di Mikhail Gusman

In un’intervista esclusiva con il primo vicedirettore generale della TASS Mikhail Gusman, il primo ministro del Myanmar Min Aung Hlaing ha spiegato quando il Myanmar potrebbe tenere nuove elezioni, ha delineato le aree prioritarie di cooperazione con la Russia e ha detto quale posto occupa la Russia nel suo cuore.

D) Signor Primo Ministro, la ringrazio molto per l’opportunità di incontrarla. Sappiamo quanto Lei sia impegnato e sappiamo che ogni minuto è letteralmente importante. Tuttavia, abbiamo chiesto questo incontro perché il suo Paese è un Paese speciale. La Russia ha una lunga e fruttuosa storia di relazioni con il Myanmar, e un tempo con la Birmania. L’anno scorso abbiamo celebrato il 75° anniversario delle nostre relazioni diplomatiche. Ricordo persino, quando ero un bambino molto piccolo, la visita del primo Primo Ministro U Nu in Unione Sovietica, che fu accolta con entusiasmo in URSS. Valutando le relazioni tra i nostri Paesi, in quali aree ritiene che abbiamo fatto i maggiori progressi e dove pensa che abbiamo ancora un potenziale speciale?

R) Le relazioni tra Russia e Myanmar hanno una storia molto lunga. Le relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi sono state stabilite il 18 febbraio 1948, e da allora sono passati più di 76 anni. La Russia e il Myanmar collaborano in molti settori sin dall’indipendenza del Paese. Di recente, la cooperazione più attiva è stata quella sulle questioni di sicurezza. Si tratta, da un lato, di mantenere stretti contatti con le Forze armate del Myanmar (Tamado) e, dall’altro, di cooperare nello scambio di tecnologie e nella formazione del personale. La Russia fornisce assistenza per mantenere l’esercito del Myanmar aggiornato. Un gran numero di militari del Myanmar studia in campo scientifico, tecnico e militare nelle università russe. Questo è il settore più esteso della nostra cooperazione. Per quanto riguarda altri settori, i nostri Paesi cooperano in agricoltura, farmaceutica, energia, miniere, ecc. Tra i progetti in corso vi è la costruzione di una centrale nucleare a bassa capacità in Myanmar con il sostegno dell’azienda statale russa Rosatom, nonché la costruzione di un impianto di fertilizzazione che utilizza tecnologie russe, che hanno già dimostrato la loro efficacia. Vediamo prospettive di rafforzamento della cooperazione in questi settori, tra cui l’industria mineraria, l’energia eolica e solare, l’industria farmaceutica, ecc. Vorrei sottolineare che siamo determinati a continuare la cooperazione tra Russia e Myanmar nei settori summenzionati.

D) Signor Primo Ministro, lei è alla guida del governo del Myanmar da alcuni anni e, dopo aver guidato il governo, dopo aver guidato il gabinetto, si è prefissato e ha espresso una serie di compiti specifici per il Paese. Quali ritiene siano già riusciti e su quali si sta concentrando ora?

R) Le elezioni del 2020 sono state truccate e siamo riusciti a risolvere la situazione, ma immediatamente si è profilata la minaccia di una violenta presa di potere. Pertanto, è stato dichiarato lo stato di emergenza e la responsabilità della governance è stata affidata a noi. Da quel momento in poi, la nostra priorità è stata quella di superare le conseguenze dei brogli elettorali. Dopo aver rilevato le irregolarità, è stato deciso di formare una nuova Commissione elettorale dell’Unione. Sulla base dei controlli, è emerso che nelle elezioni del 2020, su oltre 38 milioni di schede elettorali emesse dalla precedente commissione, ben 11,3 milioni di schede sono state truccate. Si tratta di quasi il 30%, un numero piuttosto elevato. Le circoscrizioni elettorali coinvolte sono state 315 e ogni circoscrizione ha registrato fino a 100.000 infrazioni. Per dirla in termini politici, c’è stata una falsificazione dei risultati del voto. Questo è inaccettabile. Dopo la scoperta di fatti confermati, abbiamo immediatamente preso le misure necessarie contro tutte le persone coinvolte in questo caso. Come sapete, questo periodo è stato accompagnato dalla diffusione dell’infezione da coronavirus, con la seconda ondata di COVID-19 in Myanmar. È stato un periodo difficile, con oltre 600.000 persone colpite dalla malattia e molti decessi. Anche noi abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla lotta al COVID-19. Abbiamo dovuto affrontare una serie di difficoltà: il Myanmar non disponeva di medicinali, vaccini e scorte di ossigeno. I Paesi vicini ci hanno aiutato e i Paesi amici, tra cui la Russia, hanno organizzato consegne di vaccini. Anche la popolazione delle regioni nazionali del Myanmar ha dato un grande contributo alla lotta contro l’infezione da coronavirus. In seguito, abbiamo affrontato la terza ondata di COVID-19, ma siamo riusciti a controllarla e a sconfiggerla completamente nel più breve tempo possibile. La lotta al COVID-19 è diventata la seconda sfida per il governo.

