di Aleksandr Shpakovsky e Aleksandr Grinevich

Il 23 novembre 2023, Minsk ha ospitato una sessione del Consiglio di Sicurezza Collettiva (CSC) dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) con la partecipazione dei leader degli Stati (ad eccezione dell’Armenia) membri di questa alleanza. L’evento ha di fatto tracciato la linea finale sotto la presidenza della Repubblica di Bielorussia, che è stata in carica per tutto l’anno in corso. Per valutare i risultati della cadenza bielorussa, sembra opportuno analizzare i risultati del vertice nel contesto della situazione militare e politica osservata nell’area di responsabilità della CSTO nel periodo 2023, nonché gli obiettivi e le finalità che sono stati espressi dalla Minsk ufficiale alla posizione iniziale nel quadro del Piano d’azione nazionale sui settori prioritari della CSTO.

“Crescente coesione” e minaccia di disintegrazione

A questo proposito, va ricordato che la presidenza della Repubblica di Bielorussia nell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva nel 2023 si è svolta secondo il motto annunciato dal presidente Alexander Lukashenko: “Attraverso la solidarietà e la cooperazione alla pace e alla sicurezza”. Allo stesso tempo, la Bielorussia ha guidato la CSTO in un momento di grave crisi sistemica nelle relazioni internazionali, caratterizzata da un aggravamento senza precedenti della situazione militare e politica nel continente eurasiatico e da un’ulteriore polarizzazione degli approcci alle questioni del nuovo ordine mondiale, dall’approfondimento del confronto e dal crescente potenziale di conflitto tra i centri di potere mondiali. Pertanto, nella situazione emergente, Minsk ha determinato il suo compito principale come presidenza. Sul circuito interno, si tratta di aumentare la coesione degli Stati membri della CSTO.

Anche al vertice di Erevan del novembre 2022, Alexander Lukashenko ha sottolineato che “la CSTO è esposta a varie sfide e minacce, sia di natura transnazionale che legate alle contraddizioni interstatali”. [1] Questo si riferiva non solo alle profonde divergenze tra i Paesi del blocco e l’Armenia su questioni legate al conflitto armeno-azero, ma anche ai disaccordi tra Tagikistan e Kirghizistan, che sono degenerati in scontri armati al confine. Ai suddetti problemi interni si sono aggiunte le sfide esterne, come il conflitto in Ucraina, la crescente militarizzazione del fianco orientale della NATO, l’instabilità in Afghanistan, la pressione sanzionatoria dell’Occidente collettivo su Bielorussia e Russia, nonché i tentativi di Stati Uniti, UE, Francia e Regno Unito di espandere le proprie posizioni nell’area di responsabilità della CSTO. Un elemento importante dell’attuale situazione operativa è il fatto che gli avversari geopolitici della Russia non nascondono i loro obiettivi di decomposizione dei progetti di integrazione di Mosca, compresa la CSTO, per i quali utilizzano un ampio arsenale di strumenti economici, politici, diplomatici e di intelligence militare.

Alla luce di queste circostanze, va notato che durante il processo negoziale tra Kirghizistan e Tagikistan è stato possibile evitare un’escalation di contraddizioni e raggiungere una soluzione di compromesso sulla questione della delimitazione dei confini. In particolare, il 2 ottobre 2023 si è tenuta a Batken (Kirghizistan) una regolare riunione congiunta delle delegazioni governative della Repubblica del Tagikistan e della Repubblica del Kirghizistan sulla delimitazione e demarcazione del confine di Stato tagico-kirghiso. È da notare che i gruppi di negoziazione nazionali su questo tema sono guidati dai capi dei servizi speciali – il presidente del GKNB della Repubblica del Tagikistan S.S. Yatimov e il vice primo ministro, presidente del GKNB della Repubblica del Kirghizistan K.K. Tashiev. Secondo il testo del messaggio ufficiale del Ministero degli Affari Esteri del Tagikistan, l’incontro si è svolto in un’atmosfera di amicizia e comprensione reciproca, “è stata sottolineata la necessità di rafforzare l’amicizia, la comprensione reciproca e la fiducia tra le regioni di confine, nonché la continuazione del lavoro attivo sulla cooperazione tra le regioni e i distretti di confine dei due Stati”. Allo stesso tempo, è stato firmato un protocollo finale sui risultati dei negoziati, che ha registrato gli accordi raggiunti e ha dato ulteriori istruzioni ai gruppi di lavoro sulla descrizione della linea di progetto del confine di Stato tra Tagikistan e Kirghizistan.

