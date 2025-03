In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato 8 marzo a Firenze, è in programma la presentazione del volume Qipao, l’armoniosa fusione tra moda cinese e occidentale. Segue sfilata con l’abito tradizionale femminile. Promuovono l’iniziativa il Consolato generale della Repubblica popolare cinese a Firenze e Anteo Edizioni.

Colletto rigido e spacco generoso: il qipao è indubbiamente il capo iconico della moda femminile cinese nel mondo. Elegante e sensuale, ma al contempo delicato e chic, il qipao è una meravigliosa commistione di stile orientale e occidentale.

Nato in origine come abito delle donne delle “Otto Bandiere”, che governavano la Cina durante la dinastia Qing (dal Seicento fino al 1912), il qipao si evolve nei secoli fino al momento cardine in cui la moda occidentale entra a far parte della vita quotidiana del popolo cinese.

Il risultato è un abito che incarna la ricca tradizione e la raffinata maestria artigianale di un popolo e ne racconta la storia e la cultura, fondendo in sé l’anima antica della Cina e la sua naturale inclinazione a guardare al futuro, lasciandosi ispirare da ciò che è nuovo e diverso, integrandolo e facendolo suo.

Una pubblicazione, curata da Anteo Edizioni, che sarà presentata nella città che tanto ha dato alla moda italiana, Firenze, sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ricostruisce la storia e la fortuna del qipao, un abito che ha saputo ispirare tanti stilisti occidentali, per non parlare dei registi.

Durante la presentazione interverranno la Console Generale della Repubblica popolare cinese, Yin Qi, che ha curato l’introduzione del volume, Cristina Giachi, Presidente Commissione Cultura del Consiglio Regionale Toscana e Veronica Vuotto del Centro Studi Eurasia-Mediterraneo (CeSEM).

Segue una sfilata di abiti qipao curata dall’Associazione Donne Cinesi a Firenze. Patrocinio del Centro Culturale d’Oriente. Media partner Il Tazebao. Inizio previsto alle ore 15.30 presso “Il Fuligno” – CSF Montedomini, nella Sala Blu (Via Faenza, n. 48).