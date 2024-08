Parte II

La presenza di alcuni membri e sostenitori dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dell’Iran nella società italiana e l’indiscutibile sostegno di numerosi politici tra cui rappresentanti e senatori italiani, e dato che questa organizzazione funge da opposizione e alternativa all’attuale governo dell’Iran, ha fatto sì che si parlasse poco della sua natura e delle sue attività. È noto che esistono narrazioni diverse sulla natura e la storia dei suoi oltre cinque decenni di attività all’interno e all’esterno dell’Iran (Francia, Iraq, Albania, ecc.). In seguito a diverse ricerche, è stata preparata una raccolta di articoli puramente a scopo informativo con la preservazione della neutralità, che sarà pubblicata su questo sito.

Rivoluzione ideologica

Dopo il trasferimento dei membri dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo dalla Francia, dall’Iran e da altre parti del mondo in Iraq, secondo l’ordine della leadership dell’organizzazione, tutte le coppie dei membri dell’organizzazione dovevano separarsi. Questa azione insolita, dovuta a motivi ideologici, ha fatto sì che, oltre alla separazione delle coppie, anche i loro figli venissero separati con la forza dai genitori e poi, all’insaputa delle famiglie, trasferiti in diversi paesi europei. Negli ultimi anni, molti di loro non hanno mai visto i propri figli. Molti genitori che non hanno saputo del destino dei figli, hanno affrontato nel tempo disturbi mentali ed emotivi acuti.

Un visitatore europeo, che ha visitato di persona il campo di Ashraf situato nella provincia di Diyala in Iraq, racconta: “Circa due decenni fa, molte famiglie che vivevano in questo campo furono sciolte; Le coppie sposate sono state divorziate con la forza e i loro figli sono stati mandati all’estero, e molti di questi bambini vivono attualmente nei paesi occidentali. Alcuni dei tutori di questi bambini sono sostenitori dell’organizzazione, impegnati a crescere questi bambini in base alle credenze dei Mojahedin Khalq. Un osservatore imparziale ha menzionato queste azioni come una forma di settarismo”.

In realtà, la rivoluzione ideologica è stata lanciata e attuata da Masoud Rajavi subito dopo il fallimento dell’operazione militare “Forugh Javidan” effettuata il 26 luglio 1988 contro la Repubblica islamica dell’Iran. In questa vasta operazione militare, le forze affiliate all’organizzazione dei Mojahedin Khalq, con il sostegno dell’esercito di Saddam Hussein, attaccarono l’Iran dopo che l’Iran e l’Iraq avevano accettato la risoluzione 598 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed era stato stabilito un cessate il fuoco. In quell’attacco, un gran numero di residenti al confine delle forze militari iraniane e della mobilitazione popolare furono uccisi dall’organizzazione dei Mojahedin con il sostegno dell’esercito iracheno. Infine, le forze affiliate all’organizzazione, avendo subito pesanti colpi e registrato molte vittime, in un breve periodo di tempo si rassegnarono senza ottenere alcun risultato.

Nella rivoluzione ideologica, ai membri dell’organizzazione furono imposti il divorzio forzato dei membri sposati, l’invio dei loro figli in Europa e lo svolgimento di sessioni di confessione in presenza della congregazione. In questo processo, ai membri dell’organizzazione è stato assicurato che se avessero seguito Rajavi, si sarebbero sottratti automaticamente alle responsabilità verso Dio perché Rajavi si sarebbe assunto la responsabilità dei suoi seguaci.

Ervand Abrahamian, storico iraniano-americano di origine armena, è del parere che all’inizio del 1987 l’organizzazione Mojahedin Khalq aveva tutte le principali caratteristiche di una setta politico-religiosa. Il leader, che era ufficialmente considerato prima persona responsabile, veniva informalmente chiamato Imam. Rajavi sciolse il Consiglio Centrale dell’organizzazione dei Mojahedin del Popolo e lo sostituì con un consiglio di 500 persone. Per tre decenni, Rajavi creò una gerarchia severa tra i membri della setta dei Mojahedin, in cui gli ordini provenivano dall’alto e le persone affiliate di rango inferiore avevano solamente il dovere di obbedire senza fare troppe domande. L’organizzazione aveva prodotto i propri manuali, elenchi di censura e ovviamente un’ideologia. L’ideologia dell’organizzazione era quella di combinare i messaggi della religione sciita con le scienze sociali marxiste, e questa ideologia è ancora implementata dalla leadership con serietà e priorità.

I membri insoddisfatti venivano rimossi da questo processo imposto, in diversi modi. La detenzione e l’incarcerazione venivano applicati principalmente verso i membri insoddisfatti, i critici o coloro che volevano separarsi dall’organizzazione dei Mojahedin. Queste persone venivano sempre rimosse dal loro incarico direttamente dal leader, alcuni venivano processati e altri no, ma tutti finivano in carceri speciali per membri ribelli dell’organizzazione per poi decidere in un secondo momento se rinchiuderli in celle solitarie o trasferirli in campi speciali nelle periferie di Tirana. Quando i membri dell’organizzazione erano in Iraq, i dissidenti venivano per lo più mandati nel campo “Al-Ramadi” o nella prigione “Abu Ghraib” che erano le ultime stazioni di arrivo per i ribelli.