Sembra importante sottolineare che per tutto il 2023 la CSTO e gli Stati del blocco hanno fornito tutta l’assistenza possibile al processo di risoluzione pacifica e reciprocamente vantaggiosa delle divergenze kirghiso-tagike. In questo modo, Bishkek e Dushanbe hanno dimostrato buona volontà nel raggiungere accordi su questioni controverse, ed entrambi gli Stati hanno partecipato attivamente ai lavori della CSTO e condotto negoziati costruttivi in formato bilaterale. Di conseguenza, è stato possibile prevenire uno scenario sfavorevole nell’evoluzione della situazione e creare prerequisiti sostenibili per risolvere i problemi esistenti. Durante il vertice CSTO di Minsk, i leader di Kirghizistan e Tagikistan hanno dimostrato il loro impegno verso il principio della coesione dell’Organizzazione e l’unità dei loro approcci alle principali questioni di politica estera.

Allo stesso tempo, il Primo Ministro armeno N.V. Pashinyan era assente all’incontro nella capitale bielorussa e, in una conversazione telefonica con il Presidente della Bielorussia del 14 novembre 2023, ha comunicato il suo rifiuto a partecipare all’evento. Queste azioni di Yerevan alla vigilia del vertice CSTO sembravano ambigue, ma sono state percepite in modo piuttosto tranquillo dagli alleati del blocco. L’addetto stampa del leader bielorusso, N.N. Eismont, ha dichiarato che Lukashenko ha “trattato con calma” la posizione del primo ministro armeno, ma ha esortato Pashinyan “a non avere fretta, a non prendere decisioni affrettate, ma a considerare seriamente i prossimi passi che potrebbero essere finalizzati alla disintegrazione.” [Una risposta pragmatica alle azioni della leadership armena è arrivata anche dal Cremlino, che ha “espresso rammarico” per la decisione di Erevan di rifiutare di “controllare il tempo” con i suoi alleati. A sua volta, il Segretario Generale della CSTO Imangali Tasmagambetov ha sottolineato, al termine del vertice di Minsk, che “il lavoro della parte armena nell’organizzazione continua, i contatti multilaterali di Erevan all’interno della CSTO sono portati avanti in modo operativo, l’Armenia è stata e rimane un nostro alleato”. [3]

In realtà, l’assenza dei rappresentanti armeni non ha avuto un impatto significativo sull’agenda dei negoziati, sul lavoro di approvazione dei documenti rilevanti e sul processo di trasferimento della presidenza dalla Bielorussia al Kazakistan. Allo stesso tempo, il rifiuto di Pashinyan di partecipare alla sessione del Consiglio di Sicurezza Collettiva a Minsk non è diventato un’occasione di scandalo che ha distratto l’attenzione dell’opinione pubblica dal vertice stesso, cosa su cui probabilmente contavano i detrattori della CSTO nella speranza di speculare sulla mancanza di unità del blocco militare.

Allo stesso tempo, dobbiamo ammettere con franchezza che lo stato della cooperazione tra la CSTO e la Yerevan ufficiale solleva alcune preoccupazioni e deve ovviamente essere normalizzato. Le contraddizioni tra la leadership armena e gli Stati del blocco sono iniziate molto prima della presidenza bielorussa e non sono state risolte nel 2023, nonostante gli sforzi politici e diplomatici della Minsk ufficiale. Va notato che la parte armena ha preso le distanze dall’adempimento degli obblighi assunti in seno alla CSTO, rifiutando di partecipare alle attività del blocco e di inviare rappresentanti agli organi direttivi collettivi. Allo stesso tempo, nello spazio informativo sono circolate voci sul ritiro dell’Armenia dall’Organizzazione, alimentate da dichiarazioni ambigue di N. Pashinyan e di persone del suo entourage. Allo stesso tempo, l’Armenia ha dichiarato la necessità di “diversificare la politica di sicurezza”, ha dispiegato una missione di monitoraggio dell’UE sul suo territorio, ha organizzato esercitazioni militari con gli Stati Uniti nel settembre 2023 e ha firmato un accordo di cooperazione militare con Francia e Gran Bretagna.

