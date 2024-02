Intervista di Anna Kalashnikova

Presto saranno passati due anni da quando la Russia ha scatenato una sanguinosa guerra in Ucraina. Nel febbraio 2022, l’intero spazio post-sovietico è entrato in una zona di turbolenza e nessuno sa quale sarà la via d’uscita. A marzo, in Russia si terranno le elezioni presidenziali, e anche questo non induce nessuno all’ottimismo. Abbiamo invitato Pavel Zarifullin, uno dei sostenitori dell’Eurasiatismo e direttore del Centro Lev Gumilëv di Mosca, per parlare di ciò che sta accadendo al nostro vicino, che condivide un confine di 7.500 chilometri con il Kazakistan.

– Pavel, è passato molto tempo dalla nostra conversazione, abbiamo accumulato molte domande, e non sono le più piacevoli. Cominciamo con l’elezione del Presidente della Federazione Russa. Uno dei candidati alla presidenza, Boris Nadezhdin, ha dichiarato nel suo manifesto: “Mi presento alle elezioni come un oppositore di principio delle politiche dell’attuale presidente. Putin vede il mondo dal passato e sta trascinando la Russia nel passato. La Russia ha bisogno di un futuro – il futuro di un Paese a cui le persone libere e istruite guarderanno e vorranno tornare o trasferirsi”. L’aspetto sorprendente è che la gente ha fatto la fila per firmare a suo sostegno, anche se la Russia ha una lunga storia di carcere per gli appelli contro la guerra. Allo stesso tempo, solo il 12% è venuto perché sa chi è Nadezhdin (sospeso dalle elezioni presidenziali russe – A.K.), mentre il restante 88% è venuto perché sostiene le sue idee. Questo significa che in Russia c’è una reale richiesta di rifiuto della politica imperiale?

– I liberali e gli occidentali non hanno alcuna possibilità, semplicemente non esistono. Negli ultimi 30 anni hanno avuto piena carta bianca per possedere non solo la Russia, ma tutti i Paesi della CSI, l’ex Patto di Varsavia e il Consiglio di Mutua Assistenza Economica (CMEA). Ovunque hanno fallito, hanno portato i loro popoli alla povertà, alla miseria dei loro sudditi, che avrebbero dovuto nutrire, portare a un domani più luminoso, a una grande America felice. Di conseguenza, i nostri Paesi sono poveri, la nostra gente è povera, torturata, e ora c’è semplicemente una rivolta contro la matrice liberale occidentale in molti Paesi del continente eurasiatico. Le autorità si stanno ribellando e il popolo, a mio avviso, non ha alcuna possibilità.

Per quanto riguarda il rifiuto della politica imperiale, credo che la Russia semplicemente non abbia una politica imperiale – lo si può vedere facilmente nella Repubblica del Kazakistan (RK), l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e l’Ambasciatore americano spendono milioni di dollari per le organizzazioni non governative nella Repubblica del Kazakistan, credo che dal 1991 siano stati spesi miliardi di dollari, mentre la Russia ha speso zero rubli per le organizzazioni pubbliche, per la società civile in Kazakistan durante questo periodo. Quindi, confrontate se la Russia ha una politica imperiale e gli Stati Uniti hanno una politica imperiale. La Russia non ha una politica imperiale!

– Molti considerano Nadezhdin un progetto del Cremlino, un guastafeste. È d’accordo con loro?

– Non considero Boris Nadezhdin un progetto del Cremlino! È un uomo comune come il personaggio di Utkin nel film Election Day, che sarebbe diventato governatore: “… sono un uomo comune come voi, mi piace bere un drink, bevo tè, suono la chitarra…”. Ho incrociato Boris in vari dibattiti e posso dire che è un bravo ragazzo, ma come canta la canzone della band “Lyceum”: “Un bravo ragazzo e nient’altro”! I volti e le figure carismatiche dei nostri occidentali sono completamente appassiti, sono tutti diventati logori e consumati nel corso degli anni, e Boris Nadezhdin è l’unico che è venuto fuori, e mostrerà a tutti i tre sorrisi alla fine del mio post! E poi gli è stato anche rifiutato di partecipare alle elezioni, e tutto è finito. Ah. Niente di cui parlare.

