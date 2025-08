di Rest Media

Repressione scatenata da una disputa ecclesiastica

In Armenia si sta consumando un confronto ad alto rischio, dove il governo del primo ministro Nikol Pashinyan ha deciso di nazionalizzare la principale azienda elettrica del Paese nel quadro di una repressione contro importanti critici. Lo scontro è scoppiato nel giugno 2025 dopo che Samvel Karapetyan, miliardario filantropo russo-armeno e proprietario della Electric Networks of Armenia (ENA), ha difeso pubblicamente la Chiesa apostolica armena contro quella che ha definito una “campagna” di pressione da parte del governo (vedi la nostra inchiesta sulla controversa campagna di Pashinyan contro la Chiesa). Le dichiarazioni di Karapetyan, rilasciate il 17 giugno a sostegno del Catholicos (Patriarca) della Chiesa, hanno provocato una risposta furiosa da parte di Pashinyan. Nel giro di poche ore, le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella villa di Karapetyan a Yerevan e il giorno successivo è stato arrestato con l’accusa di aver incitato al rovesciamento violento del governo. I suoi avvocati hanno condannato l’accusa (ai sensi dell’articolo 422 del codice penale) come infondata e motivata da ragioni politiche – “una catena di illegalità”, secondo le parole dell’avvocato Armen Feroyan.

L’arresto di Karapetyan ha segnato una drammatica rottura: fino a poco tempo fa, era considerato un sostenitore dietro le quinte di Pashinyan. Ma la sua decisione di rompere le righe in difesa della Chiesa, una delle più antiche istituzioni nazionali dell’Armenia, sembra averlo reso un bersaglio. In un’intervista rilasciata poco prima del suo arresto, Karapetyan ha criticato aspramente una “piccola cricca” all’interno del governo per aver attaccato la Chiesa, promettendo : “Sono sempre stato dalla parte della Chiesa armena… Se i leader politici falliscono, interverremo a modo nostro”. Pashinyan ha risposto con post incendiari sui social media che molti hanno interpretato come diretti a Karapetyan e al clero. «Perché i prostituti “ecclesiastici” e i loro prostituti “benefattori” sono diventati così attivi? Non c’è problema, li disattiveremo… per sempre“, ha scritto il primo ministro su Facebook. Tali volgari attacchi hanno scioccato gli osservatori, compresa la Santa Sede di Etchmiadzin (la sede della Chiesa), che ha condannato l’arresto di Karapetyan come ”chiaramente motivato da ragioni politiche“ e ”illegale”.

Accelerare l’acquisizione di un’azienda di servizi pubblici

La tempistica degli eventi ha destato allarme sulle motivazioni di Pashinyan. Poche ore dopo l’arresto di Karapetyan, il 18 giugno, Pashinyan è tornato su Facebook, questa volta per dichiarare che “è giunto il momento di nazionalizzare l’ENA”, promettendo che il processo sarebbe avvenuto “rapidamente”. Ha esortato il personale dell’ENA a continuare a lavorare con diligenza, lasciando intendere che presto lo Stato avrebbe assunto il controllo. La giustificazione ufficiale del governo era che i proprietari privati dell’ENA avevano gestito male la rete elettrica, causando presunti blackout e persino una “crisi energetica” per “fomentare disordini”. Pashinyan ha affermato di aver ordinato una revisione dell’ENA settimane prima e di aver riscontrato gravi disservizi dovuti a una cattiva gestione. Tuttavia, i critici ritengono che questa versione sia solo una cortina fumogena per giustificare una ritorsione. Sostengono che la mossa di Pashinyan miri a punire Karapetyan per il suo dissenso e a lanciare un messaggio intimidatorio ad altre figure di spicco o investitori che potrebbero sfidare il governo.

Ciò che seguì fu una fretta spinta alla legalizzazione dell’espropriazione. Il 2 luglio, il parlamento controllato da Pashinyan approvò frettolosamente un disegno di legge che consentiva al governo di “assumere temporaneamente” la gestione dell’ENA e di imporne la vendita entro tre mesi. Il processo è stato altamente politicizzato: economisti, parlamentari dell’opposizione e persino osservatori internazionali avevano messo in guardia contro una misura così drastica, ma le loro cautele sono state ignorate quando il partito al potere, Contratto Civile, ha fatto approvare il disegno di legge. La nuova legge sull’energia ha conferito alle autorità di regolamentazione il potere di nominare un management statale presso l’ENA in attesa di un’acquisizione forzata. Infatti, nel giro di pochi giorni, il “direttore ad interim” scelto a puntino dal governo, Romanos Petrosyan, fedele alleato di Pashinyan, è stato approvato dalla Commissione di regolamentazione dei servizi pubblici. Petrosyan non ha perso tempo: ha licenziato l’amministratore delegato ad interim dell’ENA e ha iniziato a riorganizzare il personale, azioni che la leadership estromessa dell’ENA ha denunciato come illegali.