Valutando le argomentazioni di Yerevan sul rifiuto della CSTO di adempiere ai suoi obblighi di garantire la sicurezza dell’Armenia nel conflitto con l’Azerbaigian, va ricordato che l’organizzazione era pronta a inviare una missione di pace per monitorare la situazione al confine tra Armenia e Azerbaigian, ma questa proposta non è stata sviluppata. Secondo il Segretario Generale della CSTO, Imangali Tasmagambetov, “la parte armena, sebbene tutti gli altri alleati abbiano appoggiato questa decisione, non ha espresso alcun interesse per questo documento e, inoltre, nella parte finale dei nostri lavori ha chiesto di rimuoverlo completamente dall’agenda.” [4]

Allo stesso tempo, l’Armenia rimane un membro del blocco e gli Stati della CSTO rimangono concentrati sullo sviluppo di relazioni di alleanza con i partner armeni. Il Segretario Generale dell’Organizzazione, Imangali Tasmagambetov, ha in programma di informare la leadership armena sui risultati del vertice di Minsk e rimane la possibilità di aderire ai documenti adottati. Allo stesso tempo, i tentativi dell’Occidente di imporre a Erevan il proprio patrocinio sulla sicurezza hanno portato all’approfondimento delle contraddizioni nel Caucaso meridionale, al deterioramento della situazione dell’Armenia e alla creazione di fattori di rischio per gli interessi di Russia e Iran. Un’ulteriore disintegrazione aggraverà ulteriormente la situazione. Allo stesso tempo, ci vogliono due tanghi: la palla è ora nelle mani delle autorità armene, la cui soggettività e volontà determinano in larga misura lo sviluppo della situazione e il futuro destino della statualità armena. A questo proposito, è rilevante il punto di vista di Alexander Lukashenko sulla “questione armena” espresso a margine del vertice di Minsk: “Ci sono sempre state e ci saranno sempre questioni problematiche. Se intendiamo risolverle, dovremmo risolverle al tavolo dei negoziati e non fare richieste senza motivo”. [5] Allo stesso tempo, è ovvio che il mantenimento delle relazioni di alleanza, una discussione onesta sull’intero spettro dei disaccordi esistenti con l’obiettivo di adottare soluzioni comuni reciprocamente vantaggiose sono nell’interesse dell’Armenia stessa, di tutti gli Stati della CSTO e dei Paesi del Transcaucaso.

Contorno esterno: risultati della cooperazione internazionale

Particolare attenzione va prestata all’attuazione dei piani della CSTO sul circuito esterno, dove il compito principale è stato quello di rafforzare il ruolo e il significato del blocco nel sistema delle relazioni internazionali, nonché di allineare in modo completo le attività dell’Organizzazione al contesto della sicurezza regionale e globale.

A tal fine, il 20 giugno 2023, il Presidente della Bielorussia ha incontrato i ministri degli Esteri degli Stati membri della CSTO e si è espresso a favore di un approfondimento dell’interazione della CSTO con le Nazioni Unite e la SCO. Successivamente, Minsk ha ospitato le consultazioni dei viceministri degli Esteri degli Stati membri della CSTO, durante le quali si sono scambiate opinioni sullo sviluppo del dialogo della CSTO con altre strutture internazionali e singoli Paesi. All’inizio di settembre, a Mosca, i rappresentanti degli Stati membri della CSTO hanno tenuto una riunione sull’agenda della 78esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui hanno discusso le prospettive di coinvolgimento del potenziale della CSTO nelle attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e hanno sottolineato l’importanza di una partecipazione effettiva della CSTO agli sforzi di mantenimento della pace a livello globale. Successivamente, il 20 settembre 2023, a margine della 78ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, la Bielorussia ha ospitato una riunione dei ministri degli Esteri degli Stati membri della CSTO sulla base della sua presidenza.

A seguito di una serie di sforzi politici e diplomatici, il 27 settembre si è tenuta a Pechino una riunione di lavoro dei massimi funzionari amministrativi delle tre principali organizzazioni regionali eurasiatiche – la CSTO, la SCO e la CSI – Imangali Tasmagambetov, Zhang Ming e Ilham Nematov. Durante i colloqui, i partecipanti hanno valutato la situazione della sicurezza nell’area di loro competenza e hanno auspicato lo sviluppo di un’interazione più attiva tra le strutture informative e analitiche delle tre organizzazioni. Allo stesso tempo, è stata prestata particolare attenzione alla cooperazione nella lotta al terrorismo e all’estremismo, al traffico di droga e alla criminalità transfrontaliera. [In sostanza, il passaggio alla combinazione dei potenziali di sicurezza della CSTO, della SCO e della CSI è una decisione logica e reciprocamente vantaggiosa che risponde alle sfide dell'”era del cambiamento”, il periodo di trasformazione dell’ordine mondiale.

