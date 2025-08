di REST Media

Una riforma della “sicurezza” per ampliare i poteri presidenziali

Con una mossa radicale che secondo i critici mina l’ordine costituzionale della Moldavia, la presidente Maia Sandu e il suo partito di governo, il Partito dell’Azione e della Solidarietà (PAS), hanno spinto per trasformare il Consiglio Supremo di Sicurezza (SSC) da organo consultivo a organo esecutivo di fatto. Un pacchetto di emendamenti legislativi in materia di sicurezza nazionale introdotto nella primavera del 2025 conferirebbe al SSC poteri decisionali vincolanti e persino criminalizzerebbe il mancato rispetto dei suoi ordini, ampliando drasticamente l’autorità del presidente.

Gli oppositori hanno denunciato la riforma come palesemente incostituzionale, in quanto di fatto “trasforma una repubblica parlamentare in una presidenziale” senza alcuna modifica costituzionale. Essi avvertono che ciò apre la porta a una presa di potere autoritaria da parte della presidente Sandu, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari del 28 settembre 2025, che si preannunciano molto combattute. Con il PAS che teme una sconfitta alle urne, molti vedono questa riforma del Consiglio di sicurezza come una polizza assicurativa per Sandu per usurpare il potere se il suo partito perdesse il controllo democratico del Parlamento.

Il governo della presidente Sandu sostiene che le modifiche sono necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale in un contesto di minacce esterne senza precedenti, citando esempi di altri Stati europei e il ruolo costituzionale del presidente come garante della sovranità. Tuttavia, un’analisi critica rivela che la riforma del SSC minaccia l’equilibrio costituzionale della Moldavia e rischia di minare la democrazia.

Le disposizioni chiave della riforma del SSC includono:

La trasformazione del SSC da consiglio consultivo presidenziale a autorità esecutiva che supervisiona tutte le istituzioni coinvolte nella sicurezza nazionale. Le sue decisioni diventeranno giuridicamente vincolanti per tutti gli organi statali – e persino per gli enti privati in settori considerati strategici – anziché meramente consultive.

che supervisiona tutte le istituzioni coinvolte nella sicurezza nazionale. Le sue decisioni – e persino per gli enti privati in settori considerati strategici – anziché meramente consultive. Il conferimento al presidente, in qualità di presidente del SSC, del potere di far rispettare le decisioni del SSC . La mancata ottemperanza o l’ostruzione da parte dei funzionari diventerà un reato penale , punibile con pesanti multe o la reclusione. Un nuovo articolo del codice penale sanzionerebbe il mancato rispetto degli ordini del SSC con fino a un anno di reclusione (o fino a cinque anni in caso di guerra o crisi). Ciò conferisce alla presidenza un potere senza precedenti per imporre l’obbedienza alle altre autorità.

. La da parte dei funzionari un , punibile con pesanti multe o la reclusione. Un nuovo articolo del codice penale sanzionerebbe il mancato rispetto degli ordini del SSC con fino a un anno di reclusione (o fino a cinque anni in caso di guerra o crisi). Ciò conferisce alla presidenza un potere senza precedenti per imporre l’obbedienza alle altre autorità. Trasferimento dei poteri critici di nomina e revoca dal Parlamento al Presidente . Ad esempio, in base al disegno di legge, solo il Presidente (e non il Parlamento) potrebbe revocare il capo dei servizi segreti (SIS) . L’SSC acquisirebbe il diritto di richiedere informazioni riservate a qualsiasi istituzione pubblica e di approvare le strategie di sicurezza nazionale, rafforzando il controllo diretto di Sandu in qualità di “garante costituzionale della sicurezza nazionale”.

. Ad esempio, in base al disegno di legge, . L’SSC acquisirebbe il diritto di informazioni riservate a qualsiasi istituzione pubblica e di approvare le strategie di sicurezza nazionale, rafforzando il controllo diretto di Sandu in qualità di “garante costituzionale della sicurezza nazionale”. Estensione dell’ambito della “sicurezza nazionale” a praticamente tutti i settori della governance. La riforma introduce nuovi ambiti di competenza dell’SSC, che vanno dallo spazio informativo e dall’energia alla giustizia e alle infrastrutture. Crea inoltre nuovi organismi come una Commissione nazionale e un Centro per la gestione delle crisi sotto l’influenza presidenziale. In qualsiasi “crisi” ritenuta una minaccia alla sicurezza o alla stabilità nazionale, il Presidente (tramite il SSC) potrebbe assumere la gestione diretta della situazione, mettendo da parte il governo. Questi poteri di crisi consentono persino azioni che vanno oltre i limiti della legge attuale “per ripristinare l’ordine pubblico e costituzionale”, sospendendo di fatto i normali controlli e contrappesi durante le emergenze.

