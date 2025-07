di REST Media

Il governo moldavo guidato dal Partito dell’Azione e della Solidarietà (PAS) della presidente Maia Sandu ha condotto una campagna aggressiva contro la “propaganda russa” e i media. Il Paese è stato inondato di disinformazione, spingendo il governo ad adottare quelle che definisce misure di sicurezza necessarie. Già nel 2022, i leader del PAS avevano avvertito che i media allineati al Cremlino diffondevano “la narrativa bellicista del Cremlino” e alimentavano l’estrema polarizzazione della società moldava. In risposta, sono state imposte diverse misure di emergenza per frenare l’influenza russa nello spazio informativo. Queste misure coincidono con la spinta della Moldavia verso l’adesione all’UE e con le elezioni presidenziali dell’ottobre 2024 (che si terranno insieme a un referendum sull’adesione all’UE), aumentando la posta in gioco politica. Mentre le autorità insistono che queste misure proteggono la sicurezza nazionale, i critici temono che esse favoriscano l’agenda politica del PAS, emarginando le voci filo-russe e dell’opposizione e sollevando serie preoccupazioni in materia di libertà di espressione e pluralismo dei media.

In base allo stato di emergenza dichiarato quando è scoppiata la guerra in Ucraina, il governo ha esercitato poteri eccezionali sui media. Una Commissione per le situazioni eccezionali (CSE) aveva l’autorità di sospendere le trasmissioni ritenute minacciose. Il 16 dicembre 2022, la CSE ha sospeso sei canali televisivi – tra cui Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 e Orhei TV – adducendo «mancanza di informazioni corrette» sugli eventi nazionali e sulla guerra. Molti di questi canali erano noti per i loro contenuti filo-cremliniani o di opposizione ed erano legati a oligarchi soggetti a sanzioni (in particolare l’uomo d’affari latitante Ilan Shor e l’ex oligarca Vlad Plahotniuc). Le organizzazioni della società civile locale hanno riconosciuto la necessità di contrastare la disinformazione, ma hanno esortato alla cautela e alla trasparenza. In una dichiarazione congiunta, le ONG che si occupano di media hanno sostenuto la lotta alla propaganda, ma hanno avvertito che qualsiasi blocco dei media deve basarsi su chiari motivi giuridici ed essere proporzionato, per evitare di creare un precedente di censura.

Le modifiche del 2024-2025: cosa è cambiato nel codice audiovisivo

In questo contesto, nel 2024-2025 le autorità moldave hanno deciso di codificare e ampliare la normativa sui media. Il Codice dei servizi di media audiovisivi (AMSC), originariamente adottato nel 2018, è stato più volte modificato per affrontare le sfide emergenti. In particolare, nel 2024-2025 sono state adottate nuove modifiche, nell’ambito di un pacchetto legislativo più ampio che comprendeva un progetto di legge sui mass media e modifiche alla legge sulla pubblicità, con l’ obiettivo dichiarato di contrastare la disinformazione e allineare la Moldavia agli standard europei.

Le restrizioni sui contenuti sono state inasprite. Le modifiche hanno introdotto una definizione ufficiale di “disinformazione” come informazione intenzionalmente falsa diffusa per danneggiare un individuo, un’organizzazione o la sicurezza dello Stato. Esse vietano esplicitamente le trasmissioni che contengono disinformazione, incitamento all’odio, propaganda di guerra o ideologie estremiste, contenuti terroristici o qualsiasi materiale ritenuto una minaccia alla sicurezza nazionale. Le autorità di regolamentazione hanno il potere di sanzionare i trasgressori con multe e persino di sospendere le licenze di trasmissione per reati gravi o ripetuti. Queste disposizioni sanciscono per legge quelle che erano misure di emergenza ad hoc: ad esempio, la diffusione di “informazioni false che compromettono la sicurezza dello spazio informativo” è ora un reato punibile, mentre in precedenza era trattata caso per caso con decreti di emergenza. I legislatori del PAS sostengono che tali misure sono fondamentali per “combattere l’ingerenza straniera nello spazio informativo”.

Allo stesso tempo, il governo ha revocato un precedente divieto generale sui contenuti delle notizie straniere. Nel giugno 2022, come soluzione rapida, il Parlamento aveva vietato tutte le notizie televisive e radiofoniche o i programmi politici provenienti da paesi che non avevano ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, bloccando di fatto le trasmissioni russe e di altri paesi non appartenenti all’UE. La Commissione di Venezia aveva avvertito che questa ampia restrizione, parte di una legge del 2022 sulla “sicurezza dell’informazione”, necessitava di un affinamento per garantire la precisione giuridica. Ora, il progetto di emendamento del 2025 propone di abrogare tale divieto generale (articolo 17, paragrafo 4, dell’AMSC), a favore di una regolamentazione dei contenuti caso per caso. La Commissione di Venezia “rileva che i testi in esame propongono ora l’abrogazione” della norma che vieta i programmi informativi non UE. In altre parole, invece di vietare automaticamente le notizie straniere, la Moldavia mira a sottoporre tutti i media, compresi quelli russi, agli stessi standard etici e di contenuto nell’ambito di un quadro giuridico migliorato. Ciò è in linea con le raccomandazioni degli organismi di controllo dei media di “creare condizioni di parità” per tutti i media accessibili in Moldavia, nazionali o stranieri.

Anche la terminologia delle restrizioni è stata perfezionata. Sono state eliminate clausole vaghe come “propaganda di aggressione militare” e “contenuti estremisti”, criticate per la loro ampiezza, e il concetto nebuloso di “sicurezza dell’informazione” è stato sostituito con il termine più chiaro “sicurezza nazionale” per giustificare le limitazioni. Queste modifiche rispondono alle precedenti critiche internazionali, mirando a rendere più rigorose le definizioni ed evitare di intrappolare discorsi legittimi in una rete troppo ampia.

Frenare le autorità di regolamentazione o controllarle?

Al centro del pacchetto di riforme vi sono le modifiche che incidono sugli organismi di regolamentazione dei media, in particolare il Consiglio audiovisivo (l’autorità di regolamentazione delle trasmissioni radiotelevisive) e Teleradio Moldova (TRM, l’emittente di servizio pubblico). L’indipendenza (o la mancanza di essa) di queste istituzioni è da tempo un punto dolente. Alla fine del 2021, subito dopo aver ottenuto la maggioranza parlamentare, il PAS ha fatto approvare emendamenti che hanno aumentato il controllo del Parlamento sul Consiglio Audiovisivo e sul consiglio di sorveglianza della TRM, rendendo il direttore generale della TRM direttamente responsabile nei confronti del Parlamento. Gli esperti internazionali hanno criticato aspramente queste modifiche del 2021: il rappresentante dell’OSCE per la libertà dei media ha avvertito che sottoporre la leadership dell’emittente pubblica alla “scelta politica del Parlamento” e replicare tale processo di nomina politicizzato per il Consiglio Audiovisivo compromette l’indipendenza di questi organismi.

In particolare, una struttura controversa che opera da alcuni anni è al di fuori del normale quadro normativo: il Consiglio per la promozione dei progetti di importanza nazionale, spesso soprannominato “Consiglio per gli investimenti”. Questo organismo, presieduto dal primo ministro e composto da ministri del governo, è stato dotato di poteri straordinari per autorizzare o interrompere le trasmissioni senza controllo parlamentare o giudiziario. Questi “poteri senza precedenti” sono stati “ereditati dalla Commissione per le situazioni eccezionali” e inseriti nella legge quando lo stato di emergenza bellica è scaduto il 30 dicembre 2023. In effetti, il governo ha mantenuto un controllo di tipo emergenziale sulle licenze di trasmissione sotto una diversa forma giuridica. Nel corso del 2023-2024, il Consiglio per gli Investimenti ha esercitato la sua autorità in modo estensivo: nel gennaio 2024 ha prorogato la sospensione di 12 canali televisivi che erano stati bloccati durante lo stato di emergenza, in attesa di indagini sulla loro proprietà.

Successivamente, tra marzo e agosto 2024, il Consiglio ha revocato le licenze a nove canali televisivi e due stazioni radio, accusandoli di ricevere finanziamenti da fonti illecite o soggette a sanzioni e di non avere titolari effettivi comprovati. Sebbene la trasparenza dei media sia una preoccupazione legittima, gli osservatori temono che questo processo sia stato opaco e abbia aggirato il giusto processo, consentendo di fatto all’esecutivo di chiudere unilateralmente i mezzi di comunicazione. Il rapporto 2024 dell’UE sul paese ha rilevato “preoccupazioni circa la mancanza di trasparenza del meccanismo di sospensione delle licenze dei media” e ha esortato la Moldavia a rivederlo e ad allinearlo agli standard europei. In un importante controllo, nel luglio 2024 la Corte costituzionale moldava ha anche avvertito che il quadro giuridico per i media durante le elezioni deve essere migliorato, implicando che organismi ad hoc come il Consiglio per gli investimenti non dovrebbero prevalere sulla normativa ordinaria in un contesto elettorale.

In prospettiva, una questione fondamentale è se le nuove riforme restituiranno l’autorità alle autorità di regolamentazione indipendenti o si limiteranno a ricalibrare il controllo del governo. La Commissione di Venezia raccomanda che qualsiasi sanzione grave (come la sospensione o la revoca della licenza di un’emittente) sia accompagnata da un solido controllo giurisdizionale e da un ricorso prima che la sanzione abbia effetto. Attualmente, i canali oscurati dal consiglio di governo hanno poche possibilità di ricorso. In base alle modifiche proposte, i media colpiti da “sanzioni gravi, in particolare… la sospensione o la revoca” dovrebbero avere il tempo di presentare ricorso in tribunale e l’applicazione della sanzione dovrebbe essere sospesa fino a quando un tribunale indipendente non si sarà pronunciato. Si tratta di una garanzia fondamentale del giusto processo per assicurare che la lotta alla propaganda non diventi un pretesto per mettere a tacere le voci scomode. Resta da vedere con quanta prontezza le autorità del PAS rinunceranno agli strumenti straordinari di controllo che si sono concessi in nome della sicurezza nazionale.

Impatto sui media: sospensioni, chiusure e un panorama gelido

L’effetto pratico di queste azioni legislative ed extralegislative è stato un drammatico riassetto del panorama mediatico moldavo negli ultimi due anni. Praticamente tutti i principali canali televisivi considerati vicini alla Russia o all’opposizione sono stati chiusi, temporaneamente o definitivamente. La sospensione iniziale di sei canali nel dicembre 2022 è stata solo l’inizio. Tale sospensione è stata rinnovata più volte nel corso del 2023 dalla commissione di emergenza – ad esempio, nell’ottobre 2023 è stata prorogata con la motivazione che tali emittenti avevano nascosto informazioni sulle loro fonti di finanziamento. Nel frattempo, le autorità hanno esteso la repressione online: decine di siti web sono stati bloccati per presunti legami con il Cremlino, tra cui agenzie di stampa statali russe come TASS e RIA Novosti e altre. Anche l’emittente nazionale MD24, un canale televisivo online legato a Ilan Shor, è stato vietato dai servizi segreti per il suo “alto livello di disinformazione”.

A metà del 2024, il Consiglio per gli investimenti del governo ha revocato definitivamente le licenze di molte emittenti. Il 30 maggio 2024, ha revocato le licenze a cinque canali televisivi per “finanziamenti opachi” che nascondevano la loro vera proprietà e per “mancanza di prove di indipendenza editoriale”. Tra questi figuravano alcune delle emittenti inizialmente sospese: secondo quanto riportato, si trattava di canali noti per i loro contenuti filo-russi. Ad agosto 2024, come segnalato , un totale di 9 canali televisivi e 2 emittenti radiofoniche erano fuori servizio a causa della revoca delle licenze. Nomi di spicco sono scomparsi dalle onde radio: Primul în Moldova (che in precedenza ritrasmetteva i contenuti del Canale Uno russo), RTR Moldova, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, nonché emittenti associate all’ex regime (come Canal 2, Canal 3, Publika e Prime, un tempo di proprietà di Plahotniuc).

