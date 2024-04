di Artur Lastayev, Commissario per i diritti umani in Kazakistan

La protezione dalla violenza domestica è uno dei compiti più importanti di uno Stato orientato socialmente. Questo fenomeno non solo viola i diritti umani, ma ostacola anche lo sviluppo della famiglia e distrugge i valori sociali.

Purtroppo, la violenza nelle sue varie forme continua a verificarsi nonostante le misure adottate in tutti i Paesi.

La rilevanza e la diffusione del problema sono testimoniate dalle denunce ricevute dal Difensore Civico per i diritti umani in Kazakistan.

Nel novembre 2023, l’Ufficio del Difensore Civico ha organizzato una conferenza internazionale scientifico-pratica sulla lotta alla violenza domestica per discutere le cause di questo fenomeno e trovare modi per prevenirlo.

A seguito dell’evento, è stato redatto e inviato al Parlamento un pacchetto di emendamenti legislativi. In particolare, è stato proposto di criminalizzare l’inflizione di danni minori alla salute e le percosse, e di creare un database delle denunce di violenza domestica in tutti gli enti autorizzati.

Alcuni emendamenti sono stati inseriti nella legge sui diritti delle donne e sulla sicurezza dei bambini firmata dal Capo dello Stato il 15 aprile di quest’anno.

Ho anche preparato e presentato al pubblico il rapporto speciale “Sulla lotta alla violenza familiare e domestica”1.

Questo rapporto è un ulteriore strumento per analizzare, identificare e valutare la portata e la natura dei reati di violenza domestica, l’efficacia delle misure e dei meccanismi di protezione delle vittime.2

Il rapporto fornisce statistiche sui reati, di cui 5.958 sono stati commessi nell’ambito della violenza domestica tra il 2018 e il 2023. Allo stesso tempo, gli omicidi su questo terreno rappresentano il 23% del numero totale di omicidi nel Paese.

E nonostante la tendenza generale alla diminuzione di tali reati negli ultimi 5 anni, il loro numero nella sfera domestica rimane approssimativamente allo stesso livello.

A nostro avviso, si tratta di una circostanza che indica una scarsa efficacia del lavoro di prevenzione nella sfera familiare e domestica.

Dopo la criminalizzazione della violenza domestica, il numero di omicidi è diminuito di 2-3 volte in 3 anni, nel periodo 2015-2017.

Allo stesso tempo, la criminalizzazione del 2015 è stata seriamente criticata dalla società, poiché l’azione penale contro la violenza domestica è stata condotta privatamente. Ciò significa che la vittima raccoglie autonomamente le prove di colpevolezza del debosciato, sporge denuncia, sporge denuncia privata in tribunale, ecc.

In realtà, dopo queste critiche, a quanto mi risulta, si è deciso di “riportare” la violenza domestica nel Codice dei reati amministrativi.

Ma anche in queste circostanze, le statistiche mostrano chiaramente una seria riduzione del tasso di mortalità nei conflitti familiari e domestici.

La suddetta legge, adottata il 15 aprile di quest’anno, prevede una maggiore responsabilità penale e la criminalizzazione degli illeciti amministrativi nella sfera familiare e domestica.

Un altro aspetto interessante è che nessuna delle statistiche presta attenzione al numero di uomini vittime di violenza domestica. Secondo le informazioni del Comitato di Polizia Amministrativa del Ministero degli Affari Interni, circa il 40-45% degli uomini è vittima di violenza.3 È inoltre impossibile stabilire le ragioni per cui gli uomini sono diventati vittime: se si tratta del risultato della violenza da parte delle donne o, al contrario, di una conseguenza dell’autodifesa da parte di queste ultime.

In ogni caso, per migliorare ulteriormente il meccanismo di lotta alla violenza domestica è necessario rafforzare la cooperazione tra le agenzie e prendere in considerazione la creazione di un organismo statale separato per le questioni familiari.

Poiché il rapporto speciale ha formulato una serie di raccomandazioni alle agenzie governative per affrontare i problemi, attendiamo le loro conclusioni nel prossimo futuro.

Credo sia importante continuare a lavorare per eliminare tutte le forme di discriminazione, proteggere l’inviolabilità dell’onore e della dignità personale, tutelare la maternità e la paternità, educare e inculcare il rispetto per i valori della famiglia e stabilire un’adeguata responsabilità per le violazioni di questi diritti e libertà.

I nuovi fattori che contribuiscono alla violenza domestica richiedono un monitoraggio costante, sforzi congiunti, coordinamento e strategie efficaci. Un approccio globale dovrebbe mirare a creare una società libera dalla violenza, dove tutti possano sentirsi al sicuro.

1 Ai sensi della Legge costituzionale della Repubblica del Kazakistan “Sul Difensore Civico per i diritti umani nella Repubblica del Kazakistan”, il Difensore Civico ha il diritto di preparare e diffondere relazioni speciali su alcune questioni relative all’osservanza dei diritti umani e civili e delle libertà nella Repubblica del Kazakistan.

2 Questa relazione è pubblicata sul sito ufficiale del Difensore Civico: https://www.gov.kz/memleket/entities/ombudsman/documents/details/619960?directionId=52857&lang=en

3 Quasi la metà delle vittime di violenza domestica in Kazakistan sono uomini

// https://orda.kz/pochti-polovina-zhertv-domashnego-nasilija-v-kazahstane-muzhchiny/