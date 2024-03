Cari partecipanti!

Cari compatrioti!

Innanzitutto, vorrei estendere le mie congratulazioni a tutti in occasione della “Giornata Korisu” (Giornata dei saluti e della riconciliazione). In questo giorno, dopo un lungo inverno, parenti e amici si riuniscono e si ricongiungono. Spesso si crede che la celebrazione del Giorno del Korisu sia specifica delle regioni occidentali del nostro Paese. Tuttavia, dobbiamo ricordare che si tratta di una tradizione di lunga data del nostro popolo, radicata in secoli di storia. Pertanto, sarebbe opportuno iniziare la celebrazione di Nauryz con il Giorno di Korisu come nazione unita.

Quest’anno la festa di Nauryz coincide con l’inizio del mese sacro del Ramadan. Anche la convocazione del Kurultai nazionale di quest’anno avviene alla vigilia di Nauryz. Nauryz simboleggia la rinascita della natura e della vita, mentre le riunioni del Kurultai contribuiscono all’avanzamento e al rafforzamento dei valori sociali progressisti. L’innovazione e la modernizzazione sono percorsi essenziali per il progresso.

Gli incontri annuali dei membri del Kurultai nazionale sono ormai diventati una tradizione consolidata. Dopo aver ospitato l’incontro inaugurale a Ulytau, la culla della nostra nazione, e l’incontro dello scorso anno nel venerato Turkestan, siamo ora riuniti in un’altra regione storicamente significativa: Atyrau.

Non è un caso che la terza riunione del Kurultai nazionale si tenga sulle rive del fiume Zhaiyk. Nelle vicinanze si trova il sito dell’illustre città di Saraishyk. Storicamente, è stata un importante centro amministrativo e commerciale del Jochi Ulus e del Khanato kazako. Situata lungo la Grande Via della Seta, Saraishyk ha svolto un ruolo geostrategico cruciale, favorendo ampi scambi economici, politici e culturali tra Oriente e Occidente. Da qui i nostri famosi khan hanno governato la vasta steppa e alcuni di loro hanno trovato qui il loro riposo eterno. Secondo gli storici, è l’ultima dimora di Kasym Khan, che ha elevato il khanato kazako a uno stato formidabile. In sostanza, Saraishyk occupa una posizione particolare nella nostra ricca storia.

Rendiamo onore ai nostri stimati antenati, che hanno trasmesso questa preziosa eredità ai loro discendenti. Tuttavia, soffermarsi solo sul passato non può portare alla creazione di una nazione veramente civile. Per ampliare gli orizzonti del nostro Paese, dobbiamo stabilire un nuovo insieme di valori.

Il Kurultai non è mai stato una piattaforma per incontri grandiosi e discussioni infruttuose. Questa tendenza continuerà anche in futuro. I due incontri precedenti hanno visto il lancio di iniziative significative per il progresso del Paese, molte delle quali sono già state realizzate. Sono in corso trasformazioni positive in vari settori e ambiti. Lo scorso autunno, nel mio discorso sullo stato del Paese, ho introdotto una svolta verso una nuova politica economica. All’inizio di febbraio, il governo è stato cambiato e gli sono stati affidati nuovi compiti.

Tuttavia, affrontare le questioni economiche da sole non è sufficiente per diventare una nazione veramente sviluppata. Dobbiamo adottare un approccio globale, delineando linee guida non solo in ambito socio-economico, ma anche in ambito ideologico. Per questo motivo, quest’anno terremo l’incontro nazionale del Kurultai prima del solito, deviando dal tipico programma estivo. Alla luce di ciò, desidero evidenziare singolarmente alcune questioni urgenti.

Innanzitutto, è imperativo rafforzare l’unità del nostro popolo. Come sapete, lo sottolineo costantemente. Una nazione unita da aspirazioni condivise andrà sempre avanti, senza mai restare indietro.

L’intellighenzia, e in particolare gli anziani statisti, svolgono un ruolo significativo nell’alimentare l’unità della nostra nazione. Essi incarnano l’essenza e l’orgoglio della nostra nazione. L’unità del popolo inizia con l’unità della sua intellighenzia. In altre parole, l’unità e l’armonia tra le figure di spicco e rispettate della nostra società sono estremamente importanti. Dovrebbero creare un precedente e impegnarsi in discussioni su argomenti sostanziali e innovativi che rafforzino l’unità nazionale e favoriscano la corretta educazione delle giovani generazioni.

Il presidente dell’Unione degli Scrittori e membro del Kurultai nazionale, Mereke Kulkenov, ha recentemente sottolineato l’importanza dell’idea che il riconoscimento e il rispetto reciproco tra le nostre figure di spicco rafforzerebbero la coesione della nostra nazione.

Negli ultimi tempi si è discusso molto di vari eventi dell’antico passato e di personaggi storici famosi. Le discussioni si sono intensificate al punto che i nostri scrittori e poeti discutono con fervore sulle origini di Gengis Khan, confrontando e contrastando i leader del movimento “Alash” e le nostre figure dell’era sovietica.

Trovare la verità in queste discussioni è difficile e, anche se la si raggiunge, non è necessario impegnarsi in vuote polemiche che agitano la società. Ogni epoca ha le sue caratteristiche uniche. Tutti i nostri personaggi storici hanno servito la loro nazione, guidati dalle loro convinzioni e visioni del mondo individuali. Questo ha portato le generazioni successive a discutere su chi avesse ragione e chi torto.

In sostanza, è impossibile contrapporre direttamente varie figure storiche e periodi storici distinti. In definitiva, tutto questo fa parte della nostra storia, del viaggio che il nostro popolo ha percorso. È essenziale esaminare la nostra storia in modo onesto e imparziale, accettandola per quello che è. La nostra storia dovrebbe servire come fattore unificante per la nazione.

Dobbiamo riconoscere che a volte prendiamo la storia in modo troppo emotivo. Scavare troppo nel passato può causarci più danni che benefici. Nessuno può cambiare il passato. Dobbiamo sempre ricordare che il tempo è il giudice più imparziale.

Abbiamo bisogno di unità e solidarietà, non di discorsi vuoti e discussioni infinite. Nell’attuale fase storica, il nostro popolo deve essere unito nelle parole e nei fatti. È quindi importante che i nostri intellettuali prestino particolare attenzione al rafforzamento dell’unità della nazione.

Le generazioni più anziane dovrebbero aprire la strada, dando ai giovani le giuste linee guida e istruzioni. Nel nostro Paese ci sono molti giovani di talento, istruiti e attivi. Il nostro compito è quello di infondere in loro le qualità più nobili e progressiste.

“Se non vedi un amico nel tuo vicino, tutte le tue azioni sono inutili” – queste parole del grande poeta Abay rimangono attuali. Mi auguro sempre che i nostri intellettuali siano uniti e mostrino solidarietà reciproca. Alla fine, la nostra reciproca attenzione si tradurrà in una comune simpatia e preoccupazione per il destino del Paese.

Lo ripeto ancora una volta: dobbiamo fermare tutte le inutili chiacchiere che portano discordia nella nostra società. Dobbiamo cercare di pensare e riflettere a livello nazionale. Per esempio, l’onore degli antenati, la conoscenza e lo studio dell’ascendenza sono di grande importanza per tutti i kazaki. Pertanto, lo shezhire (genealogia) è parte integrante del nostro codice culturale.

Tuttavia, è inaccettabile pensare in un quadro così limitato. Inoltre, cosa ancora più importante, è inammissibile politicizzare questo argomento. Di recente sono diventate prassi comune diverse lettere collettive con richieste di immortalare la memoria di determinate persone in base al principio della parentela e del compatriottismo. Si tratta di erigere monumenti e memoriali a loro dedicati e di assegnare i loro nomi alle strade.

È una situazione molto spiacevole. Questo approccio deforma lo spazio ideologico unitario del Paese e influisce negativamente sull’educazione delle generazioni future. Si è arrivati al punto che all’estero il nostro Paese viene definito il territorio dei monumenti, facendo riferimento a un gran numero di monumenti sia del lontano passato storico sia del periodo sovietico. Pertanto, nella politica onomastica, oltre alle figure storiche significative, è importante sottolineare i valori nazionali e i concetti chiave che incarnano gli ideali del nostro Stato, come l’Indipendenza, la Repubblica e l’Unità.

Se vogliamo rimanere un Paese unito e uno Stato forte, dobbiamo sempre ricordarlo. Le persone che antepongono gli interessi nazionali a quelli personali dovrebbero essere un esempio per i nostri discendenti e per noi. Questo è particolarmente importante nella situazione geopolitica odierna.

A questo proposito, vorrei fare una menzione speciale del nostro famoso scrittore e importante uomo di Stato, Abish Kekilbayev. Era un individuo unico e uno scrittore classico che ha lasciato un segno indelebile nella vita spirituale del nostro popolo e ha dato un enorme contributo allo sviluppo del nostro Stato.

