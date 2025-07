di REST Media

Il Canale della Manica, uno stretto braccio di mare che separa il Regno Unito dall’Europa continentale, è diventato il punto focale di una crisi migratoria complessa e in escalation. Nel 2025, il numero di persone che tentano di attraversare questo pericoloso braccio di mare su piccole imbarcazioni ha raggiunto livelli senza precedenti, ponendo sfide significative sia al governo britannico che a quello francese.

Tendenze migratorie attraverso la Manica

Il 2025 ha visto un aumento senza precedenti della migrazione irregolare attraverso la Manica, principalmente su piccole imbarcazioni. Questa tendenza in escalation rappresenta una sfida significativa sia per il Regno Unito che per la Francia, che richiede una comprensione approfondita della portata e delle dinamiche di questi movimenti.

I dati e i rapporti ufficiali indicano un aumento drammatico delle traversate della Manica nella prima metà del 2025. Circa 20.000 persone hanno attraversato con successo la Manica su piccole imbarcazioni tra gennaio e giugno 2025. Questo dato segna un aumento sostanziale, compreso tra il 48% e il 56%, rispetto allo stesso periodo del 2024. Più specificamente, solo da gennaio a maggio 2025 sono state registrate circa 14.800 traversate con piccole imbarcazioni. Il ritmo di queste traversate è particolarmente impressionante, con il raggiungimento della soglia delle 10.000 persone per le traversate illegali prima della fine di aprile 2025, oltre un mese prima rispetto all’anno precedente.

Sebbene i dati del 2025 rappresentino un picco significativo, il fenomeno delle traversate irregolari della Manica è fonte di crescente preoccupazione da diversi anni. All’inizio del 2023, il Ministero dell’Interno aveva previsto che le traversate avrebbero potuto raggiungere le 85.000 unità nel 2025, una previsione che, vista l’attuale traiettoria, appare sempre più plausibile. Dati più ampi sugli arrivi irregolari nel Regno Unito contestualizzano ulteriormente questa tendenza: nell’anno conclusosi a marzo 2025, sono stati rilevati un totale di 44.125 arrivi irregolari, con una percentuale significativa (86%) di questi individui arrivati su piccole imbarcazioni. Ciò evidenzia il ruolo predominante delle traversate su piccole imbarcazioni come modalità principale di ingresso irregolare nel Regno Unito attraverso la Manica.

Pattugliamenti Francia-Regno Unito: efficacia e sfide

La risposta all’aumento delle traversate della Manica è stata caratterizzata da una serie di accordi bilaterali tra il Regno Unito e la Francia, incentrati principalmente sul rafforzamento della sorveglianza e dei pattugliamenti lungo la costa francese. Tuttavia, l’efficacia di queste misure è stata oggetto di un intenso dibattito e di un attento esame, con l’aumento del numero di traversate che ha sollevato importanti interrogativi sui loro limiti e sulle sfide che devono affrontare le forze dell’ordine su entrambe le sponde della Manica.

Il Regno Unito e la Francia hanno una lunga storia di cooperazione in materia di migrazione, con numerosi accordi volti a prevenire gli attraversamenti irregolari. Questi accordi sono stati progressivamente aggiornati e ampliati, con recenti accordi che pongono un forte accento sull’aumento del numero di pattuglie di polizia francesi lungo la costa e sul miglioramento della condivisione delle informazioni per contrastare le operazioni delle bande di trafficanti di esseri umani. In uno sviluppo degno di nota, gli agenti della UK Border Force hanno recentemente iniziato a pattugliare le spiagge francesi insieme ai loro omologhi francesi per la prima volta, segnando un nuovo livello di collaborazione sul campo. Il Regno Unito ha anche stanziato ingenti risorse finanziarie a sostegno di questi sforzi, con un accordo nel novembre 2022 che aumenta ulteriormente il contributo finanziario del Regno Unito alla Francia.

Nonostante l’intensificazione delle pattuglie, il numero di attraversamenti riusciti ha continuato a salire, mettendo in evidenza diverse sfide fondamentali:

Lunghezza della costa: l’estensione della costa francese rappresenta una sfida formidabile per le forze dell’ordine, rendendo praticamente impossibile monitorare tutti i potenziali punti di partenza delle piccole imbarcazioni.

