di M. Ryzhenkov ministro degli Affari esteri della Bielorussia

La crisi in atto: confermata l’ingerenza esterna

L’anno scorso, in un ampio articolo sulla Carta eurasiatica della diversità e della multipolarità nel XXI secolo, pubblicato su *Russia in Global Affairs*, ho sostenuto che le interferenze esterne negli affari dei paesi eurasiatici hanno costantemente ostacolato il loro sviluppo autonomo e di successo. Ho rintracciato questo schema dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e alle strategie statunitensi del dopoguerra fredda di «allargamento» e dominio geostrategico articolate dagli ex consiglieri per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Anthony Lake e Zbigniew Brzezinski.

L’attuale conflitto in Medio Oriente ha tragicamente e innegabilmente confermato questa osservazione. Questo conflitto non è semplicemente l’ennesima tragedia regionale. È l’ultima prova violenta del fatto che gli attori esterni non sono in grado di gestire la sicurezza eurasiatica. Ancora una volta, abbiamo assistito al solito schema: interventi unilaterali in violazione del diritto internazionale, disinteresse per le realtà locali, tentativi di mettere i vicini gli uni contro gli altri e il perseguimento di interessi strategici che non hanno nulla a che vedere con il benessere delle nazioni coinvolte nel conflitto. Il risultato, come sempre, è un aumento delle vittime, un aumento degli sfollati e una più profonda erosione di ogni speranza di stabilità regionale.

Purtroppo, gli artefici di queste politiche non hanno tratto insegnamento da quanto accaduto nei Balcani, in Iraq, in Afghanistan o in Ucraina. Continuano a credere che la forza militare, le sanzioni unilaterali e la manipolazione politica possano rimodellare l’Eurasia secondo i propri piani. E ogni volta falliscono, ma solo dopo aver causato immense sofferenze alle popolazioni del nostro continente.

Per i paesi eurasiatici, il messaggio non potrebbe essere più chiaro. Non possiamo affidarci a guardiani esterni per garantire la nostra sicurezza. Non possiamo aspettare il ritorno di un «ordine liberale internazionale benevolo», perché un ordine del genere non è mai realmente esistito nella pratica: non è mai stato liberale, ma egemonico. E certamente non possiamo permetterci di rimanere passivi mentre altri tentano di determinare il futuro del nostro continente. Ciò di cui abbiamo bisogno – con urgenza – è una nostra soluzione, forgiata da noi e per noi. Abbiamo bisogno di soluzioni eurasiatiche ai problemi eurasiatici.

La Carta eurasiatica: una soluzione indigena basata sulla sicurezza indivisibile

La lezione fondamentale dell’attuale conflitto in Medio Oriente, così come di ogni altro intervento esterno fallito in Eurasia negli ultimi tre decenni, è questa: solo un’architettura di sicurezza autoctona, inclusiva e basata sul consenso può funzionare. La CSCE ebbe successo durante la Guerra Fredda proprio perché rappresentava un autentico forum di dialogo tra i due schieramenti, che rispettavano reciprocamente la propria esistenza. L’OSCE fallì quando divenne uno strumento con cui un gruppo di Stati partecipanti imponeva la propria volontà agli altri. Il cosiddetto «ordine liberale» guidato dagli Stati Uniti fallì perché non fu mai liberale: era egemonico.

Ciò di cui l’Eurasia ha invece bisogno è un nuovo approccio, fondato sul principio invocato fin dall’Atto finale di Helsinki del 1975 ma mai realmente attuato: l’indivisibilità della sicurezza. Nessun paese dell’Eurasia dovrebbe perseguire la propria sicurezza a scapito degli altri. A nessuna potenza esterna dovrebbe essere consentito di mettere uno Stato eurasiatico contro l’altro. E nessun conflitto regionale dovrebbe essere considerato un’opportunità per ottenere vantaggi geopolitici.

Questo è proprio ciò che la Carta eurasiatica sulla diversità e la multipolarità nel XXI secolo dovrebbe offrire.

Come ho sostenuto nel mio articolo del 2025, la Carta non sarebbe diretta contro alcun Paese o gruppo di Stati. È concepita come uno sforzo costruttivo, endogeno, collettivo, inclusivo e globale. Essa mirerà a istituire un’architettura di sicurezza paneuroasiatica basata sulle norme e sui principi della Carta delle Nazioni Unite. Coprirà non solo la sicurezza, ma anche la cooperazione economica, gli scambi umanitari e il dialogo tra civiltà. Accoglierà, in linea di principio, tutti gli Stati euroasiatici, da Lisbona a Manila.

Al centro della Carta ci sarà il principio della sicurezza indivisibile – presente nel preambolo di Helsinki ma mai posto in primo piano. Questa volta deve esserlo. Ma non dobbiamo limitarci a invocarlo. La Carta dovrebbe rendere operativa la sicurezza indivisibile attraverso impegni concreti e verificabili, quali, ad esempio:

1. Nessuno Stato può aderire a un’alleanza militare i cui criteri di adesione escludano sistematicamente altri Stati eurasiatici senza una consultazione multilaterale.

2. Nessuno Stato può ospitare infrastrutture militari straniere permanenti che minaccino concretamente gli interessi fondamentali di sicurezza dei propri vicini senza previa notifica e verifica nell’ambito di un quadro multilaterale.

3. Tutte le controversie tra gli Stati partecipanti dovrebbero essere soggette a consultazione obbligatoria attraverso le istituzioni della Carta.