Ho lavorato con Abish Kekilbayuly e l’ho conosciuto da vicino. Era davvero una figura di spicco, un uomo di elevata cultura interna. Abish Kekilbayev non parlava mai male di nessuno, non metteva le persone l’una contro l’altra, trattando tutti con rispetto e amore. Molte persone venivano da altre regioni del nostro Paese per rendergli omaggio e per parlare con lui. Le porte della sua casa erano sempre aperte a tutti. Le persone erano ispirate e sollevate dopo averlo incontrato.

Era lontano dalle piccole chiacchiere. Pensava e ragionava molto su argomenti che riguardavano il passato, il presente e il futuro di tutta l’umanità. In una parola, Abish Kekilbayev era un grande intellettuale e un uomo saggio.

Oggi in questa sala è presente Ilya Zhakanov, l’Eroe del Lavoro, figura culturale di spicco, membro del Congresso Nazionale. Ilya Zhakanovich è un vero uomo di Stato e un brillante rappresentante dei nostri intellettuali, che si è guadagnato un grande rispetto nella società con le sue idee profonde e le sue opinioni equilibrate. Dobbiamo onorare questi figli e figlie del nostro popolo, parlando dei loro percorsi di vita e promuovendo i loro principi e ideali in modo completo.

L’espansione della lingua kazaka rimarrà una priorità fondamentale della politica statale. Ogni anno cresce la richiesta della lingua kazaka, che diventa la lingua degli affari, della tecnologia e della scienza. L’istruzione è il modo migliore per sviluppare ulteriormente la lingua.

Oggi la quota di letteratura in lingua kazaka è aumentata nelle principali librerie. Recentemente, una nuova generazione di editori ha tradotto e pubblicato molti bestseller mondiali. Traducono non solo narrativa, ma anche letteratura economica.

L’essenza della politica statale è quella di rafforzare il ruolo della lingua kazaka nella vita quotidiana senza forzare nessuno. Parlare solo della lingua di Stato non serve a nulla; sono importanti le azioni concrete.

A questo proposito, vorrei sottolineare l’attività della Comunità internazionale “Qazaq Tili” (lingua kazaka), la cui leadership è assunta da rappresentanti della nuova generazione guidati da Rauan Kenzhekhanuly, membro del Kurultai nazionale.

Ho sostenuto l’iniziativa di creare il fondo di dotazione “Qazaq tili”. Questa buona iniziativa è stata accolta da molti cittadini facoltosi del nostro Paese. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato attivamente al sostegno di questo progetto. Sono certo che anche altre persone facoltose e premurose contribuiranno a rimpinguare il Fondo.

Parlo sempre della grande importanza dell’industria creativa nello sviluppo economico; sfruttare le sue capacità è fondamentale anche per il futuro della lingua di Stato. È necessario utilizzare nuovi approcci e strumenti efficaci se vogliamo fare progressi nello sviluppo della lingua kazaka.

In questo caso, dobbiamo utilizzare solo gli aspetti utili delle moderne tecnologie informatiche. Purtroppo, l’uso indiscriminato di Internet ha un impatto negativo sull’educazione delle giovani generazioni. Oggi anche gli adulti, per non parlare dei bambini, sono eccessivamente dipendenti dal consumo di contenuti insignificanti dei social media.

Dobbiamo innanzitutto instillare nei giovani l’amore per la lettura. Solo così diventeremo una nazione di lettori. All’alba dell’Indipendenza, nei difficili anni Novanta, la biblioteconomia nel nostro Paese è passata in secondo piano. In seguito, migliaia di biblioteche sono state chiuse e abbiamo perso un fondo librario multimilionario.

Negli ultimi anni sono stati compiuti alcuni passi per correggere la situazione. La biblioteca è un tesoro della memoria dello Stato e della nazione. Le biblioteche conservano fonti e materiali storici di grande valore. Pertanto, la biblioteconomia richiede un’attenzione particolare. I libri devono essere accessibili ai lettori. Sapete che durante l’incontro dello scorso anno del Kurultai in Turkestan, ho parlato dell’importanza di costruire in Kazakistan moderne biblioteche aperte 24 ore su 24, che esistono in molti Paesi. Ad Almaty e ad Astana sorgeranno presto splendidi edifici per tali biblioteche.

Sono necessarie alcune misure globali per sviluppare questo settore. Alcune biblioteche di Almaty sono state aggiornate per soddisfare i requisiti moderni. Ora le giovani generazioni hanno tutte le opportunità per essere creative e acquisire nuove conoscenze. I governatori di altre regioni dovrebbero prendere esempio da questa esperienza.

L’amore per i libri è una qualità meravigliosa. Molti Paesi celebrano una giornata nazionale dedicata alla lettura e ai libri. A questo proposito, condivido l’iniziativa dei membri della Kurultai nazionale Burikhan Nurmukhamedov, Aidos Sarym, Daniyar Ashimbaev di istituire una Giornata nazionale del libro. Questa deve essere ricca di contenuti reali, tra cui vari eventi tematici, mostre speciali di libri e festival.

I libri sono uno dei passi più significativi verso il progresso della nostra nazione. Pertanto, dobbiamo radicare costantemente nella società un’elevata cultura della lettura.

Per andare avanti con fiducia, dobbiamo comprendere appieno la portata della nostra storia nazionale, proteggendo e promuovendo il nostro patrimonio culturale. Il Kazakistan è il diretto successore della civiltà nomade della Grande Steppa. L’Ulus dei Jochi, famoso in tutto il mondo come Orda d’Oro, è sempre stato l’apice riconosciuto della costruzione di uno Stato nelle vaste distese dell’Eurasia centrale.

L’eredità geopolitica di questa potenza medievale è stata il terreno fertile per la nascita di diversi Stati eurasiatici, tra cui il Khanato kazako. La fusione di vari gruppi etnici e religioni ha creato un modello unico di simbiosi interculturale e di costruzione di uno Stato in questo spazio.

Per sei secoli, i Jochidi hanno giocato un ruolo decisivo nel destino dell’Eurasia centrale, sforzandosi di formare un’unica comunità civilizzata su un vasto territorio. L’Ulus dei Jochi, come l’Impero Romano, ha fissato gli standard di sviluppo per gli Stati e i popoli della Grande Steppa per molti secoli a venire e ha portato l’amministrazione pubblica a un livello qualitativamente nuovo.

È simbolico che l’evento odierno si svolga nell’anno dell’800° anniversario della formazione dell’Ulus di Jochi. Tuttavia, non è un motivo per fare grandi festeggiamenti ma, prima di tutto, uno stimolo per un serio lavoro di ricerca. L’Ulus di Jochi occupa un posto significativo nella tradizione della statualità del Kazakistan, poiché il passato, il presente e il futuro del nostro Paese sono strettamente intrecciati con il suo patrimonio storico. È fondamentale che la percezione dell’Orda d’Oro nel mondo sia inestricabilmente legata al Kazakistan.

Recentemente sono iniziati i lavori per la realizzazione di un documentario in più parti sulla storia e sulle figure leggendarie dell’Orda d’Oro, con il coinvolgimento di esperti stranieri riconosciuti. Questo film dovrebbe essere presentato su piattaforme internazionali popolari. In generale, per costruire l’immagine del nostro Paese sulla scena internazionale, è necessario utilizzare più attivamente e ampiamente il marchio dell’Orda d’Oro. Per questo motivo, sono importanti attività sistematiche per uno studio completo della storia e del patrimonio dell’Orda d’Oro. Molto è già stato fatto in questa direzione.

Su mia iniziativa è stato creato l’Istituto per lo Studio dell’Ulus Jochi. È in corso un lavoro sistematico per la stesura di una nuova storia accademica del Kazakistan in sette volumi, in cui sono coinvolti più di 250 scienziati, tra cui 60 specialisti stranieri. Per la prima volta nella prassi accademica di preparare tali pubblicazioni, un volume separato sarà dedicato al periodo di Ulus Jochi.

Vadim Trepavlov, un importante storico russo, ha contribuito in modo significativo alla stesura del libro. Purtroppo è recentemente scomparso. Ciononostante, Vadim Trepavlov è riuscito a preparare e a consegnare al comitato editoriale del libro in più volumi materiali di ricerca di inestimabile valore. Questo esemplifica la fruttuosa interazione tra le scuole storiche kazake e russe.

L’anno scorso il Kazakistan è stato eletto membro del Comitato per il patrimonio mondiale dell’UNESCO, il che rappresenta un’opportunità da sfruttare. Altyn-Emel e Barsakelmes sono già nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. È fondamentale continuare a impegnarsi in questa direzione, dato il loro significativo valore spirituale e culturale.

Il Kazakistan ospita molti siti naturali e storici unici. Tra questi c’è l’altopiano di Ustyurt, il nostro orgoglio nazionale, noto per i suoi panorami ipnotici che attirano rinomati fotografi stranieri in cerca di scatti pittoreschi.

Un’altra caratteristica notevole di questi luoghi sono le moschee sotterranee, oltre due dozzine delle quali si trovano nel Kazakistan occidentale. Costruite in epoche diverse, queste moschee variano in modo significativo, riflettendo le radicate tradizioni spirituali del nostro popolo. È fondamentale preservare e promuovere globalmente i nostri paesaggi unici e il nostro patrimonio storico e culturale.

Incarico gli organi autorizzati, in collaborazione con la Commissione nazionale, di iniziare a iscrivere i siti citati nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

La reputazione del Kazakistan come “Paese dei petroglifi” è ben meritata. Il crinale di Eshkiolmes, uno dei più grandi gruppi di petroglifi dell’Eurasia, insieme agli antichi disegni di Arpauzen, Kulzhabasy e Sauyskandyk, racconta millenni di civiltà della steppa.

Purtroppo, negli ultimi anni si è assistito alla distruzione di alcuni petroglifi, presumibilmente per le esigenze dell’industria edilizia. Dobbiamo proteggere questi siti storici. Incarico le autorità competenti di attuare le misure di protezione necessarie, compresa la modifica della legislazione, se necessario.

Per preservare il nostro ricco patrimonio storico e culturale, le attività archeologiche devono essere regolamentate. La scarsità di archeologi professionisti e la mancanza di licenze di scavo hanno permesso agli “imprenditori archeologici” di sfruttare il settore in Kazakistan. Spesso forniscono alle imprese edili garanzie infondate sull’assenza di significato storico in cambio di pagamenti sostanziosi.

Anche la questione degli “archeologi neri” rientra nello stesso ambito. Negli ultimi due decenni, molti dei più importanti monumenti archeologici del nostro Paese sono stati letteralmente saccheggiati. Le preziose scoperte fatte sul territorio kazako vengono ora rinvenute all’interno di collezioni private kazake e internazionali, oltre che esposte in vari musei del mondo.

Questa situazione richiede un’attenzione urgente attraverso il miglioramento della legislazione nel campo dell’archeologia, la semplificazione delle licenze e l’inasprimento delle sanzioni per gli scavi archeologici illegali.

La regolamentazione dovrebbe essere rafforzata nel campo del restauro degli oggetti del patrimonio storico e culturale. È importante intensificare il lavoro per il ritorno in Kazakistan di manufatti storici provenienti da musei stranieri. Se non c’è questa opportunità, è necessario creare repliche esatte per i musei nazionali. Penso che i membri del Kurultai, che sono deputati del Parlamento di diverse fazioni, si impegneranno per risolvere questi problemi.

Il compito più importante è quello di rafforzare la nostra identità nazionale. In un’intervista rilasciata al giornale “Egemen Qazaqstan”, ho parlato del fatto che dovremmo iniziare a celebrare Nauryz in modo nuovo. Proprio l’altro giorno è stato adottato un concetto speciale.

Naturalmente, questo non implica in alcun modo il rifiuto di celebrare il nuovo anno, che continueremo a festeggiare insieme alla comunità internazionale. Allo stesso tempo, aumenteremo l’importanza della festa di Nauryz e ne arricchiremo significativamente il contenuto. Ad esempio, nel periodo di festa che inizia con Korisu kuni, ogni giorno ha ora un proprio nome. Uno di questi è dedicato all’abito nazionale, con il quale dovremmo essere riconosciuti nel mondo. L’anno scorso, durante l’evento iftar, mi sono concentrato specificamente su questo tema.

Alcune grandi aziende e istituzioni scolastiche stanno già attuando la pratica di indossare l’abito nazionale tradizionale. Questa buona pratica dovrebbe essere sostenuta e ampliata. Questo è particolarmente importante ora. Il fatto è che negli ultimi anni nel nostro Paese ci sono state molte persone avvolte in abiti neri. Tutti ne sono a conoscenza. E non si tratta di estranei, ma di nostri concittadini.

Vestirsi di nero va contro la mentalità del nostro popolo ed è un’imitazione sconsiderata di norme straniere radicate nel fanatismo religioso. Non dobbiamo allontanarci dalle nostre radici spirituali ed erodere la nostra identità nazionale.

Il desiderio dei neofiti radicalizzati di imporre alla società ideologie religiose estranee, anche attraverso forme arcaiche di abbigliamento, è una sfida deliberata ai nostri modelli e valori tradizionali.

Dobbiamo affidarci alle conoscenze religiose e alle linee guida spirituali tramandate dai nostri antenati nel corso di migliaia di anni. Per preservare e rafforzare la sovranità spirituale del Paese, dobbiamo essere guidati dal sunnismo hanafi, che è tradizionale per la maggior parte dei popoli turchi, compresi i kazaki.

La percezione intellettuale del mondo e il libero pensiero dell’hanafismo hanno creato i presupposti per il rinascimento islamico, la fioritura dell’arte e della scienza nella nostra regione e l’emergere di grandi pensatori come al-Farabi. Un’attenzione particolare va riservata allo studio approfondito e alla divulgazione dell’eredità di Khoja Ahmed Yassawi, il fondatore del sufismo turco, che ha dato un contributo significativo alla diffusione e all’affermazione dell’Islam nella Grande Steppa. Per cominciare, è necessario organizzare un simposio speciale su invito di studiosi nazionali e stranieri.

A questo proposito, vorrei anche spendere qualche parola su un’antica reliquia legata a Yassawi. Nei Paesi musulmani, le tombe di figure religiose famose sono sempre adornate con una copertura appropriata. La tomba del Profeta Maometto a Medina è decorata in modo simile. Questa tradizione è insita nella civiltà islamica.

La tomba di Khoja Ahmed Yassawi, nel sacro Turkestan, è stata a lungo priva di una copertura speciale. Il tentativo di restaurarla qualche anno fa è stato infruttuoso.

Incarico gli organismi autorizzati di ripristinare questo prezioso manufatto nel più breve tempo possibile e di riportarlo nel luogo a cui era destinato.

Onorando le nostre radici spirituali, dobbiamo rafforzare la natura laica del nostro Stato in ogni modo possibile. Il Kazakistan sarà sempre tollerante nei confronti di tutte le fedi, le credenze e gli insegnamenti che non minano il nostro Stato e la moralità pubblica.

Tuttavia, non possiamo e non intendiamo assecondare coloro che, sotto l’influenza delle tendenze occidentali e non, promuovono valori estranei alla nostra cultura e, per di più, contrari alla base dualistica del mondo. I nostri figli sono coinvolti in questa propaganda distruttiva, quindi il prezzo della questione è più alto che mai: si tratta della salute spirituale delle giovani generazioni.

La nostra posizione su questo tema non sarà influenzata né dalle congiunture politiche né dalle nuove tendenze mondiali. Dobbiamo coltivare con fermezza e coerenza i valori tradizionali della famiglia.

Occorre prestare molta attenzione ai fatti di discriminazione e persino di oppressione delle donne nelle famiglie in cui i canoni islamici sono percepiti in forma estremamente distorta e dogmatica.

Oggi, la nota avvocatessa Ayman Omarova ha fatto una dichiarazione piuttosto emotiva ma allo stesso tempo fondata. Sono d’accordo con lei su molti punti. Dobbiamo agire.

In queste famiglie, la vita è costruita su divieti e ordini assurdi che contraddicono lo spirito del XXI secolo con i suoi progressi scientifici e tecnologici. Sembra che le persone stiano deliberatamente scivolando indietro alla morale e ai modelli comportamentali del Medioevo.

Nel nostro Paese c’è chi, con il pretesto di presunte tradizioni nazionali, sta cercando di imporre la pratica del rapimento della sposa. Questo palese oscurantismo è ingiustificabile e va contro gli ideali di una società progressista in cui la dignità, i diritti e le libertà di ogni essere umano sono un valore assoluto. Credo che fatti del genere richiedano non solo una condanna morale, ma anche una valutazione giuridica.

Dobbiamo contrastare l’estremismo religioso e l’arcaismo aderendo fermamente ai canoni del nostro Islam tradizionale, che è uno dei principali pilastri dell’identità nazionale. Dobbiamo sempre partire dalla nostra concezione del mondo e seguire il nostro codice culturale unico.

I simboli di Stato sono l’incarnazione visibile della nostra identità nazionale. L’anno scorso ho parlato della necessità di sistematizzare e portare a un unico standard i simboli delle nostre città e regioni. Essi dovrebbero riflettere non solo le specificità regionali, ma anche combinare organicamente gli elementi chiave dell’immagine del Paese. Si sta lavorando concretamente in questa direzione.

Allo stesso tempo, per quanto ne so, durante le discussioni, diversi esperti e attivisti pubblici hanno espresso la necessità di modernizzare l’intero sistema di simboli dello Stato. Credo che la nostra bandiera celeste sia stilisticamente impeccabile e, soprattutto, rifletta chiaramente l’unicità e gli ideali del nostro Paese.

Lo stesso vale per l’inno nazionale, che racchiude in modo sintetico i valori e lo spirito della nostra nazione. Grazie ai vari successi dei nostri connazionali, la sua melodia si sente in tutto il mondo. È diventata una buona tradizione festeggiare il nuovo anno in compagnia di parenti e amici sotto il suono emozionante dell’inno. In altre parole, le parole e la musica dell’inno trovano una forte risposta nel cuore dei nostri cittadini.

Per quanto riguarda lo stemma del nostro Stato, credo sia ragionevole prendere in considerazione le valide argomentazioni di esperti e cittadini, compresi i giovani, secondo cui lo stemma del Kazakistan è troppo difficile da percepire, contiene eclettismo e segni dell’era sovietica.