– Uno dei candidati presidenziali del Kazakistan, Amirzhan Kosanov, anch’egli considerato un guastafeste nonostante tutti i consensi, ha riconosciuto immediatamente i risultati del voto, ma questo ha portato a una protesta ad Almaty. Una manifestazione di migliaia di persone è iniziata davanti all’edificio del Dipartimento di Polizia di Almaty e le autorità hanno dovuto rilasciare un sostenitore di Kosanov detenuto che non era d’accordo con il voto per calmare la gente. Ma ad Almaty non c’erano molte persone con esperienza militare e la Russia ha già avuto uno scandalo con i PRIGOGINI. Non teme che Nadezhdin possa essere una sorta di punto di partenza per le persone insoddisfatte di ciò che sta accadendo in Russia e in Ucraina per scendere in piazza? Considerando il flusso di armi dalla zona di guerra verso la Russia, è una minaccia per il Cremlino?

– Non credo che qualcuno si schieri a favore dei liberali russi, tanto meno persone con un passato militare che vengono dal fronte. Quelli che verranno dopo l’Operazione Militare Speciale (OMS), mostrando loro gli occidentali, li faranno a pezzi, tanto sono stufi e stanchi di loro! Il nostro popolo ne ha davvero abbastanza di loro negli ultimi decenni. Dobbiamo tenere i liberali lontani dalle masse, altrimenti succederà qualcosa di molto spaventoso. I liberali rimasti, quelli che sono disposti a collaborare, devono essere accarezzati sulla testa e ricevere stanze chiuse, in modo che, Dio non voglia, la gente non irrompa e chieda conto del saccheggio della Russia negli ultimi 30 anni.

– Lei è uno degli apologeti del “mondo russo” e da anni promuove queste idee nei Paesi dell’Asia centrale. Cosa è cambiato nell’atteggiamento verso i russi che vivono qui a causa dell’attacco della Russia all’Ucraina?

– Dopo l’inizio della SMO, stranamente, il “mondo russo” è finalmente arrivato in Asia centrale per diverse ragioni. Prima non c’era, perché, come ho detto, la Russia non era impegnata in Asia Centrale, né il Ministero degli Affari Esteri, né Rossotrudnichestvo, né nessun altro se ne interessava, e continua ad esserlo. Ma è arrivato un numero enorme di trasfertisti che sono fuggiti dalla mobilitazione e hanno promosso il “mondo russo” in Kazakistan, in Kirghizistan, in Uzbekistan, in Armenia, e io (stranamente) sostengo molto questo risultato, perché hanno iniziato ad aprire scuole, circoli, hanno iniziato a lavorare lì, a comunicare attivamente. In primo luogo, hanno aperto gli occhi sui Paesi dell’Asia centrale, perché gli snob di Mosca pensano che in Asia la gente viva ancora nei kishlak, che non si lavi, che sia un po’ maleducata, brutale. Invece abbiamo scoperto che si tratta delle persone più onorevoli, meravigliose, allegre, attive, nobili. I nostri blogger hanno finalmente aperto gli occhi a chi li sputava e li guardava con arroganza… E, a loro volta, i centroasiatici hanno aperto gli occhi ai “moscoviti” e agli abitanti delle nostre megalopoli, e hanno detto: “Oh, ragazzi normali, che pensavamo fossero una specie di arroganti, che alcuni russi se ne stessero seduti lì, sputando, comportandosi in modo arrogante – anche questo non è vero”. C’è stata un’enorme comunicazione tra i nostri Paesi, e ora la lingua e la cultura russa sono solo fiorite! La Russia non ha fatto nulla per questo, la Russia ufficiale non ha mosso un dito, ma l’effetto ha superato ogni aspettativa. Quindi il “mondo russo” è molto avanzato grazie all’Operazione militare speciale. E visto che le cose stanno andando così, che si vada avanti così, come Dio ha dato, che si vada avanti così!

– Sì, abbiamo visto il vostro “rossotrudnichestvo”, forse allora dovrebbero essere annunciate un altro paio di mobilitazioni, e così la Russia si sposterà gradualmente in Asia centrale. Comunque, i russi stanno fuggendo dalla Russia. È consapevole che molti kazaki che ripetono le narrazioni propagandistiche della TV russa hanno ricevuto vere e proprie pene detentive in Kazakistan? Perché la Russia rende la vita difficile ai russi all’estero?

– Lo considero un disastro della politica estera russa! Tutto è iniziato in Ucraina, quando le persone sono state imprigionate per le loro opinioni filorusse, e abbiamo visto dove ci ha portato. Non si sta muovendo nulla, nessuno sta lavorando in questa direzione, e penso che questo sia molto brutto, terribile e disgustoso! Se domani la nostra amica Anastasia Akhmetova verrà imprigionata per aver promosso opinioni eurasiatiche e filorusse, nessuno la difenderà, tranne il Centro Lev Gumilëv e il movimento dei Nuovi Sciti. Qualcosa deve cambiare nello Stato russo. Da un lato, questo dimostra che la Russia non ha una politica imperiale, ma dall’altro è semplicemente ingeneroso. Le persone legate alla nostra visione del mondo dovrebbero comunque essere protette e allontanate, è semplicemente il dovere dello Stato russo. È necessario contribuire a creare sentimenti filo-russi in vari modi per cambiare il clima pubblico in altri Paesi, in modo che l’atteggiamento verso le persone che difendono gli interessi della Russia e dell’Eurasia sia diverso. Quindi, alzo le mani e penso che sia un grande dolore per tutti noi che queste persone siano ancora nelle carceri kazake.

– Il sito Ratel.kz è stato bloccato da Roskomnadzor a causa della nostra posizione sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Sembra che stiate cercando di fare qualcosa per l’integrazione, i presidenti delle repubbliche dell’Asia centrale stanno facendo molto lavoro in questa direzione, ma gli imperialisti russi stanno allontanando anche coloro che simpatizzano per la Russia. È un problema per lei?

– Capisco il Roskomnadzor. Anche per le domande che lei mi pone, se fossi la leadership della Repubblica del Kazakistan, chiuderei del tutto il suo giornale, ma poiché il Kazakistan è guidato da un uomo saggio e forte che rispetta l’opinione pubblica, il signor Tokayev, lei semplicemente approfitta immeritatamente del suo buon atteggiamento.

La vostra pubblicazione avrebbe dovuto essere chiusa molto tempo fa per la propaganda di tali idee. Ma noi non interferiamo nella politica kazaka, e credo che le autorità kazake si occuperanno gradualmente di voi!

– Qasym-Jomart Tokayev rispetta i media indipendenti. Siamo stati riaperti quando è diventato capo del Kazakistan. Sotto Nazarbayev c’è stato un tentativo di distruggerci: hanno aperto un procedimento penale contro di me e i miei colleghi, hanno confiscato tutte le attrezzature dei nostri uffici e appartamenti e volevano metterci in prigione. Il procedimento penale è stato poi archiviato per mancanza di corpus delicti e oggi, molte delle persone coinvolte in questa vicenda sono state lasciate al freddo.

– Per quanto riguarda gli imperialisti russi, per me non ci sono problemi. Ora, mentre la guerra è in corso, qualsiasi problema, attacco reciproco e rivendicazione tra eurasiatici e sciti e imperiali è rimandato. Ora siamo nella stessa trincea e sosteniamo la SMO e il Presidente Vladimir PUTIN. Quando la guerra sarà finita, allora vedremo, abbiamo opinioni diverse sullo sviluppo della Russia, sull’atteggiamento verso i suoi popoli, i popoli vicini, ma ora, ripeto, siamo insieme e per me non c’è alcun problema con loro. Un’altra cosa è che in alcune questioni dobbiamo agire in modo più sottile, ma non si possono rifare, almeno non ora.

– Il recente scandalo di Tina Kandelaki, che ha insultato i kazaki, ha messo in ombra nel campo dell’informazione Putin, che alla fine dello scorso anno ha espresso gratitudine al presidente Tokayev per l’iniziativa di creare un’organizzazione interstatale nella CSI per preservare la lingua russa. Come commenterebbe le regolari dichiarazioni provocatorie di deputati, propagandisti, artisti e altri russi sul Kazakistan?

– In realtà, ha detto tutto giusto, affinché i kazaki non seppelliscano il loro bellissimo patrimonio, che, tra l’altro, è legato alla cultura e alla lingua russa, e questa interazione è vecchia di centinaia di anni. Un’altra cosa è che ha menzionato la parola “mankurt”, e proprio in Asia c’è un atteggiamento molto negativo nei confronti di questa parola – è molto offensiva e peggiore delle parolacce. Abbiamo letto “E il giorno dura più di un secolo” di Chingiz Aitmatov e ricordiamo che i mankurt sono un insulto alle persone, sono veri e propri cyborg. Questa è una parola che probabilmente non avrebbe dovuto essere pronunciata! Tuttavia, Kandelaki ha propagandato l’ideologia liberale per molti decenni, e ora ha bisogno di reinventarsi e di dimostrare rapidamente, rapidamente, che è più russa, più eurasiatica di tutti gli altri, e lo fa al meglio. Non giudicatela con severità.

– Fa parte della politica statale della Russia nei confronti dei Paesi che in passato facevano parte dell’URSS e dell’Impero russo? Se non è così, perché le persone collegate in un modo o nell’altro alle autorità russe fanno questo?

– Ripeto ancora una volta che la Federazione Russa non ha una politica estera chiara nei confronti della società civile dei Paesi vicini. Forse ora nascerà davanti ai nostri occhi, e non da una vita buona, perché dobbiamo fare qualcosa e cambiare in qualche modo. Ma in larga misura, tutta questa politica estera, così come l’integrazione eurasiatica, è stata sabotata da Mosca, e sappiamo tutti chi è stato: la quinta colonna liberale in varie istanze politiche russe. Ora i tempi stanno cambiando, dobbiamo in qualche modo invertire rapidamente la rotta e penso che una politica di questo tipo apparirà, ma ora non esiste, quindi cosa c’è da dire?”.

Per quanto riguarda la seconda domanda, beh, la nostra gente comune lo sta facendo, nessuno ha scritto loro alcuna strategia, che è impossibile dire alcune cose strategicamente. Sentono qualche notizia, tra cui compagni brillanti e interessanti come SIMONYAN o SOLOVYEV, e iniziano a fare dichiarazioni tattiche. Spesso non pensano nemmeno alla risonanza che queste dichiarazioni avranno tra un mese o sei mesi. A questo serve la strategia, ma non c’è strategia, bensì tattica. Forse questa strategia apparirà domani, o forse quest’anno, perché in qualche modo dobbiamo uscire da questa situazione politica, geopolitica e geoculturale. Sono ancora ottimista e credo che questa strategia apparirà e la Russia aprirà le sue ali e l’integrazione eurasiatica vincerà, altrimenti perché lo facciamo nel Centro Gumilëv da 15 anni, e io sono personalmente coinvolto nell’eurasiatismo da 30 anni. Prima o poi, se si innaffia un albero secco, questo germoglierà, come nel film di Andrei Tarkovskij.

– Gli sforzi della Russia per proteggere il mondo russo, a mio avviso, hanno portato al risultato esattamente opposto. In Ucraina si è verificata la formazione definitiva della nazione ucraina. In Kazakistan, ogni tentativo di negare l’indipendenza del Paese è severamente represso e le persone sono perseguitate per aver preso parte alle ostilità a fianco della Russia. I cittadini dei Paesi dell’Asia centrale fuggono dalla Russia perché il vostro Paese non è più attraente, e non solo dal punto di vista economico. Ci sono cancellazioni di rappresentanti della cultura russa, annullamenti di concerti, ecc. Forse è giunto il momento di smettere di costruire un “mondo anti-russo”?

