VNA/VNS – 21 dicembre 2025

Sotto la gloriosa bandiera del Partito, l’Esercito Popolare del Vietnam (EPV) è sempre stato una forza politica assolutamente leale e degna di fiducia del Partito, dello Stato e del popolo, ha affermato in un articolo il Segretario Generale del Partito Tô Lâm, Segretario della Commissione Militare Centrale, pubblicato in occasione dell’81° anniversario della fondazione dell’EPV (22 dicembre 1944–2025).

Di seguito la traduzione dell’articolo.

In oltre otto decenni di costruzione, combattimento, vittorie e crescita, l’Esercito Popolare del Vietnam (EPV) ha costantemente dimostrato la propria natura rivoluzionaria, meritando pienamente l’elogio del Presidente Hồ Chí Minh: «Il nostro esercito è fedele al Partito, devoto al popolo, pronto a combattere e a sacrificarsi per l’indipendenza e la libertà della Patria e per il socialismo. Qualunque compito assuma, lo porta a termine; qualunque difficoltà affronti, la supera; qualunque nemico fronteggi, lo sconfigge». Sotto la gloriosa bandiera del Partito, l’EPV è sempre stato una forza politica assolutamente leale e degna di fiducia, meritevole della fiducia e dell’amore del Partito, dello Stato e del popolo.

Ottantuno anni fa, in una foresta situata tra le aree di Hoàng Hoa Thám e Trần Hưng Đạo della provincia di Cao Bằng, in base alla direttiva del Presidente Hồ Chí Minh, fu istituita l’Unità di Propaganda dell’Esercito di Liberazione del Vietnam, antesignana dell’EPV, con 34 soldati in “abiti marroni”. Nel corso della sua formazione, del combattimento e dello sviluppo, l’EPV ha svolto il ruolo di forza fondamentale, insieme all’intero Partito e al popolo, conseguendo grandi vittorie nella lotta per la liberazione nazionale e nella costruzione e difesa della Patria. Tali vittorie furono la cristallizzazione e la convergenza di molti fattori, tra i quali l’assoluta e diretta leadership del Partito sull’esercito in ogni aspetto ebbe un significato decisivo.

La leadership del Partito sull’EPV fu affermata già nel 1930 nella Piattaforma Politica Breve, che enunciò il pensiero strategico della necessità di “organizzare un esercito di operai e contadini”, considerando la costruzione delle forze armate un fattore chiave per garantire il successo della causa di liberazione nazionale e della salvaguardia della Patria. Questo punto di vista fondativo segnò il punto di partenza per la creazione di un esercito di nuovo tipo, con natura di classe operaia, assolutamente leale agli obiettivi di indipendenza nazionale e socialismo.

Con una politica militare coerente, il Partito costruì le forze armate a partire dalle prime organizzazioni di autodifesa di operai e contadini, sviluppandole gradualmente in unità guerrigliere e forze di autodifesa combattenti, fino a culminare nel dicembre 1944 con la creazione dell’Unità di Propaganda dell’Esercito di Liberazione del Vietnam, posta sotto la diretta leadership del Partito e attraverso cellule di Partito, per svolgere i propri compiti in modo assoluto e diretto. Fu proprio l’organizzazione del Partito all’interno dell’esercito a forgiare un elevato grado di unità di volontà, disciplina e forza combattiva, consentendo al nostro esercito di vincere sin dalle prime battaglie, stabilendo la tradizione del “decisi a combattere, decisi a vincere”. La leadership del Partito si manifestò ancora più chiaramente durante l’Insurrezione Generale dell’agosto 1945. Sotto la saggia direzione del Comitato Centrale del Partito e del Presidente Hồ Chí Minh, le forze armate rivoluzionarie svolsero un ruolo di punta, coordinandosi con le forze politiche delle masse per insorgere e conquistare il potere in tutto il Paese.

Durante la guerra di resistenza contro il colonialismo francese, la leadership del Partito sull’esercito si espresse in modo concentrato nella linea guida della “guerra di tutto il popolo, complessiva, prolungata, facendo affidamento principalmente sulle proprie forze”. Grazie a ciò, il nostro esercito, da giovane forza, si sviluppò in una forza principale ben organizzata, con un’arte operativa sempre più raffinata, conseguendo la storica Vittoria di Điện Biên Phủ che “risuonò nei cinque continenti e scosse il globo”, inaugurando il crollo del colonialismo e ispirando potentemente i movimenti di liberazione nazionale in tutto il mondo.