In caso di accordo comune, sarebbe possibile creare una commissione speciale, che esamini tutti gli aspetti in dettaglio e tenga discussioni pubbliche. Poi, si potrebbe bandire un concorso pubblico per il miglior bozzetto del nuovo emblema di Stato del Kazakistan.

Oltre a rafforzare l’identità nazionale, è importante onorare la memoria dei nostri eroi. In molti Paesi, la percezione di eventi critici del passato sta diventando uno strumento di manipolazione informativa e politica. Man mano che la Seconda Guerra Mondiale si allontana, nascono sempre più miti storici e militari su di essa. Il Kazakistan ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere la verità storica e la conservazione della vera memoria di questo conflitto più sanguinoso della storia umana.

L’anno prossimo, l’80° anniversario della Grande Vittoria sarà ampiamente celebrato in tutto il mondo. Yedil Zhanbyrshin, membro della Kurultai nazionale e deputato del Mazhilis, ha giustamente affermato che dovremmo iniziare a prepararci per la celebrazione di questa data significativa in anticipo.

Negli ultimi anni, lo Stato sta svolgendo un lavoro sistematico per eliminare le “macchie bianche” nella nostra storia, per ristabilire la giustizia storica. Uno studio approfondito dei materiali d’archivio è fondamentale per ottenere una prospettiva obiettiva del passato.

Un enorme contributo a questo lavoro è dato dal progetto “Kazakhstandyk kaharman maydangerler” (Eroi in prima linea del Kazakistan). Per tre decenni, questo progetto è stato guidato da un gruppo di ricercatori sotto la guida di Baktykozhi Izmukhambetov, Eroe del Lavoro del Kazakistan, membro del Kurultai nazionale e deputato del Mazhilis. Durante questo periodo, sono stati pubblicati in totale 56 volumi sui destini e le imprese dei soldati kazaki, con sei volumi interamente dedicati alle donne al fronte. Con l’avvicinarsi dell’80° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, è probabile che vengano incoraggiate ulteriori ricerche in questa direzione.

Lo Stato si adopera costantemente per preservare la memoria dei nostri connazionali che hanno compiuto imprese di armi e di lavoro senza precedenti durante gli anni della guerra. I nomi di eroi come Malik Gabdullin, Sabyr Rakhimov, Aliya Moldagulova, Manshuk Mametova, tra gli altri, vivono nei nomi di comunità, strutture e strade in tutto il Paese.

In linea con la tradizione, scuole di volo, basi aeree e aeroporti portano il nome dei nostri eroi “alati”. Così, l’Istituto militare delle forze di difesa aerea di Aktobe è intitolato a Talgat Bigeldinov. La base aerea di Karaganda è intitolata a Nurken Abdirov. L’aeroporto internazionale di Atyrau è intitolato a Khiuaz Dospanova.

È necessario continuare questa pratica e onorare debitamente i servizi del leggendario pilota, due volte Eroe dell’Unione Sovietica, Sergei Lugansky, che ha dimostrato un coraggio eccezionale al fronte. Una delle strade della sua città natale, Almaty, porta il suo nome. Credo che la memoria dell’eroe debba essere immortalata nel nome della base aerea delle Forze di Difesa Aerea del Kazakistan, situata a Taldykorgan.

Abbiamo anche stabilito un’importante tradizione di concedere il titolo di “Halyk Kaharmany” (Eroe nazionale) a eroi il cui coraggio e la cui resistenza non hanno ricevuto il riconoscimento che meritavano a suo tempo. Nel 2022, il più alto grado di onore è stato assegnato postumo a Tuleugali Abdybekov, Alexander Nesmiyanov e Ibraim Suleimenov, mentre nel 2023 agli aksakal (anziani illustri) Abdygali Kaimoldin e Ivan Gapich, che hanno superato il traguardo del secolo di vita.

Le imprese degli eroi della Seconda guerra mondiale sono un esempio per le generazioni presenti e future di difensori della Madrepatria. I nomi di molti dei nostri soldati sono iscritti a lettere d’oro negli annali eroici del nostro Paese. Vorrei parlare separatamente di tre di questi valorosi figli del nostro popolo.

Sagadat Nurmagambetov, appena arrivato al fronte, fu nominato comandante di plotone e nella battaglia per Berlino partecipò come comandante di battaglione. Dopo aver attraversato il crogiolo della guerra, in tempo di pace divenne il primo Ministro della Difesa del Kazakistan indipendente.

Il leggendario Bauyrzhan Momyshuly dimostrò un eccezionale talento da ufficiale. Comandò un battaglione, un reggimento e una divisione nei tratti più difficili del fronte. Per la prima volta utilizzò la tattica dell’evasione dall’accerchiamento, che in seguito ricevette il nome di “spirale di Momyshuly”.

Oggi l’impresa di Rakhymzhan Koshkarbayev, che fu tra i primi a issare la bandiera di battaglia sul palazzo del Reichstag, è indiscussa.

Come ricorderete, in occasione dell’ultima riunione del Kurultai nazionale, ho proposto l’iniziativa di assegnare i nomi delle nostre personalità di spicco a diversi ordini. Questa pratica, in molti Paesi, contribuisce a rafforzare il patriottismo e l’identità nazionale.

Ora, sotto gli auspici della Commissione repubblicana, si sta lavorando per migliorare il sistema delle onorificenze statali. Abbiamo l’ordine d’onore “Aibyn”, che viene assegnato al personale militare e ai dipendenti di altre agenzie di sicurezza.

Ritengo opportuno assegnare i nomi di Sagadat Nurmagambetov, Bauyrzhan Momyshuly e Rakhymzhan Koshkarbayev ai vari gradi di questo ordine. In questo modo, compiremo un altro passo importante nel ripristino della giustizia storica e nell’immortalare la memoria del valore dei nostri soldati. Sono certo che questa decisione infonderà in questi premi lo spirito eroico dei nostri illustri compatrioti e ispirerà i loro detentori a servire la Madrepatria in modo disinteressato.

Per realizzare le nostre aspirazioni creative, dobbiamo liberarci dai comportamenti distruttivi. È importante imparare tutte le cose buone e rifiutare quelle cattive. Il grande Abay ne parlava, esortandoci a evitare cinque cose e a impegnarci per cinque. Il suo monito è ancora attuale, perché ogni epoca porta con sé sfide e minacce. A causa della globalizzazione, dello sviluppo di nuove tecnologie e di molte altre ragioni, sono emersi nuovi vizi della società, contro i quali dobbiamo combattere. Credo che come nazione dobbiamo erigere una solida barriera contro la diffusione dei seguenti cinque mali sociali.

Innanzitutto il traffico di droga, comprese le droghe sintetiche, che è diventato una vera e propria epidemia. Solo l’anno scorso sono stati scoperti più di 7.500 reati in questo settore e sono state sequestrate 41 tonnellate di sostanze stupefacenti provenienti dal traffico illecito.

La tossicodipendenza si sta diffondendo con particolare rapidità tra i bambini, avvelenando la nostra giovane generazione. Dobbiamo intensificare la lotta alla droga senza perdere tempo, perché domani potrebbe essere già troppo tardi. Attualmente abbiamo pene abbastanza severe per il traffico di droga.

Sono d’accordo con la dichiarazione di Aiman Omarova, secondo cui è necessario punire chi produce e facilita il traffico di droga. Ma i cosiddetti corrieri dovrebbero essere perseguiti, anche se non fino a questo punto. Deve esserci una distinzione. Questa è la mia istruzione alle forze dell’ordine. Spero che i deputati inizino questo lavoro.

Propongo che la responsabilità per la produzione di sostanze stupefacenti sia aumentata al massimo, equiparandola ai reati più gravi. Chiedo al Parlamento di sostenere questa iniziativa.

All’ultima Kurultai, ho parlato della necessità di adottare misure sistemiche per combattere la diffusione dei dispositivi di svapo, che causano danni significativi alla salute dei bambini e dei giovani, e quindi al futuro della nostra nazione. Il Parlamento sta attualmente esaminando un disegno di legge che criminalizza l’importazione, la produzione e il traffico di dispositivi di svapo. Sono certo che questo passo ridurrà in modo significativo la diffusione di questo nuovo contagio. Allo stesso tempo, è necessario svolgere un’opera di sensibilizzazione sistematica attraverso i media. Come nazione progressista, dobbiamo sradicare questa abitudine, che ha un impatto negativo non solo sulla salute della nazione, ma anche sull’immagine internazionale del nostro Paese.

Un altro problema della nostra società è la dipendenza dal gioco d’azzardo. Secondo alcuni dati, circa 400.000 cittadini sono clienti abituali di sale scommesse e casinò, pari alla popolazione di una grande città.

La dipendenza dal gioco d’azzardo porta una miseria incommensurabile, distruggendo migliaia di famiglie e spingendo molti verso la criminalità. Giorno dopo giorno si susseguono notizie di persone che si indebitano a causa del gioco d’azzardo e si tolgono la vita. Questa dipendenza si sta ripercuotendo sulle giovani generazioni e il gioco d’azzardo online sta diventando un’attività quotidiana per i bambini.

