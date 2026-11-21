Il 19 Novembre 2026 presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma, alla presenza di S.E. Ambasciatrice Hou Yue, si è svolto un Briefing dal titolo “La questione di Taiwan e la posizione della Cina”.

Primo invitato: Liu Jieyi, membro del PCC e diplomatico di alto livello – più volte rappresentante all’Onu e Presidente del Consiglio di Sicurezza – ha coperto l’Ufficio degli Affari di Taiwan negli anni difficili delle provocazioni scatenate dalla visita a Taipei (2 agosto 2022) di Nancy Pelosi allora Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

Secondo invitato: Lu Shaye, diplomatico che ha servito come rappresentante speciale del Governo cinese per gli Affari Europei dal febbraio 2025 e in precedenza ha ricoperto il ruolo di Ambasciatore della Cina in Francia e a Monaco dal 2019 al 2025.

Folto pubblico di invitati della Stampa, rappresentanti diplomatici, ex-diplomatici e rappresentanti di imprese. Presente una delegazione CeSEM e Anteo Edizioni.

Il Briefing è stato l’occasione per distribuire ai presenti il Terzo Libro Bianco dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan e Ufficio Informazione del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese che segue il libro del 1993 e quello del 2000, con una elaborazione completa e sistematica dei dati.

L’intervento di apertura dell’Ambasciatrice presenta i relatori, esponenti di eccellenza sulla questione di Taiwan, incaricati di mantenere aperto il dialogo diplomatico, la fiducia e il rispetto reciproci tra Italia e Cina. L’Ambasciatrice sottolinea che il principio cardine di “una sola Cina” è sostenuto da molte parti ma esistono anche incomprensioni per cui è utile l’esperienza pratica e la formazione dei due relatori che risponderanno alle domande del pubblico invitato.

Il corposo intervento di Liu Jieyi prende le mosse dalla storica continuità di Taiwan come parte integrante della Cina partendo dai riferimenti documentari dell’anno 230 dello Stato di Wu (Epoca dei Tre Regni) e ricordando che fin dalle Dinastie Song e Yuan (XII secolo) l’Impero cinese esercitava giurisdizione sull’arcipelago Penghu e su Taiwan. L’impero Qing nel 1684 istituì l’amministrazione di Taiwan sotto giurisdizione della Provincia di Fujian e nel 1885 Taiwan divenne 20esima Provincia della Cina. Con l’aggressione giapponese del 1894, i Qing furono costretti a cedere Penghu e Taiwan al Giappone. Importanti sulla “restituzione” di Taiwan alla Cina, la dichiarazione del Cairo del 1943 e la Dichiarazione di Potsdam del 26 luglio 1945, firmata da Stati Uniti, Regno Unito e Repubblica di Cina. Il 25 ottobre 1945 in una cerimonia a Taipei il governo cinese annunciò l’esercizio della sovranità su Taiwan e da allora anche dopo la proclamazione della RPC nel 1949, la piena sovranità cinese su Taiwan è stata accolta de iure e de facto, a livello internazionale.

La Risoluzione 2758, atto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvato il 25 ottobre 1971 stabilisce che la Repubblica Popolare Cinese è l’unico rappresentante legittimo della Cina presso l’ONU e dispone l’espulsione dei rappresentanti della Repubblica di Cina / Taiwan dai seggi occupati, con l’impegno a “ripristinare tutti i diritti della Repubblica Popolare Cinese e a riconoscere i rappresentanti del suo Governo come i legittimi rappresentanti della Cima presso le Nazioni Unite”.

Non esistono quindi “due Cine” e per l’ONU Taiwan è legalmente definita “Provincia della Cina”.

Anche se, per tutelare gli interessi di Taiwan, il Governo cinese ha preferito un indirizzo cauto a “doppio sistema”, è fermamente contrario alla secessione o all’indipendenza dell’Isola e ribadisce la riunificazione necessaria con la madre-patria, confermando ogni disponibilità a realizzare tale riunificazione in accordo con i patrioti taiwanesi e opponendosi alle ingerenze estere da qualunque parte esse provengano. Il consenso tra le due parti è stato affermato chiaramente fin dal 1992 avviando uno stretto impegno di collaborazione.

Dal 2008 il consenso è stato riaffermato in vari incontri bilaterali e con molti accordi per commercio, questioni economiche e militari. L’indirizzo di Xi Jinping ha promosso stabilità e distensione, ampliato e condiviso i benefici e gli spazi di cooperazione economica, auspicando soprattutto l’unità territoriale senza rinunciare a promuovere pace, condivisione di radici, cultura e storia. Una famiglia deve dialogare, dice Liu Jieyi, perché non ci sono contrasti che non possano essere risolti se si è coscienti di appartenere ad un’unica civiltà. Sostenere gli scambi, accrescere le prospettive di sviluppo, rafforzare i legami familiari ha portato a nuove misure che, integrando tra loro province vicine, interessano la cooperazione industriale, i servizi finanziari, l’occupazione, la cultura e lo sport. Gli esempi sono molti: dall’editoria alla sanità, come si è visto al recente Cross-Strait Chinese Culture Summit (Vertice sulla cultura cinese tra le due sponde dello Stretto) di Maggio 2026 con le piattaforme on line per mettere in contatto giovani taiwanesi con iniziative di studio e formazione.

Risolvere la questione è in realtà una esigenza sentita da tutto il popolo cinese e si segnala che quest’anno 3 milioni di taiwanesi sono entrati in Cina registrando un incremento del 24% rispetto allo scorso anno. Purtroppo gli ostacoli sono rappresentati dalla collusione del Governo taiwanese con obiettivi separatisti. Per arginare ciò è stata necessaria una legge anti-secessione approvata dall’Assemblea Nazionale del Popolo il 14 marzo 2005 per contrastare l’indipendenza formale di Taiwan e promuovere la “riunificazione” sotto Pechino.

Liu Jieyi ribadisce che la Cina è pacifica, ma non può esimersi dall’uso della forza per salvaguardare l’unità nazionale di fronte alle ingerenze straniere; si tratta di una linea rossa invalicabile della sovranità cinese oltre al quale non sono ammesse le gravi dichiarazioni di Stati esteri sull’indipendenza di Taiwan. L’auspicio è che l’Italia capisca la gravità di certe affermazioni e che non voglia assolutamente dare segnali sbagliati o venir meno agli impegni di un parternariato Italia- Cina di collaborazione stabile. La riunificazione della Cina infatti non danneggia nessuno e non può che essere un progresso per l’intera umanità e una salvaguardia del Diritto internazionale. Un numero crescente di Paesi esprime solidarietà ed è viva speranza per tutta la Cina che l’Italia si schieri dalla parte giusta della Storia.

A conclusione del suo intervento, Liu Jieyi, affermando che “la corrente della Storia è inarrestabile”, fa riferimento allo scorso 12 novembre -160° anniversario della nascita di Sun Yat-sen – quando il Presidente Xi Jinping si è pronunciato sulla indivisibilità della Nazione come “missione storica incrollabile” cui il PCC non è mai venuto meno, sottolineando che risolvere la questione di Taiwan con una completa riunificazione nazionale è “requisito essenziale per raggiungere il grande ringiovanimento della nazione cinese”. Il Presidente nel tracciare la linea rossa contro “l’indipendenza di Taiwan” si impegnava a “considerare pienamente le realtà di Taiwan ed accogliere gli interessi e i sentimenti dei connazionali di Taiwan”.

Sono seguiti alcuni interventi di rappresentanti della Stampa cui hanno risposto entrambi i relatori. Tra gli interventi segnaliamo quello dell’ex-Ambasciatore a Pechino, Alberto Bradanini, che ha fatto notare come la dichiarazione di indipendenza di Taiwan non è mai stata “abbastanza popolare”, anche se il partito al governo di Taiwan l’ha nel suo programma e in realtà non ha mai richiesto l’uso della forza da parte cinese. Si confida pertanto sul fatto che le prossime elezioni potrebbero essere una svolta significativa riportando al governo di Taiwan una maggioranza favorevole alla riunificazione con la madre-patria.

Le conclusioni di ringraziamento dell’Ambasciatrice Hou Yue hanno sottolineato l’importanza del convegno e hanno espresso soddisfazione per il numeroso e attento pubblico.