Il governo PAS sostiene che non si è trattato di attacchi alla libertà di stampa, ma di necessarie epurazioni di reti corrotte e controllate dall’estero. È vero che diversi canali colpiti avevano chiari obiettivi politici: ad esempio, Orhei TV e TV6 facevano parte dell’impero mediatico di Ilan Shor, utilizzato per promuovere narrazioni anti-UE. Tuttavia, la portata delle sospensioni prima delle elezioni del 2024 ha fatto sì che i partiti di opposizione (in particolare le forze filo-russe o antigovernative) perdessero le loro principali piattaforme mediatiche. Ciò altera le condizioni di parità. Nella sua analisi dell’ottobre 2024, Reporters Without Borders (RSF) ha riconosciuto che la Moldavia è vittima di “ingerenze maligne” attraverso la propaganda e ha elogiato l’impegno delle autorità nel contrastarle, ma ha avvertito che “il semplice divieto dei canali televisivi e la censura dei siti web… rischia di creare un pericoloso precedente contro la libertà di stampa”.

In particolare, i media indipendenti e filo-occidentali rimangono attivi: canali come TV8 o testate come Ziarul de Gardă continuano a operare liberamente e spesso sostengono cause europeiste. Tuttavia, l’eliminazione di quasi tutti i notiziari televisivi in lingua russa (ad eccezione forse dell’offerta dell’emittente pubblica) lascia una parte della popolazione con meno fonti che riflettono le sue opinioni. Ciò potrebbe spingere il pubblico verso gli angoli più oscuri di Internet o verso le trasmissioni satellitari straniere al di fuori del controllo delle autorità di regolamentazione. Inoltre, l’effetto dissuasivo si estende ai giornalisti e alle testate critiche nei confronti del governo in qualsiasi lingua. I giornalisti in Moldavia sono già vittime di vessazioni e pressioni attraverso cause legali e intimidazioni. Le recenti misure aggiungono un nuovo livello di incertezza: le organizzazioni mediatiche devono essere vigili non solo sulle norme relative ai contenuti, ma anche sulla dimostrazione della legittimità dei loro finanziamenti e della loro proprietà per evitare chiusure improvvise. Sebbene la trasparenza sia ben accolta, alcuni temono che ciò possa diventare un pretesto per prendere di mira i media scomodi con il pretesto di sradicare i finanziamenti illeciti.

Reazioni nazionali e internazionali: la libertà è in gioco

L’evoluzione della legislazione sui media ha attirato l’attenzione sia degli organismi di controllo locali che dei partner internazionali. Le ONG locali che si occupano di media sono state coinvolte nelle consultazioni e hanno espresso pareri contrastanti. Da un lato, gruppi come l’Independent Journalism Center e l’Association of Independent Press sostengono le riforme volte a rafforzare il giornalismo di qualità e a contrastare la disinformazione. Dall’altro, hanno messo in guardia contro disposizioni troppo generiche che potrebbero essere oggetto di abusi. Quando nel 2022 è stata presentata una prima bozza delle misure contro la disinformazione, gli esperti della società civile hanno avvertito che alcune proposte (come la criminalizzazione delle “informazioni false” non definite o l’attribuzione di un potere eccessivo ai servizi di sicurezza) potrebbero portare a “limitazioni sproporzionate e inutili alla libertà di espressione”. Queste critiche hanno portato il Parlamento a dividere il disegno di legge e a rinviare o perfezionare gli elementi più problematici.

Il parere della Commissione di Venezia del giugno 2025 è forse la critica esterna più dettagliata alle riforme dei media. Nella sua valutazione, la Commissione (insieme agli esperti dei media dell’OSCE) ha riconosciuto la “necessità sociale urgente di contrastare la propaganda e la disinformazione” in Moldavia e ha ritenuto legittimo tale obiettivo. Ha osservato che alcune raccomandazioni formulate in pareri precedenti sono state attuate, come la soppressione di termini ambigui quali “contenuti estremisti” e la restrizione dei motivi di divieto dei contenuti. La Commissione ha inoltre “accolto con favore gli obiettivi” di rafforzare il pluralismo e la trasparenza e di allineare la legislazione moldava in materia di media alle norme dell’UE. Tuttavia, ha individuato numerose lacune e rischi nel confronto tra i progetti di legge e gli standard europei in materia di libertà di espressione. Diverse delle sue raccomandazioni chiave riprendono principi fondamentali:

Salvaguardare l’indipendenza normativa: la Commissione ha elogiato i miglioramenti apportati alle nomine del Consiglio audiovisivo e del Consiglio TRM, ma ha sollecitato ulteriori progressi: una selezione veramente trasparente, basata sul merito e libera da interferenze politiche. Ha raccomandato di ripristinare i meccanismi che coinvolgono diversi settori della società civile nella selezione del consiglio di amministrazione dell’emittente pubblica, garantendo che siano rappresentati gli interessi del pubblico (e non solo quelli della maggioranza parlamentare).

