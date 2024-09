Come illustrato nelle prime due sezioni della nostra serie di articoli riguardanti l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano, la presenza significativa di alcuni membri e sostenitori dell’Organizzazione nella società italiana, unitamente al supporto ricevuto da alcuni politici, rappresentanti e senatori italiani, ha stimolato un’indagine più approfondita su questa organizzazione relativamente meno conosciuta. Questo studio si è concentrato su vari aspetti della sua natura e storia, che si estendono per oltre cinque decenni di attività sia all’interno che all’esterno dell’Iran (Francia, Iraq, Albania, ecc.). In questo contesto, ci siamo impegnati a mantenere un approccio imparziale, limitandoci a esaminare e documentare le attività dell’organizzazione come ricercatori e studiosi. La terza parte di questo articolo si concentra sui seguenti aspetti:

Natura Settaria dell’Organizzazione

Molti ex membri dell’Organizzazione e ricercatori ritengono che l’Organizzazione dei Mojahedin-e Khalq (MEK) presenti caratteristiche settarie. Tra queste, la contrarietà alla formazione della famiglia, una rigida gerarchia interna e l’adozione di pratiche di persuasione e controllo del pensiero sono considerate distintive di una setta. Nel 1985, Massoud Rajavi dichiarò l’inizio della prima fase di quella che egli definiva “rivoluzione ideologica”. Questo periodo segnò l’inizio della trasformazione dei Mojahedin del Popolo da un’organizzazione a una setta. In tale contesto, Mahdi Abrishamchi, un alto dirigente dell’organizzazione, fu costretto a divorziare dalla moglie Maryam Qajar Azdanlu (conosciuta anche come Maryam Rajavi), e Maryam si unì a Massoud Rajavi in matrimonio alla presenza di Abrishamchi e degli altri membri di alto rango dell’organizzazione.

Nella fase successiva della “rivoluzione ideologica” di Rajavi, avvenuta nel 1990, dopo la fine della guerra Iran-Iraq e la sconfitta dell’organizzazione in un’operazione militare contro l’esercito iraniano, tutti i membri sposati furono obbligati a divorziare. Un anno dopo, su ordine di Rajavi, i figli dei membri, circa 800 bambini, furono separati dalle loro famiglie e trasferiti dalla base di Ashraf in Iraq verso l’Europa.

Attività Terroristiche e Crimini Organizzati a Tirana e Parigi negli Ultimi due Anni

Albania: martedì 19 giugno 2024, le notizie hanno riportato che la polizia albanese aveva effettuato un’incursione nella sede dell’Organizzazione dei Mojahedin in Albania. Secondo i rapporti, la polizia albanese, in seguito a un’ordinanza del tribunale e a causa della violazione degli accordi stabiliti, ha fatto irruzione nella sede e ha incontrato la resistenza dei membri dell’organizzazione. “Albania Daily News” ha riferito che, il 29 giugno, la polizia ha fatto un secondo intervento presso la sede del gruppo Mojahedin nella zona di Manz, nella città di Durrës (Durazzo). Durante l’operazione, la polizia ha sequestrato computer e altri dispositivi elettronici. Il sito di Albanian Daily News ha sottolineato che i controlli presso il campo erano finalizzati a contrastare attacchi informatici e attività terroristiche, poiché si sospettava la presenza di individui coinvolti in attività illegali all’interno del campo1.

Francia: La polizia francese, dopo aver effettuato un’incursione nella sede dei Mojahedin a Parigi e aver scoperto documenti relativi al riciclaggio di denaro, attrezzature di spionaggio, armi e membri non autorizzati, ha emesso un divieto di uscita per il leader settantenne dell’organizzazione, al fine di esaminare le accuse a suo carico. Il 23 giugno, la polizia francese ha condotto un’operazione presso una delle sedi dei Mojahedin a Parigi, durante la quale sono state scoperte armi e tre membri dell’organizzazione sono stati arrestati. Maryam Rajavi, leader dell’organizzazione, apparentemente in gravi condizioni di salute e con il suo team medico che ha perso ogni speranza di recupero, era già stata precedentemente oggetto di divieto di uscita e ingresso da parte delle autorità albanesi l’anno scorso.

Il Destino dei Membri Disertori dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano

A più di cinque decenni dalla sua fondazione, l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano ha rivelato di avere affinità con una setta militante della Chiesa di Scientology, essendo stata coinvolta in numerosi attentati, sabotaggi e omicidi. Dal 1963, anno della sua creazione, l’organizzazione è stata accusata di aver causato la morte di migliaia di iraniani. Nonostante i gravi atti contro il popolo iraniano, è possibile che le principali vittime dell’organizzazione siano stati i suoi stessi membri. Le interviste condotte con ex membri in Europa rivelano che i Mojahedin hanno detenuto, fatto scomparire e torturato numerosi loro aderenti. Inoltre, molte donne sono state costrette a intrattenere relazioni sessuali con Massoud Rajavi, e un certo numero di loro è stato sottoposto a sterilizzazione per garantirne la completa obbedienza all’organizzazione. L’organizzazione ha anche collaborato con Saddam Hussein durante la guerra contro l’Iran, e l’operazione Mersad (Le forze iraniane effettuarono l’operazione Mersad il 27 luglio 1988 per contrastare l’attacco del gruppo Mojahedin-e-Khalq sostenuto da USA e regime baathista iracheno) ha segnato quasi la loro distruzione, portando all’emanazione di un decreto di “rivoluzione ideologica” che ha instaurato un clima di paura ad Ashraf.