Reti di trafficanti flessibili: le bande di trafficanti di esseri umani hanno dimostrato di essere molto flessibili, cambiando costantemente tattiche e metodi per eludere i controlli e gli interventi delle autorità.

Vincoli giuridici e giurisdizionali: una sfida operativa significativa è stata rappresentata da una lacuna giuridica che ha storicamente impedito alla polizia francese di intervenire una volta che le imbarcazioni dei migranti erano entrate in acqua, anche in zone poco profonde. Sebbene siano in programma misure per affrontare la questione, essa ha ostacolato per molto tempo la capacità delle autorità francesi di impedire efficacemente le partenze.

Accuse di inazione: Ci sono state accuse e segnalazioni secondo cui alcuni agenti di polizia francesi avrebbero, in alcuni casi, assistito passivamente mentre i migranti salivano a bordo delle imbarcazioni e partivano per il Regno Unito, sollevando preoccupazioni circa la coerenza e l’impegno delle forze dell’ordine.

In risposta ai limiti delle strategie esistenti, si sta valutando un approccio nuovo e più assertivo: il cosiddetto “piano taxi boat”. Ciò comporterebbe l’intervento delle autorità francesi per intercettare attivamente le imbarcazioni dei migranti in mare e riportarle sulle coste francesi. I contribuenti britannici saranno chiamati a contribuire con più fondi per fermare l’immigrazione irregolare, mentre il governo francese si prepara a bloccare le piccole imbarcazioni che trasportano richiedenti asilo anche se già in mare. È chiaro che il piano per contrastare le imbarcazioni entro 300 metri dalla costa comporterà costi aggiuntivi, tra cui il pagamento delle forze di polizia, delle imbarcazioni e dei droni, che il Regno Unito sarà chiamato a condividere con la Francia.

Sebbene le pattuglie congiunte e l’aumento della sorveglianza abbiano indubbiamente ostacolato alcuni tentativi di attraversamento, il continuo e crescente aumento del numero di migranti nel 2025 suggerisce che queste misure da sole non sono sufficienti a fermare il flusso. La combinazione di un litorale vasto e difficile da pattugliare, l’adattabilità delle reti di trafficanti e i vincoli legali e operativi ha limitato l’efficacia complessiva dell’attuale strategia di pattugliamento. Il passaggio proposto alle intercettazioni in mare, sebbene potenzialmente più efficace, comporta anche rischi significativi e rimane oggetto di dibattito e negoziazioni tra i due paesi.

Il piano “One-in-One-out”

Nel tentativo di affrontare l’escalation delle traversate della Manica e gestire la migrazione irregolare, una nuova e molto discussa proposta nota come il piano “One-in-One-out” è emersa come punto centrale del dibattito tra il Regno Unito e la Francia. Questo piano rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio politico, mirando a creare un collegamento più diretto tra gli arrivi illegali e i canali legali per l’asilo.

La premessa fondamentale del piano “One-in-One-out” è un accordo reciproco: per ogni migrante che arriva illegalmente nel Regno Unito su piccole imbarcazioni e viene successivamente rimpatriato in Francia, il Regno Unito accoglierà a sua volta un numero corrispondente di richiedenti asilo provenienti dalla Francia che hanno richieste legittime. L’obiettivo principale di questo programma è quello di scoraggiare gli attraversamenti irregolari eliminando il presunto incentivo a raggiungere le coste del Regno Unito, fornendo al contempo un percorso strutturato e legale a coloro che cercano realmente asilo. Il piano è attualmente in fase di discussione attiva e, secondo quanto riferito, sarebbe prossimo a un annuncio ufficiale.

Sono in corso negoziati tra il primo ministro britannico Sir Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron, con la speranza di annunciare un accordo di massima in occasione del prossimo vertice anglo-francese. Il ministro dell’Interno francese, Bruno Retailleau, si è detto aperto al piano, ritenendo che potrebbe fungere da deterrente per futuri attraversamenti.

