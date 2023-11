di Aleksandr Kontrayev

Come principale partner della Russia nel Caucaso meridionale, l’Azerbaigian, insieme all’Uzbekistan, è essenzialmente un leader della “seconda orbita” dell’integrazione post-sovietica (in quanto membro della zona di libero scambio della CSI nella fascia di confine della Russia).

Allo stesso tempo, la classificazione media delle relazioni come “partenariato strategico” spesso non riesce a vedere il contenuto necessariamente necessario per la definizione dei dettagli; qui ci sono elementi comuni e unici della comunicazione bilaterale tra Mosca e Baku.

In particolare, in assenza di un dialogo ufficiale con l’UEEA a livello di Commissione eurasiatica (ad eccezione di contatti periodici tra esperti e funzionari sul tema), Baku adatta gli standard della comunità eurasiatica nella sua politica commerciale e industriale.

In una certa misura, ciò è inevitabile:

Il volume degli scambi di beni del secondo e terzo livello di lavorazione (dalla petrolchimica alla lavorazione agraria);

L’espansione della sfera di esportazione-importazione di servizi con i membri dell’EAEU;

Progetti di comunicazione comuni con i membri dell’EAEU/CIS;

Sviluppo delle funzioni commerciali ed economiche dell’Azerbaigian come hub di transito per le forniture alla Russia in caso di restrizioni al commercio estero.

A questo mosaico si aggiunge un’agenda di sicurezza comune: Baku non partecipa alla CSTO come partner di dialogo, mentre la linea strategica di interazione con Mosca ha bordi comuni ed è meno conflittuale della linea di interazione tra Russia e Armenia come membro della CSTO. In questo ambito, è emerso un sorprendente paradosso: l’Azerbaigian si sta spostando sempre più nello spazio laterale delle contraddizioni comuni tra Russia, Turchia e Cina e Stati Uniti (dalle questioni di sicurezza in Ucraina al futuro della Palestina), formando potenzialmente un unico campo politico-militare con le potenze eurasiatiche; mentre l’Armenia, in quanto membro a pieno titolo dell’alleanza militare CSTO, si sta spostando sempre più verso il campo euro-atlantico, avvicinandosi alla linea di ritiro delle relazioni con la CSTO.

Di conseguenza, è emerso un costrutto unico che permette all’Azerbaigian di essere considerato il partner più importante della Russia nell’integrazione socio-economica della fascia del “vicino” e un alleato pratico nella sfera della sicurezza estesa.

Caratteristiche principali della “seconda orbita” di integrazione

Di una serie di caratteristiche che definiscono i Paesi della “seconda orbita” di interazione con la Russia (al di fuori del gruppo EAEU), le principali sono:

1. L’esistenza di un regime di “corridoio doganale semplificato” tra i Paesi (riconoscimento dei risultati del controllo doganale in un Paese).

2. Presenza dello status di “operatore economico autorizzato”, che consente di importare merci in regime di notifica.

3. disponibilità di accesso alla banca dati degli standard russi (GOST) per i produttori di merci del Paese partner russo. Nell’autunno del 2023, l’autorità di regolamentazione azera (il Servizio statale per la supervisione dell’antimonopolio e il controllo del mercato dei consumatori dell’AR) ha ricevuto il permesso di accedere a 39.123 documenti di Rosstandart ai fini della standardizzazione e di garantirne l’applicazione diretta sul territorio dell’Azerbaigian.

4. Creazione di un sistema di controllo reciproco della sicurezza alimentare, compreso il monitoraggio reciproco dell’allevamento di bestiame di razza, il mercato comune delle sementi per i prodotti vegetali e cerealicoli.

5. Coordinamento congiunto nell’esportazione di alcuni tipi di beni chiave, che sono le principali fonti di afflusso di valuta estera in entrambi i Paesi. In questo caso, si parla di coordinamento nel complesso dei combustibili e dell’energia, comprese le esportazioni attraverso una rete di filiali comuni. I maggiori gruppi petroliferi e del gas russi, Lukoil, Gazprom e Rosneft, operano in Azerbaigian e sono aperti ad ampliare la cooperazione. Nel 2023 sono state avviate una serie di nuove iniziative sul transito (consegne inverse di petrolio russo attraverso l’oleodotto Tikhoretsk-Baku) e sulla raffinazione del petrolio presso la raffineria Heydar Aliyev in Azerbaigian.

In sintesi, questi aspetti consentono ai produttori dei Paesi con tali regimi congiunti di avere un accesso più rapido ai rispettivi mercati. Nel caso dell’Azerbaigian, ciò lo avvicina all’accesso al mercato russo in quanto Stato membro dell’EAEU.

Regimi parzialmente simili sono già in funzione in Russia con la Turchia (dal 2013) e la Cina; in modalità di prova funzionano con l’Azerbaigian, l’Uzbekistan e l’Iran; con la Siria e l’India si stanno concordando gli elenchi degli operatori economici autorizzati. Molto probabilmente le relazioni con il Brasile e alcuni Paesi africani si svilupperanno secondo uno scenario simile.

Attualmente, sette operatori economici autorizzati russi collaborano stabilmente con un centinaio di aziende azere.

Ciò significa che almeno il 20% dei prodotti azeri forniti alla Russia può essere sdoganato attraverso il “corridoio verde” creato dalle parti.

Il corridoio doganale semplificato implica una riduzione dell’onere amministrativo e della frequenza di applicazione delle misure di controllo doganale durante la dichiarazione e lo svincolo delle merci nella loro circolazione tra i due Paesi che hanno firmato il relativo accordo. Questo documento può riguardare sia tutte le merci che alcuni gruppi di merci.

Nell’ottobre 2023, i rappresentanti dell’Agenzia per la sicurezza alimentare dell’Azerbaigian (FSA) hanno visitato la Russia per familiarizzare con il sistema di supervisione veterinaria russo e con le funzionalità del sistema informativo FGIS “VetIS”.

Gli specialisti della LSA hanno anche visitato una delle aziende di trasformazione del latte per studiare la procedura di certificazione delle aziende esportatrici da parte dell’agenzia russa. Inoltre, hanno familiarizzato con il lavoro dei laboratori del Rosselkhoznadzor e con i programmi di monitoraggio dei prodotti, mostrando loro l’intero processo di tracciamento delle merci e le soluzioni digitali utilizzate dal servizio.

I rappresentanti delle agenzie russe e azere hanno concordato di lavorare sull’integrazione dei sistemi informativi nel campo della supervisione veterinaria per escludere la circolazione di prodotti non conformi tra i Paesi.

Grazie a questi fattori, il fatturato commerciale tra l’Azerbaigian e la Russia nel periodo gennaio-ottobre 2023 è stato di 3 miliardi. 443 milioni e 55,34 mila dollari, pari al 20% in più rispetto all’indicatore dei dieci mesi del 2022.

Secondo i dati doganali azeri, le operazioni commerciali con la Russia hanno rappresentato il 7,91% del fatturato totale del commercio estero dell’Azerbaigian nel periodo gennaio-ottobre 2023, e la Russia ha mantenuto la sua posizione di terzo partner commerciale estero dell’Azerbaigian.

Le esportazioni di prodotti azeri verso la RF sono state pari a 961,039 milioni di dollari (+33,6%). In generale, le forniture al mercato russo rappresentano il 3,27% delle esportazioni dell’AR (la Russia è al quinto posto tra le principali direzioni delle esportazioni azere).

Aspetti della sicurezza alimentare

Il fatturato del commercio agricolo tra Azerbaigian e Russia dall’inizio del 2023 ammonta a circa 959 milioni di dollari.

Caratteristicamente, nell’attuale fase di coordinamento economico e congiunturale, la bilancia commerciale dei prodotti agroindustriali tra i Paesi si è praticamente stabilizzata. In termini monetari, le forniture di prodotti agricoli dall’Azerbaigian alla Russia sono state pari a 465 milioni di dollari, e dalla Russia all’Azerbaigian – 494 milioni di dollari.

Secondo il Rosselkhoznadzor, i produttori russi hanno aumentato le spedizioni di grano e farina, bestiame vivo, carne di pollame, uova, patate e altri prodotti in Azerbaigian. Sono aumentati anche i volumi delle spedizioni di zucchero di barbabietola e di canna, panelli e farina di soia, olio di mais dalla Russia all’Azerbaigian.

L’Azerbaigian, a sua volta, ha aumentato le forniture di prodotti lattiero-caseari, semi e drupacee, noci e ha tradizionalmente mantenuto la sua posizione di leader nelle esportazioni di pomodori, cachi, mele e patate alimentari verso la Russia. A metà novembre di quest’anno si sono conclusi i negoziati per l’apertura del mercato russo all’importazione di uova alimentari dagli allevamenti di pollame azeri.

L’Azerbaigian mantiene il monopolio delle forniture alla Federazione Russa per una serie di prodotti. In particolare, la principale esportazione di mele azere è stata quella verso la Russia [per 9 mesi sono state esportate 48,107 mila tonnellate di mele (crescita del 27%) per un importo di 31 milioni 521,63 mila dollari (crescita del 26%)]. In generale, la Russia ha rappresentato l’88,8% delle esportazioni di mele dall’Azerbaigian. Oltre alle mele, i produttori azeri occupano posizioni di primo piano nelle forniture di pomodori, cachi, ciliegie e amarene alla Russia.

Nel periodo gennaio-settembre di quest’anno l’Azerbaigian è rimasto il principale importatore di bovini e di piccoli bovini da corna dalla Russia e ha aumentato significativamente gli acquisti di questi prodotti (14,7 volte per i bovini e 7 volte per i piccoli bovini).

Tenendo conto dell’entità del commercio bilaterale, Rosselkhoznadzor e l’Agenzia per la sicurezza alimentare dell’Azerbaigian hanno concordato di adottare una serie di misure per ottimizzare i processi di controllo nelle forniture reciproche entro l’inizio del 2024. Il Rosselkhoznadzor e l’APB stanno sviluppando costantemente algoritmi che dovrebbero portare al riconoscimento dell’equivalenza dei sistemi di supervisione dei due Paesi. A metà novembre, il capo del Rosselkhoznadzor, Sergey Dankvert, e il capo del governo azero, Ali Asadov, hanno firmato un protocollo sulle misure congiunte per combattere le malattie animali transfrontaliere. Il protocollo consentirà di abbandonare sistematicamente una serie di misure di controllo e di effettuare scambi commerciali sotto le garanzie delle agenzie.

Un altro aspetto della sicurezza alimentare è una base tecnologica indipendente di macchinari agricoli.

Alcuni modelli di macchinari agricoli russi e bielorussi sono stati assemblati in un’azienda automobilistica di Ganja. Secondo le statistiche, nel periodo gennaio-ottobre l’Azerbaigian ha prodotto 580 trattori (crescita del 9%). Diverse aziende straniere che hanno abbandonato il mercato russo stanno cercando di trovare opportunità per prendere piede nelle zone industriali dell’Azerbaigian, ripristinando così l’accesso ai consumatori russi.

Ad agosto, nel distretto di Agstafa (regione nord-occidentale dell’Azerbaigian) si è tenuta la mostra di macchine agricole “Russia-Azerbaigian: Field Day 2023”, dove sono stati presentati in modalità di prova i macchinari e le attrezzature di 14 aziende russe.

Riassumiamo i risultati

Mosca e Baku hanno imparato a interagire, o meglio – a non interrompere questo processo, negli anni di crisi 2020-2023, mentre i processi di trasformazione globale dell’economia e della politica mondiale continuano a spostare piattaforme geopolitiche che erano considerate inviolabili. Pertanto, questa linea di interazione russo-azera agisce sia come “nuovo asse” indipendente sia come frammento di un nuovo grande arco di stabilità in Eurasia, geograficamente coincidente con il meridiano Nord-Sud, la direzione strategica di sviluppo della politica estera russa.

Pubblicato su Caspian Institute

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini