di Duong Hai Hung

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Socialista del Vietnam presso la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica di San Marino

Rappresentante permanente del Vietnam presso la FAO, lFAD WFP

In questi giorni, presso l’Ambasciata del Vietnam in Italia, si stanno svolgendo i preparativi e l’organizzazione per il funerale e l’apertura del libro delle condoglianze affinché gli amici provenienti dall’Italia e da altri Paesi, nonché la comunità Vietnamita in Italia possano venire a esprimere le condoglianze presso l’Ambasciata del Vietnam in Italia per la scomparsa per sempre del compagno Nguyen Phu Trong, Segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, e i preparativi avvengono con urgenza, con il massimo senso di responsabilità e affetto, ma in un’atmosfera tranquilla perché i cuori di tutti erano pesanti per i grandi dolore e perdita della nazione.

Non ho avuto l’onore di incontrare di persona e riferire al Compagno Segretario generale, ma fino ad ora non riesco ancora a dimenticare la sensazione provata quando ho letto per la prima volta il suo importante articolo su “Alcuni temi teorici e pratici sul socialismo e il percorso verso il socialismo in Vietnam”. L’articolo era piuttosto breve, conoscevo già il contenuto di alcuni temi, ma mi sono sentito sorpreso, commosso e pieno di gioia, come se fossi illuminato, risvegliato, comprensivo, condiviso e molto solido fiducioso nei nostri ideali del socialismo, nelle scelte del nostro Partito e nel luminoso cammino futuro della Nazione. Da allora, il mio rispetto e la mia ammirazione per il Segretario Generale hanno raggiunto un nuovo livello, molto più alto e profondo di prima.

Il tempo passa, ma le impressioni di quell’articolo non si sono mai affievolite, e inaspettatamente è diventato per noi fonte di ispirazione e motivazione per chiedere alla Casa Editrice Anteo di tradurlo in italiano, oltre alle 7 lingue che in Vietnam si è deciso di tradurre il libro “Alcune teme teoriche e pratiche sul socialismo e il percorso verso il socialismo in Vietnam” appena pubblicato nel febbraio 2022.

La richiesta dell’autorizzazione sembrava semplice ma non facile, ma per nostra fortuna in quel periodo è avvenuta la visita in Italia del compagno Nguyen Trong Nghia, Presidente della Commissione Centrale per Comunicazione e Educazione del Partito Comunista del Vietnam. Dopo molte difficoltà, la traduzione italiana del libro è stata finalmente completata e, fortunatamente, ancora una volta il compagno Le Van Loi, vicedirettore dell’Accademia Nazionale di Politica di Ho Chi Minh, ha visitato e lavorato in Italia, ha partecipato alla cerimonia di presentazione del libro in Italia, sottolineando l’importanza del libro per i lettori italiani.

Il libro è stato accolto con profondo affetto e atteggiamento rispettoso; aveva davvero il potere di diffondere e commuovere con forza i cuori e le menti degli amici italiani. Siamo stati davvero commossi nel ricevere dal profondo del nostro cuore la condivisione, i commenti e l’apprezzamento da parte di amici e compagni italiani riguardo al lavoro del Segretario Generale Nguyen Phu Trong, in particolare “Questo libro è molto importante non solo per coloro che studiano il Vietnam ma anche per chiunque sia interessato al socialismo e alla sua applicazione nel mondo contemporaneo” o crede che “paesi come il Vietnam ha dimostrato che il socialismo è anche l’approccio più adatto per superare le sfide del 21° secolo e in un’era di crescenti disparità e nuove sfide globali, le esperienze del Vietnam e pensare al socialismo e al cammino verso il socialismo possono essere preziosi suggerimenti per altri paesi” e “questo libro non è solo una certificazione storica ma anche una guida per il futuro”…

Gli amici Italiani hanno inoltre istituito un gruppo di lavoro per discutere del contenuto del libro contenuti per comprendere meglio il Vietnam e i valori di diffusione del socialismo nell’era odierna, legati a questioni come la pace, la lotta alla corruzione, la povertà, la fame, la disuguaglianza…

Noi crediamo che l’obiettivo sia stato raggiunto, cioè condividere con gli amici italiani, un importante partner strategico del Vietnam, affinché possiate comprendere più profondamente il Vietnam e simpatizzare con il nostro popolo per le idee progressiste e quindi sostenere con entusiasmo il percorso scelto dal popolo Vietnamita, rafforzando così ulteriormente la tradizionale amicizia tra i due Paesi, che è già molto calda e profonda.

I giorni di lutto nazionale del compagno Segretario Generale in Italia, vengono svolti solennemente proprio nella stanza dell’Ambasciata dove una volta visitò, hanno testimoniato l’affetto di amici italiani e internazionali, insieme alla comunità vietnamita in Italia per offrire le condoglianze e l’addio al compagno compresi lettere di condoglianze di Papa Francesco, del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, delegazioni del Segretario Generale del Partito Comunista Italiano e del Segretario Generale del Partito Rifondazione Comunista Italiana, Ambasciatori, Incaricati d’Affari del Corpo Diplomatico, Associazioni di Amicizia, organizzazioni, individui…, siamo più profondamente consapevoli degli enormi contributi del Segretario Generale alle relazioni interazioni e i profondi commenti del Compagno sulla posizione internazionale e sulla reputazione del Vietnam rappresenta oggi.

La sua eredità di stabilire un partenariato strategico con l’Italia nel 2013 sta fiorendo e dando i suoi frutti ed è stata trasformata in un partenariato strategico rafforzato nel 2023. I suoi nobili ideali di socialismo e il percorso verso il socialismo in Vietnam continua a diffondersi ed è una fonte di ispirazione eterna per molte generazioni di amici e compagni in Italia così come nel mondo.

Dalla capitale Roma, in Italia, noi vietnamiti offriamo rispettosamente l’incenso per ricordare e salutare il Compagno.