L’anno scorso, le autorità competenti hanno bloccato più di 4.000 siti web con insegne di casinò online. Come sapete, è stato adottato un piano globale per combattere l’abuso e il traffico di droga. Per combattere la ludomania, il Governo dovrebbe approvare un documento simile, che limiti legalmente questa dipendenza dannosa. Su iniziativa del partito Amanat, è stato preparato un progetto di legge in materia, attualmente all’esame del Parlamento. Dovrebbe essere adottato prima della fine dell’attuale sessione. Non possiamo ignorare il fatto che i nostri giovani si rovinano giocando d’azzardo e cercando soldi facili. Solo il reddito ottenuto con un lavoro onesto e coscienzioso sarà sempre utile.

Un’altra tendenza preoccupante è l’aumento della violenza domestica, del bullismo e dell’aggressività. In tutta franchezza, nella nostra società si è diffusa la crudeltà. Ci sono molti che sono pronti a insultare, umiliare e picchiare una persona; probabilmente tutti hanno visto aggressioni agli autisti delle ambulanze e dei mezzi pubblici.

La saggezza popolare dice: “Chi nasconde il proprio malanno non troverà una cura”. Dobbiamo parlare apertamente di questi mali sociali. I nostri cittadini devono sentirsi sicuri sia a casa che nei luoghi pubblici. Pertanto, nel nostro Paese devono prevalere la legge e l’ordine. Soprattutto, dobbiamo crescere una generazione con un’elevata cultura morale.

Un altro fenomeno estremamente negativo è il vandalismo. Purtroppo, la deturpazione dilagante di qualsiasi cosa, dai beni pubblici al patrimonio culturale secolare, è già diventata la norma. Basta guardare la Zhumbaktas a Burabay, la Kempirtas a Bayanaul, la cui bellezza unica è oscurata da varie scritte. Perché è necessario distruggere gli ascensori nei condomini, i parchi giochi nei cortili, le fermate degli autobus sulle strade?! Tutto ciò è prova di un comportamento maleducato e incolto.

Ogni cittadino di un Paese civile dovrebbe proteggere la proprietà pubblica come se fosse la propria. A questo proposito, gli esempi di Giappone, Corea del Sud, Cina e Singapore sono esemplificativi per molti. Perché dovremmo essere peggiori degli altri?

Il prossimo vizio è lo spreco di denaro. Senza dubbio, l’inizio della prosperità è la frugalità. Nei Paesi sviluppati esiste una forte cultura della conservazione della luce e dell’acqua. Da noi la situazione è esattamente opposta: a causa degli sprechi di milioni di nostri concittadini, la ricchezza del Paese viene sprecata.

Prendiamo ad esempio la questione dell’acqua. Francamente, manca una cultura della conservazione dell’acqua, mentre in tutto il mondo è ben chiaro che l’acqua è la risorsa del futuro. Per il Kazakistan, che sta già affrontando la scarsità d’acqua, questo problema è particolarmente urgente.

Non si tratta solo di rifiuti materiali, ma anche di rifiuti spirituali. Quanto tempo inestimabile, che potrebbe essere utilizzato per migliorare se stessi e lo sviluppo del Paese, viene sprecato in discussioni vuote e affari inutili. Se ognuno di noi si sforza di essere moderato e prudente, questo diventerà una garanzia di progresso costante per il Kazakistan. È necessario che le giovani generazioni lo capiscano bene. Solo liberandoci di tutti questi vizi formeremo una nuova qualità della nazione e porteremo il Paese a un nuovo livello di sviluppo.

Intellettuali, mass media e organizzazioni non governative devono lavorare insieme per contrastare questi mali sociali. È un dovere di ogni cittadino e dell’intera società, poiché questo tema riguarda direttamente il futuro della nostra nazione.

Durante gli incontri del Kurultai nazionale, abbiamo stabilito nuovi punti di riferimento in ambito culturale, umanitario e ideologico. Questo è estremamente importante per il rafforzamento dell’identità nazionale e lo sviluppo dinamico del nostro Paese. Tuttavia, l’obiettivo principale delle trasformazioni in corso è migliorare la qualità della vita e creare ampie opportunità per la realizzazione del potenziale di tutti i cittadini.

Pertanto, dobbiamo sempre cercare nuovi punti di crescita economica. Abbiamo bisogno di progetti che abbiano un serio effetto moltiplicativo. A tal fine, do mandato al Governo di realizzare quest’anno quattro iniziative infrastrutturali di ampio respiro.

Innanzitutto, dovranno essere completamente rinnovate 55 fonti di calore esistenti e modernizzati almeno 6,5 mila chilometri di reti ingegneristiche. Ciò migliorerà la qualità e l’affidabilità dei servizi di pubblica utilità per i cittadini e le imprese.

Un’altra componente fondamentale dell’alta qualità di vita delle persone è la disponibilità di un alloggio proprio. Il programma di mutui Otau è stato lanciato il 1° marzo ed è ora molto richiesto. Inoltre, è necessario lanciare un nuovo programma abitativo, anche per i residenti dei villaggi e dei centri distrettuali. Allo stesso tempo, il tasso di prestito per le categorie socialmente vulnerabili non dovrebbe superare il 7%. Do inoltre istruzioni al Governo di aumentare il volume degli alloggi in affitto con diritto di riscatto.

L’introduzione di un nuovo mutuo preferenziale e la costruzione su larga scala di alloggi in affitto rivitalizzeranno il settore edilizio, in cui centinaia di migliaia di nostri concittadini lavorano in buona fede, e soprattutto aiuteranno molte persone bisognose ad acquistare un alloggio. La costruzione e la ricostruzione della rete stradale del Paese darà un forte impulso allo sviluppo dell’economia.

È necessario eseguire lavori su almeno 12.000 chilometri di autostrade. Di conseguenza, l’accessibilità ai trasporti degli insediamenti migliorerà in modo significativo, favorendo l’attività imprenditoriale e aumentando la mobilità sociale delle persone.

Inoltre, il Governo dovrebbe aumentare significativamente il livello di gassificazione degli insediamenti e modernizzare almeno 1.700 chilometri di reti. Ciò consentirà l’accesso al gas naturale a più di 300.000 cittadini. Durante l’attuazione di queste iniziative infrastrutturali, è necessario sfruttare appieno le capacità delle aziende locali e delle imprese nazionali. Per garantire una crescita economica sostenuta, è importante utilizzare tutti i nostri vantaggi competitivi. Dovremo compiere passi decisivi per trasformare il Kazakistan in uno dei principali hub di transito dell’Eurasia.

Di recente abbiamo lanciato un centro di trasporto e logistica a Xi’an. Questo promettente progetto kazako-cinese è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa globale “One Belt, One Road”. Proprio questa settimana, il primo treno container è arrivato in Azerbaigian da Xi’an. Il nuovo centro logistico aumenterà significativamente il traffico merci attraverso la via di trasporto internazionale transcaspica.

Dobbiamo sviluppare costantemente i corridoi di transito che attraversano il territorio del nostro Paese e stimolare in modo completo il fatturato del commercio estero. A tal fine, costruiremo centri logistici e magazzini, aumenteremo la costruzione di linee ferroviarie, rafforzeremo l’infrastruttura del trasporto marittimo e perseguiremo una politica tariffaria flessibile. Tutto questo massimizzerà i vantaggi della posizione geografica del nostro Paese e darà impulso a molti settori dell’economia.

Le tecnologie informatiche sono un altro promettente punto di crescita. Entro la fine dell’anno, il Kazakistan intende creare un supercomputer e lanciare un nuovo centro dati. Intendiamo costruire una linea di comunicazione in fibra ottica lungo il fondo del Mar Caspio. Questo progetto aprirà un altro corridoio digitale tra Europa e Asia.

Di recente ho visitato il nuovo Centro di innovazione KTZ. Grazie alle sue attività, l’industria sta introducendo tecnologie avanzate che possono aumentare la produttività del lavoro e ridurre i costi. In questo lavoro sono coinvolti qualificati specialisti IT locali e stranieri.

I risultati concreti e misurabili della digitalizzazione includono l’aumento della capacità ferroviaria, il risparmio di carburante e l’incremento dei ricavi aziendali. È così che deve essere costruito l’ecosistema digitale. Il Governo dovrebbe diffondere questa esperienza in tutti i settori dell’economia.

Un’altra questione che richiede la costante attenzione del Governo è il risparmio di bilancio. Le entrate e le uscite del bilancio sono attualmente in fase di revisione ed è chiaro che le finanze non devono essere disperse.

Se i bilanci delle agenzie governative non vengono controllati, si gonfieranno. È necessario tenere questo processo sotto stretto controllo. Ripeto, il denaro deve essere indirizzato alla realizzazione solo dei progetti più popolari, risolvendo i problemi più urgenti.

Colgo l’occasione per parlare di un altro tema importante. Negli ultimi anni abbiamo prestato particolare attenzione allo sviluppo dell’imprenditoria e alla coerente affermazione del nostro Paese come importante polo regionale di un’economia di mercato aperta. La borghesia nazionale ha un ruolo chiave da svolgere in questo senso.

