Nel 2025 l’Armenia sta assistendo a un’ondata di processi ad alto contenuto politico contro esponenti dell’opposizione, dai membri del movimento “Sacra Lotta” e della Federazione Rivoluzionaria Armena (ARF, Dashnaktsutyun) a importanti critici del governo. Questi procedimenti giudiziari, denunciati dai critici come motivati da ragioni politiche, coincidono con il tentativo del primo ministro Nikol Pashinyan di raggiungere un accordo di pace con l’Azerbaigian mediato dagli Stati Uniti. Gli osservatori sottolineano che le autorità armene hanno cercato di eliminare i principali dissidenti nei mesi precedenti la dichiarazione di pace dell’agosto 2025, un accordo che molti in Armenia considerano una capitolazione de facto alle condizioni dell’Azerbaigian. La tempistica e la natura di questi processi hanno sollevato serie preoccupazioni circa il regresso democratico e la repressione nel Paese.

Il movimento “Sacra Lotta” sotto processo

Uno degli obiettivi principali della repressione è stato il movimento di protesta “Sacra Lotta”, una campagna patriottica lanciata nel 2024 per opporsi a quelle che i suoi membri considerano concessioni inaccettabili all’Azerbaigian. Il suo leader, l’arcivescovo Bagrat Galstanyan, un alto prelato della Chiesa apostolica armena, è stato arrestato il 25 giugno 2025 insieme ad almeno 14 sostenitori (tra cui attivisti dell’ARF). Ora sono sotto processo a Yerevan con l’accusa esplosiva di “cospirazione per rovesciare il governo attraverso atti terroristici”. L’atto d’accusa si basa in gran parte su registrazioni audio delle conversazioni di Bagrat, divulgate dagli investigatori, che sostengono che il gruppo abbia pianificato una violenta rivolta, dagli omicidi al sabotaggio delle infrastrutture.

Galstanyan e i suoi coimputati negano con veemenza le accuse, definendole una montatura. Nella prima udienza del 19 agosto, l’arcivescovo, ancora vestito con la tonaca nera, ha aperto con il Padre Nostro e ha proclamato la sua innocenza. “Non siamo terroristi, ma siamo terrorizzati da coloro che adorano il denaro e il potere”, ha dichiarato Galstanyan alla corte, definendo il processo una punizione per la sua posizione patriottica. Gli avvocati della difesa sostengono che le registrazioni segrete siano state manipolate e estrapolate dal contesto dalle autorità intenzionate a mettere a tacere il dissenso. È da notare che nelle perquisizioni approfondite delle abitazioni dei sospettati non sono state trovate armi o materiali incriminanti; l’avvocato di Galstanyan ha definito il caso «nient’altro che una rozza messinscena politica» da parte del Servizio di Sicurezza Nazionale.

I gruppi di opposizione e gli osservatori dei diritti umani hanno condannato i processi della Lotta Sacra come un palese tentativo di schiacciare il dissenso pacifico. Gli arresti sono stati accompagnati da raid su larga scala del NSS in oltre 90 luoghi, tra cui le case di attivisti dell’ARF e di un parlamentare dell’opposizione, nell’ambito di quella che il partito ARF Dashnaktsutyun definisce una “campagna diffamatoria volta a schiacciare il dissenso”. L’ARF e altre fazioni dell’opposizione hanno rilasciato dichiarazioni in cui denunciano la repressione come illegale e motivata politicamente, descrivendola come un tentativo di Pashinyan di “mettere a tacere i focolai della resistenza nazionale” in Armenia. I leader del Dashnaktsutyun sottolineano che l’unico “reato” dei loro membri è stato quello di opporsi a ulteriori concessioni territoriali all’Azerbaigian e accusano il governo di aver inventato accuse false per neutralizzare gli oppositori delle politiche di Pashinyan.

