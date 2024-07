Parte I

La presenza di alcuni membri e sostenitori dei Mojahedin- e- Khalq iraniani nella società italiana con il solido sostegno di numerosi politici – tra cui rappresentanti e senatori italiani – ha fatto sì che la natura e le attività dell’organizzazione passassero sotto silenzio. Essa infatti si pone in netta opposizione e alternativa all’attuale governo dell’Iran. È noto che esistono narrazioni diverse sulla natura e la storia dei suoi oltre cinque decenni di attività all’interno e all’esterno dell’Iran (Francia, Iraq, Albania, ecc.). In seguito a diverse ricerche in questo contesto, è stata preparata una raccolta di articoli con la preservazione della neutralità e puramente a scopo informativo, che sarà pubblicata su questo sito.

Origini e natura dell’organizzazione:

Mojahedin-e – Khalq (MKO) è un’organizzazione con una struttura ideologica e paramilitare fondata nel 1963. Durante la monarchia Pahlavi, questa organizzazione assassinò molti funzionari e consiglieri occidentali e americani in diverse azioni armate, oltre ad alti funzionari dell’allora governo iraniano. Infatti, rispetto ad altre organizzazioni rivoluzionarie, l’organizzazione dei Mojahedin Khalq dell’Iran e l’organizzazione dei “Guerriglieri devoti del popolo” dell’Iran (con statuto marxista) non hanno mai rinunciato ad azioni armate e operazioni militari contro il regime di Pahlavi.

Operazioni militari dell’Organizzazione dei Mojahedin Khalq (1971-1979):

(attacchi a sedi diplomatiche, diplomatici, consiglieri militari e società occidentali con sede in Iran)

4 maggio 1972, esplosione dell’ufficio della compagnia aerea britannica.

31 maggio 1972, attentati all’agenzia di intelligence americana, all’edificio dell’associazione Iran-USA e al palazzo dell’associazione per le relazioni culturali Iran-Regno Unito a Teheran.

31 maggio 1972, esplosione sulla strada dove viaggiava l’auto del generale Price, consigliere americano a Teheran.

24 gennaio 1973, esplosione dell’edificio della Pan American Airlines.

26 gennaio 1973, esplosione nell’ufficio della compagnia petrolifera Shell-Lavan.

2 giugno 1973, assassinio del colonnello Lewis Lee Hawkins, consigliere militare americano.

2 marzo 1974, attentato all’ufficio della compagnia inglese Gary & Mackenzi, nell’area esterna dell’ambasciata britannica e all’ufficio della compagnia panamericana.

25 maggio 1974, esplosione nell’edificio della General Company, della compagnia inglese York Shire Insurance Company e della compagnia ebraica Techno Vice.

21 maggio 1975, assassinio di due consiglieri militari americani, il colonnello John Turner e Paul Shepherd a Qaitarieh (un quartiere di Teheran).

3 luglio 1975, tentativo di assassinio del console americano a Teheran (nell’ incidente rimase ucciso un impiegato iraniano dell’ambasciata americana).

21 luglio 1975, esplosione di una bomba nell’Associazione irano-americana e nel consolato britannico a Mashhad.

28 agosto 1976, assassinio di Donald J. Smith, Robert R. Krongard e William C. Cottrell, dipendenti della società americana Rockwell International.

Dopo la vittoria (1979) della rivoluzione popolare iraniana contro il regime Pahlavi, i giovani leader dell’organizzazione Mojahedin Khalq intrapresero una strada diversa dagli altri leader della rivoluzione e si separarono dalla maggioranza del popolo iraniano, tanto che il leader Masoud Rajavi nei primi anni dopo la vittoria della rivoluzione difese apertamente la lotta armata contro il regime della appena creata Repubblica Islamica dell’Iran. In un’intervista del marzo 1981 affermò chiaramente che “d’ora in poi non si avranno situazioni di vita pacifica”. Gli omicidi sono stati principalmente pianificati ed eseguiti dagli agenti dell’organizzazione nelle case-squadra formate nelle parti più remote del vasto paese dell’Iran. L’organizzazione dei Mojahedin si è assunta la responsabilità della maggior parte degli attentati terroristici di quegli anni.