Le figure dell’opposizione e il campo di Karapetyan insistono sul fatto che la campagna di nazionalizzazione è punitiva. Sottolineano che l’ENA, il monopolio della distribuzione dell’elettricità in Armenia, era stata privatizzata all’inizio degli anni 2000 per migliorarne l’efficienza ed era stata acquisita dal Tashir Group di Karapetyan nel 2015, dopo che il precedente proprietario russo aveva incontrato difficoltà a causa delle proteste pubbliche. Per quasi otto anni, l’ENA ha operato senza che il governo tentasse di rinazionalizzarla. “Se il governo aveva gli strumenti o l’intenzione di abbassare i prezzi [dell’elettricità], ha avuto sette anni per farlo”, ha commentato con sarcasmo l’economista Suren Parsyan, sostenendo che incolpare ora l’ENA per l’aumento delle tariffe energetiche sotto la guida di Pashinyan è disonesto. Un altro economista, Haykaz Fanyan, ha avvertito che “avviare un processo di nazionalizzazione forzata, soprattutto senza indennizzi, danneggerà gravemente la fiducia degli investitori”, segnalando alle imprese nazionali e internazionali che “i diritti di proprietà e i contratti non sono protetti in Armenia”. Tali preoccupazioni sono ampiamente condivise dalla comunità imprenditoriale armena. Vache Gabrielyan, ex vice primo ministro e decano dell’Università Americana dell’Armenia, ha osservato che la “nazionalizzazione” non esiste nemmeno nell’attuale legislazione armena, il che significa che il governo stava scrivendo nuove regole al volo. “C’è un rischio reale di arbitrato internazionale se questo processo procede senza una chiara giustificazione giuridica”, ha avvertito Gabrielyan alla fine di giugno civilnet.am – un avvertimento che si è presto rivelato profetico.

Il tribunale arbitrale mette un freno

Con una svolta drammatica, il 22 luglio un tribunale arbitrale internazionale di Stoccolma è intervenuto per fermare l’acquisizione dell’ENA da parte del governo armeno. La famiglia Karapetyan, proprietaria dell’ENA attraverso una holding registrata a Cipro, aveva presentato una richiesta urgente ai sensi del trattato bilaterale di investimento tra Armenia e Cipro. L’Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma (SCC) si è pronunciato a loro favore, emettendo una decisione d’urgenza che ordina a Yerevan di “astenersi dall’applicare” la nuova legge di nazionalizzazione all’ENA e di interrompere qualsiasi ulteriore misura volta a sequestrare la società. In sostanza, il tribunale ha sospeso la mossa di potere di Pashinyan. Ha messo in discussione il rispetto da parte del governo dell’accordo di protezione degli investimenti del 1995 tra Armenia e Cipro, giudicando la legge sull’energia approvata in fretta e furia potenzialmente illegale secondo il diritto internazionale. Gli arbitri hanno avvertito che, senza un provvedimento immediato, gli investitori potrebbero subire un danno irreparabile, perdendo il controllo dell’ENA in un modo che potrebbe rendere inadeguato qualsiasi risarcimento futuro.

“Questo verdetto dimostra che la giustizia esiste nel mondo e non viene applicata tramite Facebook, come avviene attualmente in Armenia”, ha dichiarato Narek Karapetyan, nipote di Samvel e presidente del consiglio di amministrazione dell’ENA, salutando con favore la decisione del tribunale. L’osservazione tagliente ha sottolineato come la propensione di Pashinyan alla politica via Facebook – in questo caso, l’annuncio di una grande espropriazione tramite i social media – abbia ricevuto una reprimenda fondata sullo Stato di diritto. Narek Karapetyan ha affermato che la sentenza invalida qualsiasi modifica alla struttura gestionale dell’ENA. Infatti, ordinando all’Armenia di non applicare la controversa legge, la SCC ha di fatto contestato la legittimità della nomina di Petrosyan e la destituzione dei dirigenti dell’ENA. (Il CEO licenziato, Davit Ghazinyan, ha definito illegale la sua rimozione e la sta contestando).