– Qui si sta suggerendo di smettere di costruire un “mondo anti-russo” – è come “insegnare a tua moglie a cucinare la zuppa”. La Russia sta appena uscendo dallo svenimento per la batosta che i liberali e i nazionalisti le hanno inflitto nel 1991. Sta appena tornando in sé, iniziando a guardare se stessa e i suoi vicini con i propri occhi, e la Russia farà ciò che ritiene necessario, e ciò che il suo popolo, i suoi popoli, la leadership del nostro Paese ritengono necessario. E la Russia non ha bisogno dei consigli di nessuno, soprattutto di un giornale come il vostro!

– Centosei anni fa i kazaki si ribellarono, non volendo morire sui fronti della Prima guerra mondiale. Un anno dopo la repressione della rivolta kazaka, lo zar abdicò. Quest’anno in Russia è iniziato con la repressione delle proteste dei Bashkir con slogan di rinascita nazionale. La storia non ci insegna nulla?

– I nazionalisti hanno cercato di fare di questa rivolta dei kazaki nel 1916 un mito nazionale! E dirò cose impopolari: un tempo gli zhuz kazaki giuravano fedeltà allo zar bianco. E tutti noi – discendenti di nomadi, e anch’io sono un discendente di nomadi eurasiatici – tutti noi, discendenti di sciti, mongoli, turchi, tartari, kazaki, tutti noi abbiamo fatto questo giuramento: durante la guerra non tradiamo mai il nostro zar! In tempo di pace ci possono essere domande, suggerimenti, ci possono anche essere delle ribellioni, ed è successo migliaia di volte nel corso della storia. Ma quando c’è una guerra, giuriamo fedeltà al nostro khan e lo seguiamo dove ci conduce. Nel 1916 ci fu un tradimento e coloro che organizzarono questa rivolta tradirono il loro zar e infransero i precetti dei loro antenati! Non erano diversi dai liberali che rovesciarono l’imperatore Nicola nel febbraio 1917. E vorrei ricordare che lo Zar bianco non fu rovesciato dai bolscevichi, né dai comunisti, che in seguito ripristinarono il nostro spazio comune unito, ma dai nazionalisti e dai liberali! La stessa cosa è accaduta nel 1991, quando il nostro Paese è stato distrutto da nazionalisti e liberali, e tutto questo segue sempre lo stesso scenario. Nel 1917 c’è stata una catastrofe, nel 1991 una catastrofe. Se c’è una guerra – ci alziamo tutti in piedi, stringiamo i denti, e non importa chi tratta chi, difendiamo i nostri interessi comuni del nostro grande spazio, la nostra lealtà e il nostro giuramento, e quindi il nostro amor proprio, la nostra etica e il nostro nucleo interiore.

Per quanto riguarda i raduni in Bashkiria, forse c’è stata una decisione ingiusta, ma in tempo di guerra non ci dovrebbero essere raduni! E ora abbiamo tutti che combattono insieme, spalla a spalla, sul fronte ucraino: russi, bashkiri, kazaki, sia russi che provenienti dal Kazakistan, yakuti, buryat, daghestani, ceceni, rappresentanti di tutte le nazionalità della nostra grande Russia e dell’Eurasia. E questo è solo un esempio di rispetto reciproco e di comprensione del Paese in cui viviamo e della civiltà che stiamo costruendo. È multinazionale, multiculturale, eurasiatica, scita, e questa guerra ha mostrato chi è chi. Ora siamo quelli che navigano sulla stessa barca, viaggiamo tutti sullo stesso treno, e in questo senso la storia ci insegna che in questi momenti diventiamo più forti. L’esempio di coloro che si ammutinano nelle retrovie non è solo negativo, è disgustoso, e non si possono additare tali esempi. E non si possono mostrare come qualcosa di interessante o curioso! L’anno scorso e quest’anno si sta forgiando nuovamente la nostra grande costruzione della Russia e dell’Eurasia e un nuovo e giusto ordine mondiale!

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini

Fonte: Павел Зарифуллин: Благодаря СВО русский мир закрепился в Центральной Азии | Аналитический Интернет-портал (ratel.kz)