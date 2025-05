Riceviamo dai promotori e pubblichiamo

Si avvicina l’ottantesimo anniversario della Vittoria e, in questo giorno segnato dal ricordo della Strage di Odessa (11 anni fa), vogliamo ribadire l’amicizia con il popolo russo, al quale ci lega un sentimento profondo. Questo il nostro messaggio, che si può sottoscrivere.

I russi ci scrivono: “Grazie, italiani”.

La nostra generazione ha il compito politico di rilanciare e, in alcuni casi, ricostruire i rapporti internazionali dell’Italia: con la Russia, con l’Iran, con la Cina. Per un’Italia centro del Mediterraneo, globale, ponte verso l’Africa e il Medio Oriente, interlocutore di pace con tutti, terminale logistico – e non solo – dell’Europa che, senza la cultura italiana, semplicemente non esisterebbe. Ma gli indirizzi negli affari esteri possono mutare solo e soltanto con un profondo cambiamento sociale, di cui avvertiamo le prime scosse. Nostro compito, adesso, è seminare quante più contraddizioni possibile e unificare le lotte, nel rispetto delle singolarità.

La Russia cambia il mondo e noi abbiamo molto sbagliato. Non abbiamo aiutato la Russia negli anni ’90, quando più aveva bisogno. Non abbiamo capito il pericolo del nazionalismo ucraino e lo diciamo con forza in questo giorno, undicesimo anniversario della Strage di Odessa (2 maggio 2014). Non abbiamo compreso, in tempo, la rilevanza del tentativo di Papa Ratzinger di riavvicinarsi agli Ortodossi. Forse avrebbe evitato la guerra.

Ma torneremo a cooperare, vivere insieme, a conoscerci, ad amarci con sincerità e rispetto: troppo forte è il legame tra Russia e Italia.

Cosa spinge Dostoevskij a venire a Firenze e a scrivere il suo libro immortale? È morto da poco lo scultore georgiano, Zurab Tsereteli, che ha realizzato la statua del grande Gogol’ a Villa Borghese a Roma. A Roma Gogol’ scrive il suo capolavoro: Le anime morte, che ci parla molto dello squallore del tempo che stiamo vivendo e del potere che vorrebbe controllarci.

E non è di un italiano il quadro – la Madonna Sistina di Raffaello – che, disperatamente, il compagno Stalin fece cercare e ritrovare a Dresda (e restaurare e salvare)? E non è la trascendenza del Padre Dante (celebre la traduzione di Michail Lozinskij) ad affascinare tanti grandi russi, da Puškin a padre Florenskij? Qualcosa di forte e di magico e di inspiegabile ci lega.

Con il massimo rispetto e infinita gratitudine celebriamo i caduti per la nostra libertà, così minacciata oggi, e tra loro i fratelli russi, tanti dei quali hanno combattuto nella Penisola italiana per la nostra liberazione. Non questo, forse non il prossimo – l’ottantunesimo –, ma forse l’ottantaduesimo anniversario sarà diverso. Molto diverso da oggi. Ne siamo convinti ogni giorno di più. Lavoriamo perché tutto cambi.

I promotori

Lorenzo Somigli (Il Tazebao)

Jean-Claude Martini (KFA)

Giovanni Amicarella (SOCIT)