Ho presentato per la prima volta il mio concetto di borghesia nazionale al grande pubblico al Forum economico di Davos 24 anni fa. A mio avviso, la borghesia è nazionale non per l’etnia, ma per il grado di coscienza civica dei suoi rappresentanti. Abbiamo bisogno di una borghesia nazionale che sia consapevole delle proprie responsabilità nei confronti della società e che dia un contributo significativo allo sviluppo del Paese.

Come Capo di Stato, sono sempre aperto al dialogo. Tengo incontri con le imprese nazionali, aspettandomi da loro iniziative strategiche e proposte interessanti sullo sviluppo di vari settori dell’economia e sul miglioramento delle politiche in un ambito o nell’altro.

Tuttavia, alcuni imprenditori sollevano soprattutto i loro problemi di carattere ristretto, piuttosto che questioni di ampio respiro che riguardano l’intero Paese. Si rivolgono a me con richieste di assistenza alle loro imprese o danno istruzioni agli enti autorizzati per ottenere preferenze e sostenere progetti commerciali specifici. C’è il desiderio di agire alla vecchia maniera, di fare pressione per i propri interessi, di risolvere questioni personali a spese dello Stato.

Nel frattempo, i grandi imprenditori di molti altri Paesi, compresi quelli vicini, non chiedono nulla allo Stato ma, al contrario, investono volontariamente grandi quantità di denaro nello sviluppo dei loro Paesi.

Credo che chi fa affari e guadagna in Kazakistan debba sempre pensare non solo ai propri affari ma anche al bene comune, combinando organicamente gli interessi privati con quelli pubblici.

Naturalmente, ci sono molti imprenditori che finanziano progetti sociali e partecipano alla realizzazione di iniziative caritatevoli e di volontariato nel nostro Paese. Lo Stato riconoscerà e sosterrà sempre questi imprenditori.

Comprendo le motivazioni sincere e nobili degli imprenditori che utilizzano il proprio denaro per costruire moschee nelle regioni. Non meno nobile e utile sarebbe la costruzione di nuove scuole, dormitori, ospedali, biblioteche, musei e complessi sportivi. Credo che le generazioni future saranno grate per queste azioni concrete.

È importante che i dirigenti d’azienda siano attivi e socialmente responsabili in tutto, aiutando i loro compatrioti ogni volta che è possibile. Solo in questo caso si potrà parlare dell’emergere di una borghesia nazionale veramente nuova nello spirito, capace di creare un’economia competitiva e pronta a servire onestamente il suo popolo.

Cari amici!

Senza chiare linee guida sui valori, è impossibile diventare leader e fare un passo avanti nello sviluppo. Dinara Zakiyeva, Commissario per i diritti dell’infanzia, ha appena proposto di approvare una lista di valori nazionali, citando come esempio le esperienze internazionali. Idee simili sono state espresse durante le discussioni da altri membri del Kurultai nazionale, tra cui Dikhan Kamzabekuly, Murat Abenov e Shaimardan Nurumov.

Nei miei discorsi, sollevo regolarmente la questione della formazione di una nuova etica sociale. Tuttavia, imporre artificialmente determinati valori ai cittadini è estremamente difficile, se non impossibile.

Le riforme politiche vengono attuate attraverso cambiamenti legislativi e istituzionali. Tuttavia, quando si tratta di etica pubblica, cambiare le leggi non è sufficiente. È necessario un lavoro più sottile. I membri del Kurultai nazionale potrebbero parteciparvi attivamente.

È importante che gli atteggiamenti creativi si radichino nella società e che gli stereotipi arcaici e i modelli di comportamento distruttivi diventino un ricordo del passato. Dobbiamo smettere di lamentarci e criticare all’infinito, come fanno alcuni rappresentanti dell’intellighenzia creativa e persino funzionari governativi, e passare a un tono costruttivo quando si discute di questioni sociali attuali.

In definitiva, non si può guardare costantemente al passato e farsi frenare da varie rimostranze storiche. Una nazione che vuole occupare il posto che le spetta nella comunità mondiale deve guardare avanti con fiducia, eliminando i complessi e i pregiudizi che ne riducono il potenziale. Dopo aver riassunto tutte le opinioni e le proposte, vorrei sottolineare i seguenti valori chiave che definiscono l’immagine della nostra nazione.

Innanzitutto, questi sono l’INDIPENDENZA e il PATRIOTISMO. È importante che tutti i cittadini comprendano il significato profondo dell’Indipendenza e incarnino con le parole e le azioni un amore sincero per la Madrepatria.

Preservare e accrescere le conquiste della nostra sacra Indipendenza, che è il compito più importante, è possibile solo attraverso una combinazione armoniosa degli sforzi di uno Stato equo e di cittadini responsabili e patriottici, nonché attraverso il costante adattamento del nostro codice culturale alle esigenze del tempo.

Come nazione, come membro responsabile della comunità internazionale, dobbiamo essere sempre pronti a difendere gli interessi nazionali, la sovranità e l’indipendenza dello Stato. Questo è particolarmente vero oggi, quando nel mondo si fa sempre più appello al principio “non la forza del diritto, ma il diritto della forza”, consentendo discussioni su Stati di secondo piano dal punto di vista della sovranità, destinati al destino di satelliti.

È evidente quanto sia diventata feroce la competizione globale per le risorse, gli investimenti, la logistica dei trasporti e le comunicazioni. Le precedenti concezioni sulle questioni internazionali e sui modi per risolverle, comprese le attuali strutture regionali come panacea per risolvere tutti i problemi economici e politici, appaiono già idealistiche, persino ingenue nel contesto dell’odierna epoca complessa e contraddittoria.

Abbiamo bisogno di un’analisi completa degli eventi nel mondo e del loro impatto sugli interessi nazionali del Kazakistan. Questo compito spetta alle agenzie competenti, ai ricercatori e agli scienziati politici.

Il nostro Paese rimane impegnato nella cooperazione bilaterale e multilaterale attraverso un dialogo costruttivo e un’attiva attività diplomatica ed economica estera. Siamo concentrati sui processi di integrazione all’interno delle regioni eurasiatiche e dell’Asia centrale.

Il Kazakistan darà certamente un contributo positivo allo sviluppo della cooperazione tra i Paesi turchi. Tutte le decisioni del nostro apparato statale, che si tratti di politica interna o estera, devono basarsi sugli interessi nazionali fondamentali, e non su populismi e considerazioni opportunistiche. Ogni decisione governativa deve essere preceduta da un’analisi completa del suo contenuto e delle sue conseguenze. Ciò è particolarmente vero nella sfera della politica estera, poiché le decisioni dei vertici internazionali, adeguatamente documentate e con i relativi obblighi, sono di fatto irreversibili.

I nostri prossimi valori fondamentali sono l’UNITÀ e la SOLIDARIETÀ.

La nostra forza è l’unità. In tutti i tempi, il nostro popolo ha superato le prove più difficili proprio grazie all’unità. Oggi, di fronte a nuove sfide senza precedenti, questo valore assume un significato particolare.

Il Kazakistan è la nostra casa comune. Pertanto, ogni cittadino deve considerare il destino del Paese come il proprio. La nostra forza risiede nella solidarietà, che è alla base di tutte le politiche sociali. Sia lo Stato che la società sono sempre pronti a sostenere chi ha davvero bisogno di aiuto.

La solidarietà si manifesta chiaramente nell’instancabile lavoro dei nostri volontari, ispirati da un sincero desiderio di aiutare gli altri, nelle iniziative caritatevoli delle imprese e nelle azioni gentili di tutti i cittadini premurosi. Qualità nobili come la simpatia, la compassione e la prontezza di riflessi saranno sempre caratteristiche della nostra nazione.

I nostri valori fondamentali includono la GIUSTIZIA e la RESPONSABILITÀ, che sono la bussola morale dello Stato e della società necessaria per raggiungere l’uguaglianza sociale, la pace e l’armonia.

In qualità di Capo di Stato, considero la mia missione principale quella di costruire un Kazakistan giusto. Sono stato guidato dai principi fondamentali della giustizia fin dai primi giorni della mia presidenza. Questa idea ha ricevuto un disegno concettuale olistico nel discorso del settembre 2022. A questo proposito, sento dire che l’uso del concetto di “giustizia” nella retorica e nella pratica politica comporterebbe alcuni rischi, generando aspettative eccessive e aumentando le richieste di potere.

Credo che questa sia un’interpretazione semplicistica della giustizia come semplice distribuzione equa di beni e risorse. Nella mia profonda convinzione, la giustizia riguarda soprattutto l’equa distribuzione dei diritti e delle responsabilità.

Giustizia e responsabilità sono concetti inseparabili, perché la giustizia non può esistere senza responsabilità. È un atteggiamento responsabile verso il proprio lavoro, verso le proprie responsabilità che è una condizione necessaria per il successo di ogni cittadino e dell’intera nazione. Questa è la forza della giustizia.

Un altro dei nostri valori fondamentali è la LEGGE e l’ORDINE.

“Tutti sono uguali davanti alla legge”: questo principio è per noi irremovibile. Ogni cittadino deve capire che lo Stato non permetterà mai il permissivismo e il caos. La legge deve essere rigorosamente osservata da tutti, ovunque, anche sui social network. Tutte le azioni antigiuridiche, distruttive e le provocazioni deliberate saranno severamente vietate.