Omicidi più importanti compiuti dopo la vittoria della rivoluzione in Iran:

Il 28 giugno 1981, mentre si teneva una riunione dei leader del Partito della Repubblica Islamica nella loro sede, una potente bomba esplose e uccise più di settanta funzionari governativi di alto rango, tra cui il segretario generale del partito e il capo della corte suprema Beheshti, 4 ministri, 23 membri del parlamento e diversi altri funzionari.

Due mesi dopo, in un’altra terribile esplosione nell’ufficio del primo ministro il 30 agosto 1981, il presidente Mohammad Ali Rajaee e il primo ministro iraniano Mohammad Javad Bahnar, furono assassinati e uccisi.

Ai Mojahedin si devono gli assassini degli Imam Jumai delle città di Tabriz, Kerman, Shiraz, Yazd e Kermanshah, di un governatore, del direttore della prigione di Evin, di diversi giudici dei tribunali rivoluzionari, di membri del parlamento, di funzionari governativi di medio rango e di membri di organizzazioni rivoluzionarie.

L’agosto del 1981, l’organizzazione Mojahedin mandò in piazza i suoi sostenitori armati per protestare e combattere contro il popolo e il governo. Il 5 ottobre 1981 usarono mitragliatrici e lanciarazzi RPG contro il popolo iraniano e le forze rivoluzionarie.

Tutti questi omicidi, guerriglie civili e uccisioni alla cieca di persone nelle strade e nei mercati hanno provocato la morte di oltre 17.000 cittadini iraniani. Molte persone innocenti venivano uccise solo per il fatto che erano religiosi o semplicemente perché somigliavano a persone religiose. I membri dell’organizzazione dei Mojahedin Khalq hanno ucciso centinaia di migliaia di iraniani e iracheni durante la loro permanenza in Iraq con l’aiuto di Saddam Hussein.

Trasferimento in l’Iraq nel momento culminante dell’aggressione militare di Saddam contro l’Iran

Nel settembre 1980, parte dei Mojahedin si trasferì in Iraq e iniziò a combattere contro l’Iran con la cooperazione dell’esercito iracheno Baath. i Mujahidin costruirono una base nel nord di Baghdad, nella provincia di Diyala. Questa base, chiamata “Camp Ashraf”, era il centro di residenza dei Mojahidin. Fu da questo centro che nel settembre 1980 il gruppo non solo spiò e fornì notizie del trasferimento di truppe ed equipaggiamento militare dai fronti di guerra iraniani al nemico dei baathisti iracheni, ma si unì anche all’esercito iracheno baathista. Uccisero un gran numero di soldati e ufficiali iraniani prigionieri nei campi di prigionia dopo terribili torture.

Dopo la guerra armata e l’impossibilità di rimanere fisicamente in Iran, nel terzo anno della “guerra imposta”i da Saddam Hussein contro l’Iran durata otto anni (1980-88) Masoud Rajavi e Maryam Rajavi alla guida dell’organizzazione, andarono in Iraq insieme ai membri del direttivo. Durante la permanenza in questo paese, entrarono in cooperazione con l’esercito baathista di Saddam formando un’unità militare con il nome di “Esercito di Liberazione Nazionale”, e quindi parteciparono attivamente e seriamente alla guerra contro il loro stesso popolo e la loro stessa madrepatria, cioè l’Iran.

Con l’appoggio dell’esercito di Saddam Hussein, i Mojahedin Khalq hanno formato una forza militare dotata di cannoni, carri armati e veicoli corazzati che durante la guerra Iran-Iraq ha effettuato più di un centinaio di operazioni militari contro i soldati iraniani. Nel 1989 sotto il nome di “Forugh Javidan”, fu effettuata l’operazione militare più importante che causò molte vittime tra la popolazione che viveva al confine sud-occidentale dell’Iran, e tante vittime tra i soldati e forze militari iraniane. Tuttavia l’Iran, effettuando un contrattacco, distrusse tutte le forze militari dell’organizzazione.