4. I partecipanti non dovrebbero applicare misure coercitive unilaterali gli uni contro gli altri.

Questi dovrebbero essere i punti di negoziazione. Essi dovrebbero tradurre il principio della sicurezza indivisibile da un nobile slogan in un quadro operativo.

Di conseguenza, nessun paese eurasiatico dovrebbe sentirsi minacciato dalle legittime misure di sicurezza adottate da un altro paese. Nessun conflitto in Eurasia dovrebbe essere risolto con la forza o con un diktat esterno. E nessun paese dovrebbe essere costretto a scegliere tra blocchi rivali.

La Carta non sarà una dichiarazione vaga. È concepita come un quadro d’azione concreto – una geostrategia per il nostro supercontinente, che abbracci la sicurezza, l’economia, la tecnologia, la cultura e altro ancora. A tal fine, prevediamo che la Carta istituisca alcune istituzioni specifiche che non si sovrappongano alle numerose strutture eurasiatiche già esistenti. Tali nuove istituzioni potrebbero includere, tra le altre, una Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Eurasia, un piccolo segretariato con sede in un luogo neutrale, un meccanismo di risoluzione delle controversie, esercitazioni periodiche volte a rafforzare la fiducia che prevedano un dialogo tra le forze armate. Queste idee dovrebbero essere oggetto di negoziazione. La Carta dovrebbe essere una dichiarazione dotata di efficacia concreta.

Dalla discussione all’azione

Da quasi tre anni l’idea della Carta eurasiatica è oggetto di discussione nei forum internazionali, nelle consultazioni bilaterali e nelle pubblicazioni accademiche. Il concetto ha suscitato un interesse crescente e molti Stati eurasiatici hanno espresso il loro sostegno di principio. Tuttavia, il dibattito, per quanto prezioso, non è sufficiente.

La Repubblica di Bielorussia e la Federazione Russa, in qualità di co-promotrici dell’iniziativa, hanno elaborato una tabella di marcia concreta per passare dalla fase di discussione a quella dei negoziati formali. Tale tabella di marcia è illustrata in un documento informale che è stato condiviso con i nostri partner eurasiatici. Nello specifico, proponiamo di avviare il processo negoziale nel settembre 2026, durante la settimana di alto livello dell’81ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, partendo dal presupposto che esso porti all’adozione del testo definitivo della Carta in occasione di un vertice dei leader eurasiatici, provvisoriamente previsto prima della fine del 2027.

Ci rendiamo conto che alcuni potrebbero guardare alla Carta con scetticismo. Alcuni potrebbero temere che sia diretta contro di loro. Potrebbero ritenere che le loro alleanze e collaborazioni attuali siano sufficienti. Altri potrebbero semplicemente aspettare di vedere come si evolverà il processo.

A queste esitazioni, vorrei aggiungere tre osservazioni.

Innanzitutto, la Carta non è diretta contro nessuno. È aperta a tutti. La vostra partecipazione non costituisce un tradimento di alcun impegno esistente, ma rappresenta un investimento in un ordine eurasiatico più stabile e prevedibile. L’Unione Europea, i membri della NATO e gli altri Stati allineati con l’Occidente sono invitati a sedersi al tavolo delle trattative in buona fede, come partecipanti alla pari e non come istruttori.

In secondo luogo, le condizioni esterne che hanno sostenuto la prosperità e la sicurezza europee stanno cambiando rapidamente. Gli Stati Uniti stanno ridimensionando l’importanza attribuita all’Europa, come affermato nella loro Strategia di Sicurezza Nazionale 2025. L’era del libero scambio illimitato e delle risorse a basso costo è finita. Le sfide demografiche, economiche e migratorie dell’Europa si stanno aggravando. Nessuna potenza esterna salverà l’Europa da queste tendenze. Ma un’azione cooperativa all’interno dell’Eurasia lo farà sicuramente.

In terzo luogo, e soprattutto, il costo della mancata partecipazione cresce di giorno in giorno. La mancata partecipazione comporta un costo ben preciso: la perdita della possibilità di influire sulle regole che governeranno questo continente per decenni. Ogni Stato che siede al tavolo contribuisce a redigere il testo finale. Ogni Stato che ne resta fuori accetta regole scritte da altri. Lo affermiamo come un dato di fatto della vita diplomatica. Se scegliete di rimanere al di fuori del nascente ordine eurasiatico, non sarete in grado di fermarlo. Perderete semplicemente il vostro posto al tavolo delle trattative mentre altri plasmano il futuro del continente in cui vivete.

Abbiamo visto cosa può ottenere la cooperazione tra i paesi della regione. Il contenimento discreto delle tensioni di confine in Asia centrale da parte dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, la resilienza dell’ASEAN nonostante la competizione tra grandi potenze, le rapide consultazioni dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva durante la crisi del 2022 in Kazakistan: non sono modelli perfetti, ma sono i nostri. La Carta mira a estendere queste lezioni a tutto il continente, traendo insegnamento sia dai successi che dai fallimenti di ogni esperimento di sicurezza eurasiatico.

Il tempo delle discussioni è finito. Il tempo delle esitazioni è finito. Gli eventi del 2026 hanno lanciato un allarme che nessun paese responsabile può ignorare.

L’Eurasia ha bisogno di una nuova architettura di sicurezza, fondata sulla sicurezza indivisibile, sul rispetto reciproco e su un partenariato autentico. La Carta eurasiatica sulla diversità e la multipolarità nel XXI secolo è lo strumento per costruire tale architettura. E settembre 2026 a New York è il momento giusto per iniziare.

Esorto tutti gli Stati eurasiatici a unirsi a noi per dare il via a questo processo storico. Dimostriamo che siamo in grado di plasmare il nostro destino.