Seguiremo sempre il principio: “un sì pieno al pluralismo creativo, un no deciso al radicalismo distruttivo”. L’ordine nel Paese inizia da ognuno di noi. Non a caso si dice che se si vuole davvero cambiare il mondo in meglio, bisogna iniziare dalle cose basilari: creare comfort a casa, curare il posto di lavoro, l’ingresso, il cortile e comportarsi in modo appropriato nella società.

Uno dei chiari indicatori del livello di cultura giuridica è la pratica di guida dei nostri cittadini. A causa delle diffuse violazioni delle regole del traffico e della prevalente maleducazione sulle strade, ogni anno paghiamo un prezzo molto alto: la vita e la salute di migliaia di persone, compresi i bambini. È una tragedia non solo per le singole famiglie, ma per l’intero Paese.

Dove c’è disciplina c’è ordine. Spesso, in situazioni critiche, la disciplina dei cittadini diventa il fattore principale per la loro sicurezza. Durante il recente terremoto, i bambini di alcune scuole e asili di Almaty hanno dimostrato una notevole organizzazione. Questo ha dimostrato chiaramente che è necessario insegnare la disciplina fin dagli asili e dalle classi elementari.

I valori più importanti per noi sono anche il LAVORO e la PROFESSIONALITÀ.

Solo una persona che lavora sodo, un professionista impegnato, può ottenere un vero successo nella vita. In qualità di Capo dello Stato, auspico che i nostri cittadini, soprattutto i giovani, siano ben istruiti e abbiano una visione ampia. La saggezza popolare dice: “Issate la vostra bandiera sulla vostra terra natale”. Le giovani generazioni devono comprendere correttamente il significato profondo di queste parole.

Il Kazakistan è la nostra sacra e comune Madrepatria; ogni angolo del nostro Paese è la nostra terra natale. I giovani dovrebbero sentirsi ugualmente bene in tutte le regioni, contribuendo allo sviluppo del nostro Paese unito e indivisibile. Durante i miei viaggi regionali, ho notato che molti giovani sono riluttanti a lasciare la loro patria.

Su mia indicazione, nel 2022 sono state stanziate 10.000 borse di studio per i giovani delle regioni occidentali. Purtroppo, una parte significativa di esse non è stata utilizzata. Pertanto, l’anno scorso è stato necessario ridurre il numero di borse di studio.

I giovani non hanno sfruttato le opportunità loro offerte. Quale sarà la visione del mondo e del futuro dei giovani bloccati in un unico luogo? La risposta a questa domanda è ovvia, tutto è chiaro senza parole.

La colpa è anche della vecchia generazione. Spesso i genitori non vogliono permettere ai figli di allontanarsi da casa. Per questo motivo, molti giovani non sono competitivi sul mercato del lavoro e sono costretti a fare affidamento sull’assistenza sociale e sul sostegno del governo. Questo porta alla dipendenza. Una volta diventati adulti, i figli dovrebbero lasciare il nido dei genitori, ispirati dai loro obiettivi e dai loro sogni.

È essenziale acquisire conoscenze da altre regioni e persino da altri Paesi. È importante vedere di persona come vivono le altre persone. Dovreste avventurarvi nei luoghi in cui potete trarre i maggiori benefici, sia per voi stessi che per il vostro Paese.

Attualmente, nelle regioni settentrionali del Kazakistan c’è una carenza di risorse lavorative. Lì sono state create tutte le condizioni per un’istruzione gratuita e buone opportunità di lavoro. È semplicemente necessario sfruttare appieno tutte le opportunità offerte dallo Stato.

Non dobbiamo dimenticare che siamo discendenti di nomadi. Oggi il nomadismo modernizzato si è trasformato in un fenomeno globale e in uno stile di vita ricercato e riconosciuto.

In passato, nel nostro Paese, alcuni guardavano con disprezzo i cittadini dei Paesi vicini costretti a lavorare all’estero. Tuttavia, queste persone acquisiscono una preziosa esperienza lavorativa, nuove conoscenze e competenze molto richieste in altri Paesi. Così facendo, contribuiscono in modo significativo allo sviluppo economico dei loro Paesi d’origine.

Migliaia di cittadini provenienti dalle vicine repubbliche dell’Asia centrale risiedono attualmente solo negli Stati Uniti. Molti di loro gestiscono attività commerciali di successo e sono diventati ricchi senza perdere le proprie radici o la propria identità nazionale.

I cittadini dei Paesi sviluppati non considerano vergognoso trasferirsi in altri Paesi alla ricerca di un reddito dignitoso. Le persone mobili, aperte al mondo e ricettive a nuove esperienze sono definite a livello globale “nomadi moderni”.

Negli ultimi anni, anche i nostri giovani hanno iniziato a viaggiare più spesso all’estero. Si tratta di una tendenza globale. Attualmente, circa 200.000 cittadini kazaki lavorano legalmente all’estero. Tuttavia, ci sono anche persone che lavorano all’estero senza uno status ufficiale.

La natura del loro lavoro o il tipo di attività che svolgono è irrilevante, perché non esiste un lavoro sbagliato. Ciò che conta è che tutto sia legale. Solo così lo Stato può tutelare i loro diritti lavorativi e fornire il sostegno necessario in caso di bisogno. Se c’è una buona opportunità di guadagnare un reddito dignitoso e legale, sia in patria che all’estero, bisogna coglierla.

La cosa più importante è essere un cittadino responsabile, lavorare con coscienza e guadagnare onestamente.

Infine, vorrei sottolineare i valori della CREAZIONE e dell’INNOVAZIONE, che sono fondamentali per la competitività della nostra nazione in un mondo in rapida evoluzione.

Per costruire uno Stato progressista, è necessario che i nostri cittadini incarnino il desiderio di creare e di impegnarsi in un pensiero innovativo. Per questo motivo stiamo sistematicamente radicando il culto della conoscenza nella società e sviluppando costantemente l’istruzione e la scienza. Puntando sul capitale umano, saremo in grado di realizzare tutte le trasformazioni su larga scala che abbiamo pianificato.

Il nostro Paese è ricco di talenti, con approcci non convenzionali e soluzioni audaci che hanno ottenuto successo in un’ampia gamma di settori. Negli ultimi anni, l’industria creativa ha conosciuto una rapida crescita. Non è un caso che si parli dell’onda culturale kazaka, che sta prendendo piede sia a livello regionale che globale.

L’enorme potenziale creativo della nostra nazione trova espressione nel cinema, nella musica, nella letteratura, ma anche in settori artistici completamente nuovi. Sono certo che l’industria creativa diventerà uno degli aspetti più importanti del progresso economico del Paese.

Passo dopo passo, ci stiamo avvicinando al modello di società post-industriale, il cui motore principale sono le idee e l’innovazione. Dobbiamo costruire un’economia della conoscenza basata su tecnologie avanzate.

Il Kazakistan deve diventare un territorio di digitalizzazione totale e di sviluppo accelerato dell’intelligenza artificiale. Questo è il nostro obiettivo strategico. Questa tecnologia trasformerà radicalmente il mondo nel prossimo futuro.

Dobbiamo soddisfare in tutto e per tutto gli standard progressivi della moderna civiltà dei nomadi digitali. Credo che in questo settore, grazie al potenziale, alla mentalità e al talento dei nostri giovani, abbiamo reali opportunità per una “svolta kazaka”. Non dobbiamo avere paura di agire su larga scala e in modo ambizioso.

Naturalmente, i valori sopra citati non sono un registro canonico, ma solo un punto di riferimento per la formazione di una nuova qualità della nazione. Ogni cittadino del nostro Paese dovrebbe incarnare pienamente questi ideali, che sono sinteticamente espressi nel concetto di “Adal Azamat (Cittadino responsabile)”, che ho proposto e che è indissolubilmente legato all’idea del Kazakistan giusto. È fondamentale per noi instillare questi valori fondamentali nelle menti delle giovani generazioni.

“Adal Azamat” è una persona con le migliori qualità, che lavora diligentemente e raggiunge il meritato successo, mettendo l’onestà e la giustizia al di sopra di tutto. Per diventare una nazione progressista, dobbiamo cambiare la visione del mondo di tutti i cittadini e radicare nuovi valori nella coscienza pubblica.

Se ogni cittadino seguirà gli ideali del concetto di “Adal Azamat”, costruiremo una società giusta. “Persona responsabile – Lavoro onesto – Successo meritato”: sono concetti inseparabili che sono la chiave per costruire uno Stato progressista.

La questione dell’educazione dei bambini e dei giovani nello spirito di tutti i valori progressisti richiede un’attenzione particolare. Sapete che negli ultimi cinque anni abbiamo parlato molto di questi valori. E non si trattava di discussioni su argomenti effimeri e di alto livello, ma di una chiara proiezione per un lavoro globale nella sfera ideologica.

Oggi ho riassunto tutte le nostre ideologie chiave e le linee guida fondamentali. Le ripeterò ancora una volta: sono Indipendenza e Patriottismo, Unità e Solidarietà, Giustizia e Responsabilità, Legge e Ordine, Lavoro e Professionalità, Creazione e Innovazione. Credo che seguendo queste basi ideologiche, la nostra nazione sarà in grado di assicurarsi un posto degno nel super dinamico e imprevedibile XXI secolo.