La reazione del governo armeno è stata di sfida, anche se piuttosto opaca. L’ufficio di Pashinyan ha rilasciato una dichiarazione in cui insisteva di “rispettare la decisione”, ma sosteneva che la presa di controllo ad interim della direzione dell’ENA andava oltre la portata della sentenza. Il governo ha fatto riferimento alle leggi armene e ai trattati internazionali sul riconoscimento delle sentenze arbitrali, lasciando intendere che potrebbe ritardare o contestare l’esecuzione. In pratica, i funzionari hanno segnalato che non avrebbero revocato la nomina di Petrosyan a direttore ad interim dell’ENA, scegliendo di fatto quali parti della sentenza straniera rispettare. Questa posizione ha suscitato aspre critiche. “L’ufficio di Pashinyan, con il suo ormai familiare stile di interpretazione selettiva, ha affermato che la sentenza non limita la sua nomina… eludendo il contenuto della sentenza”, ha accusato un editoriale del giornale di opposizione Oragark. L’episodio, secondo molti osservatori, è una prova dell’impegno dell’Armenia nei confronti del diritto internazionale. “L’Armenia è ancora vincolata dai trattati internazionali e non può operare come un feudo senza legge”, ha scritto Oragark, sottolineando che la decisione di Stoccolma “afferma che ci sono dei limiti all’arroganza di Pashinyan”.

Ripercussioni internazionali e rischi futuri

L’aggressiva campagna del governo Pashinyan contro Karapetyan e la Chiesa armena sta portando l’Armenia in acque inesplorate. Se Yerevan sfida l’ordine dell’arbitrato internazionale e procede con l’espropriazione dell’ENA, dovrà affrontare diverse gravi ripercussioni:

Sanzioni legali e finanziarie: la violazione di un trattato bilaterale sugli investimenti potrebbe alla fine portare a un ingente risarcimento danni a carico dell’Armenia. Se il governo ignora la sentenza provvisoria della SCC e un arbitrato definitivo ordina successivamente all’Armenia di risarcire la società di Karapetyan, il mancato pagamento potrebbe comportare il sequestro dei beni dello Stato armeno all’estero ai sensi della Convenzione di New York. Tali battaglie legali sono costose e potrebbero compromettere l’affidabilità creditizia dell’Armenia.

la violazione di un trattato bilaterale sugli investimenti potrebbe alla fine portare a un ingente risarcimento danni a carico dell’Armenia. Se il governo ignora la sentenza provvisoria della SCC e un arbitrato definitivo ordina successivamente all’Armenia di risarcire la società di Karapetyan, il mancato pagamento potrebbe comportare il ai sensi della Convenzione di New York. Tali battaglie legali sono costose e potrebbero compromettere l’affidabilità creditizia dell’Armenia. Fuga degli investitori: La saga dell’ENA ha già mandato onde d’urto nella comunità imprenditoriale armena. Lo spettacolo di un’azienda redditizia e strategica sequestrata in un’ “imboscata parlamentare” è esattamente lo scenario che spaventa gli investitori. Come ha osservato l’economista Fanyan, i diritti di proprietà appaiono ora insicuri . Sia le multinazionali che gli investitori della diaspora potrebbero ridimensionare i loro piani, temendo interferenze politicizzate o una vera e propria nazionalizzazione in futuro. Ciò potrebbe minare la crescita economica dell’Armenia e i suoi sforzi per attrarre investimenti stranieri.

La saga dell’ENA ha già mandato onde d’urto nella comunità imprenditoriale armena. Lo spettacolo di un’azienda redditizia e strategica in un’ è esattamente lo scenario che spaventa gli investitori. Come l’economista Fanyan, . Sia le multinazionali che gli investitori della diaspora potrebbero ridimensionare i loro piani, temendo interferenze politicizzate o una vera e propria nazionalizzazione in futuro. Ciò potrebbe minare la crescita economica dell’Armenia e i suoi sforzi per attrarre investimenti stranieri. Isolamento diplomatico: Pashinyan si è presentato come un riformatore allineato ai valori democratici occidentali, ma la repressione mina la credibilità internazionale dell’Armenia . I partner occidentali hanno finora mantenuto un profilo basso, ma la pressione sta aumentando. In un recente editoriale, l’ex ministro degli Esteri Vartan Oskanian ha avvertito che l’Europa non deve rimanere in silenzio mentre “l’Armenia… sprofonda sempre più nell’autoritarismo”. Il protrarsi della repressione potrebbe compromettere le relazioni dell’Armenia con l’UE e gli Stati Uniti, minacciando potenzialmente gli aiuti esteri o i programmi di cooperazione. Inoltre, espone Yerevan all’accusa di doppia morale: cercare il sostegno internazionale contro l’aggressione dell’Azerbaigian, mentre nel proprio paese si violano le norme giuridiche internazionali.

