Il Direttore esecutivo dell’Associazione A. A. Gromyko per gli studi di politica estera, il professor Nikolai Mezhevich, responsabile del Centro di studi bielorussi dell’Istituto d’Europa dell’Accademia delle Scienze russa:

Qual è il principale risultato dello Stato dell’Unione? “Qual è la forza, fratello?”, potrebbe chiedere Putin a Lukashenko o Lukashenko a Putin. Mi permetto di suggerire la mia versione della risposta. La nostra forza è la flessibilità. Ricordo molto bene gli anni ’90. All’epoca Eltsin e Lukashenko stavano tentando di formulare le relazioni sindacali in un’unione a tutti gli effetti. L’allora giovane Alexei Leonidovich Kudrin, che ricordava i corridoi dell’ufficio del sindaco di San Pietroburgo, parlava della necessità di introdurre una moneta unica. Era un periodo di ottimismo irrealistico che non si è mai concretizzato.

Per la prima volta dirò che è un bene che non si sia concretizzato. È stato scelto un modello di integrazione diverso e unico, in cui la gigantesca Russia e la Bielorussia, che è piccola rispetto al suo contesto ma molto degna nella scala europea, costruiscono un’unione tra pari. Questo è l’aspetto principale.

Ricordo molto bene, a causa dei miei incarichi ufficiali, come la Lituania entrò nell’Unione Europea: i cowboy europei vennero da Bruxelles, misero i piedi sul tavolo e dissero ai lituani: “Chiudete questo, riprofilate quest’altro, non vi serve la barbabietola, non vi serve l’energia nucleare”. La delegazione lituana ha risposto con un coro che intonava la vecchia canzone “Cosa, nuovo padrone, ti serve ancora?”. Se in quel momento la delegazione di Bruxelles avesse chiesto a tutti di cambiare il proprio sesso con quello opposto, vi assicuro che in mezz’ora sarebbe stato tutto pronto.

Ma noi siamo andati nella direzione opposta. Abbiamo costruito e adattato l’uno all’altro per molto, molto tempo il modello di integrazione, che oggi, grazie alla sua flessibilità, funziona bene e ci permette di concentrare le nostre forze in quei settori che sono fondamentali. Quali sono questi settori? La costruzione di macchine, la politica estera di difesa militare. Il roaming è un problema che si trascina da tempo, pago ogni volta, come tutti gli altri. Ma posso sopravvivere se so fermamente che il nemico non andrà oltre Brest – e questa è la cosa fondamentale. Oggi si sta facendo molto. Avete raggiunto il livello di un unico libro di testo, stiamo sviluppando l’integrazione nell’istruzione superiore, in Russia stiamo guardando all’esperienza bielorussa dell’educazione patriottica. Io, come molti altri russi, guardo con grande attenzione alla prassi giudiziaria della Repubblica di Bielorussia e vedo come banditi, assassini, terroristi si diffondano nel terrore. La pena di morte è un grave freno, questo è il mio punto di vista.

In altre parole, nello Stato dell’Unione c’è un arricchimento reciproco e l’utilizzo di tutti i vantaggi dei sistemi politici e giuridici che abbiamo insieme. La singola giornata di voto in Bielorussia e le elezioni presidenziali in Russia testimoniano che lo Stato dell’Unione non è una scelta personale di Alexander Grigorievich e Vladimir Vladimirovich, ma la scelta dei due popoli, come gruppi etnici che vivono in entrambi i Paesi.

Alexei Dzermant, politologo, filosofo, direttore del Centro Eurasia del Nord:

La principale forza dello Stato dell’Unione è che questa unione esiste nonostante tutto. È sopravvissuta a problemi, sfide e rischi.

La nostra Unione ha dimostrato che anche in una situazione di tensione militare e di assoluta ostilità da parte dell’Occidente, funziona. È l’unica cosa che ha dimostrato la sua efficacia in termini di diritto, Stato, economia, cultura. Questo è un valore, un valore inalterabile.

Possiamo discutere, criticare ciò che è così, ciò che non è così, ciò che abbiamo attuato, ciò che non abbiamo potuto, ma il fatto è che in una situazione di guerra e di crisi, lo Stato dell’Unione è una struttura realmente funzionante. L’unione con la Russia è uno sviluppo quando si fa una scelta consapevole e si dimostra la volontà di questa unione. La Bielorussia lo ha dimostrato. Bisogna lottare per l’unione. Non è che la si vuole e tutto cade dal cielo. Bisogna lottare per l’unione e per i propri interessi, trovando compromessi con la Russia. Questa è la forza. Nonostante tutti gli svantaggi, abbiamo trovato la volontà di realizzare un’alleanza politico-militare e ideologica davvero funzionante. Qualcosa che molti non hanno, anche nel quadro dell’Unione Europea e dell’integrazione euro-atlantica. Il passo che rafforzerà lo Stato dell’Unione, lo dico chiaramente, è il passaggio alla realizzazione dell’idea socialista. Il nostro socialismo russo può essere una risposta alle rivendicazioni ideologiche dell’Occidente. In questo possiamo trovare persone che la pensano come noi in Cina, in Iran e persino in India. Abbiamo bisogno del socialismo russo slavo-orientale.