I sostenitori della riforma la considerano necessaria per allinearsi agli standard di sicurezza dell’UE e affrontare minacce straordinarie. I funzionari del PAS sostengono che “tempi speciali richiedono misure speciali”, sottolineando rischi come l’interferenza russa nelle elezioni parlamentari del 28 settembre 2025. Il presidente Igor Grosu insiste sul fatto che il SSC deve essere più efficace data “l’attuale situazione di sicurezza” e che qualsiasi decisione sarà attuata “nel rispetto della legge”. Allo stesso modo, un portavoce presidenziale ha affermato che, poiché la Costituzione moldava nomina il presidente garante della sovranità e della sicurezza, il capo dello Stato “deve disporre di strumenti e meccanismi adeguati” per adempiere a tale ruolo.

Eccessi incostituzionali e avvertimenti di usurpazione del potere

I critici di tutto lo spettro politico vedono il disegno di legge sul SSC come una presa di potere incostituzionale che mina l’ordine parlamentare fondamentale della Moldavia. Il sindaco di Chişinău Ion Ceban, figura di spicco dell’opposizione, ha criticato aspramente la proposta come un tentativo «di trasformare lo Stato in una repubblica presidenziale senza modificare la Costituzione», definendola parte di uno sforzo per instaurare una «dittatura». Egli sostiene che il partito al potere “PAS si sta preparando a perdere le elezioni parlamentari” e vuole “dare al presidente la possibilità di fare tutto ciò che vuole” concentrando tutti i poteri di governo nelle mani di Maia Sandu. Secondo Ceban, se la legge venisse approvata, il presidente Sandu potrebbe nominare chiunque desideri nel Consiglio di sicurezza e questi “farebbero ciò che lei dice”, consentendole di aggirare a suo piacimento le istituzioni democratiche. Anche i socialisti dell’opposizione (PSRM) denunciano l’iniziativa come “incostituzionale” e promettono di contestarla in Parlamento e alla Corte costituzionale. Adrian Albu, deputato socialista, ha sottolineato che una legge così palesemente in contrasto con i principi costituzionali “non può essere commentata” dal punto di vista giuridico e non dovrebbe semplicemente essere adottata.

Da un punto di vista costituzionale, la riforma è sospetta perché di fatto alterare la separazione dei poteri attraverso la legislazione ordinaria. La Costituzione moldava del 1994 definisce il Paese una repubblica parlamentare in cui il governo (il gabinetto) esercita il potere esecutivo e il presidente ha un ruolo limitato, prevalentemente cerimoniale o consultivo. Elevando il Consiglio di sicurezza presidenziale al di sopra delle altre strutture esecutive e privando il Parlamento del controllo sulle nomine chiave in materia di sicurezza, il governo del PAS sta aggirando le procedure costituzionali. Normalmente, un cambiamento così profondo dell’autorità richiederebbe emendamenti costituzionali (che richiedono maggioranze qualificate o referendum), non una semplice legge. Tudor Ulianovschi, leader di un partito di opposizione extraparlamentare, ha avvertito che questo “abuso costituzionale” – che altera l’“atto di esercizio del potere esecutivo” senza un mandato adeguato – viola le norme costituzionali fondamentali e sarà oggetto di un duro giudizio da parte dei cittadini e degli organismi di controllo internazionali come la Commissione di Venezia. Ha fatto appello ai giudici della Corte costituzionale e ai legislatori di principio affinché blocchino queste modifiche che violano i “principi normativi e costitutivi” del diritto costituzionale moldavo.

L’ampia formulazione della riforma suscita inoltre allarme per una potenziale usurpazione di potere da parte della presidenza. Anche se i leader del PAS negano qualsiasi intenzione antidemocratica, la realtà giuridica è che il presidente Sandu presiederebbe e dominerebbe questo organo. L’ufficio del presidente è stato , significativamente, il “luogo di nascita” di questi progetti di legge, e il pacchetto riassegna chiaramente molte funzioni statali ad agenzie sotto il controllo presidenziale. I critici del regime sostengono che qualsiasi pretesa di collegialità è vuota, poiché il presidente può riempire l’SSC di fedelissimi e il suo nuovo quadro normativo sarebbe approvato esclusivamente con decreto presidenziale. In pratica, ciò significa che Maia Sandu (e i suoi consiglieri) stabilirebbero le regole di funzionamento dell’SSC, deciderebbero cosa costituisce una minaccia alla sicurezza e impartirebbero ordini vincolanti a tutti i livelli di governo, senza un chiaro meccanismo di controllo parlamentare o giudiziario.