Tutti gli enti governativi autorizzati devono rivedere e sincronizzare il loro lavoro in linea con questa piattaforma. In particolare, il Ministero dell’Istruzione dovrebbe rivedere gli approcci all’organizzazione del processo educativo nelle scuole. È necessario integrare organicamente questi valori nel lavoro con gli studenti svolto da università e istituti superiori. Questi ideali dovrebbero costituire la base delle attività militari-patriottiche nelle Forze Armate. La divulgazione dei nostri valori fondamentali attraverso i media e l’industria creativa, in particolare il cinema, la musica e la letteratura, è di grande importanza. Il dipartimento competente deve produrre progetti originali che siano richiesti dal pubblico.

Non solo le autorità centrali, ma anche quelle regionali svolgono un ruolo importante nella creazione di una nuova etica sociale. Il centro e le regioni dovrebbero agire in stretta collaborazione. Ad esempio, sono necessari sforzi coordinati del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale e degli Akimat regionali per stimolare la migrazione di manodopera all’interno del Paese.

Il sistema di valori introdotto può diventare un punto di riferimento per gli educatori e gli attivisti pubblici. È necessario cercare, proporre e promuovere meccanismi efficaci per coltivare atteggiamenti progressisti nella società, in modo che diventino parte integrante della nostra mentalità. Voi, membri del Kurultai nazionale, dovreste essere in prima linea in questo difficile e importante lavoro.

Questi valori non sono presi in prestito dall’esterno, non sono staccati dalla realtà, ma derivano dalla nostra storia, dalla nostra cultura, dalle nostre aspirazioni per il futuro, e quindi rispondono agli interessi di tutti i cittadini.

L’apparato statale e tutte le forze sociali dovrebbero agire come un fronte unito per promuoverli ampiamente. Incarico l’Amministrazione presidenziale di assumere il controllo di questo lavoro e di formulare un piano globale volto a realizzare i compiti stabiliti in ambito ideologico.

Cari amici!

Le iniziative che ho illustrato sono solo una parte del grande lavoro di modernizzazione complessiva del Paese. Tuttavia, ci sono ancora molti problemi socio-economici che influenzano direttamente la vita dei cittadini. Si stanno risolvendo gradualmente; è impossibile eliminarli da un giorno all’altro. Ciò richiede tempo, comprensione e pazienza.

La situazione è aggravata da una situazione di difficoltà senza precedenti nel mondo. A volte compaiono dichiarazioni irresponsabili da parte di alcuni politici, che fanno il gioco di vari tipi di istigatori. Ci sono tre strade davanti a noi: il degrado, la stagnazione e il progresso. E noi scegliamo il progresso. È una strada spinosa, sulla quale ci attendono molte difficoltà. Ma dobbiamo andare avanti, a qualunque costo.

Negli ultimi cinque anni abbiamo realizzato molte iniziative importanti che hanno cambiato in modo significativo la vita politica del Paese e migliorato il benessere sociale dei cittadini. E questo lavoro continuerà.

Al Governo sono state date tutte le opportunità per realizzare drastiche riforme dell’economia. Sono fiducioso che nel prossimo futuro ciò darà risultati positivi. Tuttavia, dobbiamo renderci conto che la cosa principale è fissare un obiettivo chiaro e impegnarsi per raggiungerlo. È estremamente importante che i cittadini sappiano e vedano dove si sta dirigendo il Paese.

Naturalmente, l’immagine del futuro del nostro Paese è sfaccettata e ognuno la percepisce a modo suo. Ma i suoi contorni fondamentali possono essere delineati sotto forma di una triade: “Kazakistan giusto – Cittadino responsabile – Nazione progressista”. Questi tre elementi sono strettamente interconnessi e interdipendenti.

Il nostro Paese continuerà a seguire con costanza il percorso strategico delineato. Costruiremo uno Stato giusto, con istituzioni democratiche forti e un sistema giuridico sviluppato che garantisca lo stato di diritto e l’ordine – il principio fondamentale della nostra politica.

Creeremo una società di pari opportunità per tutti, in cui i cittadini responsabili contribuiscano in modo significativo allo sviluppo del Paese attraverso il loro duro lavoro. Salvaguarderemo la pace e l’armonia nel Paese aderendo fermamente al principio di “unità nella diversità”. Continueremo a svolgere la nostra onorevole missione di avvicinamento tra religioni e confessioni diverse, instaurando un dialogo sui problemi più urgenti del nostro tempo.

Costruiremo un’economia aperta e sviluppata, che garantisca la crescita del benessere dei nostri cittadini, attraendo imprenditori, investitori e talenti da tutto il mondo.

Continueremo a combattere la corruzione come un’intera società. Nessun altro creerà un futuro migliore per noi e per i nostri discendenti.

La giustizia come principio, la responsabilità come base, il progresso come obiettivo. Seguendo questi principi, la nostra nazione amplierà certamente i suoi orizzonti di sviluppo e ogni cittadino responsabile raggiungerà il successo che merita attraverso un lavoro onesto.

Di recente ho incontrato i membri della Riserva presidenziale del personale giovanile e ho espresso loro un augurio che vorrei ripetere oggi a tutti i giovani del nostro Paese.

Il futuro del Kazakistan è nelle vostre mani. Passerà un po’ di tempo e spetterà a voi gestire il Paese. Dovete rendervi conto subito di questa responsabilità ed essere sempre pronti a compiere la vostra missione storica.

Dobbiamo diventare una nazione di creatori. Le basi per questo esistono, poiché la forma del nostro Stato è cambiata nel caleidoscopio dei secoli, ma il suo nucleo e il suo spirito sono rimasti costanti. Come nazione progressista, dobbiamo guardare avanti, lavorare sodo, imparare costantemente ed essere uniti nelle nostre aspirazioni. Solo così potremo costruire un Paese forte e garantirne un futuro luminoso.

Cari partecipanti all’incontro!

Il Kurultai nazionale si è costituito come istituzione pubblica sistemica, i cui membri sono diventati una squadra unita che solleva questioni importanti per lo sviluppo del Paese. Voi offrite suggerimenti preziosi e mettete in pratica le iniziative richieste.

In questi giorni, anche voi avete espresso molte nuove idee. Tutte saranno prese in considerazione con attenzione e su quelle più rilevanti saranno adottate misure concrete. Credo che l’attività del Kurultai nazionale sia molto efficace. Dobbiamo mantenere il ritmo e continuare a lavorare nello stesso modo.

I rappresentanti del pubblico della regione di Atyrau, compresi gli attivisti civili che si occupano di problemi ecologici, sono stati invitati a partecipare all’evento di oggi su mia direttiva.

Sono consapevole che gli abitanti della regione sono preoccupati per la situazione ecologica sfavorevole dell’area. Nel centro regionale è necessario modernizzare i sistemi di approvvigionamento idrico e fognario, che sono notevolmente usurati e causano l’inquinamento del fiume Zhaiyk.

Ad Atyrau ci sono anche problemi con la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti. Pertanto, l’Akimat deve garantire la messa in funzione del complesso di smistamento dei rifiuti costruito e la bonifica della discarica esistente nel breve termine. Tutti questi problemi saranno certamente risolti. Attualmente sono in corso lavori specifici in questa direzione. Incarico il Governo e l’Akimat della regione di attuare pienamente i compiti stabiliti, sotto il mio personale controllo.

Occorre prestare particolare attenzione allo sviluppo della regione di Atyrau. Il Governo e l’Akimat lavoreranno secondo un piano speciale. In precedenza, avevo dato istruzioni per la costruzione di un centro oncologico ad Atyrau. Tuttavia, a causa di problemi di finanziamento, l’attuazione del progetto è stata ritardata. Per il suo completamento sono stati attratti fondi dagli utenti del sottosuolo e la struttura sarà costruita l’anno prossimo.

Secondo le informazioni fornite dall’Akim della regione, è stata risolta anche la questione del finanziamento della costruzione di un’unità radiologica, che sarà completata entro la fine di quest’anno. Esprimo la mia gratitudine a tutti i cittadini e alle aziende che hanno sostenuto la realizzazione di questi progetti. Inoltre, quest’anno nella regione saranno messi in funzione diversi policlinici, un centro di riabilitazione e altre strutture sociali.

Cari amici!

Ospitare eventi di questo tipo nelle regioni è di grande importanza e può dare un nuovo impulso allo sviluppo delle aree. Continueremo questa pratica.

È noto che il quartier generale del famoso Kasym Khan si trovava a Sarayshyk e quello di Abylay Khan a Burabay. Questa regione è anche strettamente legata al nome di Kenesary Khan e occupa un posto speciale nella cronaca storica del nostro popolo. Pertanto, propongo di tenere la quarta riunione del Kurultai nazionale l’anno prossimo a Kokshetau.

Che il Ramadan porti benedizioni ai credenti!

Auguro a tutti buona salute, felicità e prosperità!

Fonte:

https://akorda.kz/en/1-1525938