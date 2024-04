Di Mohammad Ali Senobari

La recente escalation del regime sionista contro la Repubblica Islamica dell’Iran è considerata un’avventura non calcolata per il nemico. Il bombardamento da parte di aerei da guerra israeliani dell’edificio consolare iraniano in Siria, che ha portato al martirio di sette consiglieri militari iraniani, tra cui due alti comandanti, non è un evento isolato, ma piuttosto la continuazione dei tentativi del regime di occupazione di sfuggire alla sua storica sconfitta a Gaza e di coprire le crisi interne che Israele sta vivendo, nonché di uscire dall’isolamento internazionale attraverso atti terroristici senza precedenti.

Il grande Iran, con la sua antica civiltà e la sua storia radicata, è un attore internazionale con una profonda e duratura influenza sullo scacchiere geopolitico dell’Asia occidentale. La sua strategia, radicata nell’antiautoritarismo, nella ricerca della giustizia e nell’opposizione all’occupazione e al terrorismo, testimonia il suo saggio approccio alla politica regionale. Questa strategia non è solo una reazione passeggera, ma piuttosto una pietra miliare attiva degli sforzi dell’Iran per proiettare il potere, scoraggiare gli avversari e formulare risultati coerenti con gli interessi e gli obblighi morali e religiosi dei Paesi islamici in regioni chiave come Gaza, Libano, Siria, Iraq e Yemen.

L’ultimo forte avvertimento lanciato dalle autorità iraniane, che hanno promesso una “risposta seria” a questi attacchi, è una dichiarazione della ferma determinazione dell’Iran a difendere la propria dignità e i propri interessi contro le provocazioni del regime di occupazione. Le decise direttive dell’ayatollah Khamenei, leader della Rivoluzione islamica, che ha giurato di vendicarsi di Israele e di farne un esempio storico, affermano l’impegno dell’Iran a proteggere i Paesi islamici e i loro alleati e a creare la necessaria deterrenza contro i nemici.

La profondità strategica acquisita dall’Iran grazie ai suoi alleati indica un approccio globale che va oltre le semplici tattiche militari. Questa strategia prevede un approccio multidimensionale che integra aspetti politici, sociali ed economici e che conferisce all’Iran un ampio raggio d’influenza. Questa complessa struttura di alleanze assicura all’Iran un’eccezionale capacità di affrontare minacce e aggressioni in un’ampia regione geografica, consentendo così una varietà di azioni di ritorsione che vanno oltre il conflitto militare diretto.

Il successo delle misure di ritorsione dell’Iran dipende dalla sua strategia di sicurezza nazionale, che si basa principalmente sulla deterrenza. La deterrenza è un tipo di politica di potenza che mira a limitare gli incentivi di un avversario a compiere ulteriori attacchi contro gli interessi dell’Iran. I leader militari e politici iraniani si rendono conto dell’importanza di non cadere nella trappola della strategia di sicurezza israeliana durante l’attuazione della risposta di ritorsione, poiché Israele cerca di espandere la portata e l’intensità dei conflitti regionali a causa dei suoi fallimenti a Gaza e della sua incapacità di eliminare Hamas. Pertanto, in accordo con l’esplicito avvertimento dell’Ayatollah Khamenei, Israele deve aspettarsi un attacco devastante, improvviso e deterrente che cambierà il corso della storia.

Dall’instaurazione del regime di occupazione sionista, gli eserciti arabi non sono stati in grado di sconfiggerlo a causa dell’alleanza di Israele con gli Stati Uniti. Tuttavia, l’Iran si è impegnato per più di 45 anni a creare una forte rete di alleati che hanno sconfitto Israele più di una volta, come la guerra di Hezbollah nel 2006 e l’Operazione Al-Aqsa Flood, dimostrando la sua capacità di distruggere questa entità usurpatrice entro un certo periodo di tempo.

Secondo i funzionari sionisti, l’Iran è attivo su sette fronti contro Israele a Gaza, in Cisgiordania, in Siria, in Libano, in Iraq, nello Yemen e nello stesso Iran. Pertanto, nel valutare il contesto più ampio, è importante non considerare l’attacco israeliano all’edificio consolare iraniano in modo isolato, poiché ciò oscura la comprensione della natura del conflitto e della strategia complessiva dell’Iran. Episodi come l’attacco all’edificio del consolato iraniano in Siria o i precedenti attacchi ai leader della resistenza ad Aleppo fanno parte di una serie di reazioni israeliane alle gravi sconfitte subite a Gaza, nel Libano meridionale e nello Yemen.

