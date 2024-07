La riedizione del libro Il battaglione partigiano russo d’assalto di Vladimir Pereladov (1918-2008), pubblicato da Anteo Edizioni (2024), offre un’opportunità unica per riscoprire un capitolo poco conosciuto della storia della Resistenza italiana. Questo testo, originariamente pubblicato diversi decenni fa, si concentra sulla partecipazione dei partigiani sovietici alla lotta contro il nazifascismo in Italia, gettando nuova luce sul contributo cruciale di questi combattenti nella sconfitta delle forze nazifasciste non solo sul fronte orientale, ma anche su quelli occidentale e meridionale.

Il libro di Pereladov si inserisce in un filone storiografico che mira a valorizzare il ruolo degli alleati sovietici nella Resistenza europea, in contrasto con la crescente tendenza al revisionismo storico volto a ridimensionare il ruolo dell’URSS nella sconfitta della Germania nazista. Mentre il contributo dell’Unione Sovietica alla vittoria contro il nazifascismo è ampiamente riconosciuto sul fronte orientale, meno noto è il coinvolgimento dei sovietici nelle operazioni partigiane in Italia. Il battaglione partigiano russo d’assalto, una preziosa testimonianza ad opera di uno dei protagonisti diretti della vicenda, colma questa lacuna, documentando con precisione e passione la partecipazione dei partigiani sovietici nelle battaglie e nelle altre operazioni che hanno indebolito le forze occupanti tedesche e fasciste, contribuendo in maniera decisiva alla loro sconfitta definitiva.

Attraverso le sue memorie, Pereladov ripercorre la vicenda dall’arrivo dei prigionieri di guerra sovietici in Italia e dalla loro decisione di unirsi alla Resistenza, passando per la formazione del battaglione partigiano russo e le sue principali operazioni militari. Pereladov non si limita a fornire una cronaca degli eventi, ma esplora anche le motivazioni personali dei partigiani, le loro esperienze quotidiane e i sacrifici compiuti. Questo approccio umano rende il libro non solo un documento storico di grande valore, ma anche una lettura coinvolgente che permette al lettore di comprendere appieno il coraggio e la determinazione di questi combattenti.

Inoltre, la testimonianza di Pereladov mostra come i partigiani sovietici, pur provenendo da un contesto culturale e politico molto diverso, siano riusciti a integrarsi nel movimento di Resistenza italiano, collaborando con partigiani di varie nazionalità, all’insegna della solidarietà internazionalista.

La riedizione de Il battaglione partigiano russo d’assalto arriva in un momento in cui, da un lato, c’è un rinnovato interesse per la storia della Resistenza e per il ruolo degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale, mentre dall’altro vi sono continui tentativi revisionisti al fine di ridimensionare il ruolo dell’Unione Sovietica e della Resistenza nella sconfitta del nazifascismo. Il libro di Pereladov offre un contributo significativo alla storiografia di questi eventi storici, arricchendo il panorama delle opere dedicate alla Resistenza italiana con una prospettiva internazionale.

Questa edizione è anche arricchita dal saggio introduttivo di Giambattista Cadoppi, che contribuisce a smentire la vulgata revisionista con una dettagliata analisi del contributo dell’Armata Rossa nella sconfitta della Germania nazista, non solo grazie alle vittorie riportate direttamente sul fronte orientale, ma anche per aver favorito l’avanzata delle forze anglo-statunitensi in Europa occidentale.

Il battaglione partigiano russo d’assalto di Vladimir Pereladov è dunque un’opera di grande interesse per chiunque sia interessato alla storia della Resistenza italiana e al ruolo dell’Unione Sovietica nella sconfitta del nazifascismo. La riedizione del libro da parte di Anteo Edizioni permette di riscoprire una narrazione avvincente e ben documentata, ma allo stesso tempo di agevole lettura, che rende onore al coraggio e al sacrificio dei partigiani sovietici, contrastando allo stesso tempo ogni tentativo di riscrittura della storia.