Dopo gli attentati del 1981 i vertici dei Mojaheddin, tra cui il leader Masoud Rajavi, si rifugiano a Parigi, dove fondano il Consiglio nazionale della resistenza iraniana (CNRI), il loro “ombrello politico”. Nel 1986, il governo francese, in fase di riavvicinamento con l’Iran, costrinse i membri dell’organizzazione Mojahedin a lasciare Parigi.

Dopo l’occupazione dell’Iraq da parte delle forze della coalizione antiterrorismo dal 2003 al 1° gennaio 2009, i residenti di Campo Ashraf sono stati protetti dagli americani. Il 1° gennaio 2009, il governo iracheno ha assunto la responsabilità della gestione di Campo Ashraf, cosa che ha causato preoccupazione ai residenti di questo campo e ai loro sostenitori perché i MEK sono stati ampiamente coinvolta nel massacro dei curdi nel nord dell’Iraq e degli sciiti nel sud e nell’Iraq centrale durante l’intifada di Shabaniyah (1991). La rivolta del popolo iracheno era iniziata con la fine dell’occupazione del Kuwait da parte dell’Iraq e dopo l’emanazione della risoluzione 670 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (25 settembre 1990) sull’embargo aereo contro l’Iraq da nord a sud. Di conseguenza, il controllo della maggior parte del paese cadde nelle mani delle forze popolari. Delle diciotto province dell’Iraq, quattordici caddero e solo le province settentrionali e centrali, tra cui Mosul, Salah al-Din, Anbar e Baghdad, rimasero nelle mani del regime Baath. Questa rivolta fu severamente repressa dalle forze militari di Saddam Hussein, in particolare dalle forze fedeli alla guardia presidenziale irachena, nonché dalle forze dell’organizzazione dei Mojahedin Khalq iraniani. Secondo quanto riconosciuto dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dal Gruppo per le Relazioni Estere del Parlamento australiano, l’Organizzazione dei Mojahedin Khalq, protetta da Saddam Hussein in Iraq, aveva aiutato la Guardia repubblicana di Saddam a reprimere brutalmente la rivolta di Shabaniyah.

Elizabeth Rubin in un articolo del New York Times intitolato “The Rajavi Cult” fa riferimento al ruolo di questa organizzazione nelle repressioni. Nell’articolo, gli ex membri dell’Organizzazione dei Mojahedin riportano che Maryam Rajavi affermò: “Prendete i curdi sotto i vostri carri armati e conservate i vostri proiettili per il Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane”. Nel suo rapporto il Rand Institute si occupa del ruolo dei Mujahedin nelle repressioni.

In un articolo sui fuggitivi dell’Organizzazione dei Mojahedin Khalq, presentato sul Melbourne Journal of International Law dell’Università di Melbourne, in Australia, l’attenzione è prestata al ruolo dell’Organizzazione dei Mojahedin. Nell’ articolo sono stati intervistati 7 membri separati da questa organizzazione, i quali hanno tutti confermato la partecipazione di membri dei Mojahedin al conflitto militare dell’esercito iracheno Baath con il popolo di questo paese. Il campo Ashraf (il quartier generale principale in Iraq) era situato esattamente a metà strada per consentire agli oppositori di Saddam di raggiungere Baghdad, i membri del campo sostenevano Saddam e si schieravano contro il popolo iracheno e assassinavano un gran numero di persone.

L’imam Juma della Preghiera del Venerdì svolge un ruolo importante nella comunità ed è designato dalla legittima autorità religiosa

“Guerra imposta” è l’espressione usata dall’Ayatollah Khomeini in riferimento al conflitto Iran-Iraq (1980-88) o guerra degli otto anni