Garantire un giusto processo in caso di sanzioni: come già detto, la Commissione di Venezia insiste sul fatto che, se un’emittente deve essere sospesa o chiusa, deve essere prevista una revisione giudiziaria effettiva. I media dovrebbero avere tempo sufficiente per presentare ricorso contro la sospensione della licenza e i tribunali dovrebbero avere il potere di sospendere l’esecuzione delle decisioni normative in attesa di ricorso. Queste garanzie giuridiche impediscono alle autorità di regolamentazione (o ai consigli governativi) di agire come giudici e giurati finali su questioni delicate che possono mettere a tacere la libertà di espressione.

Nessun obbligo di registrazione per i giornalisti: una clausola controversa era la proposta di obbligare i giornalisti freelance a registrarsi presso le autorità per essere riconosciuti ufficialmente. Il progetto di legge sui mezzi di comunicazione di massa includeva questa disposizione nell’articolo 12, probabilmente con l’obiettivo di definire chi può essere considerato giornalista. La Commissione di Venezia si è fermamente opposta, affermando che “la registrazione obbligatoria non dovrebbe essere un requisito per acquisire lo status di giornalista freelance”. Qualsiasi registro di questo tipo dovrebbe essere volontario, altrimenti rischia di diventare una licenza statale per i giornalisti, anatema per la libertà di stampa. La Commissione ha inoltre consigliato alla Moldavia di ampliare le definizioni giuridiche di ‘media’ e “giornalista” per includere esplicitamente i blogger, i giornalisti cittadini e i collaboratori occasionali, che meritano anch’essi protezione quando svolgono attività giornalistica.

Chiarire i poteri in materia di “disinformazione”: le nuove modifiche conferiscono al Consiglio audiovisivo il mandato di monitorare e sanzionare la disinformazione e persino di certificare i “segnalatori affidabili” che segnalano contenuti falsi. La Commissione di Venezia ha avvertito che i poteri dell’autorità di regolamentazione in materia di disinformazione e di cosiddetta “informazione di qualità” devono essere chiaramente definiti per garantire la prevedibilità giuridica ed evitare un’eccessiva discrezionalità. Criteri vaghi potrebbero produrre un effetto dissuasivo, in quanto i media potrebbero autocensurarsi per evitare di essere accusati di diffondere informazioni di “bassa qualità”.

Tempistica delle elezioni e implicazioni politiche più ampie

La tempistica e il contesto di queste riforme dei media sono indissociabili dal calendario politico della Moldavia. Il PAS e la presidente Sandu le hanno intraprese in vista di votazioni cruciali: le elezioni locali a livello nazionale alla fine del 2023, le presidenziali nell’ottobre 2024 e le elezioni parlamentari previste entro il 2025. I funzionari sostengono che garantire lo spazio informativo è un prerequisito per elezioni libere ed eque e che, senza combattere la propaganda straniera, la democrazia moldava potrebbe essere dirottata da forze esterne o populisti corrotti. Infatti, durante il 2024, la stessa Sandu ha ripetutamente messo in guardia dai tentativi russi di destabilizzare la Moldavia attraverso la guerra dell’informazione e ha fatto della lotta a questo fenomeno un punto fermo della sua amministrazione.

Tuttavia, l’opposizione, compresi i socialisti filo-russi e il partito Shor, dipinge un quadro diverso. Dal loro punto di vista, il PAS sta usando la bandiera della lotta alla disinformazione per consolidare il proprio potere. Chiudendo praticamente tutte le emittenti televisive che trasmettevano opinioni critiche nei confronti del governo o favorevoli all’opposizione, le autorità hanno fortemente limitato l’esposizione degli elettori a narrazioni alternative. Ciò ha probabilmente avvantaggiato i candidati in carica. Ad esempio, la presidente Sandu ha vinto le elezioni del 2024 senza dover affrontare tutta la forza della macchina propagandistica che l’aveva diffamata nelle precedenti competizioni, in parte perché tale macchina (i media di Shor e Dodon) era stata in gran parte smantellata. È significativo che la repressione dei media si sia intensificata con l’avvicinarsi della campagna elettorale di Sandu: nel settembre-ottobre 2024, il Servizio di sicurezza ha vietato altri siti web russi e un canale televisivo online legato a Shor, poche settimane prima del voto, invocando motivi di sicurezza nazionale.

