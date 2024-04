Cina e Vietnam hanno concordato di istituire una nuova linea diretta navale, con gli osservatori che ritengono che la mossa possa essere un messaggio a Manila mentre le tensioni territoriali si infiammano con Pechino nel Mar Cinese Meridionale, dove Hà Nội è a sua volta un contendente. L’accordo è stato raggiunto mentre il ministro della difesa cinese, Dong Jun, incontrava il suo omologo vietnamita nel suo primo viaggio all’estero da quando è entrato in carica a dicembre.

Dong ha incontrato Phan Văn Giang nel nord del Vietnam, vicino al loro confine comune, giovedì, nell’ambito dell’ottavo scambio di amicizia tra le difese di confine Vietnam-Cina.

I due ministri hanno firmato un memorandum d’intesa su una linea diretta tra la marina vietnamita e il Comando del Teatro Meridionale dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL), che supervisiona il Mar Cinese Meridionale.

“La Cina è disposta a unire le forze con il Vietnam per sostenere fermamente gli interessi fondamentali e le preoccupazioni principali reciprocamente e portare la fiducia strategica reciproca tra le due forze armate a un nuovo livello”, ha detto Dong.

L’ex comandante della marina dell’EPL ha anche esortato le due parti a “rendere la cooperazione marittima un nuovo punto di riferimento della cooperazione tra le due forze armate e migliorare la capacità di mantenere congiuntamente la sicurezza marittima”.

Giang ha detto che la Cina è stata “sempre una delle massime priorità della politica estera del Vietnam”, sottolineando che il significato dello scambio di amicizia tra le difese di confine era quello di “promuovere la fiducia politica e la comprensione reciproche” e rafforzare la solidarietà e i legami più stretti.

Ha inoltre invitato Dong alle celebrazioni dell’80º anniversario dell’Esercito Popolare del Vietnam e alla seconda edizione dell’Expo Internazionale sulla Difesa del Vietnam, previsti per quest’anno.

I due vicini comunisti si sono impegnati a intensificare gli scambi e rafforzare i meccanismi di cooperazione annuali, come il dialogo strategico della difesa, lo scambio di amicizia tra le difese di confine e le pattuglie congiunte nel Golfo del Tonchino vicino al Mar Cinese Meridionale.

“[Pechino e Hà Nội] hanno concordato di costruire una ‘comunità con un futuro condiviso’ in modo da non lasciare che la questione del Mar Cinese Meridionale comprometta le relazioni bilaterali nel loro complesso”, ha detto Feng Chao, professore associato presso l’Università di Studi Internazionali di Shanghai specializzato negli affari vietnamiti, facendo riferimento ad un impegno assunto durante la visita di stato del presidente cinese Xi Jinping in Vietnam a dicembre. “Se Cina e Vietnam lavorano bene su questo punto, le Filippine non si spingeranno troppo oltre [per provocare Pechino]”.

La proposta di una linea diretta arriva circa tre anni dopo che i capi delle marine cinese e vietnamita hanno concordato di istituire il meccanismo per gestire il rischio di conflitti legati alle rivendicazioni contrastanti nel Mar Cinese Meridionale.

Chen Xiangmiao, ricercatore assistente presso l’Istituto Nazionale per gli Studi sul Mar Cinese Meridionale della Cina, ha detto che la nuova linea diretta potrebbe contribuire a gestire possibili incidenti marittimi. “Queste linee dirette potrebbero potenziare gli scambi a livello teatrale tra le due parti e sono responsabili per aree specifiche e interazioni militari specifiche”, ha detto Chen.

L’accordo arriva in un momento di crescente tensione tra Cina e Filippine sulle contestate rivendicazioni territoriali e marittime nel Mar Cinese Meridionale, con diversi scontri tra le rispettive navi della guardia costiera negli ultimi mesi.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr ha partecipato a colloqui trilaterali con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida a Washington giovedì. I tre leader hanno espresso “serie preoccupazioni” per il “comportamento pericoloso e aggressivo” della Cina nel Mar Cinese Meridionale, e Biden ha detto che il sostegno difensivo degli Stati Uniti ai suoi due alleati sarebbe stato “ferreo”.

Il vertice è avvenuto giorni dopo che i tre paesi e l’Australia hanno condotto esercitazioni militari congiunte nel Mar Cinese Meridionale, spingendo l’EPL ad effettuare una pattuglia di combattimento aerea e marittima.

Pechino venerdì ha presentato le proprie rimostranze all’ambasciatore filippino e al vice capo missione giapponese per i commenti fatti al vertice.

Pechino rivendica quasi tutto il Mar Cinese Meridionale secondo la sua “linea dei nove trattini”. Il Vietnam – un importante partner commerciale degli Stati Uniti nella regione – ha a sua volta rivendicazioni sovrapposte, ma è rimasto principalmente un osservatore negli scontri recenti tra le navi cinesi e filippine.

Chen ha detto che il Vietnam sarebbe di importanza strategica per Pechino in caso di conflitto armato nel Mar Cinese Meridionale, data la sua posizione geografica speciale.

“Il Vietnam ha confini terrestri con la Cina e la sua costa è molto lunga da nord a sud, quindi potrebbe bloccare il passaggio nel Mar Cinese Meridionale”, ha detto Chen.

Riferendosi alle acque tra la baia di Cam Ranh nel sud-est del Vietnam e al nord delle Filippine, ha detto: “Se un Paese straniero controllasse contemporaneamente questi due luoghi, potrebbe controllare il transito in queste acque nel Mar Cinese Meridionale”.