Paesi che riconoscono i Mujaheddin del Popolo come un’organizzazione terroristica:

• Iran

• Iraq

• Giappone

Paesi che riconoscevano in precedenza i Mujaheddin del Popolo come un’organizzazione terroristica:

• Unione Europea maggio 2002 – 27 gennaio 2009

• Canada, 24 maggio 2005 – 20 dicembre 2012

• Regno Unito 28 marzo 2001-24 giugno 2008

• Stati Uniti d’America 8 luglio 1997 – 28 settembre 2012

Dal comportamento politico dei paesi che in precedenza riconoscevano i Mujahedin come organizzazione terroristica e ora non la ritengono più tale, si nota chiaramente un approccio del tutto duplice e selettivo che questi paesi hanno rispetto ai diversi contesti internazionali. La natura di questa organizzazione terroristica non solo non è cambiata, ma essa è terribile e settaria, coinvolta nella criminalità organizzata internazionale, nel traffico di droga, nel riciclaggio di denaro e in vari tipi di crimini contro l’umanità. Per l’Unione Europea, che si muove in linea con la politica del terrorismo buono e del terrorismo cattivo, è abbastanza chiaro che oltre ai crimini commessi dall’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo in Iran e Iraq, questo gruppo settario è parte integrante del flusso terroristico internazionale che ha le mani insanguinate per l’assassinio di più di 17mila persone innocenti.

Elizabeth Rubin ha sottolineato in un articolo sul New York Times che rimuovere questo gruppo dalle organizzazioni terroristiche è stato un errore. Questa la sua spiegazione: “Come sapete, erano un gruppo di sciiti marxisti che ai tempi dell’Ayatollah Khomeini si ribellarono contro Mohammad Reza Pahlavi (Shah) in ​​Iran. Ma dopo la vittoria della rivoluzione islamica nel 1979, hanno condotto le loro attività contro lo Stato iraniano. Facevano parte di un gruppo che prese in ostaggio i diplomatici americani presso l’ambasciata americana a Teheran. Uccisero 7 americani. Dopo la rivoluzione si rifugiarono in Francia, ma Parigi li espulse nel 1986, e così questo gruppo si insediò in Iraq e si schierò con Saddam Hussein contro il popolo iraniano nella guerra Iran-Iraq. Dopo di che, credo che Maryam e Masoud Rajavi si siano sposati per motivi religiosi, ma contemporaneamente esortavano tutti a divorziare e a non avere rapporti amichevoli in questa organizzazione. Le norme dicevano che non puoi sposarti e in generale tutta la tua energia e il tuo amore lo dovrai donare a Masoud e Maryam Rajavi, cosa che li aiuterà per cambiare il regime in Iran”.

Come sono usciti con successo dalla “lista dei gruppi terroristici”

L’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo ha cercato di attirare figure politiche influenti attraverso lobby e campagne pianificate e ha speso ingenti somme di denaro per sostenere il ritiro del nome di questo gruppo dalla lista dei “gruppi terroristici” nell’Unione Europea e negli Stati Uniti d’America.

Ad esempio, l’azienda “Akin Gump Strauss Hauer & Feld”, con più di 800 avvocati al suo servizio, ha svolto un ruolo importante nella rimozione del nome dell’Organizzazione dei Mojahedin iraniani dalla lista dei gruppi terroristici dell’Unione Europea. Il New York Times ha stimato in diversi milioni di dollari il costo sostenuto da questa società di lobbying nelle cause legali a favore dell’organizzazione dei Mojahedin. Questa somma di denaro è una cifra significativa anche per molti governi, il fatto che come un’organizzazione confinata in una base in Iraq (Camp Ashraf) e ora in Albania sia stata in grado di fornire questa somma significativa è una questione seria che può essere intuita prendendo in considerazione la rete di contrabbando e di riciclaggio sistematico e regolare di denaro e naturalmente le ingenti somme di denaro che vengono spese affinché politici in pensione, membri dei parlamenti e senatori dei paesi europei e occidentali partecipino agli eventi dell’organizzazione.

Inoltre, il quotidiano New York Times ha scritto che alcuni cittadini e politici americani, inclusi ex direttori della CIA e dell’FBI, accettavano tangenti dai Mojahedin del popolo per partecipare a riunioni, tenere discorsi e fornire sostegno politico. “James Wolsey” e “Porto Goss” degli ex capi della CIA, “Louis J. Frey, l’ex direttore generale dell’FBI, Tom Rich, il segretario alla sicurezza nazionale dell’amministrazione George Bush, Michael B. Mokizi, l’ex procuratore generale, e il generale James Jones, il primo consigliere per la sicurezza nazionale di Barack Obama, sono tra queste persone.”

