La società consortile Agrorinasce scrl Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali e la casa editrice Terra Somnia Editore, e con il patrocinio della Regione Campania, annuncia la prima edizione del Premio Letterario Nazionale “Agrorinasce – Letteratura per il Sociale e la Legalità”.

Un premio per rafforzare la cultura della legalità: Il premio nasce dalla volontà di Agrorinasce, da 27 anni impegnata nel rafforzamento della legalità in territori ad alta densità criminale, in particolare per la valorizzazione dei beni confiscati, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e lo sviluppo sociale attraverso la letteratura, valorizzando le energie locali che stanno emergendo in campo culturale.

Non a caso il è stato nominato quale direttore scientifico lo scrittore locale Alfonso Reccia, autore di opere su temi di rilevanza sociale, e saranno coinvolti molte realtà sociali che operano sui beni confiscati destinati per fini sociali e culturali. L’obiettivo, in definitiva, è valorizzare opere che affrontino temi di rilevanza sociale, creando reti e connessioni culturali su tutto il territorio nazionale.

Gli obiettivi del Premio sono: riconoscere i meriti di chi contribuisce all’approfondimento della cultura della legalità, favorire il dialogo tra diverse espressioni culturali e sociali, promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani, generare nuovi processi creativi e valorizzare i talenti, porsi come punto di riferimento per quanti, in situazione di svantaggio, possono trovare nella dimensione culturale nuove opportunità di crescita e di inserimento socio-lavorativo.

Il Premio Letterario Nazionale “Agrorinasce – Letteratura per il Sociale e la Legalità” ha frequenza annuale ed è diviso in 5 sezioni:

Narrativa edita (€ 1.000,00)

Saggistica edita (€ 1.000,00)

Narrativa inedita (€ 1.000,00)

Saggistica inedita (€ 1.000,00)

Narrativa Inedita Giovani (€ 500,00)

Le opere dovranno pervenire entro il 1° maggio 2025 (tranne per la Sezione Narrativa Inedita Giovani, per cui la scadenza è il 30 maggio 2025) alla sede legale di Agrorinasce alla Via Roma c/o Casa Comunale, 81036 – San Cipriano d’Aversa (CE).

Si tratta di un’iniziativa con un forte impatto sociale, infatti il premio si distingue per l’autorevolezza della giuria, per la volontà di valorizzare la creatività a sfondo sociale creando reti e connessioni culturali su tutto il territorio nazionale e per il coinvolgimento delle scuole del territorio. Agrorinasce, che gestisce circa 160 beni confiscati alla camorra, intende così promuovere una crescita culturale nell’area di riferimento. Il premio intende dare risalto alle molte storie di riscatto sociale e di eccellenza, che questi territori sono in grado di raccontare.

La premiazione dei vincitori avrà luogo alla fine del mese di settembre 2025 presso il Centro di Aggregazione Giovanile per l’Arte e la Cultura “Rosario Livatino”, bene confiscato ubicato a Casapesenna (CE).