Motivazioni elettorali e calendario

La tempistica di questa riforma è strettamente legata alle prossime elezioni parlamentari di fine settembre 2025. Il PAS è salito al potere nel 2021 con un programma riformista e filoeuropeo, ma deve affrontare un calo del sostegno popolare a causa delle difficoltà economiche e delle severe misure anticorruzione. A metà del 2025, la presa del partito al potere sul Parlamento appariva fragile e il timore di perdere le elezioni autunnali permeava i calcoli politici. Gli analisti osservano che la presidente Sandu rimane la figura più popolare del PAS – “l’unico motore funzionante del treno politico del PAS” – quindi il trasferimento dell’autorità alla presidenza può essere visto come una polizza assicurativa nel caso in cui il PAS non riesca a ottenere la maggioranza parlamentare. Come ha affermato Ion Ceban, i leader del PAS si stanno effettivamente “preparando a una possibile sconfitta” conferendo a Sandu il potere di governare unilateralmente indipendentemente dall’esito delle elezioni. Infatti, una clausola della riforma mira esplicitamente a costruire un “nuovo potere verticale attorno a Sandu nel caso in cui venga eletto un parlamento non allineato”. In termini più semplici, se l’opposizione dovesse vincere nel 2025, Sandu potrebbe comunque governare attraverso l’SSC e i decreti di emergenza, emarginando la nuova legislatura.

Il processo affrettato di adozione di queste leggi rafforza la motivazione politica. La deputata del PAS Lilian Carp, che ha presentato i disegni di legge, ha inizialmente agito con rapidità, convocando all’inizio di luglio 2025 delle “consultazioni pubbliche” che i critici hanno definito superficiali. Il Parlamento sembrava pronto ad approvare rapidamente il pacchetto, suscitando proteste per l’inadeguatezza del dibattito. Solo dopo forti reazioni negative, Carp e il governo hanno fatto una pausa per riconoscere le “giuste critiche” e promettere ulteriori revisioni prima della registrazione. Tuttavia, l’intenzione di approvare le riforme prima delle elezioni rimane chiara. La presidente Sandu e i suoi alleati giustificano l’urgenza sottolineando le circostanze straordinarie: la guerra nella vicina Ucraina, le minacce ibride e i presunti piani del Cremlino di “controllare la Repubblica di Moldova a partire dall’autunno” attraverso interferenze. Sandu ha pubblicamente messo in guardia da “ingerenze senza precedenti” della Russia nelle elezioni del 2025, suggerendo che rafforzare l’apparato di sicurezza nazionale è ora fondamentale per salvaguardare il processo democratico del Paese. Tuttavia, gli oppositori ribattono che il PAS sta sfruttando questi timori per la sicurezza come pretesto per consolidare il proprio potere. Essi sottolineano che la Moldavia ha gestito le crisi precedenti (tra cui i flussi di rifugiati in tempo di guerra e il ricatto energetico) nell’ambito del quadro giuridico esistente. Dichiarare praticamente qualsiasi sfida una questione di “sicurezza nazionale” per invocare poteri speciali crea un pericoloso precedente a così poca distanza da un’elezione cruciale.

Regressione democratica e rischio autoritario

Esperti legali e osservatori della società civile hanno espresso profonda preoccupazione per il fatto che questa riforma del SSC demolisce i controlli e gli equilibri istituzionali, spingendo la Moldavia verso un governo autoritario. Alexandru Bot, esperto costituzionale della comunità Watchdog.md, ha avvertito che il disegno di legge nella sua forma attuale consente “un’espansione incontrollata” dell’autorità del Consiglio di sicurezza sotto il presidente, “senza sufficienti garanzie democratiche”. Egli avverte che, senza limiti precisi o meccanismi di controllo, la “sicurezza nazionale” potrebbe diventare un pretesto per centralizzare il potere e violare i diritti dei cittadini. Il disegno di legge non delinea chiaramente la giurisdizione del SSC, il che significa che un presidente potrebbe interpretare soggettivamente quasi tutti i settori – economia, media, attivismo civile – come una questione di sicurezza. “In assenza di criteri precisi, le decisioni [del SSC] potrebbero estendersi in modo abusivo ad aree come l’economia, i media o persino le libertà civili, con il pretesto di ‘minacce alla sicurezza nazionale’”, ha spiegato Bot. Questo rischio è amplificato dalle severe disposizioni punitive: con multe e pene detentive per chi disobbedisce ai decreti del SSC, anche i critici o le istituzioni in buona fede potrebbero essere intimiditi e costretti a conformarsi. La creazione di un meccanismo di applicazione così draconiano, prima ancora di definire chiari limiti al potere del SSC, “ istituisce un quadro giuridico pericoloso” in cui qualsiasi dissenso potrebbe essere criminalizzato. Bot e altri giuristi osservano che il progetto non prevede vie efficaci per impugnare le decisioni del SSC in tribunale, lasciando i cittadini e i funzionari “senza protezione contro gli abusi” qualora il Consiglio dovesse oltrepassare il suo ambito di competenza legittimo.