I primi rapporti in inglese sull’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano sono stati pubblicati dall’Osservatorio per i Diritti Umani e dall’Istituto RAND dopo l’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti2. Le interviste con sei ex membri, che avevano ricoperto ruoli di rilievo all’interno dell’organizzazione e ora si trovano in Europa, offrono un quadro dettagliato della vita all’interno del campo.

A tal proposito, nel marzo 2020, il sito “The Intercept” ha pubblicato un rapporto basato su interviste con sei disertori dei Mojahedin. Questo resoconto, il più approfondito mai realizzato fino a quel momento sulla vita all’interno del campo di Ashraf, descrive aspetti poco noti della quotidianità dei suoi abitanti. Gli intervistati hanno dichiarato che solo altri membri dell’organizzazione possono realmente comprendere le loro esperienze; per oltre due decenni, infatti, non avevano avuto alcun contatto con le loro famiglie, poiché l’organizzazione impediva loro di comunicare anche con i parenti più stretti. Queste persone sono state vittime di schiavitù fisica e psicologica3.

Un ex membro, in un’intervista a “The Intercept”, ha espresso profondo rammarico per non aver avuto notizie di suo figlio per lungo tempo. Ha raccontato di essersi unito all’organizzazione mentre si trovava in Canada nel 1986, e di essere stato incaricato di raccogliere fondi per essa. Dopo un periodo negli Stati Uniti, nel 1996 fu mandato al campo di Ashraf, nel nord dell’Iraq, per un addestramento militare obbligatorio. Secondo la sua testimonianza, i leader dell’organizzazione gli avevano promesso che suo figlio sarebbe stato riportato da sua madre in Canada e che avrebbe ricevuto un sostegno economico mensile, in cambio della sua partecipazione ad operazioni in Iran. “Non mi hanno più permesso di contattare la mia famiglia o di comunicare con il mondo esterno”, ha detto. L’unico contatto con il mondo esterno avvenne nel 2003, quando le forze militari statunitensi entrarono ad Ashraf. Dopo un incontro con un amico nel campo di Ashraf, questo ex membro scoprì che suo figlio era ancora in Iran, cresciuto dai nonni, mentre la polizia canadese lo aveva accusato di rapimento. La sua richiesta di incontrare il figlio portò a un arresto violento da parte dei Mojahedin. Egli sostiene che l’organizzazione intendeva farlo sparire come parte delle loro pratiche di sparizioni forzate. Nel tentativo di fuggire da un camion in movimento diretto ad Abu Ghraib, riuscì a chiedere aiuto alle persone presenti lungo la strada e a scappare.

Un altro ex membro di alto rango, che ha lasciato l’organizzazione nel 2014 dopo 34 anni, ha raccontato a “The Intercept”: “Non sapevo se fossi vivo o morto; quando ho usato internet per la prima volta, ho visto la verità. Poi ho cercato informazioni sulle sette e ho capito che eravamo come robot”. Dopo una vita di sacrifici per l’organizzazione, ha capito di essere stato intrappolato in un sistema totalitario4.

L’Intercept, citando membri dissidenti dell’Organizzazione dei Mojahedin-e Khalq, ha scritto: nell’ultimo anno della guerra del regime baathista iracheno contro l’Iran, circa 700 persone furono arrestate ad Ashraf e trasferite in celle di isolamento. Tuttavia, agli altri membri fu detto che erano stati inviati per addestramento o operazioni. Questo membro dissidente dell’Organizzazione dei Mojahedin afferma che, dopo aver protestato con Rajavi su questo, anche lui divenne uno degli scomparsi; fu sottoposto a quattro mesi di pestaggi in isolamento. Massoud e Maryam Rajavi, dopo il suo rilascio dalla cella, gli dissero: “anche la morte di mille di voi non vale quanto la vita di Maryam Rajavi, quindi fai finta di non aver visto nulla”; poche settimane dopo, uno ad uno, i membri scomparsi furono liberati; capimmo che questo era solo un tentativo di Rajavi di mostrare il suo potere.

Il rapporto, in un’altra parte, riferendosi alle dichiarazioni di due donne fuggite e separate dai Mojahedin-e Khalq, riporta che l’organizzazione, contrariamente alle sue affermazioni, non attribuisce alcun valore alle donne. Una delle donne dissidenti dell’organizzazione, che si era unita ai Mojahedin del Popolo negli anni ‘80 su consiglio del marito, ha sottolineato: “Le donne erano solo strumenti per controllare gli uomini; hanno preso i miei figli di sei mesi e cinque anni e mi hanno sottoposto a lavaggio del cervello come gli altri membri; Maryam Rajavi ci spingeva a richiedere relazioni con Massoud Rajavi.”

