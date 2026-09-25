L’Italia saluta la nuova Ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam

L’Hotel NH Roma Villa Carpegna ha ospitato nella giornata di ieri un importante evento istituzionale organizzato dall’Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia. L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per consolidare le relazioni bilaterali e celebrare la Festa Nazionale vietnamita, richiamando l’eredità storica dell’81° anniversario della sconfitta dell’imperialismo giapponese e della liberazione del Paese.

L’iniziativa ha assunto una rilevanza strategica speciale, segnando il debutto e il saluto ufficiale di inizio mandato della nuova Ambasciatrice, S.E. Nguyen Phuong Anh, subentrata alla guida della missione diplomatica a Roma.

All’evento ha preso parte un folto pubblico composto da ambasciatori, rappresentanti diplomatici di numerosi Paesi e diversi parlamentari italiani. A testimoniare il forte legame culturale e di analisi geopolitica tra i due Paesi, era presente all’iniziativa anche una delegazione di Anteo Edizioni e del CeSEM (Centro Studi Eurasia e Mediterraneo).

Nel suo discorso introduttivo, la nuova Ambasciatrice ha illustrato i grandi progressi economici e sociali della Repubblica Socialista del Vietnam, evidenziando i solidi legami politici, economici e culturali che uniscono la nazione asiatica all’Italia. S.E. Nguyen Phuong Anh ha inoltre riaffermato i pilastri della politica estera vietnamita, da sempre improntata ai valori di pace e stabilità internazionale, amicizia sincera tra i popoli, collaborazione e sviluppo condiviso.

A conclusione della parte istituzionale, l’intervento dell’Ambasciatrice è stato seguito da quello di Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy. Il Viceministro ha ribadito la centralità del partenariato strategico tra Roma e Hanoi e la volontà condivisa di incrementare gli scambi commerciali e le sinergie industriali nei settori chiave dell’economia globale.