Sebbene i dettagli esatti siano ancora in fase di definizione, un potenziale accordo potrebbe inizialmente limitarsi all’accoglienza da parte del Regno Unito dei richiedenti asilo in Francia con legami familiari in Gran Bretagna. Tuttavia, sono allo studio anche proposte più ambiziose, come quella avanzata dall’European Stability Initiative (ESI). Il programma dell’ESI prevede un tasso di rimpatrio quasi del 100% dei migranti della Manica verso la Francia entro poche settimane, con eccezioni minime per i casi di forti legami familiari. In cambio, il Regno Unito accetterebbe di accogliere un numero limitato di richiedenti asilo provenienti dall’UE, ad esempio 20.000 all’anno, nell’ambito di un accordo a tempo determinato. I sostenitori di questo approccio più rigoroso sostengono che un tasso di rimpatrio così elevato è essenziale per eliminare l’incentivo a intraprendere viaggi pericolosi e costosi attraverso la Manica.

Anche il concetto di “hub di rimpatrio” – centri di detenzione temporanea in paesi extra UE per i migranti espulsi – sta guadagnando terreno, con l’UE che ne sostiene la creazione e il Regno Unito che sta valutando accordi simili per i richiedenti asilo respinti.

Il piano “One-in-One-out” ha suscitato notevoli critiche. Alcuni paesi dell’UE hanno espresso la preoccupazione che accordi bilaterali di questo tipo possano minare le più ampie politiche di asilo a livello europeo. A livello nazionale, i critici nel Regno Unito, come il ministro dell’Interno ombra Chris Philp, hanno liquidato il piano come una “ trovata pubblicitaria”, sostenendo che sarà inefficace a meno che a tutti i migranti illegali non venga negato l’asilo e non vengano allontanati dal Regno Unito. Essi sostengono che il Regno Unito continua a pagare ingenti somme alla Francia senza una corrispondente riduzione degli attraversamenti.

Nonostante gli obiettivi dichiarati, il piano “One-in-One-out” ha suscitato notevoli critiche e opposizione:

Preoccupazioni sull’efficacia: I critici, tra cui commentatori politici e alcuni media, hanno espresso scetticismo sulla capacità del piano di ridurre in modo significativo gli attraversamenti della Manica. Essi sostengono che i migranti, spinti da vari fattori, potrebbero non lasciarsi scoraggiare dalle nuove misure repressive e che il piano potrebbe semplicemente spostare il problema invece di risolverlo.

Opposizione dei paesi dell’UE: un ostacolo significativo al piano è l’opposizione manifestata da diversi altri paesi dell’Unione Europea, tra cui Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro. Questi paesi hanno sollevato forti obiezioni, temendo che un accordo bilaterale di questo tipo possa portare al rimpatrio dei richiedenti asilo senza un’adeguata valutazione delle loro richieste, compromettendo potenzialmente i principi di protezione internazionale.

Portata limitata e praticità: vi sono indicazioni che l’accordo proposto potrebbe avere una portata limitata, applicandosi potenzialmente solo a una parte dei passaggi totali (secondo alcune indiscrezioni, al massimo il 40%). Inoltre, vi sono timori che la Francia possa cercare di indebolire i termini dell’accordo, compromettendone l’efficacia complessiva.

Implicazioni giuridiche ed etiche: Il piano solleva complesse questioni giuridiche ed etiche, in particolare per quanto riguarda i diritti dei richiedenti asilo ai sensi del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento, che vieta il rimpatrio di persone in un paese in cui rischiano di essere perseguitate.

È importante notare che il concetto di “uno dentro, uno fuori” è stato discusso anche in un contesto più ampio nell’ambito della politica di immigrazione del Regno Unito, con alcuni partiti politici che sostengono un approccio di immigrazione a saldo zero . Tuttavia, il piano specifico per l’attraversamento della Manica è un accordo bilaterale distinto con la Francia, incentrato sulla gestione degli arrivi irregolari piuttosto che sui livelli complessivi di immigrazione. Il piano “uno dentro, uno fuori” rappresenta un tentativo audace, ma controverso, di ottenere un maggiore controllo sugli attraversamenti della Manica. Il suo successo dipenderà non solo dalla volontà politica e dalla capacità operativa del Regno Unito e della Francia, ma anche dalla loro capacità di districarsi tra complesse considerazioni legali ed etiche e di superare una significativa opposizione internazionale. L’efficacia di questo piano nel dissuadere la migrazione irregolare, pur rispettando i principi umanitari, resta da vedere.