La prospettiva generale del conflitto in Asia occidentale indica che l’Iran e l’asse della resistenza hanno praticamente impedito all’America di interferire direttamente nella guerra di Gaza dal 7 ottobre, attaccando le basi americane in Asia occidentale. Inoltre, le navi israeliane nel Mar Rosso sono state direttamente prese di mira dagli alleati dell’Iran, gli Houthi, grazie all’assistenza logistica e di intelligence fornita da Teheran. Di conseguenza, la rappresaglia di Teheran deve essere proporzionata, misurata e deterrente, senza cadere nella trappola di Israele.

Alla luce di queste considerazioni, è chiaro che la strategia di deterrenza dell’Iran è efficace e forte in diverse regioni, tra cui Yemen, Gaza, Libano meridionale, Erbil e altre aree regionali. Tuttavia, il potere di deterrenza dell’Iran in Siria deve essere rivalutato, data l’importanza strategica della Siria come anello dell’asse di resistenza. Pertanto, la vendetta dell’Iran sarà divisa in due assi.

Il primo asse è rapido, decisivo e tattico per attuare una deterrenza efficace in Siria. Le potenziali risposte dell’Iran a un attacco israeliano potrebbero variare e riflettere la natura multiforme della sua posizione strategica. Le sue opzioni possono includere la ritorsione colpendo i consolati israeliani, in quanto questa misura rientra nell’ambito del legittimo diritto all’autodifesa riconosciuto dalle leggi e dalle norme internazionali; l’opzione di attacchi informatici contro le infrastrutture israeliane, che dimostra la capacità e la volontà dell’Iran di impegnarsi in una guerra non convenzionale; risposte militari indirette attraverso i suoi alleati in Libano, Siria o altrove, mantenendo un certo grado di negabilità; o l’opzione di intensificare il suo programma di arricchimento nucleare e di usarlo come strumento di contrattazione strategica. Ognuna di queste risposte non sarà solo una ritorsione, ma sarà anche necessaria come prova della capacità e della determinazione dell’Iran di difendere i propri interessi e di raggiungere l’equazione di deterrenza.

Il secondo asse di risposta è strategico e a lungo termine, in quanto la Repubblica islamica continua a sostenere i suoi alleati tradizionali e ad attrarre nuovi alleati apparsi dopo l’alluvione di Al-Aqsa, sia all’interno dei territori palestinesi occupati che nei Paesi arabi, perché questi nuovi e potenziali alleati sono giunti alla conclusione che l’asse della resistenza da solo può eliminare Israele e lo sostiene. La questione palestinese. Il modello iraniano di sostegno agli alleati è un modello unico che si è evoluto dal tradizionale modello di patrocinio in un sistema di alleanze avanzato e dinamico. Questo sostegno e questo spostamento enfatizzano la sicurezza collettiva e la deterrenza, in quanto l’Iran guida una coalizione che comprende un gruppo eterogeneo di attori statali e non statali, ciascuno con capacità uniche e che condividono la visione di Teheran per la regione. Questo asse, che ora assomiglia a un’alleanza completa, è pronto a rispondere alle preoccupazioni per la sicurezza collettiva, a dimostrare un impegno condiviso per affrontare le minacce future e ad affermare un livello significativo di indipendenza e di partnership piuttosto che di semplice subordinazione.

Il panorama operativo dell’asse è caratterizzato da un approccio militare guidato dalla Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, che facilita l’addestramento, il supporto consultivo e l’assistenza strategica ai gruppi alleati. Questa strategia non solo assicura un’impronta iraniana minima ed efficace, ma lavora anche per potenziare gli attori locali, migliorare le loro capacità operative e allinearli con gli obiettivi più ampi di Teheran, che sono nell’interesse della causa palestinese e delle questioni dei popoli dell’Asia occidentale che hanno sofferto dell’occupazione israeliana, americana e occidentale. Il risultato di questo approccio è una serie di forze diverse, testate in combattimento, in grado di condurre e sostenere campagne militari complesse su diversi terreni e teatri.

In conclusione, va detto che la profondità strategica fornita dalla rete di alleanze dell’Iran offre un deterrente contro le minacce esterne e un meccanismo di proiezione del potere, dimostrando la capacità di Teheran di influenzare significativamente i futuri risultati regionali. In sostanza, i calcoli strategici dell’Iran, che si basano su una combinazione di convinzioni ideologiche che insistono sulla liberazione di Gerusalemme e di preoccupazioni pratiche per la sicurezza, enfatizzano il suo ruolo di attore centrale a livello internazionale piuttosto che regionale nel plasmare il panorama geopolitico del Medio Oriente. La flessibilità e l’adattabilità della sua rete di alleati, insieme alla visione strategica di Teheran e alla necessità di ripristinare l’equazione di deterrenza efficace in Siria, assicurano che l’Iran rimanga un attore centrale nella regione, in grado di navigare nelle complessità della politica regionale, difendendo i propri interessi ed estendendo la propria influenza in una regione vasta e turbolenta.

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini