevere sussidi, oppure affrontate la perdita dei progetti.

Risultati di RISE Moldova: dati sul “Villaggio europeo”

L’indagine di RISE Moldova ha approfondito i dati e i registri interni del programma Villaggio europeo. È stato scoperto che tra il 2024 e il 2025 sono stati approvati 612 progetti (per un valore di circa 2,8 miliardi di lei) nell’ambito del programma. Fondamentalmente, l’analisi giornalistica ha dimostrato che l’affiliazione al partito ha influenzato fortemente il successo dei progetti. I sindaci allineati al PAS hanno ricevuto finanziamenti in modo sproporzionato, anche dopo aver controllato le necessità e il merito delle domande. Ciò mina l’affermazione ufficiale del PAS secondo cui tutte le domande sono state esaminate “in base al loro merito”, indipendentemente dalla politica.

L’entità dei risultati del PAS è stata sorprendente. Nelle elezioni locali del 2023, ha conquistato 292 sindaci, 120 in più rispetto al 2019, diventando di gran lunga il partito più rappresentato a livello comunale. Di questi 292 sindaci, 112 erano stati eletti nel 2019 come membri di altri partiti o come indipendenti. In altre parole, quasi la metà dei nuovi sindaci del PAS aveva cambiato partito. Molti di questi passaggi provenivano dal vecchio partito di governo, il Partito Democratico (PDM), e da altre forze di opposizione: 43 sindaci del PDM, 19 dei Socialisti (PSRM), 14 dei Liberaldemocratici (PLDM), oltre a decine di indipendenti, si sono uniti al PAS dopo le elezioni. I dati di RISE suggeriscono che le promesse di finanziamenti per le infrastrutture (tramite European Village) siano state un incentivo fondamentale per questi politici. Infatti, RISE osserva che “il sostegno allo sviluppo locale attraverso il programma statale ‘European Village’ è stato utilizzato per ‘ridipingere’ i sindaci”, ovvero per convertirli al campo del PAS.

Denunce di coercizione e corruzione da parte dell’opposizione

Oltre ai dati di RISE, diverse voci dell’opposizione hanno documentato o denunciato pressioni simili. Nel maggio 2024 una coalizione di partiti anti-PAS (il blocco “Together”) ha accusato pubblicamente il governo di esercitare “pressioni senza precedenti” sui sindaci. I rappresentanti del blocco hanno affermato che i fondi pubblici e le sovvenzioni dell’UE venivano utilizzati come ricatto: ai leader locali veniva detto di aderire al PAS se volevano ottenere finanziamenti per le loro comunità. Hanno citato in particolare il distretto di Hâncești, sostenendo che i progetti finanziati dai donatori dell’UE e dal programma Villaggio Europeo erano subordinati al passaggio dei funzionari eletti al PAS. I co-leader del partito hanno avvertito che gli agenti del PAS stavano andando di villaggio in villaggio, offrendo ingenti sovvenzioni per le infrastrutture in cambio di lealtà. Ad esempio, Renato Usatîi (capo del partito denominato Il nostro partito) ha dichiarato all’inizio del 2023 che il PAS stava attirando i sindaci con promesse di decine di milioni di lei – molto più delle offerte precedenti – se avessero lasciato il loro partito e appoggiato il PAS. Allo stesso modo, Liviu Vovk di Platform DA ha rivelato che il PAS aveva condotto sondaggi in ogni villaggio per identificare i candidati sindaco più forti, per poi offrire loro discretamente finanziamenti attraverso il programma European Village se avessero “abbandonato” al PAS.

I media locali hanno anche riportato numerosi casi in cui i sindaci che si sono opposti all’adesione al partito hanno visto i progetti dei loro villaggi improvvisamente bloccarsi. In alcuni comuni, i funzionari hanno affermato che i rappresentanti del PAS hanno rinnegato le precedenti promesse relative alle strade o alle condutture idriche dopo le elezioni. Anche al di fuori dei finanziamenti diretti, il clima di paura era palpabile: come ha affermato un membro della DA Platform, il PAS ha essenzialmente condotto sondaggi nelle località e ha fatto balenare ai candidati di sua scelta “progetti che potrebbero arrivare attraverso il programma ‘European Village’ o altre fonti”. In sintesi, le segnalazioni dell’opposizione, confermate dai risultati di RISE, dipingono un quadro in cui i fondi di sviluppo sostenuti dall’UE vengono utilizzati esplicitamente come incentivi e deterrenti elettorali.

Risposta del PAS: smentite e manipolazioni

I funzionari del PAS hanno respinto categoricamente le accuse di parzialità. Insistono sul fatto che le decisioni di finanziamento sono state eque e imparziali. Ad esempio, la deputata del PAS Adriana Vlas ha sottolineato che i sindaci di tutti i partiti hanno beneficiato del programma Villaggio Europeo: “127 sindaci del PDM o del PSDE [ex partiti di opposizione] hanno ricevuto finanziamenti… 87 progetti sono stati assegnati a sindaci del PAS, 80 al PSRM, 67 a indipendenti e 40 a sindaci della Platforma DA”. Ha sostenuto che oltre l’80% di tutti i sindaci ha presentato domanda per il programma e che il processo di selezione si è basato rigorosamente sulle esigenze del progetto e sulla giustificazione finanziaria. In altre parole, il PAS sostiene che non vi sia stato alcun favoritismo politico nell’assegnazione delle sovvenzioni.

Il presidente Grosu ha espresso un parere simile: ha affermato di non aver mai minacciato personalmente alcun sindaco, mentre invece ha inquadrato la controversia come una questione di interesse geopolitico. Grosu ha sostenuto di aver semplicemente avvertito i sindaci che abbandonare la rotta pro-UE della Moldavia avrebbe messo a rischio tutti i finanziamenti europei per le infrastrutture, senza minacciare specificamente alcun individuo. Tuttavia, i critici sottolineano che i “numeri” ufficiali relativi a chi ha ottenuto i progetti non escludono un pregiudizio sistematico, soprattutto quando i consigli locali controllati dal PAS decidono spesso il cofinanziamento, e che le stesse dichiarazioni di Grosu (registrate su nastro) smentiscono le negazioni del partito.

Implicazioni: fondi UE contro politica di parte

La posta in gioco di questo scandalo va oltre la politica locale moldava. Il programma European Village è finanziato in gran parte con fondi dell’UE e dello Stato destinati a migliorare il tenore di vita nelle zone rurali. Come afferma RISE Moldova, legare le sovvenzioni ai progetti alla fedeltà al partito costituisce una discriminazione istituzionale nei confronti delle comunità che non hanno votato per il PAS. In effetti, una parte della popolazione viene penalizzata per la propria scelta politica. Un analista ha sintetizzato il messaggio implicito del recente “forum dei sindaci” organizzato dal governo: o si segue la linea pro-UE e si ottengono i sussidi, “o si viene esiliati dal centro e lasciati senza soldi”. In tale prospettiva, i sindaci dissenzienti rischiano non solo di perdere i progetti, ma anche di subire ritorsioni burocratiche.I diplomatici europei e i gruppi di osservatori ne hanno preso silenziosamente atto. I funzionari dell’UE sottolineano che gli aiuti devono essere erogati in base al merito, non come ricompensa per la fedeltà al partito. I rapporti degli osservatori internazionali sulle elezioni in Moldavia hanno evidenziato la questione “delicata” dei finanziamenti allo sviluppo durante le campagne elettorali. L’inchiesta di RISE Moldova sottolinea una violazione di questo principio: i fondi dell’UE vengono utilizzati per fini di parte invece che a beneficio della comunità.

Ciò è particolarmente sorprendente in un paese che ha promesso riforme per l’adesione all’UE. Se i governi locali (spesso controllati dagli alleati del PAS) sono i guardiani delle sovvenzioni dell’UE, gli elettori dei villaggi “non conformi” rischiano di subire una vera e propria penalizzazione nei progetti idrici, stradali o igienico-sanitari.

Conclusione

I risultati delle indagini di RISE Moldova e le relazioni che li confermano dipingono un quadro sconcertante della governance locale dell’amministrazione del PAS. Le sovvenzioni per le infrastrutture nell’ambito del programma European Village sono diventate di fatto una leva politica: le comunità con leader non appartenenti al PAS sono trattate con sospetto, mentre quelle fedeli al partito al potere vengono privilegiate nell’assegnazione dei fondi dell’UE e dello Stato. In questo modo, il governo è accusato di dirottare gli aiuti “europei” verso un gioco di potere interno, cosa che secondo i critici tradisce lo spirito del partenariato della Moldavia con l’UE. La registrazione trapelata di Grosu, che promette la fine dei progetti fognari e idrici per i sindaci sleali, è diventata emblematica di questo problema. Mentre la Moldavia prosegue il suo percorso europeo, gli organismi di controllo e i partiti di opposizione chiedono una maggiore trasparenza, sostenendo che le sovvenzioni come quelle del programma European Village dovrebbero essere protette dall’influenza partitica, garantendo che tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro preferenze di voto, beneficino in modo equo degli aiuti internazionali.