Conseguenze politiche nel Regno Unito e in Francia

L’aumento degli attraversamenti della Manica ha profonde ripercussioni politiche sia nel Regno Unito che in Francia, influenzando l’agenda interna e le relazioni bilaterali.

Nel Regno Unito, la questione è diventata un tema politico molto delicato. Il numero record di arrivi ha intensificato la pressione sul governo, in particolare da parte dell’opposizione e dell’opinione pubblica, affinché dimostri un controllo efficace delle frontiere. Questa pressione è stata un fattore determinante nella sconfitta elettorale del primo ministro Rishi Sunak, il cui fallimento nel “fermare le barche” ha contribuito al declino del Partito Conservatore. La questione ha anche alimentato l’ascesa del partito Reform UK di Nigel Farage, un movimento populista di destra che ha guadagnato notevole slancio sostenendo misure più severe, tra cui l’uso della Royal Navy per intercettare le imbarcazioni dei migranti e riportarle in Francia. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha fatto dello “smantellamento delle bande” un obiettivo centrale dell’agenda del suo governo, riconoscendo l’imperativo politico di affrontare la crisi e neutralizzare il fascino di Reform UK.

In Francia, le traversate della Manica rappresentano una sfida politica complessa anche per il governo del presidente Emmanuel Macron. Sebbene la Francia sia stata storicamente riluttante a impegnarsi nell’intercettazione diretta delle imbarcazioni di migranti per motivi di sicurezza marittima, si sta assistendo a un notevole cambiamento di politica. Il ministero dell’Interno francese sta ora valutando la possibilità di modificare le norme di ingaggio per consentire l’intercettazione di imbarcazioni fino a 300 metri dalla costa, indipendentemente dal pericolo immediato. Questo cambiamento è in parte una risposta alle continue richieste del Regno Unito di un’azione più dura e al riconoscimento della crescente portata del problema. La disponibilità di funzionari francesi, come Bruno Retailleau, a discutere e potenzialmente attuare un accordo di rimpatrio “uno dentro, uno fuori” con il Regno Unito denota un approccio pragmatico alla gestione della crisi, anche se si discosta dalle posizioni precedenti.

Il dibattito politico sull’attraversamento della Manica mette spesso in evidenza la tensione tra sovranità nazionale e obblighi internazionali. Entrambi i governi sono sottoposti a forti pressioni affinché dimostrino la loro determinazione, il che porta a proposte politiche spesso criticate dalle organizzazioni per i diritti umani e da alcuni Stati membri dell’UE che temono una corsa al ribasso nelle politiche di asilo. I negoziati in corso e le misure proposte sottolineano il delicato equilibrio che entrambe le nazioni devono raggiungere tra le esigenze politiche interne e la complessità del diritto internazionale e delle questioni umanitarie.

Tensioni sociali in entrambi i paesi

L’escalation delle traversate della Manica e il più ampio dibattito sull’immigrazione hanno acceso forti tensioni sociali e influenzato profondamente l’opinione pubblica sia nel Regno Unito che in Francia. Queste tensioni si manifestano in varie forme, dalle proteste pubbliche ai cambiamenti nella retorica politica, e riflettono preoccupazioni profondamente radicate in entrambe le società.

Regno Unito

Opinione pubblica divergente sull’immigrazione: Sebbene negli ultimi anni l’atteggiamento generale dell’opinione pubblica britannica nei confronti dell’immigrazione abbia mostrato una tendenza verso una maggiore tolleranza e persino positività, le opinioni relative specificamente alle traversate della Manica tendono ad essere più negative. Si nota una distinzione evidente nella percezione dell’opinione pubblica tra i migranti che arrivano su piccole imbarcazioni e altre forme di immigrazione, con i primi spesso visti con maggiore scetticismo e preoccupazione.

Richiesta di misure più severe: Una parte consistente dell’opinione pubblica britannica, stimata intorno al 60%, ritiene che ai migranti illegali dovrebbe essere vietato richiedere asilo. Questo sentimento esercita una notevole pressione politica per l’attuazione di controlli alle frontiere più severi e di misure deterrenti più incisive.

