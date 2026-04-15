Il popolo coreano e i popoli progressisti del mondo intero hanno celebrato il centenario della nascita del Presidente Kim Il Sung come la più grande festa rivoluzionaria della nazione coreana e come un grandioso avvenimento per l’umanità. Le celebrazioni tenute per il centenario della nascita del Presidente Kim Il Sung sono state un’esplosione della sconfinata venerazione del nostro popolo e del suo nobile dovere morale verso il proprio leader, nonché una grande festa politica nel corso della quale i popoli del mondo hanno cantato le lodi dei cento anni di storia della Corea Juche.

Attraverso le celebrazioni abbiamo dimostrato la nostra salda fede e volontà di venerarlo come leader eterno del nostro Partito e del nostro popolo, così come il vigore rivoluzionario dei militari e del popolo che, rispondendo all’appello del Partito, si sono levati con alto entusiasmo per conseguire la vittoria finale.

Il fatto di avere elevato il Presidente Kim Il Sung, rispettato dall’intera nazione e dal mondo intero, alla posizione di nostro leader eterno è fonte della più grande gloria e del più grande orgoglio per il nostro popolo e di felicità per le generazioni future. Il nostro Partito, i nostri militari e il nostro popolo devono venerarlo eternamente come il Sole del Juche e portare a compimento con onore la sua sacra causa rivoluzionaria.

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