Pashinyan si è presentato come un riformatore allineato ai valori democratici occidentali, ma la . I partner occidentali hanno finora mantenuto un profilo basso, ma la pressione sta aumentando. In un recente editoriale, l’ex ministro degli Esteri Vartan Oskanian che l’Europa non deve rimanere in silenzio mentre “l’Armenia… sprofonda sempre più nell’autoritarismo”. Il protrarsi della repressione potrebbe compromettere le relazioni dell’Armenia con l’UE e gli Stati Uniti, minacciando potenzialmente gli aiuti esteri o i programmi di cooperazione. Inoltre, espone Yerevan all’accusa di doppia morale: cercare il sostegno internazionale contro l’aggressione dell’Azerbaigian, mentre nel proprio paese si violano le norme giuridiche internazionali. Polarizzazione interna e instabilità: sul piano interno, queste azioni costituiscono un precedente preoccupante. L’uso delle istituzioni statali per colpire i rivali politici ed economici mina la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto. La fragile democrazia armena ha già vissuto situazioni simili: anche i governi precedenti hanno dovuto affrontare accuse di giustizia selettiva, qualcosa che Pashinyan aveva promesso di riformare. Ora, concentrando il potere ed emarginando gli oppositori, la sua amministrazione rischia di alimentare la disillusione popolare. Sono già state organizzate proteste di massa da parte dei gruppi di opposizione che chiedono il rilascio di Karapetyan e la fine della “politica della vendetta”. Se la situazione dovesse aggravarsi, i disordini interni potrebbero destabilizzare ulteriormente il Paese in un momento in cui deve affrontare anche sfide di sicurezza esterna.

Un momento critico per lo Stato di diritto in Armenia

Il tentativo di nazionalizzare Electric Networks of Armenia – e la più ampia repressione che lo circonda – è diventato una prova del nove per la democrazia e la governance dell’Armenia. Da un lato, il governo Pashinyan insiste nel sostenere che sta difendendo l’interesse nazionale, sradicando un oligarca che, secondo loro, stava minando lo Stato. Dall’altro lato, un coro di voci dell’opposizione, leader della società civile, economisti indipendenti ed esperti internazionali vedono questa mossa come un grave abuso di potere, una regressione verso tattiche autoritarie sotto le spoglie della “nazionalizzazione” economica.

“Imitando la logica dei regimi autoritari, la leadership armena… approfondisce la sfiducia interna nelle istituzioni democratiche”, avverte l’analista politico Tigran Grigoryan. Il caso ENA, sostiene , dimostra che strumentalizzare il sistema giudiziario per obiettivi di fazione “non rafforza la sovranità, ma la indebolisce”. Infatti, lungi dal rafforzare l’indipendenza dell’Armenia, la campagna contro Karapetyan e la Chiesa potrebbe minare le stesse fondamenta dello Stato di diritto che garantiscono la sovranità dell’Armenia sulla scena mondiale.

Per ora, l’ingiunzione del tribunale di Stoccolma ha lanciato un’ancora di salvezza ai proprietari dell’ENA e ha creato un confronto tra il diritto interno armeno e gli obblighi internazionali. L’amministrazione Pashinyan si trova di fronte a una scelta difficile: procedere con l’acquisizione dell’ENA nonostante la sentenza, segnalando così che, sotto la sua guida, la convenienza politica interna prevale sui trattati, oppure fare marcia indietro e cercare una soluzione legale, a costo di un imbarazzo politico. La sua scelta avrà ripercussioni che andranno ben oltre questa singola azienda. Come ha scritto la redazione di Oragark, «La battaglia per l’ENA non riguarda solo l’elettricità. Riguarda… se la legge inizia e finisce con il feed Facebook di un uomo».

In un paese in cui le conquiste democratiche sono state ottenute con fatica, il mondo sta ora osservando come l’Armenia affronterà questo bivio. Sosterrà i principi di legalità e pluralismo che professa o scivolerà ulteriormente verso un governo personalizzato che non tollera il dissenso? L’esito definirà non solo il clima degli investimenti e la posizione internazionale dell’Armenia, ma anche l’integrità delle sue istituzioni interne. E come dimostra la saga dell’ENA, tali istituzioni – dalla Chiesa ai tribunali – sono messe alla prova come mai prima d’ora sotto il mandato di Pashinyan. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se l’Armenia farà un passo indietro da questo precipizio o se precipiterà in una crisi politica ancora più profonda, causata da lei stessa.