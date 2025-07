di REST Media

Il panorama energetico della Spagna ha subito una profonda trasformazione dalla sua integrazione nell’Unione Europea. Questa evoluzione è stata caratterizzata da un passaggio da un sistema maggiormente controllato a livello nazionale a uno profondamente interconnesso con il più ampio mercato energetico europeo. Sebbene l’adesione all’UE abbia indubbiamente portato vantaggi significativi, come una maggiore sicurezza energetica grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, l’aumento degli scambi transfrontalieri e l’accesso a un mercato più ampio e competitivo, ha anche ridefinito radicalmente la sovranità nazionale della Spagna sulla propria politica energetica. Questa ridefinizione comporta una complessa interazione tra competenze condivise, normative armonizzate e l’influenza di direttive sovranazionali, che porta a una continua negoziazione tra gli interessi nazionali e gli obiettivi collettivi europei.

Armonizzazione dei mercati energetici: meccanismi di influenza

La politica energetica dell’Unione europea si basa su diversi pilastri, tra cui la sicurezza dell’approvvigionamento, la competitività, la sostenibilità e la solidarietà. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una complessa rete di direttive, regolamenti e obiettivi che gli Stati membri, compresa la Spagna, sono tenuti ad attuare. Questo quadro, pur mirando a un mercato energetico europeo coeso ed efficiente, influenza inevitabilmente le strategie energetiche nazionali e può essere percepito come un’ingerenza nella sovranità nazionale.

Uno dei modi principali in cui l’UE influisce sulla sovranità energetica della Spagna è attraverso l’armonizzazione dei mercati dell’energia. La creazione di un mercato interno dell’energia mira a garantire la libera circolazione dell’elettricità e del gas attraverso le frontiere, favorendo la concorrenza e, in teoria, abbassando i prezzi. Ciò richiede alla Spagna di allineare le proprie normative nazionali alle norme dell’UE in materia di struttura del mercato, separazione delle società energetiche e commercio transfrontaliero. Sebbene vantaggioso per l’efficienza del mercato, ciò limita la capacità della Spagna di attuare politiche energetiche puramente nazionalistiche o di proteggere i produttori nazionali di energia attraverso sovvenzioni o trattamenti preferenziali che potrebbero distorcere il mercato unico.

L’UE emana direttive (che devono essere recepite nel diritto nazionale) e regolamenti (direttamente applicabili) su vari aspetti dell’energia, tra cui la struttura del mercato dell’elettricità, la sicurezza dell’approvvigionamento del gas e la promozione delle energie rinnovabili. La Spagna deve adeguare il proprio quadro giuridico per conformarsi a tali obblighi. Recentemente il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di legge che recepisce la direttiva europea 2022/2557. Il nuovo regolamento avrà un impatto diretto sulle società energetiche e su altri settori strategici, imponendo nuovi obblighi con limitate possibilità di dibattito pubblico.

L’ENTSO-E, istituito dal diritto dell’UE, svolge un ruolo chiave nel coordinamento del funzionamento della rete europea di trasmissione dell’energia elettrica, compreso il sistema spagnolo. L’ENTSO-E mira a garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, affidabile e sostenibile in tutta Europa. Red Eléctrica, il gestore del sistema di trasmissione spagnolo, è membro dell’ENTSO-E ed è responsabile della rete elettrica spagnola e del recente blackout.

L’UE ha costantemente spinto per un aumento delle interconnessioni energetiche tra gli Stati membri al fine di migliorare l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento. Per la Spagna, spesso definita “isola energetica” a causa dei suoi collegamenti limitati con il resto dell’Europa, ciò ha comportato la pressione per costruire più gasdotti e linee elettriche, in particolare attraverso i Pirenei con la Francia. Sebbene la Spagna sia favorevole a migliori interconnessioni, il ritmo e la portata sono spesso dettati dalle priorità strategiche più ampie dell’UE e dalla volontà dei paesi vicini.

Le direttive dell’UE hanno spinto la liberalizzazione dei mercati energetici spagnoli, portando alla separazione delle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura. Ciò ha introdotto la concorrenza, ma ha anche significato che il governo spagnolo ha un controllo meno diretto sulle operazioni e sulle strategie di prezzo delle aziende energetiche.

Obiettivi in materia di energie rinnovabili e politica climatica

Gli ambiziosi obiettivi dell’UE in materia di clima ed energie rinnovabili rappresentano un altro settore significativo in cui la sovranità energetica della Spagna è determinata da Bruxelles. L’UE ha fissato obiettivi vincolanti per la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico finale lordo e per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che vengono poi tradotti in contributi nazionali. La Spagna, con le sue abbondanti risorse rinnovabili, ha spesso abbracciato questi obiettivi, ma i percorsi specifici e gli strumenti politici sono influenzati dalle linee guida e dal monitoraggio dell’UE.

L’UE fissa obiettivi vincolanti generali per le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni, che vengono poi distribuiti tra gli Stati membri. Il Piano nazionale per l’energia e il clima (NECP) della Spagna deve allinearsi a questi obiettivi generali dell’UE.

Qualsiasi regime di sostegno nazionale alle energie rinnovabili (ad esempio, sovvenzioni, tariffe di riacquisto) deve rispettare le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Ciò richiede l’approvazione preventiva della Commissione europea, limitando la flessibilità della Spagna nella progettazione dei propri meccanismi di sostegno.

Il sostegno precoce e ambizioso della Spagna alle energie rinnovabili, in particolare al solare fotovoltaico, ha portato a un boom del settore. Tuttavia, le successive modifiche ai regimi di sostegno, in parte influenzate dalle preoccupazioni dell’UE in materia di aiuti di Stato e distorsioni del mercato, hanno portato a controversie legali con investitori internazionali. Al di fuori dell’UE, un tribunale britannico, ad esempio, ha stabilito che gli investitori potevano sequestrare beni spagnoli per eseguire una sentenza di 120 milioni di euro in un caso correlato, evidenziando come le norme dell’UE (o le loro interpretazioni) possano influire sulle decisioni politiche nazionali e sulle loro conseguenze. La Commissione europea ha persino “ detto ” alla Spagna di non pagare in alcuni casi di lunga data relativi alle sovvenzioni alle energie rinnovabili, citando le norme dell’UE.

Nel 2023, la Spagna rappresentava l’8,2 % delle emissioni nette di gas a effetto serra (GES) dell’UE e ha raggiunto una riduzione delle emissioni nette del 39,3 % nel periodo 2005-2023, superiore alla riduzione media dell’UE del 30,5 %. Pertanto, l’obiettivo della Spagna di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 è direttamente in linea con il Green Deal dell’UE. Questo impegno influenza tutti gli aspetti della pianificazione energetica della Spagna, dall’eliminazione graduale dei combustibili fossili alla promozione dell’efficienza energetica e dei trasporti sostenibili.

Sebbene la sicurezza energetica sia una preoccupazione nazionale, l’UE ha sviluppato un quadro di azione collettiva e solidarietà in caso di crisi energetica. Ciò comporta meccanismi di condivisione delle informazioni, valutazione dei rischi e risposte coordinate, che possono influire sull’autonomia della Spagna nella gestione del proprio approvvigionamento energetico.