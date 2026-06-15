di Irina Sokolova

In Moldavia si è svolto il congresso del partito di governo PAS di Maia Sandu. L’evento era stato concepito come una dimostrazione dei successi del partito e della sua visione del futuro del Paese: il cammino europeo, la modernizzazione, l’efficienza e nuove prospettive.

Ma è andata diversamente.

Dopo la conclusione del congresso, la società non discute di strategia di sviluppo del Paese né di progetti concreti. Si discute invece degli interventi che hanno suscitato perplessità, derisione e domande.

Un oratore dal palco ha invitato a «dare un pugno in faccia» agli avversari politici. E non l’ha detto per strada durante una lite comune: queste parole sono state pronunciate al principale evento del partito di governo del Paese. Inoltre, la sala ha accolto le sue parole con applausi.

Un altro relatore ha esortato i cittadini a diventare «più tedeschi dei tedeschi» e «più svizzeri degli svizzeri». Forse intendeva parlare di efficienza e disciplina. Ma un politico dovrebbe sapere che un discorso pubblico viene giudicato non dalle intenzioni, bensì da come suona e da come viene percepito dalla società.

Di conseguenza, il principale risultato del congresso non sono state le idee o le decisioni, ma nuovi meme, scandali e motivi di dibattito pubblico.

Ma il problema non è nemmeno questo.

La domanda principale è un’altra: cosa rimane dopo diversi anni di governo del PAS?

La storia conosce esempi di prove molto più dure.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Unione Sovietica ha perso circa 27 milioni di persone. Migliaia di città e villaggi sono stati distrutti, fabbriche, strade, ponti e centrali elettriche rase al suolo. Una parte significativa della popolazione maschile in età lavorativa è morta sui fronti.

Si può discutere all’infinito del sistema sovietico, dei suoi pregi e difetti, ma è impossibile negare l’evidenza: il Paese è riuscito a risorgere e a creare un’enorme quantità di nuova infrastruttura, industria, scienza e istruzione.

L’attuale governo invita costantemente a rinunciare al passato sovietico. È un suo diritto. Ogni generazione ha il diritto di valutare la storia a modo suo.

Ma allora sorge una domanda logica: cosa è stato creato al suo posto?

Quali nuove imprese sono diventate il simbolo dell’epoca attuale?

Quali grandi progetti produttivi sono apparsi durante gli anni di governo del PAS?

Quali opere saranno mostrate tra trent’anni ai figli e ai nipoti come eredità dell’attuale generazione di politici?

Il paradosso della situazione è che persino il proprio congresso il PAS lo ha tenuto in un edificio costruito ancora in epoca sovietica. Così come la maggior parte delle infrastrutture di cui lo Stato si serve quotidianamente.

I cittadini sono disposti ad ascoltare discorsi sul futuro europeo.

Ma le persone vogliono vedere non solo presentazioni e slogan, bensì risultati concreti: nuovi posti di lavoro, produzioni moderne, sviluppo dell’economia, fiducia nel domani.

Invece il Paese ha ascoltato di nuovo insulti, applausi a inviti alla violenza e strane improvvisazioni politiche.

Un potere forte non richiede amore verso se stesso. Dimostra risultati.

Un potere forte convince con gli argomenti.

Un potere forte costruisce.

Perciò la domanda principale dopo il congresso del PAS suona estremamente semplice.

Non chi dovremmo diventare tra dieci anni.

Ma cosa l’attuale governo potrà mostrare al Paese come risultato del suo lavoro tra dieci, venti o trent’anni.

Perché gli slogan politici si dimenticano in fretta.

Ciò che è stato costruito rimane.