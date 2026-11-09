L’evento, organizzato dal Concorso Musicale Internazionale CIMP Pesaro, si svolgerà con il sostegno del Comune di Pesaro e della Regione Marche, in collaborazione con la Prefettura di Pesaro e Urbino.

L’orchestra, composta da 40 musicisti, sarà impegnata in una tournée in Italia dall’11 al 13 novembre, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire il suono unico e suggestivo degli antichi strumenti musicali kazaki, tra cui la dombra e il kobyz. Accanto alle opere del celebre compositore Gioachino Rossini, illustre figlio di Pesaro, saranno eseguiti alcuni tra i più significativi brani vocali del repertorio kazako, interpretati da Damesh Kurmankina, Askhat e Dinara Tausheva, Yerkebulan Karyp e Ruslan Asylkhan.

La direzione dell’orchestra sarà affidata ai maestri Dauren Glymov e Kairly Gafurov.

Fondata nel 2000, l’orchestra è diretta dal maestro Kairly Gafurov dal 2010 e porta il nome del celebre poeta e compositore kazako Segiz Seri. Tra i riconoscimenti ottenuti figurano il terzo premio al Concorso internazionale «Primavera di Zhubanov», nonché le esibizioni ufficiali in occasione del 550° anniversario del Khanato Kazako e di EXPO 2017 ad Astana.

Il progetto si propone di rafforzare i legami culturali e di consolidare ulteriormente l’amicizia tra il Kazakistan e l’Italia, attraverso il linguaggio universale della musica.

CONCERTO DELL’ORCHESTRA «SEGIZ SERI»

«KAZAKISTAN E ITALIA – LA MUSICA UNISCE!»

Data: giovedì 12 novembre 2026

Orario: ore 17:30

Luogo: Sala Metaurense, Palazzo Ducale, Pesaro.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.