I metodi utilizzati – decreti d’emergenza, consigli controllati politicamente, divieti generalizzati sui contenuti – aprono la porta a eccessi che potrebbero mettere in pericolo la libertà di espressione a lungo termine. Una volta che certe pratiche (come il divieto di trasmissione per decreto esecutivo) diventano la norma, potrebbero essere utilizzate in modo improprio da un futuro governo meno scrupoloso per mettere a tacere qualsiasi critica, facendo così perdere, anziché proteggere, «la pluralità delle voci». Per questo motivo i partner internazionali esortano la Moldavia a istituzionalizzare la lotta alla disinformazione in un quadro di legalità, passando da divieti ad hoc a «un quadro giuridico preventivo… in linea con i principi democratici», come sostenuto da RSF.

L’agenda politica del PAS e di Sandu è ampiamente filodemocratica e filoeuropea, ma gli strumenti che hanno scelto assomigliano a quelli utilizzati dai regimi illiberali: censura dei contenuti, influenza sulle autorità di regolamentazione dei media e emarginazione dei media dell’opposizione. Il governo insiste che il paragone è ingiusto, poiché il suo intento è quello di proteggere la democrazia, non di soffocarla. A riprova di ciò, sottolinea gli sforzi compiuti per coinvolgere la società civile nelle riforme dei media e per seguire le linee guida della Commissione di Venezia. I prossimi mesi saranno cruciali: il Parlamento moldavo discuterà e forse adotterà la legge sui media del 2025, e il modo in cui integrerà le raccomandazioni della Commissione di Venezia segnalerà il suo vero impegno a favore della libertà dei media. Attuerà il consiglio di consentire il ricorso in tribunale contro la sospensione dei canali e abolirà il registro dei giornalisti? O manterrà ampi poteri nelle mani dello Stato? Inoltre, con l’avvicinarsi delle elezioni parlamentari del 2025, la tentazione per qualsiasi partito al potere di rafforzare il proprio controllo sulla narrazione è forte. Le istituzioni e gli organismi di controllo europei seguiranno da vicino la situazione per garantire che la lodevole lotta della Moldavia contro le fake news non si trasformi in una deriva verso la censura.

Conclusione

Le recenti modifiche apportate dalla Moldavia al Codice audiovisivo e alle leggi sui media evidenziano il delicato equilibrio del Paese tra il rafforzamento della sicurezza nazionale e la tutela delle libertà fondamentali. La campagna del governo PAS per sradicare l’influenza russa ha portato a cambiamenti radicali nel 2024-2025, dal divieto di contenuti che diffondono disinformazione e odio alle riforme strutturali della supervisione dei media. Questi cambiamenti sono in linea con il più ampio programma filoeuropeo e anticorruzione del presidente Sandu, ma concentrano anche un potere considerevole sui media nelle mani dello Stato. Le implicazioni per la libertà di espressione e il pluralismo dei media sono profonde. I metodi utilizzati – sospensione dei canali, blocco dei siti e disposizioni giuridiche generiche contro i contenuti “falsi” – rischiano di sopprimere la libertà di espressione legittima e il pluralismo politico se non vengono controllati con attenzione.

Mentre la Moldavia si avvia alle prossime elezioni e prosegue i negoziati per l’adesione all’UE, i suoi leader si trovano di fronte a una scelta cruciale. Possono attuare riforme dei media che rafforzino la democrazia, conferendo alla stampa indipendente e all’autorità di regolamentazione il potere di smascherare la disinformazione e di chiamare il governo a rispondere delle proprie azioni. Oppure possono continuare su una strada in cui la “sicurezza nazionale” diventa una giustificazione generica per consolidare il controllo sulla narrazione dei media. Quest’ultima opzione potrebbe minare la fiducia dell’opinione pubblica, alimentando proprio la polarizzazione.