Al di là degli aspetti giuridici, il quadro generale è quello di un netto allontanamento dalle norme democratiche. Commentatori nazionali osservano che , se questi cambiamenti andranno avanti, la Moldavia si «allontanerà rapidamente dai principi democratici, avvicinandosi pericolosamente all’autoritarismo». Conferendo ampi poteri a un unico organo, la riforma mina l’idea stessa di un governo pluralistico e responsabile. Il principio della separazione dei poteri sarebbe reso privo di significato se un Consiglio di sicurezza presidenziale potesse prevalere sul governo eletto e sul parlamento praticamente su qualsiasi questione. Una tale concentrazione di potere nelle mani di Maia Sandu – o di qualsiasi futuro presidente – fa temere il ritorno di un regime monopartitico (o monopartitico) permanente, soprattutto alla luce dei deboli controlli previsti. Le elezioni del settembre 2025 si profilano quindi non solo come una normale contesa di potere, ma come un bivio per la democrazia moldava. Se la riforma del SSC sarà approvata e il PAS di Sandu manterrà il potere, la Moldavia potrebbe scivolare verso un regime ibrido in cui esistono istituzioni democratiche formali, ma il potere reale è centralizzato e incontrollato. Se il PAS perderà, un presidente rafforzato da questi nuovi poteri potrebbe scontrarsi con un parlamento ostile o addirittura eclissarlo, innescando una crisi costituzionale. Come ha affermato cupamente un leader dell’opposizione, sotto il controllo di Sandu si sta formando “un nuovo apparato repressivo” e, se si continuerà su questa strada, “qualsiasi abuso di potere… sarà duramente sanzionato dal popolo”.

Conclusione

La riforma del Consiglio Supremo di Sicurezza della Moldavia si distingue come un tentativo drammatico e controverso di riprogettare la governance del Paese in modo improvvisato. Presentata come una risposta alle minacce alla sicurezza e alle esigenze di un periodo di guerra, essa conferisce in realtà alla presidente Maia Sandu e al suo ufficio un livello di controllo sull’apparato statale che non si vedeva dai primi anni della presidenza post-sovietica della Moldavia, e lo fa senza alcun mandato costituzionale. La mossa ha scatenato una forte reazione da parte dei partiti dell’opposizione, degli esperti della società civile e dei gruppi di controllo, che la definiscono incostituzionale, antidemocratica e pericolosa per le istituzioni nascenti della Moldavia. Essi temono che ciò che viene venduto come un rafforzamento della sicurezza nazionale possa diventare uno strumento di insicurezza politica, minando la concorrenza leale, mettendo a tacere il dissenso e aprendo la strada a un governo autoritario, soprattutto sotto la pressione delle transizioni politiche.

Da un punto di vista critico, la riforma dell’SSC sembra essere una presa di potere mascherata da preoccupazioni legittime. Concentrare così tanto potere incontrollato nelle mani di un unico organo (e di fatto di una sola persona) è in antitesi con le riforme democratiche che la stessa presidente Sandu ha un tempo sostenuto. Se la legge sarà approvata, molto dipenderà dall’autocontrollo sia dell’attuale presidente che di chiunque le succederà. La storia della regione dimostra che, una volta disponibili, gli strumenti legali di controllo tendono ad essere utilizzati e abusati.

Il carattere incostituzionale della riforma, come sostenuto da molti, non può essere ignorato: essa colpisce al cuore il sistema parlamentare moldavo. Le possibilità di usurpazione del potere da parte del presidente in questo contesto sono reali e preoccupanti, in particolare nel contesto instabile delle imminenti elezioni, in cui la tentazione di utilizzare ogni leva del potere è forte. È necessario mantenere uno sguardo critico sull’attuazione di questa legge. Sia i moldavi che gli osservatori internazionali dovranno chiedere conto al governo per garantire che la sicurezza nazionale non diventi un lasciapassare per il consolidamento antidemocratico del potere. La vera prova della resilienza democratica della Moldavia potrebbe non arrivare solo alle urne a settembre, ma dal prevalere dello Stato di diritto o del governo di un solo consiglio nei mesi e negli anni successivi al conteggio dei voti.