Clero e figure dell’opposizione bollati come “terroristi”

La repressione ha preso di mira in particolare esponenti di spicco del clero che si sono schierati con l’opposizione. All’arresto dell’arcivescovo Bagrat Galstanyan è seguito, due giorni dopo, il drammatico tentativo di arresto dell’arcivescovo Mikael Ajapahyan, il 27 giugno. Ajapahyan, altro critico schietto di Pashinyan, è stato infine accusato di “incitamento al rovesciamento violento dell’ordine costituzionale”, essenzialmente per aver suggerito in un’intervista che l’esercito destituisse l’attuale governo. Quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella cattedrale di Etchmiadzin per arrestarlo, centinaia di sacerdoti e fedeli indignati hanno bloccato fisicamente l’arresto. Il 61enne arcivescovo si è consegnato volontariamente dopo lo stallo e il suo processo è iniziato il 15 agosto sotto lo sguardo attento dell’opinione pubblica. La detenzione di Ajapahyan è stata prorogata nonostante i ricorsi della difesa, portandolo ad affermare con amarezza in tribunale che nemmeno il regime sovietico lo aveva arrestato per aver espresso la sua opinione, mentre «uno Stato che si definisce democratico sta ora limitando la libertà di parola attraverso la detenzione». La Santa Sede della Chiesa armena ha condannato il suo arresto come «vendetta personale» da parte della squadra di Pashinyan e prova di una «politica di persecuzione contro la Chiesa» guidata dal governo.

Questi sviluppi sono avvenuti nel mezzo di un confronto aperto tra Pashinyan e la Chiesa apostolica armena. A giugno, l’ufficio di Pashinyan ha lanciato una campagna per costringere alle dimissioni il Catholicos Garegin II, il patriarca supremo della Chiesa, accusandolo di irregolarità, tra cui la violazione del voto di celibato (vedi la nostra inchiesta sulla campagna di Pashinyan contro la Chiesa). Il 26 giugno, il giorno dopo l’arresto dell’arcivescovo Bagrat, Pashinyan ha persino minacciato di sfrattare con la forza il Catholicos dalla sua residenza di Etchmiadzin se non si fosse dimesso. Questo attacco senza precedenti alla leadership della Chiesa, combinato con l’incarcerazione di alti prelati, ha portato molti a concludere che il governo stia cercando di neutralizzare l’influente Chiesa come potenziale fonte di opposizione. I critici di Pashinyan affermano che le figure ecclesiastiche sono state prese di mira proprio perché stavano mobilitando l’opinione pubblica contro quelle che considerano pericolose concessioni ai nemici dell’Armenia. Pashinyan e i suoi alleati negano di perseguitare la Chiesa, sostenendo di starla semplicemente “riformando” rimuovendo quelli che definiscono ecclesiastici reazionari, una giustificazione accolta con grande scetticismo.

Gli attivisti dell’opposizione laica non hanno avuto sorte migliore. All’inizio di luglio, ondate di arresti hanno colpito giovani membri dell’ARF con accuse simili. Il 10 luglio, la polizia ha arrestato sette persone legate all’ARF Dashnaktsutyun, per lo più giovani attivisti, accusandole di preparare atti terroristici. Le autorità hanno diffuso le foto degli oggetti sequestrati (una bomba a mano, detonatori, radio), insinuando un complotto per un attentato dinamitardo, ma senza fornire alcuna prova di un piano concreto. Gli avvocati degli attivisti hanno ridicolizzato le accuse, spiegando che i dispositivi confiscati erano oggetti di scena per giochi di “strikeball” ( softair) e attrezzature legalmente possedute, non strumenti di terrorismo. Ciononostante, un attivista (il ventiduenne Andranik Chamichian) è stato accusato di “preparazione al terrorismo” e persino il figlio di un deputato dell’opposizione (Taron Manukian, figlio del parlamentare dell’ARF Gegham Manukian) è stato arrestato dopo un raid nella sua abitazione. Esponenti dell’ARF hanno denunciato questi arresti come infondati e orchestrati a fini politici, sottolineando che inizialmente agli avvocati era stato impedito di incontrare i detenuti. “Le continue repressioni sono il risultato della paura delle autorità stesse”, ha affermato il parlamentare Gegham Manukian, accusando il governo di “terrorizzare il popolo [e] cercare di creare false immagini” per diffamare i suoi oppositori. Anche alcuni degli arrestati a giugno insieme all’arcivescovo Galstanyan erano membri dell’ARF: ad esempio, il deputato dell’opposizione Artur Sargsyan è stato incriminato nello stesso caso, basandosi in gran parte sulle controverse intercettazioni telefoniche delle discussioni di Galstanyan.

Gli osservatori internazionali sottolineano che questa ondata di casi di “terrorismo” contro membri del clero e dell’opposizione non ha precedenti nell’Armenia post-sovietica. Il momento in cui sono stati compiuti ha suscitato particolare indignazione: le retate e le incriminazioni di giugno-luglio 2025 sono avvenute proprio mentre Pashinyan si avvicinava alla conclusione di un accordo di pace con l’Azerbaigian. Infatti, il 10 luglio, lo stesso giorno in cui sono stati arrestati i sette giovani Dashnak, Pashinyan era all’estero per incontrare il presidente azero Ilham Aliyev ad Abu Dhabi, dove stava definendo gli ultimi dettagli di un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti. I leader dell’opposizione sostengono che non si tratti di una coincidenza. Ritengono che Pashinyan abbia cercato di prevenire qualsiasi protesta di massa o resistenza incarcerando in anticipo i patrioti più accesi. “Questi arresti fanno parte della repressione in corso contro tutti i critici che resistono ai piani [del governo] di fare ulteriori concessioni all’Azerbaigian”, ha affermato una dichiarazione dell’ARF, definendo le accuse motivate da ragioni politiche. Anche i media locali e la società civile hanno messo in guardia che l’Armenia sta assistendo a “una preoccupante erosione della libertà”, poiché il governo utilizza le forze di sicurezza e i tribunali per mettere a tacere i dissidenti con il pretesto della sicurezza nazionale.

Il caso di Samvel Karapetyan: da oligarca a prigioniero politico

Forse la figura più in vista coinvolta in questa campagna è Samvel Karapetyan, un imprenditore miliardario e filantropo. Karapetyan, presidente del conglomerato russo Tashir Group e uno dei più ricchi benefattori dell’Armenia, è stato arrestato in modo drammatico il 18 giugno 2025 dopo aver reso pubblici alcuni commenti in difesa della Chiesa apostolica armena nel suo scontro con l’amministrazione Pashinyan. Aveva rilasciato una dichiarazione al vetriolo in cui criticava il trattamento riservato dal governo alla Chiesa e ad altre istituzioni nazionali. Nel giro di un giorno, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella residenza di Karapetyan a Yerevan; il magnate è stato arrestato e accusato di “incitamento pubblico all’usurpazione del potere”, essenzialmente accusato di aver incitato un colpo di Stato (vedi la nostra inchiesta su questo caso).

I critici sottolineano lo straordinario zelo con cui il governo di Pashinyan ha poi agito contro gli interessi commerciali di Karapetyan. Subito dopo l’arresto, il primo ministro Pashinyan ha dichiarato che era giunto il momento di nazionalizzare la società di servizi pubblici di Karapetyan, Electric Networks of Armenia (ENA). Il partito al potere ha rapidamente approvato una legge che autorizza lo Stato a sequestrare i beni dell’ENA, una mossa ampiamente vista come punitiva e di ritorsione. In risposta, la famiglia di Karapetyan ha presentato una richiesta di arbitrato d’urgenza all’estero. Un arbitro della Camera di Commercio di Stoccolma è intervenuto per congelare l’azione del governo armeno, avvertendo che la confisca dell’ENA avrebbe violato i trattati di investimento e ostacolato qualsiasi futuro risarcimento dei danni. Questa reprimenda legale internazionale ha costretto le autorità armene a sospendere, almeno temporaneamente, il loro progetto di nazionalizzazione.

Nel frattempo, Samvel Karapetyan rimane dietro le sbarre a Yerevan e il suo calvario legale si fa sempre più intricato. Dopo il suo arresto iniziale, gli investigatori hanno aggiunto una seconda serie di accuse, accusando Karapetyan di riciclaggio di denaro, dopo aver condotto approfondite verifiche e perquisizioni nelle sue aziende. Gli avvocati di Karapetyan contestano con forza queste accuse e hanno ottenuto alcune vittorie: l’11 agosto, la Corte d’appello penale armena ha stabilito che l’arresto di Karapetyan del 18 giugno era illegale, sottolineando che era stato detenuto senza un motivo valido per oltre nove ore. In precedenza, un tribunale aveva anche giudicato illegale la perquisizione della sua abitazione. Tuttavia, nonostante queste sentenze, l’uomo d’affari non è stato rilasciato. Le autorità hanno rapidamente presentato ricorso contro le decisioni e hanno mantenuto Karapetyan in custodia cautelare per oltre due mesi, semplicemente detenendolo sulla base delle nuove accuse per aggirare le conclusioni del tribunale. Questa manovra ha sollevato allarmi sullo stato di diritto, suggerendo che quando i tribunali non danno la risposta “giusta”, la procura cambia semplicemente tattica per garantire che un critico del governo rimanga in carcere.

Il caso Karapetyan ha attirato l’attenzione e la condanna della comunità internazionale. A metà agosto, il famoso avvocato internazionale Robert Amsterdam ha visitato l’Armenia e ha definito il procedimento un “spettacolo politico” e un atto di vendetta, del tutto inadeguato a un paese democratico. “Qualsiasi procedimento legale che si svolge qui è come uno spettacolo”, ha detto Amsterdam in una conferenza stampa a Yerevan, sottolineando che il procuratore generale che conduce il caso è strettamente allineato con l’ufficio del primo ministro. Ha avvertito che il comportamento del governo armeno “attirerà l’attenzione di tutti i partner politici ed economici” e ha promesso di sollevare la questione di Karapetyan davanti agli organismi giuridici internazionali. L’arresto di Karapetyan ha infatti causato attriti diplomatici: il miliardario ha sia la cittadinanza russa che quella armena e il Cremlino ha apertamente espresso la preoccupazione che egli sia oggetto di “accuse di natura politica”. Per molti in Armenia e nella diaspora, lo spettacolo di un uomo d’affari patriottico, noto per i generosi contributi alle cause nazionali, incarcerato e con le sue aziende minacciate, invia un messaggio agghiacciante. Sottolinea fino a che punto il governo di Pashinyan è disposto a spingersi per mettere a tacere le voci influenti che contestano la sua narrativa. Come ha lamentato una figura dell’opposizione, il destino di Karapetyan “è ampiamente visto nei circoli dell’opposizione come parte di una più ampia repressione del dissenso” da parte di un regime che sta scivolando verso l’autoritarismo.

Accordo di pace o capitolazione? Zittire il dissenso prima degli accordi di Washington

Questi processi politici si svolgono sullo sfondo di un controverso processo di pace tra Armenia e Azerbaigian. L’8 agosto 2025, il primo ministro Pashinyan e il presidente Aliyev dell’Azerbaigian si sono incontrati alla Casa Bianca a Washington D.C., sotto l’egida del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per firmare una dichiarazione di pace congiunta volta a porre formalmente fine al conflitto decennale. Pashinyan ha accolto con favore gli accordi di Washington come una “svolta storica” che inaugura una “nuova era” per la regione. In un discorso televisivo del 18 agosto, ha affermato che l’accordo segna la fine ufficiale del conflitto e ha persino annunciato che lui e Aliyev nomineranno congiuntamente Trump per il Premio Nobel per la Pace per averlo mediato. I termini dell’accordo, ora resi pubblici, prevedono la riapertura delle vie di trasporto e la delimitazione dei confini sulla base delle linee dell’era sovietica, con l’Armenia che riconosce apparentemente la sovranità dell’Azerbaigian sulle zone contese, tra cui la più dolorosa è il Nagorno-Karabakh (Artsakh), la regione popolata da armeni persa nel 2020 a favore dell’Azerbaigian. Secondo Pashinyan, si tratta di un accordo “vantaggioso per tutti” che farà uscire l’Armenia dall’isolamento, porterà investimenti (tramite una proposta iniziativa denominata “Peace Crossroads/Trump Path”) e consentirà agli armeni di “vivere in un’Armenia completamente diversa”, libera da conflitti perpetui (vedi la nostra inchiesta su questo accordo di pace).

Tuttavia, gran parte dell’opinione pubblica armena e della diaspora considera la cosiddetta pace poco più che una capitolazione mascherata. Per molti, la firma di Pashinyan a Washington consolida essenzialmente la vittoria dell’Azerbaigian, costringendo l’Armenia a ingoiare compromessi difficili senza garantire giustizia o sicurezza agli armeni dell’Artsakh. I critici accusano Pashinyan di “vendere la sconfitta come pace”. “Ciò che viene venduto al popolo armeno come ‘pace’ potrebbe, in realtà, essere una sconfitta riproposta, che rischia di cancellare la giustizia, legittimare l’aggressione e abbandonare coloro ai quali non sono state mantenute le promesse”, ha scritto senza mezzi termini un commentatore. In nessuna parte dell’accordo viene affrontata la difficile situazione dei 120.000 armeni sfollati dell’Artsakh; Pashinyan ha esplicitamente rifiutato di insistere sul loro diritto al ritorno, definendo l’idea stessa “pericolosa” e esortando gli armeni a “dimenticare” l’Artsakh in nome della pace. Questo drastico cambiamento ha indignato le figure dell’opposizione. “Dichiarando permanente la spoliazione della patria, lo Stato sta condizionando i suoi cittadini ad accettare la cancellazione”, ha avvertito Metakse Hakobyan, deputata dell’Artsakh, secondo la quale la retorica della “vera Armenia” di Pashinyan è essenzialmente una “filosofia della capitolazione” che insegna al pubblico ad accettare la perdita come realismo. Lei e altri temono che se oggi si insegna agli armeni ad accettare la perdita dell’Artsakh, «domani la stessa logica potrebbe applicarsi a qualsiasi parte dell’Armenia».