Nella guerra di resistenza contro gli Stati Uniti per la salvezza nazionale, la leadership del Partito divenne ancora più evidente. Il Partito sostenne la combinazione della lotta militare con gli sforzi politici e diplomatici; diresse la costruzione delle forze armate a tre componenti; e sviluppò l’impostazione della guerra popolare. L’esercito lanciò decisive campagne strategiche, in particolare l’Offensiva Generale e Insurrezione della Primavera 1975, culminata nella Campagna Hồ Chí Minh, che portò a conclusione vittoriosa la guerra di resistenza contro gli Stati Uniti, realizzando gloriosamente la causa della liberazione nazionale e della riunificazione, e scrivendo un capitolo eroico nella storia dell’era Hồ Chí Minh.

Sotto la leadership del Partito, il nostro esercito combatté e riportò vittorie nelle guerre per difendere la Patria lungo i confini sudoccidentali e settentrionali, e adempié ai suoi nobili obblighi internazionali, aiutando il popolo laotiano a proteggere i frutti della propria rivoluzione e assistendo il popolo cambogiano a sfuggire al genocidio.

Le vittorie conseguite nelle guerre di resistenza contro colonialismo e imperialismo e nella salvaguardia della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale hanno affermato la volontà indomita dell’intero nostro Partito, dell’esercito e del popolo, attestando la grande forza del grande blocco di unità tra militari e civili sotto la leadership del Partito e il ruolo centrale dell’EPV. Queste vittorie non solo contribuirono a creare un ambiente pacifico e stabile per lo sviluppo nazionale, ma contribuirono anche al mantenimento della pace e della stabilità nel Sud-Est asiatico e nel mondo più ampio.

Attuando la politica di rinnovamento del Partito, le forze armate hanno continuato ad affermare il proprio ruolo di forza politica fidata del Partito, dello Stato e del popolo. L’intero esercito ha assolto eccellentemente tutte e tre le sue funzioni: forza combattente, forza di lavoro e forza di lavoro-produzione. Ha sempre colto proattivamente le situazioni, rafforzato la propria capacità di consulenza strategica e gestito efficacemente le situazioni, prevenendo passività o sorprese, in particolare nella protezione della sovranità su mari e isole, nella salvaguardia dell’indipendenza e dell’integrità territoriale, contribuendo a rafforzare la postura di difesa nazionale di tutto il popolo in stretta associazione con la postura di sicurezza del popolo, creando una postura di difesa proattiva e costruendo solide zone difensive.

La diplomazia della difesa è stata rafforzata, fornendo contributi positivi a un ambiente pacifico e stabile per lo sviluppo nazionale. L’esercito ha costantemente dato l’esempio nella costruzione e nel raddrizzamento del Partito; ha assunto l’avanguardia nello studio e nel seguire l’ideologia, la moralità e lo stile di Hồ Chí Minh; e ha combattuto attivamente contro punti di vista errati e ostili.

Sotto la leadership del Partito, l’EPV ha sempre sostenuto lo spirito di autosufficienza e resilienza, partecipando in modo proattivo e attivo allo sviluppo socioeconomico, contribuendo in modo significativo al successo della causa del Đổi mới (Rinnovamento). L’intero esercito ha svolto bene le “missioni di combattimento in tempo di pace”, promuovendo il proprio ruolo centrale nell’aiutare il popolo a prevenire le calamità naturali e superarne le conseguenze, condurre operazioni di ricerca e salvataggio, sradicare la fame e ridurre la povertà, costruire nuove aree rurali e rafforzare i sistemi politici di base. L’immagine di ufficiali e soldati presenti in luoghi critici, difficili e pericolosi, che rischiano altruisticamente la propria vita per proteggere la vita e i beni del popolo, ha ulteriormente illuminato le qualità e le tradizioni dei Soldati dello Zio Hồ nella nuova era, rafforzato il legame stretto tra esercito e popolo, e contribuito a costruire una salda “postura del cuore del popolo”.

Entrando in una nuova fase di sviluppo, i quadri internazionale e regionale continuano a evolversi rapidamente e in modo complesso, con molti fattori imprevedibili. La competizione strategica tra le grandi potenze si sta intensificando; una combinazione di sfide di sicurezza tradizionali e non tradizionali sta esercitando impatti ampi sul compito di salvaguardare la Patria. Sul piano interno, dopo quasi 40 anni di Đổi mới, la forza complessiva e la posizione del nostro Paese hanno continuato a crescere, ma la causa del consolidamento della difesa nazionale e della protezione della sovranità e dell’integrità territoriale si trova ora di fronte a nuovi requisiti. Il compito di difendere la Patria e costruire un esercito “rivoluzionario, regolare, d’élite e moderno” richiede standard più elevati, maggiore proattività e azioni più forti. Per continuare a mantenere e valorizzare il ruolo dell’esercito nella costruzione, nello sviluppo e nella difesa nazionale nella nuova era, l’Organizzazione di Partito dell’EPV e l’intero esercito devono concentrarsi sull’attuazione efficace dei seguenti compiti chiave e cruciali:

In primo luogo, è essenziale mantenere e rafforzare con fermezza la leadership assoluta e diretta del Partito sull’esercito in tutti gli aspetti. Si tratta di una questione di importanza vitale, che determina la natura e la potenza del nostro esercito. In ogni circostanza e in tutte le condizioni, il principio della leadership del Partito sull’esercito rimane un prerequisito. L’esercito deve preservare la propria natura rivoluzionaria e aderire con fermezza al marxismo-leninismo e al Pensiero di Hồ Chí Minh nella costruzione e nello svolgimento delle proprie funzioni e missioni.

L’Organizzazione di Partito dell’EPV deve regolarmente comprendere a fondo e applicare rigorosamente i punti di vista e le linee guida del Partito su militare, difesa nazionale e protezione della Patria; prima di tutto la Risoluzione 44-NQ/TW del 13° Comitato Centrale del Partito sulla strategia per salvaguardare la Patria nella nuova situazione. È necessario afferrare saldamente gli sviluppi, formulare previsioni accurate, fornire consigli tempestivi e gestire efficacemente le situazioni legate alla difesa, assicurando che il Paese non venga mai colto impreparato in nessuna circostanza. Allo stesso tempo, deve svolgere efficacemente il ruolo di organo consultivo per il Partito e lo Stato negli affari militari e di difesa, realizzare in modo efficiente le risoluzioni e le direttive del Partito e dello Stato sulla costruzione delle forze armate del popolo e sul consolidamento della difesa nazionale di tutto il popolo e della postura di difesa di tutto il popolo strettamente collegata con la postura di sicurezza del popolo, e migliorare la qualità complessiva e la forza combattiva dell’esercito.

Nel perseguire gli obiettivi strategici del centenario che segnano 100 anni di leadership del Partito e il 100° anniversario della fondazione della nazione, l’esercito deve essere una delle forze centrali che continuano a consigliare il Partito e lo Stato nel cogliere opportunità e superare sfide; deve essere davvero una forza combattente, una forza di lavoro e una forza di lavoro-produzione; in particolare, deve conseguire efficacemente svolte nello sviluppo dell’industria della difesa per soddisfare i requisiti della modernizzazione, nell’ambito della politica complessiva di costruire un’economia indipendente e autosufficiente. Allo stesso tempo, dovrebbe accrescere ulteriormente i propri contributi al mantenimento della pace e della stabilità nella regione e nel mondo.

In secondo luogo, occorre impegnarsi per costruire un’Organizzazione di Partito dell’EPV veramente pulita, complessivamente forte, esemplare e di alto livello. Questo è un fattore decisivo per mantenere la leadership assoluta e diretta del Partito sull’esercito in tutti gli aspetti e garantire che l’esercito adempia a tutti i compiti assegnati.

L’Organizzazione di Partito dell’EPV deve continuare a comprendere a fondo e applicare rigorosamente le risoluzioni, direttive, regolamenti e conclusioni sulla costruzione del Partito emanati dal Comitato Centrale del Partito, dal Politburo, dal Segretariato e dalla Commissione Militare Centrale; collegando la Risoluzione del Comitato Centrale del Partito sulla costruzione e il raddrizzamento del Partito con l’attuazione della Direttiva sullo studio e il seguire il pensiero, la moralità e lo stile del Presidente Hồ Chí Minh e della Risoluzione n. 847-NQ/QUTW della Commissione Militare Centrale sulla promozione delle qualità dei Soldati dello Zio Hồ e la lotta risoluta contro l’individualismo nella nuova situazione. La priorità deve essere data alla costruzione di una forte Organizzazione di Partito dell’EPV, prima di tutto sul piano politico, aderendo con fermezza al marxismo-leninismo, al Pensiero di Hồ Chí Minh e all’obiettivo di indipendenza nazionale legato al socialismo; mantenendo il principio del centralismo democratico, della leadership collettiva e della responsabilità individuale, dell’autocritica e della critica; rafforzando la solidarietà e l’unità all’interno del Partito.

Allo stesso tempo, occorre attribuire importanza al rinnovamento dei contenuti e dei metodi di leadership, soprattutto a livello di base. Gli sforzi per costruire organizzazioni di Partito pulite e forti devono procedere di pari passo con la costruzione di agenzie e unità complessivamente forti, “esemplari e di alto livello”; e con la promozione di un ambiente culturale militare sano, democratico e altamente disciplinato. Deve essere condotta una lotta risoluta contro corruzione, fenomeni negativi, sprechi, burocrazia, lo scarto tra parole e fatti, manifestazioni di allontanamento dal popolo e azioni che danneggiano il prestigio del Partito e dell’esercito.

In terzo luogo, sono necessari sforzi continui per migliorare la capacità di leadership complessiva e la forza combattiva dell’Organizzazione di Partito dell’EPV e l’efficacia del lavoro di Partito e politico.

Innanzitutto, occorre concentrarsi sul riesame, sulla modifica e sull’integrazione di regolamenti e norme, e sul perfezionamento del meccanismo di leadership del Partito sull’esercito nella nuova situazione. È indispensabile riorganizzare tempestivamente i comitati e le organizzazioni di Partito a tutti i livelli in sincronia con il riassetto dell’esercito, aderire rigorosamente ai principi del Partito in materia di organizzazione e funzionamento, applicare efficacemente autocritica e critica; e formulare valutazioni sostanziali e accurate delle organizzazioni e dei membri del Partito.

È inoltre necessario rinnovare i contenuti e i metodi e migliorare la qualità delle riunioni delle cellule di Partito, elevando al contempo la statura politica, la capacità di leadership, le competenze e la professionalità dei membri dei comitati di Partito di base. Va rafforzato il coordinamento per migliorare la qualità e l’efficacia della leadership nell’esecuzione dei compiti militari e di difesa locale, nel lavoro delle guardie di frontiera e nelle attività delle cellule di Partito militari a livello comunale in linea con il modello di amministrazione locale a due livelli.

Il lavoro di Partito e politico deve essere davvero un fulcro centrale che collega, guida e diffonde influenza in tutto l’esercito. I comitati di Partito, i quadri dirigenti e gli organismi politici devono monitorare da vicino la situazione e tradurre tempestivamente le linee guida e le politiche del Partito in programmi e piani adeguati. Devono afferrare in modo proattivo e prevedere accuratamente il pensiero delle truppe, fornire orientamento tempestivo e mantenere solidarietà e unità. Devono inoltre integrare strettamente il lavoro ideologico con il lavoro organizzativo, la gestione del personale, la mobilitazione di massa, la politica, la protezione politica interna, e l’ispezione e la supervisione, creando una forza combinata in ogni agenzia e unità. Anche il rafforzamento del lavoro sul personale, la costruzione di un gruppo di esperti politici e scienziati qualificati e l’attrazione di talenti per rispondere a nuovi requisiti sono cruciali.

In quarto luogo, occorre agire con risolutezza per sventare e sconfiggere i complotti, gli stratagemmi e le attività sovversive delle forze ostili.

Attualmente, le forze ostili, reazionarie e opportunistiche in politica stanno intensificando l’“evoluzione pacifica”, promuovendo “auto-evoluzione” e “auto-trasformazione” all’interno del Partito, in particolare prima, durante e dopo il 14° Congresso Nazionale del Partito. I comitati e le organizzazioni di Partito e gli organismi politici a tutti i livelli devono continuare a comprendere a fondo e applicare rigorosamente la Risoluzione n. 35-NQ/TW del Politburo sul rafforzamento della protezione delle fondamenta ideologiche del Partito e sul contrasto a punti di vista errati e ostili nella nuova situazione, in stretto allineamento con schemi e piani della Commissione Militare Centrale e del Ministero della Difesa Nazionale. È necessario costruire forze specializzate e di nucleo per combattere sul fronte ideologico e teorico, soprattutto nel cyberspazio, combinando strettamente costruzione e combattimento.

Occorre inoltre rafforzare la costruzione e il raddrizzamento per un Partito e un sistema politico puliti e forti, sostenere con fermezza i principi che regolano organizzazione e attività del Partito, disciplina e ordine. Maggiore attenzione va dedicata all’educazione e alla formazione per aumentare la “resilienza” e l’“immunità” politico-ideologica di ufficiali e soldati contro informazioni dannose e tossiche. Il ruolo di informazione, comunicazione, stampa ed editoria deve essere pienamente valorizzato, in stretto allineamento con la missione rivoluzionaria dell’esercito, mantenendo gli orientamenti politici, i punti di vista e le linee guida del Partito; e contrastando attivamente posizioni errate e ostili.

Orgogliosi della gloriosa tradizione di 81 anni dell’eroico EPV, il Partito, lo Stato e il popolo credono sempre che il nostro esercito continuerà a sostenere le proprie qualità migliori, a costruire un esercito popolare rivoluzionario, regolare, d’élite e moderno, a salvaguardare fermamente la Patria e a contribuire alla costruzione di un Paese pacifico, prospero e felice nella nuova era della nazione.