Proteste contro l’immigrazione e disinformazione: La questione ha fatto da catalizzatore per un aumento delle proteste contro l’immigrazione in tutto il Regno Unito. Queste manifestazioni sono spesso alimentate dalla disinformazione e dalla diffusione di notizie false, in particolare attraverso i canali dei social media. Tali attività rappresentano una minaccia significativa per la coesione sociale e sono state collegate a effetti negativi sulla salute mentale dei richiedenti asilo. I gruppi di estrema destra hanno attivamente sfruttato queste ansie sociali per promuovere i propri programmi.

Polarizzazione degli atteggiamenti: nonostante una certa liberalizzazione degli atteggiamenti generali nei confronti dell’immigrazione, si registra anche una crescente polarizzazione delle opinioni, che porta a posizioni più radicate da entrambe le parti del dibattito.

Francia:

Frustrazione dell’opinione pubblica e richieste di intervento: La frustrazione dell’opinione pubblica francese riguardo alle traversate della Manica è palpabile. È diffusa la percezione che gli sforzi francesi non siano sufficientemente efficaci per impedire ai migranti di raggiungere il Regno Unito, il che porta a crescenti richieste di un’azione più decisa, compresa la controversa proposta che le autorità francesi intercettino le imbarcazioni in mare.

Colpa e responsabilità: In Francia è emersa una narrativa, articolata da alcuni politici e segmenti dell’opinione pubblica, che attribuisce l’aumento delle traversate della Manica alla Brexit. L’argomentazione sostiene che l’uscita del Regno Unito dall’UE ha modificato le dinamiche e le responsabilità alle frontiere, contribuendo così alle tensioni attraverso la Manica.

Leggi controverse sull’immigrazione e razzismo: La Francia è alle prese con una serie di leggi controverse sull’immigrazione, che hanno suscitato forti reazioni e contestazioni legali. I critici sostengono che le sfide della Francia vanno oltre le semplici questioni migratorie e comprendono un problema più profondo legato al razzismo. Si sostiene che queste leggi possano rendere ancora più vulnerabili i gruppi già esposti, come i bambini migranti. L’ascesa dei partiti politici di estrema destra ha influenzato profondamente il dibattito sull’immigrazione, spingendolo verso politiche più restrittive e spesso punitive.

Preoccupazioni per la coesione sociale: In Francia persistono tensioni sociali storiche e attuali legate all’immigrazione e all’integrazione. I recenti episodi di disordini civili e rivolte hanno messo in luce problemi profondamente radicati relativi alla coesione sociale all’interno del Paese.

Il forte aumento degli attraversamenti della Manica nel 2025 ha messo in luce profonde lacune nell’attuale gestione delle frontiere tra Regno Unito e Francia, nonostante i significativi investimenti e gli accordi bilaterali volti a scoraggiare l’immigrazione. La proposta di politica “One-in-One-out”, intesa a scoraggiare l’immigrazione illegale collegando le espulsioni alle opportunità di ingresso legale, ha scatenato un acceso dibattito sulla sua fattibilità ed etica, suscitando critiche sia dall’opinione pubblica nazionale che dagli Stati membri dell’UE. Questo aumento degli arrivi irregolari evidenzia i limiti degli approcci basati sull’applicazione della legge e sottolinea l’urgente necessità di strategie più efficaci e collaborative.

Politicamente, la crisi è diventata un punto caldo in entrambi i Paesi, alimentando il sentimento anti-immigrazione, influenzando le elezioni e mettendo a dura prova i rapporti diplomatici. Nel Regno Unito, la frustrazione dell’opinione pubblica per la percezione di inazione del governo ha intensificato le richieste di misure più severe, spesso amplificate dalla disinformazione. In Francia, la questione si intreccia con dibattiti più ampi sull’identità nazionale e l’integrazione, approfondendo le divisioni sociali. In definitiva, la situazione richiede un approccio equilibrato, che combini un’applicazione rigorosa della legge con soluzioni compassionevoli e a lungo termine, radicate nella cooperazione internazionale e in una chiara comprensione dei fattori socioeconomici e umanitari che determinano la migrazione.