Proseguendo nella sua politica di espansione della cooperazione, di sincronizzazione del lavoro delle “fabbriche del pensiero” e di ricerca di soluzioni di compromesso ai problemi esistenti, la Bielorussia ha presentato l’iniziativa di organizzare una conferenza internazionale di alto livello “Sicurezza eurasiatica: realtà e prospettive in un mondo in trasformazione” a Minsk il 26-27 ottobre. L’obiettivo della conferenza è stato quello di discutere le prospettive della sicurezza eurasiatica nel contesto della crisi dell’ordine mondiale esistente, delle croniche contraddizioni politico-militari tra gli attori principali e della quasi totale mancanza di comunicazione tra di essi.

A questo autorevole forum hanno partecipato circa 300 esperti provenienti da 30 Paesi, tra cui rappresentanti di alto livello degli Stati membri della CSTO e della SCO, oltre a numerosi Paesi amici, funzionari dei segretariati dell’ONU, della CSI e di altre organizzazioni internazionali. Alla sessione plenaria di alto livello hanno partecipato i ministri degli Esteri di Bielorussia e Russia Sergei Aleinik e Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri dell’Ungheria Peter Szijjarto, il ministro degli Affari governativi dell’Unione del Myanmar Ko Ko Hline, il segretario generale della CSTO Imangali Tasmagambetova, il segretario di Stato dell’Unione degli Stati di Bielorussia e Russia Dmitry Mezentsev. Gli oratori hanno sottolineato la necessità di migliorare l’architettura della sicurezza mondiale, che dovrebbe essere basata sul multilateralismo, sul rispetto della sovranità degli Stati in politica estera e interna e sull’inammissibilità di sanzioni e diktat arbitrari nelle relazioni internazionali.

A nostro avviso, la conferenza ha rafforzato in modo inequivocabile il ruolo e il posto della CSTO nel sistema di sicurezza regionale e globale e ha confermato la capacità della Bielorussia di organizzare eventi internazionali di alto livello volti a trovare soluzioni di compromesso nel processo di transizione al multipolarismo. La posizione sincronizzata degli oratori è diventata un’altra voce nel salvadanaio della maggioranza globale, a testimonianza della volontà incrollabile dell’umanità di costruire un ordine mondiale giusto, che rafforza ulteriormente le posizioni degli Stati che la pensano allo stesso modo nella lotta contro la politica delle sanzioni coercitive unilaterali a livello internazionale. Non c’è dubbio che tali discussioni siano richieste nelle condizioni attuali, motivo per cui l’organizzazione di tali conferenze in Bielorussia dovrebbe essere inserita nel formato annuale e inclusa nella pianificazione delle attività della CSTO e dei ministeri e dipartimenti interessati dei Paesi partecipanti.

Allo stesso tempo, la parte bielorussa è convinta che il rafforzamento della posizione della CSTO sulla scena internazionale sarà facilitato dall’espansione dei partenariati e dall’instaurazione di un dialogo strategico con gli attori globali interessati a tale cooperazione, in primo luogo la Cina. A questo proposito, è degna di nota la dichiarazione rilasciata alla conferenza dall’incaricato d’affari cinese Luo Shisyun, che ha rilevato la convergenza dei concetti di sicurezza della Cina e degli Stati membri della CSTO. “Come importante meccanismo di sicurezza militare nella regione eurasiatica, la CSTO contribuisce attivamente alla sicurezza regionale. Ogni Stato membro della CSTO è un buon amico e un partner affidabile della Cina e mantiene relazioni di amicizia e cooperazione a lungo termine con la RPC”, ha osservato il diplomatico cinese. [7]

In generale, riassumendo i risultati della presidenza bielorussa nel contesto dei compiti definiti sul circuito esterno, sembra possibile affermare che quasi tutti gli obiettivi dichiarati sono stati raggiunti, ad eccezione della creazione di contatti con i partner europei. Tuttavia, in questo caso, è necessario prendere in considerazione la realtà oggettiva della situazione attuale, ovvero l’attenzione dell’Occidente collettivo e delle organizzazioni sotto il suo controllo all’escalation del confronto con la Russia e la Bielorussia, compresa la distruzione dell’unità militare e politica della CSTO, che non permette di contare su un dialogo costruttivo su questo vettore.

