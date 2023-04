Eccellenze Capi di Governo,

Eccellenze Capi delle Organizzazioni Internazionali,

Eccellenze Membri del Consiglio di Amministrazione del Forum di Boao per l’Asia,

Ospiti illustri,

Signore e signori,

Amici,

È per me un grande piacere unirmi a voi nella bellissima isola di Hainan per la conferenza annuale del Forum di Boao per l’Asia 2023. Permettetemi di iniziare estendendo, a nome del governo cinese, le mie congratulazioni per l’apertura della conferenza annuale, un caloroso benvenuto a tutti gli ospiti partecipanti e un sincero apprezzamento a tutti voi per la vostra attenzione e supporto di lunga data per lo sviluppo della Cina.

Il tema della Conferenza annuale di quest’anno, “Un mondo incerto: solidarietà e cooperazione per lo sviluppo tra le sfide”, è molto rilevante per i nostri tempi e risponde alle nostre preoccupazioni condivise. In un mondo di turbolenze e trasformazioni, l’umanità deve affrontare sfide senza precedenti. Instabilità, incertezza e sviluppi imprevisti sono diventati la norma. Tra i cambiamenti epocali in cui abbonda l’incertezza, le persone desiderano certezze sempre più forti per guidare il mondo verso un futuro più luminoso.

Dieci anni fa, il presidente Xi Jinping ha presentato la visione di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Successivamente, ha esposto la proposta della Cina su questa visione in questo Forum e in molte altre occasioni internazionali, e ha continuato a proporre la Global Development Initiative (GDI), la Global Security Initiative (GSI) e la Global Civilization Initiative (GCI). Queste iniziative sono le proposte della Cina per lo sviluppo e la governance globali. Negli ultimi dieci anni, la Cina ha intrapreso azioni concrete per promuovere la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e ha raggiunto una serie di importanti risultati. La cooperazione di alta qualità Belt and Road, in particolare, ha aiutato i Paesi in via di sviluppo a raggiungere uno sviluppo più rapido e ha aperto nuovi spazi per la crescita dell’economia mondiale. Nel frattempo, la Cina ha compiuto sforzi produttivi come principale Paese responsabile per sostenere la risoluzione politica delle crisi, risolvere i problemi internazionali dei punti caldi, facilitare i colloqui di pace e allentare le tensioni. Questi sono i veri passi che la Cina ha compiuto per costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Quanto accaduto dimostra che la visione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità è diventata un vessillo che guida l’andamento dei tempi e del progresso umano, e una fonte di certezza per una pace duratura e una prosperità condivisa nel mondo.

L’Asia e il mondo intero sono a un crocevia della storia. Dobbiamo tenere alta la bandiera della visione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e unirci per promuovere una comunità asiatica con un futuro condiviso. Dobbiamo lavorare insieme per costruire un’ancora per la pace nel mondo, una fonte di slancio per la crescita globale e un nuovo punto di riferimento per la cooperazione internazionale, per aggiungere certezza alla pace e allo sviluppo nel mondo e plasmare un futuro migliore per l’umanità.

In primo luogo, lavorare insieme per mantenere un ambiente pacifico e stabile per lo sviluppo per portare maggiore certezza al fluido ambiente globale. La pace è il prerequisito per lo sviluppo. Senza un ambiente generalmente pacifico e stabile, i notevoli progressi dell’Asia negli ultimi decenni non sarebbero stati possibili. Per ottenere un maggiore successo, il caos e i conflitti non devono verificarsi in Asia. Altrimenti, il futuro dell’Asia andrebbe perduto. I Cinque Principi della Convivenza Pacifica e lo Spirito di Bandung, sviluppati quasi 70 anni fa, racchiudono la saggezza del popolo asiatico. La Via Asiatica del rispetto reciproco, della costruzione del consenso e dell’adattamento ai livelli di comfort di tutte le parti fornisce la guida fondamentale per i Paesi per perseguire lo sviluppo attraverso la cooperazione. Più il mondo è turbolento, più è importante per noi custodire questi beni inestimabili e salvaguardare fermamente l’ambiente pacifico conquistato a fatica. Dobbiamo rimanere impegnati nel buon vicinato e nell’amicizia, sostenere la centralità dell’ASEAN nella cooperazione dell’Asia orientale e lavorare con un forte senso di unione di fronte alle difficoltà per mantenere l’Asia pacifica e stabile. Dobbiamo attuare la GSI, sostenere la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, opporci all’uso indiscriminato di sanzioni unilaterali e giurisdizione a braccio lungo, rifiutare le prese di posizione, il confronto tra blocchi e la nuova Guerra Fredda, affrontare differenze e controversie con mezzi pacifici per sostenere congiuntamente la pace e la tranquillità nel mondo.

In secondo luogo, lavorare insieme per costruire un centro di crescita più vibrante per portare maggiore certezza alla ripresa economica mondiale. L’Asia, con quasi il 60% della popolazione mondiale, quasi il 40% dell’economia globale e oltre il 30% del commercio internazionale, è un’ancora e un propulsore della crescita globale. Dobbiamo implementare la GDI, cogliere le opportunità dell’ultima fase della rivoluzione tecnologica e della trasformazione industriale, promuovere nuovi motori di crescita attraverso la cooperazione sull’economia digitale e sull’economia verde e fare dell’Asia una fonte di impulso per la ripresa e la crescita economica mondiale. È importante approfondire l’integrazione economica regionale e intensificare il coordinamento delle macropolitiche. Dobbiamo perseguire un’attuazione di alta qualità del partenariato economico globale regionale (RCEP) e portare avanti attivamente i negoziati sul nuovo ciclo di aggiornamento dell’accordo di libero scambio Cina-ASEAN. Dobbiamo sviluppare una struttura regionale sulla divisione del lavoro che attinga a punti di forza comparativi e promuova una cooperazione vantaggiosa per tutti, e lavorare per promuovere un grande mercato regionale di maggiore apertura. Dobbiamo costruire un’economia mondiale aperta, promuovere una cooperazione Belt and Road di alta qualità, liberalizzare ulteriormente e facilitare il commercio e gli investimenti globali, opporci al protezionismo commerciale, al disaccoppiamento o al taglio le catene di approvvigionamento, mantenere le catene industriali e di approvvigionamento globali stabili e fluide e iniettare forti dinamismo nell’economia globale.

In terzo luogo, lavorare insieme per espandere modi efficaci per una maggiore solidarietà e cooperazione per portare maggiore certezza alla mutevole governance globale. Il mondo di oggi è un villaggio globale in cui i futuri e i destini di tutti i Paesi sono strettamente intrecciati. Le numerose questioni globali che l’umanità deve affrontare devono essere affrontate attraverso la consultazione di tutti. L’anno scorso, i Paesi asiatici hanno ospitato con successo il vertice BRICS, gli incontri dei leader sulla cooperazione dell’Asia orientale, il vertice del G20 e l’incontro dei leader economici dell’APEC, svolgendo un ruolo importante nel miglioramento della governance globale. Dobbiamo mantenere l’approccio di ampie consultazioni, contributi congiunti e benefici condivisi per esercitare la governance globale, prendere parte attiva alla riforma e alla costruzione del sistema di governance globale e sostenere con fermezza il sistema internazionale incentrato sulle Nazioni Unite e l’ordine internazionale basato sulla legge. Dobbiamo approfondire la cooperazione in materia di cibo, energia, protezione ambientale, prevenzione e soccorso in caso di calamità, risposta al clima e riduzione della povertà, lanciare insieme un forte appello per la pace e lo sviluppo e inviare un segnale positivo a sostegno del multilateralismo per rendere più giusto ed equo il sistema di governance globale.

In quarto luogo, lavorare insieme per perseguire scambi interpersonali più profondi e sostanziali per portare maggiore certezza alle interazioni tra le civiltà. Non molto tempo fa, il presidente Xi Jinping ha proposto la Global Civilization Initiative, fornendo un’importante direzione per promuovere gli scambi tra le civiltà e l’apprendimento reciproco e promuovere il progresso della civiltà umana. L’Asia è una vetrina della diversità culturale in cui diverse civiltà si arricchiscono e si ispirano a vicenda. Nel frattempo, i Paesi asiatici si trovano in diverse fasi di sviluppo, con i Paesi in via di sviluppo che rappresentano la maggioranza. Ogni Paese ha la sua storia, cultura e condizione nazionale uniche. Desideriamo lavorare con tutte le parti per attuare la GCI e aprire nuove prospettive negli scambi interpersonali e nelle interazioni culturali che avvicinino i nostri popoli. Dobbiamo sostenere il rispetto e la fiducia reciproci, abbracciare l’apertura e l’inclusività, rispettare i percorsi di sviluppo che i Paesi scelgono da soli e rifiutare la nozione di “scontro di civiltà” e il confronto ideologico. Dobbiamo promuovere i valori comuni dell’umanità e aumentare gli scambi nella cultura, nell’istruzione, nella salute e tra i nostri giovani ei media. Dobbiamo aumentare la comprensione e la fiducia attraverso una comunicazione sincera e gestire correttamente disaccordi e problemi nello spirito della ricerca di un terreno comune, mettendo da parte le differenze, per creare un modello di solide interazioni tra civiltà diverse.

Signore e signori,

Amici,

In quanto più grande Paese in via di sviluppo del mondo, lo stesso sviluppo della Cina ha un impatto globale. Mentre ci concentriamo sulla buona gestione dei nostri affari, noi in Cina abbiamo seguito la tendenza dei tempi di pace, sviluppo, cooperazione e mutuo vantaggio, e siamo stati costruttori della pace mondiale, contributori allo sviluppo globale e difensori dell’ordine internazionale. La Cina ha creato i due miracoli della rapida crescita economica e della duratura stabilità sociale, che di per sé è un contributo al mondo. In questo mondo incerto, la certezza che la Cina offre è un’ancora per la pace globale e lo sviluppo. Questo è stato il caso in passato, e così rimarrà in futuro.

Guardando avanti nel lungo periodo, c’è certezza negli obiettivi e nelle prospettive di sviluppo della Cina. Il 20° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC) tenutosi lo scorso ottobre ha tracciato un piano per lo sviluppo futuro della Cina. Il Congresso ha chiarito che entro la metà del secolo il compito centrale del PCC è guidare il popolo cinese di tutti i gruppi etnici in uno sforzo concertato per realizzare l’obiettivo del secondo centenario di costruire la Cina in un grande Paese socialista moderno di tutto rispetto e promuovere il ringiovanimento della nazione cinese su tutti i fronti attraverso un percorso cinese verso la modernizzazione. La modernizzazione che la Cina si propone di realizzare è quella che coinvolge una popolazione enorme e si caratterizza per la prosperità comune a tutti, il progresso materiale ed etico-culturale, l’armonia tra l’uomo e la natura, lo sviluppo pacifico. Non perseguiremo tale modernizzazione attraverso la guerra, la colonizzazione o il saccheggio, ma la pace e lo sviluppo, per portare tutto il nostro miliardo e 400 milioni di persone in una società moderna. Ciò creerà un forte impulso per la crescita economica in Asia e oltre. La realizzazione di questo compito centrale richiede sforzi lunghi e persistenti. In questo processo, indipendentemente dall’evoluzione della situazione mondiale, rimarremo impegnati nella riforma, nell’apertura e nello sviluppo guidato dall’innovazione. Continueremo a iniettare nuovo vigore e vitalità nello sviluppo economico globale e accoglieremo i Paesi di tutto il mondo per condividere le opportunità e i benefici che derivano dallo sviluppo della Cina. Credo che una Cina stabile e dedita allo sviluppo, una Cina con i piedi per terra e che vada avanti con forza d’animo, e una Cina fiduciosa, aperta e condivisa sarà sicuramente una forza decisiva per la prosperità e la stabilità globali.

Guardando al breve termine, sia il dinamismo che lo slancio della crescita cinese sono forti. Nei primi due mesi di quest’anno, l’economia cinese ha mostrato un’incoraggiante dinamica di ripresa. I principali indicatori, tra cui consumi e investimenti, sono aumentati. Occupazione e prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili. Le aspettative del mercato sono notevolmente migliorate. L’indice PMI manifatturiero è rimasto sopra la soglia dei 50 punti. Diverse organizzazioni internazionali hanno rivisto al rialzo le loro previsioni per la crescita della Cina quest’anno. Forse più eloquente delle statistiche è la situazione reale sul campo. Prendiamo Hainan, la sede del Forum di Boao, come esempio. In passato, il turismo di solito esplodeva durante la settimana delle vacanze del Festival di Primavera. Ora stiamo assistendo alla “settimana d’oro del turismo” che si estende al “mese d’oro” e persino alla “stagione d’oro”, poiché l’isola vede un costante afflusso di turisti e un boom sostenuto delle vendite duty-free. È un buon indicatore della resilienza, del potenziale e della vivacità dell’economia cinese. È anche una prova evidente che i fondamentali alla base della crescita a lungo termine della Cina sono solidi e che le politiche economiche e sociali della Cina sono solide ed efficaci. Andando avanti, continueremo a dare priorità alla stabilità, cercheremo di progredire mantenendo la stabilità, consolideremo e sfrutteremo lo slancio della ripresa e lavoreremo per un miglioramento sostenuto e complessivo della performance economica. Combineremo la strategia di espansione della domanda interna con l’approfondimento delle riforme strutturali dal lato dell’offerta per rendere il mercato cinese ancora più grande. Attueremo nuove misure per aumentare l’accesso al mercato, migliorare il clima imprenditoriale e garantire la realizzazione di progetti per creare un ambiente istituzionale migliore che consenta alle imprese statali di prendere nuove iniziative, alle società private di aprire nuovi orizzonti e alle società straniere di effettuare nuovi investimenti. Preverremo e disinnescheremo efficacemente i principali rischi, salvaguarderemo la stabilità complessiva del settore finanziario cinese in particolare e ci proteggeremo dai rischi sistemici. Abbiamo la fiducia e la capacità di guidare costantemente la gigantesca nave dell’economia cinese contro tutti i venti e le onde e dare un contributo ancora maggiore all’economia globale.

Signore e signori,

Amici,

C’è un altro grande evento in Asia quest’anno. Questa è la 19ma edizione dei Giochi Asiatici che si terrà a Hangzhou in Cina questo autunno. La pandemia può aver rinviato i Giochi, ma ci ha anche fatto attendere ancora di più questo appuntamento. Le coste di Hainan e il West Lake di Hangzhou sono solo due dei tanti bei posti in tutta la Cina. Vi diamo il benvenuto a visitare più posti. Dove ci sono aree panoramiche, c’è una nuova economia e opportunità di business per una cooperazione vantaggiosa per tutti. Sono fiducioso che mentre ci uniamo per affrontare le sfide attraverso la cooperazione e promuovere lo sviluppo con una mente aperta e inclusiva, porteremo maggiore certezza in Asia e nel mondo e inaugureremo un futuro ancora più luminoso per l’umanità.

Per concludere, auguro al Forum di Boao per l’Asia di quest’anno un pieno successo.

Grazie.