C’è anche un numero limitato di persone provenienti dall’Europa e dall’Italia che sostengono questa organizzazione terroristica, antiumana e settaria in cambio di ingenti somme di denaro. Ne scriveremo nei prossimi resoconti.

Edward Rendell, ex governatore dello Stato della Pennsylvania negli Stati Uniti d’America, che si batteva per la rimozione del nome di questo gruppo dalla lista dei “gruppi terroristici” negli Stati Uniti d’America e parlava alle conferenze dei sostenitori di questa organizzazione, ha confermato di aver ricevuto 150.000 dollari come “diritto di parola” a favore di questa organizzazione

Condanne di crimini contro l’umanità in Iraq per 39 funzionari dell’Organizzazione dei Mojahedin

L’ 11 luglio 2010, un tribunale iracheno ha emesso un mandato di arresto nei confronti di 39 membri dell’Organizzazione dei Mojahedin del popolo, tra cui Maryam e Masoud Rajavi, i leader di questo gruppo, con l’accusa di “crimini contro l’umanità”. L’accusa di aver aiutato Saddam Hussein a reprimere la maggioranza sciita e la minoranza curda di questo paese costituisce la base di questa sentenza della Corte. Nel 1991, in seguito alla Guerra del Golfo Persico, nel sud e nel nord dell’Iraq scoppiarono le ribellioni antigovernative di Shabaniyah, che Saddam Hussein represse con grande violenza.

Organizzazione terroristica

L’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo annunciò una lotta armata contro lo Stato della Repubblica Islamica dell’Iran il 20 giugno 1981. Masoud Rajavi ha affermato in un rapporto, che nella prima fase dal 1981 al 1982 furono uccise più di 12mila persone, quindi questa organizzazione è considerata un’organizzazione terroristica dalla Repubblica islamica dell’Iran per questo motivo. Oltre alle operazioni armate di cui l’organizzazione si è assunta la responsabilità, all’organizzazione sono stati attribuiti anche alcuni omicidi e operazioni militari.

Assassini riusciti in Iran:

• Mohammad Kachoui; 29 giugno 1989

• Hassan Ayat; 5 agosto 1981

• Asadullah Madani; 11 settembre 1981

• Abdul Karim Hasheminejad 29 settembre 1981

• Seyyed Abdul Hossein Dastghaib e altri 12 suoi compagni durante la preghiera del venerdì; 11 dicembre 1981

• Mohammad Sadouqi; 2 luglio 1982

• Ataullah Ashrafi Isfahani; 15 ottobre 1982

• Asadullah Lajevardi; 23 agosto 1998

• Ali Sayad Shirazi; 10 aprile 1999

• Attentato all’ufficio del Partito della Repubblica Islamica, nel quale furono uccisi Seyyed Mohammad Beheshti e più di 70 membri del Partito della Repubblica Islamica; 28 giugno 1981

• L’esplosione nell’ufficio del Primo Ministro della Repubblica Islamica dell’Iran, nella quale erano rimasti uccisi Mohammad Ali Rajaee, Mohammad Javad Bahonar, Hoshang Vahid Dastjerdi e un’altra persona; 30 agosto 1981

Assassini senza successo:

• Abbas Waez Tabasi nel 1982

•Sadiq Ehsanbakhsh imam di Rasht nel 1982

• Seyyed Ahmad Khomeini; 15 giugno 1982

• Seyyed Ali Khamenei, tentato assassinio dell’attuale leader della rivoluzione islamica iraniana nella moschea Abuzar di Teheran, che gli provocò una ferita alla mano destra; 27 giugno 1981

Altre attività

• La divulgazione delle attività nucleari segrete della Repubblica Islamica dal 2002 in poi, che ha portato all’emanazione di quattro risoluzioni da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e all’imposizione di varie sanzioni contro il governo della Repubblica Islamica.

• Sostegno e accompagnamento alla presa di ostaggi dei membri dell’ambasciata americana a Teheran nel novembre del 1979

• Operazioni del 1 febbraio 2000, durante la quale furono effettuate 12 operazioni contro l’Iran

• Attacchi quasi simultanei alle ambasciate iraniane in 13 paesi stranieri nel 1992

• L’uccisione di dipendenti civili e militari americani impegnati nei progetti di difesa dell’Iran nel 1970

L’assassinio degli scienziati nucleari iraniani

Il quotidiano The Guardian nel 2018, in un articolo tratta la storia di questo gruppo, e allo stesso tempo indica le prove del coinvolgimento di questo gruppo nell’assassinio degli scienziati nucleari iraniani, come ragioni per evitare di definire i Mujahedin come gruppo non terrorista. Alcuni autorevoli media americani, tra cui la NBC, il New York Times e la rivista New Yorker, in un rapporto del 2012, citando due funzionari americani, hanno affermato che il governo israeliano era coinvolto nell’assassinio di scienziati nucleari in Iran con la collaborazione dei Mojahedin del popolo.