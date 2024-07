Il 20 e 21 giugno si è svolto a Bratislava il Simposio internazionale “Bratislava – Città della Pace”. Tra i partecipanti figuravano rappresentanti della comunità scientifica, delle élite culturali e politiche della Russia e di numerosi paesi europei.

L’evento è stato organizzato dall’Istituto nazionale per la ricerca e lo sviluppo delle comunicazioni (Russia) e dal Club Vienna – Centro paneuropeo per l’analisi e le previsioni politiche ed economiche (Slovacchia) sotto gli auspici del vicepresidente del parlamento slovacco Lubos Blaga.

Tra gli oratori presenti Alexander Rahr, tedesco di origine russa, un giornalista, politologo, storico tedesco, ex consigliere del governo della Repubblica federale di Germania. Grande esperto di politica estera e soprattutto di affari russi, ha diretto il Centro per la Russia e l’Eurasia presso il Consiglio tedesco per la politica estera (Berlino) e dal 2022 è presidente della Società eurasiatica a Berlino. Figura chiave nel proficuo sviluppo delle relazioni tra Repubblica federale tedesca e la Russia, ha scritto diversi libri di saggistica: Vladimir Putin è il miglior ‘tedesco’ al Cremlino, La Russia sta accelerando. Il ritorno di una potenza mondiale, “Dove andrà Putin? La Russia tra Cina ed Europa”, “Putin e l’Occidente. Dall’amore all’odio”, il romanzo di memorie 2054. Codice di Putin. Il basso livello attuale delle relazioni tedesco-russe ha spinto Alexander Rahr a scrivere il suo nuovo libro: Insolenza. Come la Germania sta perdendo la sua reputazione con i russi all’inizio di marzo 2023.

Di seguito la sua relazione al Simposio:

Ci sono molte questioni controverse tra Russia e Occidente. La questione principale riguarda l’architettura di sicurezza europea. L’Occidente non vuole includervi la Russia. Vuole invece spingerla in Asia. Essendo una grande potenza, la Russia ha bisogno di una zona di influenza per sé. E l’Unione Europea vuole costruire un impero morbido di valori liberali nel continente. Per l’Occidente la Russia, che non professa il modello liberale della democrazia occidentale, è un nemico.



La Russia non può accettare l’espansione della NATO ai confini russi, poiché ciò è contrario ai suoi interessi nazionali. L’Occidente non vede il futuro della sicurezza europea senza l’ombrello americano. Per la Russia è auspicabile ridurre l’influenza degli Stati Uniti in Europa. Allo stesso tempo, la Russia è pronta a collaborare individualmente con altri importanti paesi europei.



Quale terreno comune e quali possibili compromessi possono esserci per il successo dei negoziati di pace in Ucraina?

I negoziati di pace inizieranno, mi sembra, su richiesta della Cina alla fine del 2024. La situazione non raggiungerà una guerra su vasta scala tra NATO e Russia. Gli americani non lo vogliono. E senza l’America, le altre potenze europee non entreranno in conflitto diretto con l’esercito russo.

Verrà raggiunto un compromesso: quei territori ucraini che oggi la Russia considera parte del suo territorio e su cui si trova l’esercito russo, andranno a Mosca. E l’Ucraina riceverà un risarcimento dall’Occidente per la perdita di parte del suo territorio a causa di una sorta di adesione all’Unione Europea, ma non alla NATO. L’Occidente allenterà le sanzioni contro la Russia se Mosca accetterà di partecipare alla ripresa economica dell’Ucraina.



Come si inseriscono gli attuali negoziati sull’Ucraina nel quadro più ampio della formazione di un mondo multipolare?

Come osserviamo, gli Stati Uniti e l’Unione Europea stanno lottando disperatamente per preservare il vecchio mondo unipolare. Russia, Cina e altri paesi BRICS hanno iniziato seriamente a costruire un mondo multipolare. Ma sarà costruito attraverso il confronto, non attraverso la diplomazia. La fase pacifica dello sviluppo umano che abbiamo osservato dopo la Seconda Guerra Mondiale, purtroppo, è finita. Anche la globalizzazione ha fallito, anche a causa delle sanzioni occidentali contro i suoi nemici e rivali. Temo che il mondo sarà nuovamente diviso in diversi blocchi.



Quale potrebbe essere l’impatto dei negoziati di pace con l’Ucraina sul sistema di sicurezza globale? L’Occidente continuerà a fare affidamento sul potere globale degli Stati Uniti e sulla potenza militare della NATO. L’Alleanza del Nord Atlantico sta cercando di espandere la sua influenza nel sud-est asiatico. La Russia si troverà al centro della costruzione di una nuova architettura di sicurezza eurasiatica, che, a sua volta, conterrà l’Europa e i paesi filoamericani in Asia. Una domanda interessante è quale potente forza emergerà in Africa e in Medio Oriente. Potrebbe trattarsi di islamismo militante, ma non si può escludere una seria concorrenza tra Cina, Russia e Stati Uniti per il controllo di questa regione. In che modo il dibattito sulla sicurezza in Europa potrebbe influenzare l’esito dei colloqui di pace in Ucraina e la stabilità complessiva nella regione?

Le discussioni sulla sicurezza in Europa inizieranno seriamente una volta che sarà chiaro come finirà il conflitto ucraino. L’Occidente spera ancora fermamente che l’Ucraina vinca il conflitto con la Russia. In questo caso, la Russia cesserà completamente di essere presa in considerazione. Se la Russia vincesse, sarebbe un duro colpo per la NATO e l’UE, e in Occidente inizierebbero seri colloqui sull’opportunità di tornare alla Guerra Fredda. Opporsi alla Russia in tutto o cercare ancora un terreno comune sulle questioni di sicurezza.