La sfida successiva è stata la recessione economica che ha colpito tutto il mondo durante la pandemia. Tuttavia, in Myanmar, una delle cause dei problemi economici è stato il sistema di governance economica inefficace che esisteva dal 2018. Abbiamo fatto ogni sforzo per ripristinare il ritmo dello sviluppo economico e abbiamo registrato uno slancio positivo ogni anno dal 2021.

Anche il ripristino della stabilità politica interna rientra tra i nostri compiti. Stiamo facendo del nostro meglio per stabilire la pace e risolvere il conflitto tra i discorsi e i raduni degli elementi dell’opposizione. Una delle nostre attività è il dialogo con le formazioni armate nazionali, i cui scontri sono iniziati dopo l’indipendenza nel 1948 e continuano tuttora. Abbiamo concluso un accordo di cessate il fuoco temporaneo a margine della Conferenza di pace dell’Unione nel 2015 e continuiamo a rispettarne le disposizioni. La mancanza di stabilità è la ragione principale del lento sviluppo del Myanmar, quindi puntiamo a ripristinare la pace nel Paese.

La formazione del Consiglio amministrativo di Stato è stata una conseguenza delle elezioni fraudolente del 2020, per cui lo svolgimento di elezioni libere e legittime è la nostra prima priorità. Dopo la revoca dello stato di emergenza, organizzeremo nuove elezioni, ripristineremo la giurisdizione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza e, sotto la sua guida, terremo le elezioni entro sei mesi. A tal fine, è necessario garantire la corretta compilazione delle liste degli elettori e la stabilità della situazione politica interna. Quest’anno stiamo facendo ogni sforzo per raggiungere questo obiettivo. L’attuazione graduale del piano contribuirà a creare le condizioni per lo svolgimento delle elezioni in conformità con la legge.

D) Signor Primo Ministro, so che lei è stato molte volte in Russia, ha molti amici lì, amici affidabili e di lunga data. Quali sono le sue impressioni sulla Russia e il nostro Paese, la Russia, occupa un posto nel suo cuore?

R) La Russia e il Myanmar sono separati da migliaia di chilometri, ma i nostri popoli sono vicini per mentalità e passato storico. L’URSS era il primo Stato al mondo e ha contribuito all’equilibrio mondiale del potere. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la Russia ha affrontato una serie di difficoltà che è riuscita a superare. Questo va a merito del governo e della forza d’animo del popolo russo. Oggi la Federazione Russa rimane uno dei Paesi leader che contribuiscono a mantenere la stabilità nel mondo. La Russia è un Paese eurasiatico sviluppato il cui territorio si estende da ovest a est per 10.000 chilometri, quindi occupa un posto importante nell’arena internazionale anche dal punto di vista della sua posizione geografica. La Russia fa parte di importanti processi internazionali e iniziative globali.

D) Grazie, signor Primo Ministro, per le sue gentili parole sulla Russia. In questo caso, devo dire che anche il Myanmar è un Paese incredibilmente bello, sorprendente e diverso da qualsiasi altro. Ho avuto la fortuna di visitare il vostro Paese diverse volte e ogni volta ho trovato nuovi e nuovi colori, nuovi e nuovi luoghi interessanti. So che il flusso di turisti in Myanmar sta crescendo, l’anno scorso credo che ci sia stato più di un milione di persone, e che sempre più russi vengono in Myanmar. E ancora: cosa pensa che il suo governo dovrebbe fare per far venire più turisti in Myanmar, per far conoscere a più persone il suo Paese incredibilmente interessante e attraente?

R) Lo sviluppo dell’industria del turismo, che è una delle fonti di entrate per il bilancio statale, gioca un ruolo importante per ogni Paese. Il Myanmar è visitato da turisti di tutto il mondo, ma noi abbiamo dato la priorità alla politica e non siamo ancora riusciti a raggiungere il numero di turisti desiderato. Ci stiamo impegnando per creare le condizioni necessarie ad attrarre più turisti dalla Russia. Tra questi, non solo l’introduzione dell’esenzione dal visto e l’organizzazione di voli diretti per Mandalay, Yangon e Nay Pyi Taw, ma anche l’apertura di nuovi voli diretti per altre città. Un prerequisito per l’attuazione di questi piani è la modernizzazione degli aeroporti e delle altre infrastrutture. Il Myanmar offre molte destinazioni turistiche che meritano di essere visitate. Il nostro Paese è famoso per le sue bellezze naturali uniche e per la sua cultura diversificata. Il nostro vantaggio, come ho già detto, è il gran numero di militari che sono stati educati in Russia. Essi contribuiscono a diffondere nel nostro Paese un atteggiamento caloroso e fiducioso nei confronti della Russia. In Myanmar ci sono molte persone che parlano bene il russo e comprendono la cultura russa, il che contribuisce a sviluppare il turismo tra i due Paesi. Per sviluppare questo settore, organizziamo anche incontri tra le compagnie di viaggio dei due Paesi. Myanmar Airways Internarial (MAI) opera già voli diretti tra il Myanmar e la Russia. I voli vengono effettuati due volte alla settimana. Siamo convinti che saremo in grado di espandere la nostra cooperazione in questa direzione.

D) Sa, signor Primo Ministro, vorrei vantarmi di essere stato in molti luoghi del Myanmar. Sono stato a Nay Pyi Taw, sono stato a Mandalay, sono stato in molti posti. Eppure credo che la migliore guida del Paese sia il capo del governo. Signor Primo Ministro, quali luoghi consiglierebbe ai turisti russi di visitare in Myanmar?

R) Il Myanmar ha molti luoghi impressionanti con una natura unica, sia nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali. Il sud può soddisfare con bellissime località balneari, come Ngwesaung, Ngapali, Chaunta e altre. Nelle regioni centrali del Myanmar si trovano molte città antiche con migliaia di templi e pagode. Il nord del Paese è caratterizzato da un terreno montuoso e da un clima fresco. Il Myanmar vanta una diversità naturale e culturale. Ad esempio, nel sud piove spesso in abbondanza, nel centro fa piuttosto caldo e nel nord fa freddo. Il Myanmar ospita anche il famoso Lago Inle, un prezioso patrimonio culturale. I pescatori locali guidano le barche in un modo originale: con un piede avvolgono un remo e remano, mentre l’altro piede deve stare abilmente in equilibrio sul bordo della barca. Questo metodo si trova solo in Myanmar. A Yangon e Naypyidaw ci sono molte immagini e statue di Buddha famose. Ad esempio, nella capitale del Myanmar, Naypyidaw, è stata inaugurata poco tempo fa la statua di marmo del Buddha Maravijaya seduto. Si tratta della statua di Buddha più alta del mondo, il cui peso ha battuto tutti i record mondiali. È una tappa obbligata per i turisti russi.

D) Signor Primo Ministro, ho notato che per qualche motivo non ha menzionato la sua città natale – Tawoy, o Dawei. Per cosa è famosa? So che si trova nel sud-est del Myanmar…

R) Nel sud ci sono isole, molte isole. Lì c’è una natura bellissima, un mondo sottomarino incredibile. Gli amanti della natura possono venire a godersi la loro bellezza. Poi c’è la costa. A Dawei c’è la famosa spiaggia di Maunmakan. Inoltre, è prevista la costruzione di un porto in acque profonde, che potrà ospitare navi con una capacità di carico di oltre 200.000 tonnellate. Stiamo discutendo questo progetto con la Russia. Oltre alle isole e alle spiagge, il sud è famoso per le perle, riconosciute come le migliori al mondo. Ogni anno vi si tengono fiere delle perle. In tutto il mondo si ritiene che le nostre perle siano di altissima qualità. Sia naturali che coltivate. Inoltre, ci sono molte altre attività di estrazione di risorse marine che vale la pena vedere. Vi propongo un documentario su di esse.

D) Grazie, signor Primo Ministro. So che ha un’agenda fitta di impegni e le sono molto grato per aver trovato il tempo per il nostro incontro. Ma forse lei, come ogni uomo, dovrebbe avere un po’ di tempo libero? Vedo che lei è in gran forma sportiva, ha una stretta di mano molto forte, l’ho provato io stesso. Quando ha del tempo libero, come lo impiega?

R) Ricopro due incarichi: Comandante in capo delle Forze armate e Presidente del Consiglio di Stato per l’amministrazione, quindi ho poco tempo libero. Ma cerco comunque di prendermi cura della mia salute. Faccio una passeggiata ogni mattina, gioco a golf nei fine settimana. Leggo, naturalmente. Cerco di ritagliarmi del tempo per leggere, per studiare uno o due nuovi argomenti quando ho 10-15 minuti o mezz’ora di tempo libero. Quando leggo, prendo appunti. Questo mi aiuta ad ampliare le mie conoscenze, mentre le escursioni e il golf mi tengono in tono. Cerco di passare del tempo con la mia famiglia, in modo che ci sia un’atmosfera calorosa in famiglia.

