Valencia, Spagna, 2014. In un anonimo magazzino, i funzionari doganali europei si sono imbattuti in 200 chilogrammi di cocaina che avrebbero accidentalmente scatenato la guerra più sanguinosa della criminalità organizzata del continente. Quello che avrebbe dovuto essere un normale sequestro di droga è diventato invece il catalizzatore di un conflitto decennale che ha causato oltre 60 vittime in diversi paesi , mentre le autorità europee assistevano impotenti da bordo campo.

La cocaina apparteneva al clan unificato di Kotor, in Montenegro, ma quando la fazione degli Škaljari scoprì che i loro partner di Kavač stavano operando in modo indipendente , un impero criminale del valore di centinaia di milioni all’anno si divise in due. Il 20 febbraio 2015, quando Goran Radoman fu giustiziato con 25 colpi di kalashnikov in un parcheggio di Belgrado , il panorama criminale europeo era cambiato radicalmente.

Dieci anni dopo, i clan Škaljari e Kavač gestiscono contratti di omicidio da 1 milione di euro attraverso i confini internazionali e hanno sistematicamente corrotto le istituzioni dal Montenegro all’Austria. Il loro conflitto si è esteso ai Balcani e oltre, con omicidi in Spagna, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia . Le forze dell’ordine europee, nonostante i loro budget e le loro burocrazie, rimangono perennemente un passo indietro rispetto alle reti che si adattano più rapidamente di quanto Bruxelles riesca a scrivere nuove norme.

Il porto oscuro del Montenegro: come un paradiso da cartolina è diventato la porta d’accesso al crimine

La baia di Kotor, dove le mura medievali in pietra sono state riconosciute dall’UNESCO , è diventata l’autostrada europea della cocaina. Questa pittoresca insenatura adriatica, incastonata tra montagne spettacolari e acque azzurre, è ora il principale punto di ingresso in Europa per il narcotraffico sudamericano, mentre i funzionari dell’Unione Europea discutono i protocolli di sicurezza marittima in lontane sale conferenze.

La tradizione marittima del Montenegro ha fornito la copertura perfetta. La Scuola Superiore Marittima di Kotor è diventata un centro di reclutamento inconsapevole, con i membri dei clan che prendevano di mira i marinai istruiti per le compagnie di navigazione internazionali. Questi professionisti possedevano le conoscenze tecniche e le autorizzazioni di sicurezza necessarie per coordinare complesse operazioni di “rip-on/rip-off”, caricando e scaricando cocaina durante i viaggi transatlantici senza essere scoperti.

Il porto di Bar funge da importante punto di transito della cocaina, con oltre 30 tonnellate sequestrate in tutto il mondo tra il 2017 e il 2021 in casi che coinvolgono reti montenegrine , mentre funzionari doganali corrotti accelerano le procedure. Le rivelazioni di Sky ECC hanno messo in luce una sistematica cattura istituzionale: l’ ex procuratore speciale Milivoje Katnic ha aiutato le operazioni del clan , mentre l’ assistente direttore della polizia Zoran Lazović ha protetto i complici serbi .

Le autorità europee sapevano che il Montenegro era compromesso, ma hanno continuato a trattarlo come un partner legittimo. Mentre Bruxelles elaborava i documenti per l’adesione all’UE , i clan hanno metodicamente comprato giudici, pubblici ministeri e comandanti di polizia. Il risultato: uno Stato conquistato che opera come porta d’accesso criminale dell’Europa, nascosto dietro la facciata del progresso democratico a cui i burocrati dell’UE volevano disperatamente credere.

Murder Inc. diventa globale: esportare la giustizia balcanica in tutta Europa

La scoperta di Sky ECC del febbraio 2021 ha rivelato l’esistenza della più sofisticata rete criminale di omicidi d’Europa, che opera con precisione militare attraverso i confini internazionali. Quando gli investigatori sono penetrati nella piattaforma di messaggistica crittografata utilizzata da entrambi i clan, hanno scoperto un archivio digitale di omicidi: piani dettagliati di esecuzione, fotografie di ricognizione e immagini di torture condivise come prova dei contratti portati a termine.