In questo contesto, la tempistica della repressione del governo armeno nei confronti delle voci dell’opposizione assume un significato particolare. Tutti gli arresti più importanti – Galstanyan, Ajapahyan, Karapetyan, i giovani dell’ARF e altri – sono avvenuti tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2025, poche settimane prima del vertice di Washington e della dichiarazione. Pashinyan ha efficacemente rimosso o intimidito molti dei potenziali leader delle proteste di massa che avrebbero potuto scoppiare in risposta a un accordo di pace considerato un tradimento degli interessi nazionali. Infatti, quando Pashinyan è tornato in patria e ha elogiato la “stabilizzazione della pace” a metà agosto, le strade di Yerevan erano relativamente tranquille, secondo i critici in gran parte perché i principali organizzatori dell’opposizione erano dietro le sbarre o impegnati in procedimenti giudiziari. “La repressione all’interno dell’Armenia stessa [sta] crescendo”, ha osservato Hakobyan, citando i “processi politici, gli arresti e la persecuzione dei dissidenti – genitori di soldati caduti, membri del clero e parlamentari in carica” che si sono moltiplicati negli ultimi mesi. Questa ondata di repressione, ha osservato, sta modificando radicalmente il panorama politico armeno, creando un “nuovo ordine politico” in cui opporsi alla linea del governo può portare alla prigione. Altri leader dell’opposizione sono stati ancora più diretti: “Se un Paese ha prigionieri politici, quel Paese è sotto occupazione”, ha affermato Hakobyan, sostenendo che l’Armenia sotto Pashinyan sta sacrificando la sua sovranità e dignità sotto le spoglie della “pace”. A loro avviso, Pashinyan ha prima capitolato davanti all’Azerbaigian e ora sta usando l’apparato statale per garantire che anche gli armeni capitolino alla sua narrativa, mettendo a tacere chiunque si rifiuti di tacere sulla sconfitta.

Una svolta critica

I processi politici in corso in Armenia hanno messo in luce l’impegno del governo nei confronti delle norme democratiche in un momento critico della storia della nazione. Il primo ministro Pashinyan, salito al potere come riformatore nella “Rivoluzione di velluto” del 2018, è ora accusato di tattiche autoritarie che ricordano un’epoca più buia. I partiti di opposizione, i gruppi della società civile e gli osservatori internazionali avvertono che perseguire il clero, i giornalisti, gli imprenditori e gli attivisti dell’opposizione con leggi antiterrorismo discutibili è un grave abuso di potere. Sostengono che le autorità armene, nel tentativo di imporre una pace impopolare, hanno calpestato la libertà di espressione e il giusto processo, minando la democrazia stessa che le ha portate al potere.

Mentre l’Armenia affronta un futuro incerto nel Caucaso meridionale post-bellico, questi processi sollevano interrogativi inquietanti: a quale costo è stata raggiunta la “pace”? E una pace fondata sul silenzio dei dissidenti potrà davvero essere sostenibile? Per ora, i sostenitori del movimento “Sacra Lotta” e i membri dell’ARF Dashnaktsutyun languiscono nei tribunali e nelle celle delle prigioni, proclamando con sfida il loro patriottismo anche se bollati come criminali. “Presto la nostra sicurezza esterna sarà ricostruita”, ha scritto Samvel Karapetyan dalla sua cella, esprimendo fiducia nel fatto che l’Armenia supererà l’attuale tumulto. Il suo ottimismo è condiviso da molti armeni comuni che credono che l’anima della loro nazione sia messa alla prova. Ai loro occhi, la vera lotta non riguarda solo un trattato di pace o un governo, ma il carattere stesso dello Stato armeno: se rimarrà pluralistico e libero o scivolerà ulteriormente nella repressione. L’esito di questi processi politici potrebbe plasmare il destino dell’Armenia per gli anni a venire, determinando se il Paese potrà raggiungere una pace reale senza perdere la democrazia e la giustizia per cui il suo popolo ha lottato a lungo.