L’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano (MKO), conosciuta anche come “Mojahedin” e “Monafeqin”, fu fondata nel 1965 da parte di un gruppo di studenti ed attivisti politici con tendenze islamico-marxiste. Tale organizzazione venne creata con l’obiettivo di combattere contro il regime di Pahlavi e dar vita ad un governo islamico basato sulla giustizia sociale. Col passare del tempo e a causa di cambiamenti ideologici interni, l’organizzazione si trasformò in un gruppo eclettico, che si basava su una combinazione di ideologie diverse.

La natura marxista – comunista dell’Organizzazione dei Mojahedin

Inizialmente, l’Organizzazione dei Monafeqin (MKO) era un gruppo islamico con tendenze marxiste. I fondatori dell’Organizzazione, mischiando concetti islamici e marxisti, cercarono di concepire una nuova teoria rivoluzionaria per l’Iran. Essi utilizzarono concetti islamici come la giustizia e l’uguaglianza e li mischiarono con le analisi marxiste riguardo la lotta di classe e il rovesciamento del capitalismo. Tale atteggiamento fece sì che l’organizzazione venisse conosciuta come un gruppo eclettico che si nutriva sia di ideologie religiose che di teorie rivoluzionarie di sinistra.

Tuttavia, in seguito alla rivoluzione islamica del 1979 e ai conflitti interni tra diversi gruppi, l’Organizzazione dei Monafeqin si separò dalla Repubblica Islamica e intraprese la lotta armata contro il nuovo governo. Tra i decenni 1980 e 1990 questa organizzazione godé del forte sostegno militare e finanziario dell’Iraq di Saddam Hussein, cosa che aumentò l’intensità dei conflitti.

L’eclettismo dell’Organizzazione dei Mojahedin

L’eclettismo dell’Organizzazione dei Monafeqin ha a che fare con l’utilizzo di concetti ed ideologie diversi, al fine di giustificare e legittimare i propri obiettivi e le proprie azioni. Questa organizzazione utilizzava concetti islamici per attirare le forze religiose e allo stesso tempo sfruttava le analisi marxiste con l’obiettivo di ottenere il sostegno delle forze di sinistra e rivoluzionarie. Questa combinazione ideologica dava all’organizzazione la possibilità di penetrare in una vasta gamma di forze di opposizione al regime di Pahlavi e in seguito alla Repubblica Islamica.

I crimini dell’Organizzazione dei Mojahedin

L’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo durante gli anni di attività compì numerose operazioni armate e terroristiche, tra cui alcune di quelle che seguono:

1. Omicidi degli anni Ottanta: nel corso degli anni Ottanta, l’Organizzazione dei Mojahedin ha assassinato molte delle autorità governative della Repubblica Islamica dell’Iran. Tra questi assassinii si può far riferimento all’omicidio, nel 1971 del presidente della repubblica Mohammad Ali Rajai, e del primo ministro Mohammad Javad Bahonar.

2. Collaborazione col regime di Saddam Hussein: nel periodo della guerra tra Iran e Iraq, l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo collaborò con l’esercito iracheno e partecipò alle operazioni militari contro l’Iran. Questa collaborazione aumentò la sfiducia e l’odio del popolo iraniano nei confronti di tale organizzazione.

3. Oppressione interna: vi sono rapporti e testimonianze riguardo l’oppressione di membri critici e scontenti all’interno dell’organizzazione. Molti degli ex membri di questa organizzazione affermarono di esser stati costretti a restare nell’organizzazione attraverso torture e minacce.

4. Attentati a luoghi pubblici: l’organizzazione dei Mojahedin del Popolo nel corso dei suoi anni di attività compì attentati terroristici presso luoghi pubblici, causando l’uccisione di molti civili. Infine, nonostante i cambiamenti e i diversi sviluppi nel corso degli anni, l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo rimase un gruppo irriducibile di opposizione armata alla Repubblica Islamica. Le attività di tale organizzazione e il suo quadro ideologico sono oggetto di discussione e controversie presso ambienti politici e sociali iraniani e internazionali.

Le condanne internazionali dell’Organizzazione dei Mojahedin

L’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano (MEK) ha subito numerose condanne internazionali nel corso degli anni. Tali condanne furono principalmente legate ad attività terroristiche, violazione dei diritti umani e collaborazione col regime di Saddam Hussein.

La lista delle condanne per terrorismo

1. Stati Uniti d’America: nel 1997 l’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano fu dichiarata organizzazione terroristica straniera (FTO) da parte del Ministero degli Esteri degli Stati Uniti. Tale decisione fu presa in base ai precedenti terroristici del gruppo, tra cui attentati a cittadini ed autorità iraniane e collaborazione con Saddam Hussein nella guerra tra Iran e Iraq. Nel 2012 questo gruppo fu rimosso dalla lista delle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti, ma tale decisione fu fortemente criticata.

2. Unione Europea: anche l’Unione Europea nel 2002 dichiarò l’Organizzazione dei Mojahedin un’organizzazione terroristica. Nel 2009 tale decisione fu revocata, ma le preoccupazioni relative alle attività dell’Organizzazione a livello internazionale rimasero.

3. Canada: anche il Canada aveva dichiarato questa organizzazione un gruppo terroristico, ma anche questa decisione fu successivamente revocata.

I rapporti sui diritti umani

Diverse organizzazioni ed istituzioni internazionali per i diritti umani hanno indagato e stilato rapporti in merito alla violazione di diritti umani da parte dell’Organizzazione dei Mojahedin: – Human Rights Watch: nel rapporto pubblicato nel 2005, l’organizzazione Human Rights Watch fece riferimento a numerosi casi di violazione dei diritti umani da parte dell’Organizzazione dei Mojahedin. Tale rapporto comprendeva le testimonianze di ex membri dell’organizzazione, i quali raccontavano di aver subito torture, arresti illegali e trattamenti disumani da parte della leadership dell’organizzazione.

– Amnesty International: anche Amnesty International ha più volte manifestato preoccupazione in merito alla situazione dei diritti umani all’interno dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo. L’organizzazione ha fatto riferimento a numerose testimonianze di ex membri dell’organizzazione, i quali furono perseguitati a causa del dissenso nei confronti della leadership o del tentativo di abbandonare l’organizzazione.

Condanne politiche

– Governo iraniano: la Repubblica Islamica dell’Iran è fortemente contraria all’organizzazione dei Mojahedin e la dichiara un gruppo terroristico e traditore del paese. Il governo iraniano ha più volte chiesto l’intervento internazionale e il processo dei leader di tale organizzazione.

– Governo iracheno: dopo la caduta di Saddam Hussein nel 2003, il nuovo governo iracheno ha esercitato pressioni su questa organizzazione, a causa della collaborazione col regime precedente, ed ha cercato di chiudere il campo Ashraf, sede dell’organizzazione in Iraq.

Conclusione

L’Organizzazione dei Monafeqin, con una storia piena di azioni di lotta armata e terroristiche, collaborazione con i nemici stranieri dell’Iran e violazione dei diritti umani, è sempre stata oggetto di condanne internazionali. Nonostante i cambiamenti e gli sviluppi nell’ambito delle posizioni internazionali rispetto a questa organizzazione, le preoccupazioni concernenti le sue attività continuano. Inoltre, tale organizzazione agisce tuttora come gruppo terroristico e le sue attività ed atteggiamenti a livello internazionale sono oggetto di discussione e controversia.