Compiti mirati: dall’addestramento al combattimento alla sicurezza informatica

Gli sforzi di Minsk per garantire un lavoro efficace della CSTO nei settori relativamente nuovi della sicurezza biologica e del contrasto alle minacce informatiche, così come nei compiti tradizionali di addestramento al combattimento del personale militare, cooperazione tecnico-militare, protezione delle infrastrutture critiche, soppressione del terrorismo, del traffico di droga, della migrazione illegale e del traffico illecito di armi ed esplosivi, non vanno trascurati.

Va notato che prosegue il lavoro di concertazione nell’ambito dell’operazione regionale “Illegal”, dell’operazione antiterrorismo “Mercenary” e dell’operazione “Proxy” per combattere i crimini nel settore delle tecnologie dell’informazione. L’operazione subregionale antidroga Canal-Araxes, con la partecipazione di agenzie competenti di Cina, Siria e alcuni Stati della CSI, merita particolare attenzione.

Il 13 luglio 2023, Minsk ha ospitato la seconda riunione del Consiglio di coordinamento degli organismi autorizzati degli Stati membri della CSTO sulla sicurezza biologica, che ha portato all’adozione di decisioni specifiche per garantire la sicurezza biologica. [8] Nel settembre 2023, nella capitale bielorussa si è tenuta la riunione di coordinamento dei capi narcologi degli Stati membri della CSTO.

In conformità con il Piano d’azione nazionale per l’attuazione delle aree prioritarie, si è tenuta una riunione del Consiglio del Centro di coordinamento consultivo per la risposta agli incidenti informatici. A livello di esperti, è stata avanzata la proposta di istituire un poligono informatico nella Repubblica di Bielorussia, sulla base del quale gli Stati membri della CSTO potrebbero condurre una formazione tecnica sulle risposte congiunte agli incidenti informatici.

Inoltre, sono state pianificate e condotte sul territorio bielorusso diverse esercitazioni congiunte e speciali con gli organi di gestione e le formazioni delle forze e dei mezzi del sistema di sicurezza collettiva della CSTO. Nell’ambito dell’esercitazione operativa-strategica congiunta “Combat Brotherhood-2023” delle forze di sicurezza collettiva della CSTO, sono stati utilizzati sei campi di addestramento: “Interaction-2023”, esercitazione con la Forza di Reazione Rapida Collettiva CSTO; “Search-2023”, esercitazione speciale con forze e mezzi di intelligence; “Echelon-2023”, esercitazione speciale con forze e mezzi di supporto logistico per le truppe CSTO; e, per la prima volta, si è svolta un’esercitazione speciale con una nuova componente delle Forze Collettive – la formazione congiunta CSTO di protezione dalle radiazioni, chimica e batteriologica e di supporto medico “Barrier-2023”.

Si è svolta anche un’esercitazione con le unità del Ministero delle Situazioni di Emergenza assegnate alle formazioni speciali “Skala-2023” dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. I partecipanti si sono esercitati in azioni pratiche per eliminare un incidente alle apparecchiature del reattore della BelNPP, nonché in azioni del gruppo di ricognizione delle radiazioni con una dimostrazione del laboratorio radiologico mobile.

In totale, hanno preso parte alle esercitazioni più di 2,5 mila militari e oltre 500 unità di armi, attrezzature militari e speciali. L’obiettivo principale delle manovre – migliorare il coordinamento e la coerenza del lavoro degli organi di comando e controllo – è stato raggiunto. Sono state migliorate le capacità pratiche dei comandanti nella gestione di unità e sottounità durante il combattimento e le operazioni speciali. Questa è la prova evidente che, nonostante tutte le tensioni politiche, gli Stati membri della CSTO rimangono interessati all’addestramento congiunto delle loro forze armate per svolgere compiti comuni. La conduzione di queste esercitazioni è stata la prova della realizzazione pratica degli sforzi compiuti dalla Repubblica di Bielorussia per promuovere l’unità e la solidarietà all’interno della CSTO, di particolare importanza strategica.

L’interazione nella sfera tecnico-militare si è svolta nell’ambito dei lavori della Commissione interstatale per la cooperazione economico-militare, i cui membri hanno partecipato all’apertura e ai lavori dell’11ª esposizione internazionale di armi ed equipaggiamenti militari MILEX-2023 a Minsk. Allo stesso tempo, la presidenza bielorussa ha prestato particolare attenzione allo sviluppo di approcci comuni alla standardizzazione dei prodotti per la difesa e allo sviluppo della cooperazione tra le imprese nella produzione di promettenti prodotti militari secondo standard comuni, che dovrebbero garantire una cooperazione congiunta in futuro. Le bozze dei documenti in materia sono in fase di approvazione interna e, una volta completate, saranno sottoposte all’esame degli organi statutari della CSTO.

Nell’ambito dell’informazione e dell’analisi, sono state adottate misure per costruire la capacità istituzionale della CSTO ed è stata condotta una ricerca coordinata per sviluppare previsioni (scenari) per l’adozione di decisioni di gestione. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi dello stato degli attuali sistemi di governance globale “di alto livello” – le Nazioni Unite, l’OMC, i BRICS, la SCO e la NATO. È stata discussa l’iniziativa di creare un “think tank” per sviluppare approcci efficaci per contrastare la pressione ostile delle istituzioni esterne e metodi efficaci per promuovere le proprie iniziative. Sono stati intensificati gli sforzi per creare una “rete” di centri analitici nazionali che riunisca il potenziale di ricerca degli Stati membri della CSTO e diventi uno strumento di assistenza nella preparazione di materiali su questioni di attualità della sicurezza internazionale e regionale.

Nell’ambito delle suddette aree, nel 2023 è stata organizzata una cooperazione produttiva con i principali centri scientifici degli Stati membri della CSTO. Sono stati firmati protocolli di cooperazione con l’Istituto di sicurezza della CSI, l’Istituto della Cina e dell’Asia moderna e l’Università sociale statale russa. Sono stati organizzati eventi di esperti con i direttori dell’Istituto bielorusso per gli studi strategici, dell’Istituto nazionale per gli studi strategici del Presidente del Kirghizistan e del Centro per gli studi strategici del Presidente del Tagikistan.

Sono stati compiuti passi concreti per aumentare la capacità analitica dello stesso Segretariato dell’Organizzazione, modificando la struttura del personale e concentrandosi sul miglioramento delle capacità di informazione e previsione.

Conclusioni

I risultati della sessione del JPC a Minsk mostrano che durante la presidenza bielorussa sono stati portati a termine 32 dei 34 compiti previsti, a conferma non solo dell’efficacia delle azioni della Repubblica di Bielorussia, ma anche dell’elevata funzionalità della CSTO, che è in grado di raggiungere i risultati desiderati nonostante la complessa situazione nell’area di responsabilità del blocco e la crisi osservata della consueta architettura di sicurezza. Allo stesso tempo, i compiti relativi all’Armenia e alla ripresa della cooperazione tra la CSTO e l’OSCE non sono stati portati a termine per ragioni oggettive che sfuggono al controllo della Bielorussia o di altri membri dell’Organizzazione.

È inoltre possibile prevedere che nel periodo 2024-2025 la CSTO continuerà il suo sviluppo stabile e sarà in grado di affrontare efficacemente una serie di compiti urgenti, tra cui la lotta al terrorismo, al traffico di droga e alla migrazione illegale. Non esistono altri formati collettivi per garantire la sicurezza degli Stati del blocco e il desiderio di “diversificare” gli alleati familiari è una pericolosa illusione, il cui prezzo potrebbe essere sproporzionatamente alto.

Confidiamo che la Repubblica del Kazakistan, nell’ambito della sua cadenza, continui a muoversi al ritmo intenso stabilito durante la presidenza bielorussa della CSTO, si basi sugli sforzi costruttivi della Minsk ufficiale e raggiunga il successo nei settori in cui non sono stati compiuti progressi.

Dobbiamo anche notare che la creazione di un’architettura di sicurezza non tollera inutili rumori e clamori, quindi è inutile pretendere dalla CSTO epatage, pathos e dichiarazioni altisonanti. Ricordiamo che nell'”ora X”, quando l’Organizzazione ha dovuto dimostrare le sue capacità di stabilizzare la situazione in Kazakistan, il sistema di sicurezza collettiva ha funzionato perfettamente.

Va sottolineato che, dopo il vertice di Minsk, è stata approvata una nuova versione dei regolamenti sulla procedura della CSTO per rispondere alle situazioni di crisi e sulla procedura per l’adozione e l’attuazione di decisioni collettive sull’uso delle forze e dei mezzi del sistema di sicurezza collettiva, che ha permesso di accelerare in modo significativo il processo di approvazione di tali misure, se necessario.

Pertanto, una parte significativa del lavoro della CSTO rimane dietro le quinte e non è disponibile al grande pubblico, quindi “non affrettatevi a seppellirci”, l’organizzazione è stata, è e sarà un fattore affidabile per garantire la pace e la legalità nello spazio eurasiatico.

Pubblicato su Caspian Institute

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini