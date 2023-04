Martedì (28 marzo) è iniziata in Indonesia una riunione ufficiale di tutti i ministri delle Finanze dell’ASEAN e dei governatori delle banche centrali. In cima all’ordine del giorno vi sono le discussioni per ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense, dall’euro, dallo yen e dalla sterlina britannica nelle transazioni finanziarie e passare agli accordi nelle valute locali.

L’incontro ha discusso gli sforzi per ridurre la dipendenza dalle principali valute attraverso il programma LCT (Local Currency Transaction). Si tratta di un’estensione del precedente schema di regolamento in valuta locale (Local Currency Settlement, LCS) che ha già iniziato ad essere implementato tra i membri dell’ASEAN.

Ciò significa che un sistema di pagamento digitale transfrontaliero dell’ASEAN verrebbe ulteriormente ampliato e consentirebbe agli stati dell’ASEAN di utilizzare le valute locali per il commercio. Un accordo su tale cooperazione è stato raggiunto tra Indonesia, Malesia, Singapore, Filippine e Thailandia nel novembre 2022. Ciò segue l’autorità di regolamentazione bancaria dell’Indonesia, che ha affermato il 27 marzo che la Banca d’Indonesia si sta preparando a introdurre il proprio sistema di pagamento interno.

Il presidente indonesiano Joko Widodo ha esortato le amministrazioni regionali a iniziare a utilizzare le carte di credito emesse dalle banche locali e a smettere gradualmente di utilizzare i sistemi di pagamento esteri. Ha sostenuto che l’Indonesia doveva proteggersi dalle perturbazioni geopolitiche, citando le sanzioni contro il settore finanziario russo da parte di Stati Uniti, UE e dei loro alleati per il conflitto in Ucraina.

Allontanarsi dai sistemi di pagamento occidentali è necessario per proteggere le transazioni da “possibili ripercussioni geopolitiche”, ha affermato Widodo.

Delle nazioni dell’ASEAN, solo Singapore ha imposto sanzioni alla Russia, mentre tutte le altre nazioni dell’ASEAN continuano a commerciare con il Paese. C’è stato allarme per il rischio di essere coinvolti in sanzioni secondarie guidate dagli Stati Uniti, poiché essi sono a corto di impatto sui paesi dell’Asia centrale e meridionale coinvolti nella produzione di cotone, una delle principali industrie della regione che impiega milioni di persone.

Gli investitori stranieri in Asia potrebbero voler prendere in considerazione l’ammontare di dollari USA, euro e yen detenuti nei loro conti alla luce di una decisione ventura sul commercio di valuta dell’ASEAN. Dovrebbero essere intraprese discussioni professionali in merito a qualsiasi movimento di fondi aziendali verso valute alternative.