Si stanno verificando seri problemi nel paradiso geopolitico dell’allineamento conveniente ma strategico tra India e Stati Uniti. Secondo fonti governative citate dai media indiani, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non si recherà in India per la parata del Giorno della Repubblica a gennaio. Questo affronto diplomatico, rivolto al primo ministro indiano Narendra Modi e all’India nel suo complesso, indica un cambiamento significativo nelle relazioni tra Stati Uniti e India, e le conseguenze potrebbero essere di vasta portata.

Per comprendere il quadro più ampio, gli eventi recenti devono essere analizzati come la conclusione di numerose azioni ostili degli Stati Uniti nei confronti dell’India. Queste risultano sorprendenti, date le profonde relazioni economiche e i “valori democratici condivisi”.

Teoricamente, gli americani dovrebbero essere estremamente felici delle loro relazioni con l’India. Consideriamo questi tre risultati:

Innanzitutto, la fuga di cervelli: l’America è in grado di attirare gli ingegneri più intelligenti dall’India.

In secondo luogo, un mercato enorme: l’America gode di un monopolio virtuale in settori chiave – social media, e-commerce, tecnologia finanziaria e altro – nell’economia indiana in rapida crescita, destinata a superare Giappone e Germania entro il 2030.

In terzo luogo, il controllo della narrazione: il canale televisivo numero uno in inglese in India è la CNN, e quasi tutti i think tank influenti in India sono pro-Stati Uniti. Per quanto riguarda la Cina, il il Washington Consensus permea la narrazione dominante in India.

Tuttavia, sembra che gli Stati Uniti siano ancora insoddisfatti.

Quest’anno ha visto l’India e l’Occidente restare invischiati in molteplici dispute. In primo luogo, c’è stato un documentario della BBC che ha riesaminato il conflitto musulmano-indù del 2002 in Gujarat, avvenuto quando Modi era il capo del governo dello Stato. Poi è arrivato un classico attacco occidentale mediante separatisti. Il Canada – membro dei Five Eyes – ha accusato il governo indiano di orchestrare l’assassinio di un separatista sikh in Canada. Ciò è stato seguito da un’accusa negli Stati Uniti, che sostiene che un funzionario del governo indiano ha cospirato in un complotto di omicidio a pagamento mirato a separatisti sikh negli Stati Uniti.

Notiamo che i veri alleati non si preoccupano mai che l’America possa ospitare dissidenti – ad esempio, separatisti franco-canadesi o separatisti baschi dalla Spagna. Solo quando un Paese è preso di mira per la destabilizzazione il governo degli Stati Uniti scopre violazioni dei diritti umani e della libertà. La Cina comprende queste tattiche di sovversione, grazie a ciò che gli Stati Uniti hanno fatto nell’isola di Taiwan e nello Xizang (Tibet, ndt), così come a Hong Kong e nello Xinjiang.

In modo più rivelatore, i media occidentali hanno versato lacrime di coccodrillo sulla democrazia in India da quando Modi è salito al potere. Ecco alcuni titoli sensazionalistici:

“L’India di Modi è dove muore la democrazia globale” (New York Times)

“Il culto della personalità di Modi ha sostituito la democrazia dell’India” (Foreign Policy)

“La vena autoritaria dell’India” (Foreign Affairs, pubblicazione del potentissimo Council on Foreign Relations)

“‘Autocrazia elettorale’: la declassificazione della democrazia dell’India” (BBC)

È molto difficile soddisfare l’establishment degli Stati Uniti, che esige totale fedeltà e sottomissione da tutti i suoi “alleati”.

In primo luogo, l’India apprezza l’amicizia con la Russia, un partner unico e strategico. Il rifiuto dell’India di isolare Putin per via della guerra in Ucraina ha infastidito l’amministrazione Biden, che sperava scioccamente di devastare l’economia russa con sanzioni.

In secondo luogo, i signori corporativi degli Stati Uniti sono rimasti estremamente delusi dai progressi dell’India nel sostituire la Cina come potenza manifatturiera. La delocalizzazione è stata un processo molto lento, poiché la capacità manifatturiera dell’India è indietro di 20 anni rispetto alla Cina. Ad esempio, circa il 10% degli iPhone viene attualmente assemblato in India, mentre molti componenti sono importati dalla Cina.

Infine, il sostegno dell’India all’espansione dei BRICS e a un mondo multipolare ha fatto sorgere dubbi tra molti americani sulla sua affidabilità come partner.

Le élite degli Stati Uniti sono intrappolate in una camera dell’eco in cui si dicono reciprocamente che l’America è il Paese più grande, la sua egemonia unipolare durerà per sempre e il crollo della Cina è imminente. Incredibilmente, queste persone non sono consapevoli dell’emergere di un mondo multipolare, dell’espansione rivoluzionaria dei BRICS, del nuovo paradigma di commercio e sviluppo del Sud globale, dell’imminente tsunami di de-dollorizzazione, dei fallimenti totali delle guerre commerciali e tecnologiche degli Stati Uniti contro la Cina e della vittoria della Russia contro gli Stati Uniti e la NATO in Ucraina.

Date queste condizioni tragiche, è molto probabile che gli Stati Uniti intensifichino la pressione sull’India, punendola per la sua autonomia strategica. Se la luna di miele si trasforma in un incubo, spero che l’India cerchi una riconciliazione con la Cina, una civiltà antica vicina. Ironicamente, gli Stati Uniti potrebbero finire per essere l’impero occidentale che ha contribuito in modo significativo all’ascesa del secolo asiatico.