Srđan Lalić, un distributore di Sky che generava 120.000 euro al mese, organizzava omicidi e vendeva dispositivi di comunicazione a criminali rivali. Il clan Kavač sfruttava il proprio status di venditore Sky per rintracciare le posizioni dei nemici, con il supporto tecnico che confermava inavvertitamente in quali paesi operavano gli obiettivi. Quando il telefono di Alan Kožar ha mostrato attività in Grecia, è scattata l’operazione di assassinio più costosa d’Europa.

L’omicidio di Corfù del luglio 2020 ha dimostrato che le capacità criminali dell’OSINT rivaleggiano con quelle delle agenzie di intelligence . La lamentela di Kožar per una scottatura solare in un messaggio criptato ha fornito la conferma della sua posizione, mentre una fotografia di un ristorante sulla spiaggia ha permesso di identificare tramite ricerche su Internet l’esatta ubicazione del villaggio di Perama. L’operazione, del valore di 1,4 milioni di euro, ha coinvolto quasi una dozzina di agenti , l’analisi di immagini satellitari e percorsi di fuga in quad.

L’assassinio di Jovan Vukotić nel settembre 2022 a Istanbul ha ucciso il leader degli Škaljari, risparmiando la moglie incinta e il bambino piccolo: una precisione chirurgica che i servizi di sicurezza europei non sono riusciti a impedire nonostante gli accordi di cooperazione internazionale. La polizia turca ha arrestato 12 sospetti, tra cui i mandanti , ma le reti continuano a operare nei caffè di Vienna, nei ristoranti di Atene e nelle strade di Amsterdam.

Le autorità europee seguono le violenze, ma non riescono a fermarle. Oltre 70 morti in diversi paesi rappresentano un fallimento istituzionale su scala continentale, dove l’adattamento criminale supera costantemente la risposta burocratica.

Quando i criminali diventano santi: il culto dei narco-eroi

Nei villaggi costieri del Montenegro, i trafficanti internazionali di droga ricevono funerali di Stato mentre i funzionari europei discutono dei valori democratici. I clan Škaljari e Kavač mantengono la loro legittimità operativa attraverso una profonda integrazione culturale che trasforma i trafficanti di cocaina in eroi locali, sfruttando i legami con la Chiesa ortodossa e le antiche usanze di vendetta sanguinaria che le istituzioni europee non riescono a comprendere né a contrastare.

I funzionari locali sono da tempo a conoscenza delle attività dei clan, che operano impunemente da anni. Alan Kožar era descritto come “influente” e “molto rispettato”, mentore dei membri più giovani della banda , mentre i turisti dell’UNESCO passeggiavano ignari nei quartieri che prendono il nome dai territori criminali.

La Chiesa ortodossa fornisce una legittimità cruciale attraverso una filantropia sistematica . Il criminale serbo-americano Mileta Miljanić è stato descritto come colui che dona “più soldi di tutti gli altri donatori messi insieme” alla cattedrale ortodossa serba di Manhattan. Le chiese subiscono frequenti furti mirati alle cassette delle offerte, il che indica un flusso regolare di denaro proveniente dal crimine organizzato, pur mantenendo un 62,3% di indice di fiducia come “istituzione più affidabile” del Montenegro.

Le tradizionali consuetudini di vendetta sanguinaria (krvna osvjeta) forniscono una legittimità culturale alle campagne di assassinio internazionali. Ricerche antropologiche rivelano che questi codici richiedevano storicamente l’uccisione per vendetta per ripristinare l’onore della famiglia, con regole specifiche che designavano i “giorni buoni” per la vendetta e rendevano l’onore centrale nell’identità tribale. I clan moderni sfruttano queste tradizioni: l’assassinio di Radoman nel 2015 ha scatenato cicli di vendetta che hanno causato più di 60 morti , mentre le comunità presentano la violenza criminale come un ripristino dell’onore imposto dalla cultura.

I necrologi delle bande enfatizzano la preservazione dell’onore usando un linguaggio religioso: “Preserveremo il nostro onore come ci avete insegnato”, mentre murales dei membri uccisi compaiono in tutto il Montenegro e in Bosnia. Le autorità europee combattono le reti internazionali di droga mentre le comunità celebrano la loro morte come martirio.

