È disponibile per la prima volta in italiano il celebre libro di Anwar Ibrahim, primo ministro della Malesia, La Rinascita dell’Asia, uscito nel 1996 ma ancora attuale data la centralità dell’Asia e il crescente ruolo della Malesia. A curarne la traduzione è la pubblicazione la casa editrice Anteo Edizioni. Ieri, una copia è stata consegnata proprio ad Anwar Ibrahim, presente nella Capitale per incontri di massimo livello con le imprese italiane, nell’ottica di potenziare la collaborazione. Presente, insieme al direttore di Anteo Edizioni, Stefano Bonilauri, anche Domenico Palmieri, Segretario generale di ISIA.

YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, mendengar pembentangan terjemahan The Asian Renaissance daripada penterjemah, Andrea Fais dan penerbit, Stefano Bonilauri, semasa lawatan kerja di Rom, Itali. 2 Julai 2025. AFIQ HAMBALI/Pejabat Perdana Menteri. NO SALES; NO ARCHIVE; RESTRICTED TO EDITORIAL USE ONLY. NOTE TO EDITORS: This handout photos may only be used for editorial reporting purposes for the contemporaneous illustration of events, things or the people in the image or facts mentioned in the ca

“L’opera, pubblicata oltre vent’anni fa, sottolinea la grande idea della rinascita della civiltà asiatica attraverso i valori della conoscenza, cultura, apertura e giustizia, in risposta allo squilibrio globale e al dominio del discorso occidentale”, ha scritto Anwar Ibrahim sui suoi canali social. “Apprezzo molto – ha aggiunto il Primo Ministro – la dedizione dello studioso italiano nella traduzione di questo volume, che permette di condividere e comprendere più ampiamente le grandi idee di democrazia e sviluppo sostenibile”.

YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, mendengar pembentangan terjemahan The Asian Renaissance daripada penterjemah, Andrea Fais dan penerbit, Stefano Bonilauri, semasa lawatan kerja di Rom, Itali. 2 Julai 2025. AFIQ HAMBALI/Pejabat Perdana Menteri. NO SALES; NO ARCHIVE; RESTRICTED TO EDITORIAL USE ONLY. NOTE TO EDITORS: This handout photos may only be used for editorial reporting purposes for the contemporaneous illustration of events, things or the people in the image or facts mentioned in the ca

“Questo sforzo non è solo un lavoro di traduzione, ma un ponte di pensieri e idee – rimarca il leader politico alla guida della coalizione progressista e multietnica Pakatan Harapan – per colmare il divario di comprensione di Oriente e Occidente soprattutto in un panorama mondiale diviso”.

“Possa questo pezzo continuare a essere fonte di ispirazione nei nostri sforzi per lottare per la rinascita dei valori dell’umanità, della scienza e della giustizia universale”.