Un’altra delle donne dissidenti dall’Organizzazione dei Mojahedin ha dichiarato: “Non conoscete l’organizzazione e la sua guerra psicologica; distruggono il carattere delle persone in modo tale che nemmeno la tua famiglia si fida più di te; nel 2000 sono stata vicina al collasso; il mio piano di fuga è stato scoperto dal mio amico più caro e sono stata gravemente torturata; per quasi 14 anni dopo sono stata praticamente incarcerata”. Ha ricordato la sua sterilizzazione come un evento traumatico e ha detto: “Le donne venivano portate in gruppi di 20-30 per essere sterilizzate; l’operazione veniva eseguita da una donna membro dell’organizzazione addestrata a questo; dopo molte resistenze, alla fine, anch’io sono stata sterilizzata nel 2011.” Ha continuato: “Dopo la fuga, quando ho visto mio fratello, non ho provato nulla per lui; fare acquisti con denaro è stata un’esperienza strana; ora non ho più una famiglia; vivo in condizioni di asilo; l’organizzazione ha distrutto la mia vita.” Un altro dissidente dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano ha detto: “Hanno distrutto le nostre vite con obiettivi falsi; mi sono separato dall’organizzazione nel 2012; mia figlia si è separata nel 2018; ora viviamo in Francia; le mie due figlie si sono ritrovate dopo 37 anni sui social media”.

L’Intercept, sottolineando che la maggior parte dei membri dell’Organizzazione dei Mojahedin è ora tra i 50 e 60 anni, ha scritto: i Mojahedin hanno utilizzato bambini orfani iracheni come nuovi membri.

L’Intercept ha anche menzionato la mancanza di chiarezza sulle fonti di finanziamento dell’Organizzazione, e ha parlato delle spese di centinaia di migliaia di dollari per rimuovere il proprio nome dalla lista delle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti. Citando un funzionario dell’Ufficio per la lotta al terrorismo del governo di Barack Obama, ha scritto: “Sicuramente non hanno sostenitori in Iran; la loro storia è molto inquietante.”

Secondo il rapporto dell’Intercept, mentre i rapporti indicano un sostegno da parte di Israele all’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano, decine di politici americani, tra cui John Bolton e Rudy Giuliani, hanno sostenuto questa organizzazione.

Il Guardian, in un reportage sulla campagna multimilionaria che ha portato alla rimozione del nome dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano dalla lista delle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti, ha scritto: “La campagna per seppellire la storia sanguinosa dei Mojahedin in attentati e assassinii che hanno causato la morte di migliaia di iraniani e per rappresentare gli Stati Uniti come un fedele alleato è avvenuta attraverso membri del Congresso, gruppi di lobbying a Washington e funzionari influenti del paese”. Il rapporto ha anche affrontato l’argomento delle somme ricevute da politici americani e l’uso strumentale fatto dagli Stati Uniti di questa organizzazione5.

Human Rights Watch, nel febbraio 2006, ha pubblicato un rapporto sui crimini dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano6, sottolineando che, oltre ai crimini contro il popolo iraniano, l’organizzazione ha commesso crimini anche contro i propri membri, inclusi detenzioni prolungate in celle di isolamento, abusi fisici e sessuali e torture. In una parte del rapporto si afferma che i membri dissidenti dei Mojahedin furono trasferiti nella prigione di Abu Ghraib e lì torturati; in alcuni casi, le torture portarono alla morte di alcuni membri.

L’FBI, in un rapporto pubblicato su “https://www.aei.org” nel marzo 2023, ha scritto che nonostante il passato criminale del MEK, il Dipartimento di Stato USA ha rimosso questa organizzazione dalla sua lista delle organizzazioni terroristiche nel 2012. Questo, mentre l’FBI nel 2004 aveva sottolineato e confermato le ampie preoccupazioni del governo americano riguardo a questa organizzazione7.

Secondo il suddetto rapporto, le indagini dimostrano che l’Organizzazione dei Mojahedin è attivamente coinvolta nella pianificazione e nell’esecuzione di atti terroristici; ci sono registrazioni audio delle conversazioni dei leader per la realizzazione di atti terroristici e attentati, confermati dalle indagini congiunte di Germania e Francia. Secondo il rapporto dell’FBI, l’Organizzazione dei Mojahedin cerca di aprire un ufficio a Washington e continua a fare lobbying con i membri del Congresso sotto il pretesto dei diritti umani; tali attività di lobbying possono mettere in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti.

La CNN, nel luglio 2023, facendo riferimento ai ripetuti fallimenti dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano, ha scritto: “L’organizzazione è criticata per la sua storia di violenza e per il sostegno al regime di Saddam durante la guerra contro l’Iran.” Secondo il rapporto di questo media americano, l’organizzazione è vicina al collasso8.

—————————————————