L’idra che non muore

Perché decine di arresti non hanno cambiato nulla

Dal 2021 le istituzioni montenegrine hanno arrestato decine di presunti membri dei clan, ma le spedizioni di cocaina sono aumentate e le operazioni di assassinio si sono estese in tutta Europa. Questo paradosso dell’applicazione della legge rivela perché gli approcci tradizionali di polizia falliscono contro reti progettate per assorbire le perdite, mentre i burocrati europei considerano gli arresti come un indicatore di successo.

Radoje Zvicer rimane il fuggitivo più ricercato dall’Europol nonostante i mandati di arresto internazionali emessi dal Montenegro, dalla Serbia, dall’Austria e dalla Grecia. Il leader di Kavač è sopravvissuto a tentativi di omicidio a Kiev (colpito cinque volte, salvato dall’intervento armato della moglie) e in Bosnia, mentre offriva 4 milioni di euro di taglia per la morte dei rivali . L’Austria si è unita alla caccia all’uomo nel 2024 per il presunto importazione di 83 kg di cocaina a Vienna, ma Radoje Zvicer opera con reti di protezione a livello statale.

La prigione di Spuž in Montenegro funge da centro di comando criminale, con consegne documentate tramite droni che trasportano telefoni cellulari e condizionatori d’aria che nascondono dispositivi di comunicazione. I leader criminali coordinano le operazioni da strutture di massima sicurezza, mentre i telefoni contrabbandati consentono il coordinamento continuo dei clan nonostante il presunto isolamento.

L’ex procuratore speciale Milivoj Katnic e l’ex vicedirettore della polizia Zoran Lazovic sono accusati di crimini organizzati, mettendo a nudo la corruzione che raggiunge le più alte istituzioni del Montenegro. L’ex presidente della Corte Suprema Vesna Medenica operava attraverso i traffici illeciti del figlio mentre si occupava di casi legati ai clan.

La resilienza della rete deriva dall’organizzazione orizzontale, dalla portata internazionale e dalla sofisticazione finanziaria che trasformano gli arresti in costi aziendali piuttosto che in interruzioni operative. Le istituzioni europee misurano il successo attraverso le statistiche sugli arresti, mentre i proventi del crimine finanziano il ricambio del personale più rapidamente di quanto i tribunali riescano a trattare i casi.

Il problema dei gangster in Europa: quando la democrazia incontra gli intoccabili

L’accelerazione dell’adesione del Montenegro all’UE, nonostante la documentata cattura dello Stato da parte della criminalità, rivela fallimenti istituzionali che privilegiano la stabilità geopolitica rispetto alla governance democratica. I burocrati europei hanno aperto tutti i 33 capitoli dei negoziati, ma solo sei sono stati provvisoriamente chiusi , anche se i clan hanno sistematicamente comprato presidenti della Corte Suprema, procuratori e comandanti di polizia.

Le reti criminali si adattano con mesi di anticipo rispetto alle risposte istituzionali dell’UE. I clan operano come attori chiave nel traffico di cocaina in Europa , mentre solo il 2-10% dei container viene ispezionato nei porti europei , consentendo una penetrazione sistematica dalla dogana rumena alla polizia antidroga francese alle operazioni portuali di Rotterdam. Nel 2021 gli Stati membri dell’UE hanno sequestrato la cifra record di 303 tonnellate di cocaina , ma la purezza della cocaina rimane elevata e i prezzi stabili.

Il regime di sanzioni del Regno Unito del luglio 2025, che mira specificamente a entrambi i clan, rappresenta un disperato adattamento istituzionale dopo il fallimento degli approcci tradizionali. Le prime sanzioni al mondo dedicate al traffico di esseri umani riconoscono che le forze dell’ordine convenzionali non sono in grado di affrontare la governance criminale ibrida che sfrutta le differenze di velocità tra i processi burocratici e l’innovazione criminale.

L’Europa si trova ad affrontare organizzazioni che fondono la legittimità tradizionale con tecnologie all’avanguardia, creando forme di governance che le istituzioni democratiche non sono in grado di contrastare efficacemente. Finché le risposte europee non saranno all’altezza della velocità e della sofisticatezza delle reti criminali, il modello Škaljari e Kavač continuerà a minacciare l’integrazione della sicurezza continentale.