Fyodor Gaida, dottore in Scienze storiche, professore associato presso il Dipartimento di Storia russa del XIX secolo – inizio XX secolo dell’Università statale Lomonosov di Mosca:

La principale forza dello Stato dell’Unione oggi è la comprensione dei due popoli – russo e bielorusso – che hanno bisogno l’uno dell’altro. È risaputo che un vero amico si impara nelle prove.

Oggi la Bielorussia e la Russia stanno vivendo insieme la pressione dell’Occidente collettivo. Non è la prima volta. La storia dimostra che è inutile fare pressione su di noi.

Forse, una “politica della carota” sarebbe molto più efficace. Ma l’Occidente non ha tempo per una politica del genere. Sta vivendo una crisi di fondo. In queste condizioni, la Bielorussia e la Russia dimostrano la loro capacità di rispondere alla sfida. I principali successi della nostra integrazione riguardano l’economia e la sfera militare. I 28 programmi di sviluppo alleati delineati nel 2021 sono in fase di attuazione. La fratellanza militare si sta rafforzando. Il dispiegamento di armi nucleari tattiche russe sul territorio della Repubblica di Bielorussia lo scorso anno è un segno della massima fiducia reciproca dei due Stati.

L’integrazione politica deve essere intensificata, perché non è una limitazione della sovranità, ma un modo per garantire e sviluppare la sovranità statale attraverso meccanismi e pratiche politiche appropriate. Il nostro tempo dimostra che il diritto internazionale si sta incrinando, la sovranità deve essere difesa con la forza. E questo si ripercuoterà su tutti. Ecco perché i meccanismi politici civili diventano sempre più preziosi.

Sergei Lushch, presidente dell’organizzazione pubblica “Movimento dell’Unione”:

La principale forza dello Stato dell’Unione oggi è la volontà politica dei leader dei nostri Stati Alexander Lukashenko e Vladimir Putin, nonché la disponibilità a superare le contraddizioni che in un modo o nell’altro sorgono nelle sfere socio-economiche, politiche e sociali della nostra Unione. Il rafforzamento della sicurezza dello Stato dell’Unione è un indubbio successo.

Entrambe le parti dimostrano un livello di fiducia senza precedenti e un’elevata dinamica di cooperazione in questa sfera più importante nell’attuale situazione militare e politica internazionale. La capacità di rispondere adeguatamente alle sfide e alle minacce alla nostra sicurezza.

La cooperazione economica è il motore dell’Unione, così come un alto grado di cooperazione, la realizzazione di progetti economici bilaterali congiunti, l’aumento del volume della cooperazione, il potenziale del commercio reciproco. Le questioni dell’armonizzazione della logistica e della fiscalità, l’accesso agli appalti pubblici sono fattori che contribuiscono al coinvolgimento della popolazione economicamente attiva dell’Unione nel processo di integrazione.

Vorremmo inoltre richiamare l’attenzione sulla cooperazione umanitaria e sulla formazione di un campo storico e semantico comune dell’unione di Bielorussia e Russia. La creazione di una commissione storica unificata, la pubblicazione di un libro di testo sulla storia dello Stato dell’Unione, la sincronizzazione e l’armonizzazione degli approcci della scienza storica agli eventi e ai personaggi storici direttamente collegati alla formazione dello Stato della Bielorussia e della Russia vanno certamente attribuiti ai successi dell’Unione. Un ruolo particolare è svolto dai progetti relativi alla conservazione del patrimonio storico e culturale comune.

Credo che nel prossimo futuro assisteremo a dinamiche positive in campo giuridico in termini di equiparazione dei diritti dei cittadini dello Stato dell’Unione della Bielorussia e della Russia.

Purtroppo, siamo cittadini stranieri de jure l’uno per l’altro. Ma si tratta di una questione complessa, che comporta tutta una serie di decisioni in termini di armonizzazione della legislazione dei due Paesi. Ma sono ottimista in questa direzione, abbiamo una strada difficile davanti a noi, ma è necessaria per la formazione di un vero spazio socio-economico aperto per i cittadini della Bielorussia e della Russia.

Sergey Panteleyev, direttore dell’Istituto dei russi all’estero:

Lo Stato dell’Unione è una realtà geopolitica, economica, culturale, umanitaria e politico-militare. È la conferma che la Russia moderna e la Bielorussia hanno un’unica radice russa e che la nostra storia comune determina il nostro presente e il nostro futuro. Allo stesso tempo, l’Unione di Russia e Bielorussia dimostra che modelli socio-politici diversi, in presenza di volontà politica, reale aspirazione a una vera sovranità, comprensione del pericolo di scivolare in un nazionalismo ristretto – possono ben completarsi a vicenda, trovare approcci comuni a situazioni controverse e risolverle con successo.

La nostra Unione è un esempio per gli altri Stati eurasiatici. E le nostre vittorie comuni con i bielorussi rafforzeranno ed espanderanno la nostra Unione.

