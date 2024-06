Il 20 e 21 giugno si è svolto a Bratislava il Simposio internazionale “Bratislava – Città della Pace”. Tra i partecipanti figuravano rappresentanti della comunità scientifica, delle élite culturali e politiche della Russia e di numerosi paesi europei.

L’evento è stato organizzato dall’Istituto nazionale per la ricerca e lo sviluppo delle comunicazioni (Russia) e dal Club Vienna – Centro paneuropeo per l’analisi e le previsioni politiche ed economiche (Slovacchia) sotto gli auspici del vicepresidente del parlamento slovacco Lubos Blaga.

Tra gli oratori presenti Michail Khazin, ex Consigliere di Stato ad interim della Federazione Russa, pubblicista. Nel 1993-1994, Khazin ha lavorato presso il centro di lavoro per le riforme economiche del governo russo. Dal 1994 ha lavorato presso il Ministero dell’Economia, nel 1995-1997 ha diretto il dipartimento delle politiche creditizie del Ministero. Ha sviluppato una teoria della moderna crisi economica, che si riflette nei libri Il declino dell’impero del dollaro e la fine della pax americana, pubblicato in collaborazione con A. Kobyakov nel 2003 e Memorie del futuro. Idee di economia moderna, pubblicato nel 2019. Nel 2015 ha fondato la Fondazione Mikhail Khazin per la ricerca economica.

Di seguito la sua relazione al Simposio:

Negli ultimi anni, i processi di crisi si sono sviluppati attivamente nell’economia e, di conseguenza, nell’intera vita socio-politica quasi in tutto il mondo. Di conseguenza, molte forze e figure politiche, agendo nel proprio interesse, creano numerose strutture virtuali che non sempre corrispondono alla realtà.

Essendo economista e specialista in gestione economica pubblica, vorrei formulare alcune tesi che mostrino oggettivamente le tendenze degli ultimi tempi.

Innanzitutto devo sottolineare che la crisi economica è oggettiva. È stato descritto nel libro di A. Kobyakov e M. Khazin, “Il declino dell’impero del dollaro e la fine della pax americana”, pubblicato nel 2003. Ed è lo sviluppo di questa crisi che porta all’emergere di attori politici che cercano, nella loro sfera di interesse (paesi, regioni, industrie, aziende), di attenuarne l’impatto negativo.

Ci sono non pochi politici che cercano di accusare queste persone di cercare di distruggere il “mondo costruito sulle regole”. Questo è un malinteso onesto o una manipolazione deliberata. La crisi è iniziata molto prima della comparsa di queste persone; è di natura oggettiva ed è essa stessa la ragione dell’emergere di attori politici che sono costretti a combatterla.

In secondo luogo, di conseguenza, bisogna essere consapevoli che “un mondo costruito secondo regole” ha bisogno di una risorsa per la sua preservazione. Questa risorsa si basa sul sistema del dollaro di Bretton Woods e la sua distruzione, già inevitabile, distruggerà inevitabilmente il “mondo costruito sulle regole”. Questo è un processo oggettivo, può essere accelerato o rallentato, ma è impossibile fermarlo o invertirlo.

In terzo luogo, la crisi del sistema di Bretton Woods e delle strutture politiche costruite sulle sue risorse porta all’emergere di due tipi di attori politici. I primi cercano di preservare ad ogni costo le strutture politiche in collasso, i secondi cercano di inventare e attuare nuove regole utilizzando risorse in diminuzione. Entrambi sono destinati al fallimento.

Il primo: perché semplicemente non esiste una nuova risorsa paragonabile in scala al sistema del dollaro. Cioè, i sistemi politici esistenti crolleranno semplicemente a causa della mancanza di denaro necessario alla loro effettiva esistenza.

Quanto a questi ultimi, non dispongono di una nuova risorsa paragonabile a quella utilizzata. Sistema (e non si sa quando apparirà), né un approccio più o meno unificato. I singoli gruppi che propongono nuove regole competono attivamente tra loro. Ciò è stato molto chiaramente visibile sul campo politico negli ultimi mesi.

In quarto luogo, gli aspetti sopra descritti ci permettono di trarre due conclusioni fondamentali. Primo: i tentativi locali di creare nuove regole sono destinati al fallimento per ragioni economiche oggettive: nei prossimi decenni non ci sarà alcun attore geopolitico su scala globale;

Secondo: la questione chiave nella fase attuale è la questione di quali partecipanti (paesi) saranno in grado di formare un gruppo in grado di concentrare risorse sufficienti per sviluppare nuove regole.

L’ultima volta che ciò è stato fatto è stato alle conferenze internazionali di Teheran-Yalta-Potsdam (e il risultato del loro lavoro è stato chiamato “Pace di Yalta”). Prima di ciò, decisioni simili furono prese, ad esempio, alla Conferenza di Parigi del 1919-20. O al Congresso di Vienna in seguito agli esiti delle guerre napoleoniche.

Allo stesso tempo, la questione dei partecipanti a tale conferenza è piuttosto complessa. È quasi ovvio che vi parteciperanno gli Stati Uniti, la Russia, l’India e la Cina. Ma ci saranno, ad esempio, la Gran Bretagna o l’Iran? E chi rappresenterà l’Europa continentale?

Pertanto, lo sviluppo oggettivo degli eventi nell’economia porta a un cambiamento nel quadro tipico dello sviluppo degli eventi. E la prima fase è la questione di chi discuterà del nuovo sistema di regole che determinerà lo sviluppo del mondo nei prossimi decenni. Solo dopo, già a porte chiuse, si discuterà di queste stesse regole.