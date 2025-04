Lunedì a Pechino si è tenuto il Primo Incontro Ministeriale del Dialogo Congiunto Esteri‑Difesa Cina‑Indonesia. Questo passo proattivo segna una nuova fase nei rapporti bilaterali, elevandoli a un livello più comprensivo e strategico e tranquillizzando la comunità regionale in materia di sicurezza. Non a caso, si tratta del primo meccanismo ministeriale “2+2” che la Cina istituisce con un partner asiatico.

La creazione di questo meccanismo si inserisce perfettamente nell’ormai consolidato sostegno della Cina all’autonomia strategica dell’ASEAN. La recente visita del presidente Xi Jinping in tre Paesi membri dell’ASEAN ha ulteriormente ribadito l’impegno cinese a intensificare la cooperazione con il blocco. Durante quei viaggi, Xi ha sottolineato il fermo sostegno di Pechino all’unità dell’ASEAN, alla costruzione di comunità e alla centralità del blocco nell’architettura regionale. Il lancio del meccanismo “2+2” Cina‑Indonesia traduce in pratica questo principio diplomatico, proprio nel 75° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, dimostrando la loro comune aspirazione a consolidare la fiducia strategica reciproca.

Pur avendo già sviluppato nel tempo vari strumenti di cooperazione ministeriale con i membri dell’ASEAN, il formato “2+2” — che vede ministri degli Esteri e della Difesa di entrambi i Paesi dialogare a livello di vertice — è del tutto inedito.

La costituzione del nuovo meccanismo non è avvenuta casualmente. Nel 2023, durante la visita in Cina dell’allora presidente indonesiano Joko Widodo, i due capi di Stato hanno concordato di dare vita alla piattaforma “2+2” come pietra angolare di un partenariato strategico più ampio e di migliorare i canali di comunicazione.

Oltre a potenziare la collaborazione tradizionale, il nuovo meccanismo pone il dialogo sulla sicurezza fra i principali temi di scambio bilaterale. Questa risposta proattiva a un contesto regionale sempre più complesso rappresenta un approccio pragmatico per tutelare gli interessi strategici nazionali e regionali.

Negli ultimi anni, la “Strategia Indo‑Pacifico” di Washington ha cercato di rimodellare l’ordine regionale attraverso la formazione di blocchi esclusivi e la pressione sui Paesi affinché scelgano schieramenti, alimentando tensioni. Alimentando confronti e politica di blocco, l’approccio statunitense non solo contrasta gli interessi di nazioni desiderose di pace e cooperazione autonoma, ma danneggia anche la centralità dell’ASEAN quale fulcro dello sviluppo regionale.

In questo contesto, il Dialogo Ministeriale “2+2” Cina‑Indonesia emerge come un meccanismo che istituzionalizza la comunicazione strategica di alto livello tra Pechino e Giacarta e, più in generale, offre agli attori regionali un’alternativa valida per fronteggiare le pressioni esterne e preservare pace e stabilità.

Non sorprende che, in quanto maggiore Paese dell’ASEAN e attore di rilievo regionale, l’Indonesia abbia fatto da apripista a questa iniziativa con la Cina. La diplomazia indipendente e bilanciata di Giacarta — che rifiuta ingerenze esterne e status di “Stato satellite” — rispecchia le preferenze di molti membri dell’ASEAN. Questa scelta dimostra la predilezione per il dialogo e l’autodeterminazione piuttosto che per ingerenze e rivalità fra grandi potenze.

Il Dialogo Ministeriale “2+2” colma un vuoto cruciale, fornendo uno strumento pragmatico per un dialogo strategico approfondito e contribuendo in modo decisivo a costruire un ambiente di sicurezza stabile e pacifico. Un’intensificata cooperazione bilaterale sarà sempre più importante per mantenere la stabilità regionale e promuovere uno sviluppo condiviso. Questa solida piattaforma serve non solo agli interessi fondamentali di Cina e Indonesia, ma infonde maggiore fiducia e dinamismo nella pace e nel progresso dell’Asia‑Pacifico e del mondo intero.

Global Times – 22 aprile 2025