D) Ha parlato della sua famiglia. So che lei è un marito felice, un padre felice, ha una bellissima figlia adulta e un bellissimo figlio. Quali sono i principali insegnamenti che ha dato loro come padre, come vede il loro futuro?

R) È importante essere istruiti e indipendenti. Naturalmente, la moralità è importante: come diciamo noi buddisti, “evita il male, fai il bene, sii puro di cuore”. Non fare il male, compiere buone azioni, essere benevoli. È così che insegno ai miei figli. È vero che, essendo un funzionario pubblico e un militare, devo spesso viaggiare per il Paese, quindi non ho molto tempo da trascorrere con la mia famiglia. Ma i miei figli studiano diligentemente. Mia moglie è più coinvolta nell’educazione dei miei figli. Dico sempre ai miei figli di guadagnarsi da vivere onestamente. Dico loro di acquisire conoscenze, di studiare duramente, di adottare le esperienze utili dei loro parenti, amici e conoscenti.

D) Lei, signor Primo Ministro, ha appena ricordato le parole del grande e sacro Buddha. La stragrande maggioranza del popolo di Myanmar è buddista e non si può non rimanere colpiti dalla devozione che i cittadini di Myanmar hanno per la loro religione, per la loro fede. A mio parere, il Tempio d’Oro Shwedagon, che si trova letteralmente a poca distanza da qui, è una delle meraviglie del mondo. Si può trascorrere un giorno o due o più giorni lì e scoprire sempre di più. Io ho avuto la fortuna di andarci diverse volte e ogni volta mi sono arricchito spiritualmente, devo essere sincero. Che posto occupa il buddismo nella sua vita? Che cos’è il buddismo per lei?

R) Ci sono molte religioni nel mondo: oltre al buddismo, c’è il cristianesimo, l’islam, l’induismo. Tutte le religioni del mondo sono unite dal desiderio di pace. Ma nel buddismo c’è qualcosa di speciale. È il Dharma, l’“insegnamento”. Il Dharma comprende concetti come shila, samadhi e prajnya. Shila consiste nel non fare il male con parole o azioni, compreso il non parlare male o dire bugie. Il Buddha ci ha detto di osservare i precetti di shila. Il samadhi è il metodo per purificare la mente dai pensieri cattivi e coltivare quelli buoni. Tutto questo è inestricabilmente legato a prajnya, “saggezza”. Approfondendo la conoscenza, il saggio passa a un altro livello di comprensione del mondo. Questi tre concetti sono centrali negli insegnamenti del Buddha. Penso che tutti, indipendentemente dalla nazionalità, dovrebbero vivere secondo questi principi. Per me il buddismo ha un valore incommensurabile e metto questi tre principi al di sopra di tutto.

D) Grazie, signor Primo Ministro, per avermi ricordato queste regole, che per me sono molto importanti. Ho avuto l’onore di parlare con più di 400 suoi colleghi: primi ministri, presidenti, monarchi. E alla fine del programma, faccio sempre la stessa domanda: che cos’è il potere per voi? Che sapore ha questa strana cosa chiamata potere?

R) Per me il potere è qualcosa su cui si fonda il potere, qualcosa che dà potere. Fin dall’antichità ci sono state persone che hanno costruito e diffuso la loro influenza su gruppi di persone, Stati, associazioni regionali. È così che si costruisce il potere. Cosa consideriamo potere? L’influenza politica? Il potere economico? Potere militare? Per influenza politica intendiamo il potere all’interno di uno Stato. In uno Stato in cui il potere politico è forte, ci saranno unità e stabilità. È normale che ci siano contraddizioni tra i Paesi, ma senza l’unità interna uno Stato non si regge in piedi. Il potere economico è il benessere dello Stato, il suo potere si basa su di esso. Con risorse economiche sufficienti, uno Stato può acquisire influenza. Infine, il potere militare. Se uno Stato o un’associazione ha potere militare, gli altri non lo attaccheranno, è ovvio. Il potere militare permette a uno Stato di espandere la propria influenza in una regione. Guardate la situazione nel mondo: i Paesi ricchi influenzano i Paesi poveri, i Paesi con maggiore potenza militare fanno pressione sui Paesi più deboli. Quando si parla di potere, queste tre forze sono le prime a venire in mente. Affinché uno Stato sia forte, è necessario che le persone al potere sviluppino le proprie capacità e usino la propria influenza in modo consapevole.

D) Signor Primo Ministro, la ringrazio molto per il suo tempo, per questa conversazione molto interessante, grazie.

R) Grazie di cuore.

********************************************

Fonte:

https://tass.ru/interviews/20350337